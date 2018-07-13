悶心裡難受，說出來又傷感情：人妻最常吃的三種醋

編輯：林聖堯

當心儀對象或男友與他人的親密度勝於自己，大多數女性都會產生忌妒的心態；升格人妻後，總覺得自己應該變得比少女時期更穩重，即使「吃醋」想法出現，經常會正向引導自己化解醋勁，免得傷了家庭和氣。不過，壓抑未必是好的，適度表達個人情緒及想法，或許也能避免誤會、凝聚家人向心力；以下和大家分享，人妻們看在眼裡，酸在心裡的三種醋。

曖昧不明紅顏禍－同事朋友醋

Mei：「平常騎車多於開車的老公，竟然因為女同事的一通電話要求，改為開車上班；心裡不舒服吃醋，老公卻反問我為何對彼此這麼沒信心……我這樣算小家子氣嗎？」

小喬媽咪大大：「帶寶寶與老公同事一起吃燒烤，雖然有男有女，但老公對其中一個女同事卻特別殷勤，烤好的食物連問我都沒問就拿給她吃，讓我氣到大擺臉色……」

煩耶!：「老公在公司是小主管，但部門裡七成是女性職員；某位未婚女同事因故和老公私約下班後，之後女同事離職，老公除了滿是不捨，還持續打電話關心對方近況；聽在耳裡真令人不爽！對方未婚他已婚，離職的女同事，真的有必要保持聯絡嗎？」

就算婚後，夫妻依然可以保有各自的人際圈；若自認光明磊落，千萬別因為朋友或同事，冷落了身邊一直支持你的另一半，設身處地，在彼此可容許的範圍內理性溝通、調整，才不會讓小事化大。

血濃於水難開口－親人醋

醋桶：「大姑是單親媽媽，目前和六個月大的女兒住在婆家，我和老公雖外住但假日都會回婆家；家人間相互幫忙無可厚非，但原本婚後生兩個的計劃，卻因為老公考量小姪女的未來生變，複雜的情緒也在我心中不斷發酵……」

愛吃醋怎麼辦：「交往時就耳聞老公跟他表妹感情非常好，婚後才覺得好得有點過分，沒事對老公說Love you，還會在家人面前調侃我是愛吃醋的嫂嫂！也許只是玩笑，但我卻無法不在意……」

米妮媽：「小孩給婆婆帶雖然挺輕鬆的，但漸漸連看電視也只想和阿嬤，讓我不由自主地吃起醋，甚至因此想遷怒在孩子身上；知道應該惜福感恩，只是一時心裡無法平衡……」

人妻對親人的醋勁常見有二：老公過於偏愛親人，以及擔心自己在孩子心中的地位被親人佔據。其實，只要稍稍轉個念，至少老公愛家人，並不是對外人好；還有，慶幸自己的孩子能被親人如此厚愛；最後，記得心平氣和地「提醒」他，你和孩子也很需要他的關注，如此便能表達己意，又不失氣度。

前世今生大亂鬥－女兒醋

求救：「隨著女兒長大，我的嚴母，和先生的慈父管教形象，讓女兒現在完全倒向不兇她的爸爸；請老公協助管教女兒時，反而對我大聲斥責，讓原本在婚前兩人世界裡總是小公主的我非常不平……」

大野郎與小蘋果：「每次看先生對女兒的眼神和行為舉止，似乎把當初對我的那一份都轉移到女兒身上了，雖然我們都很愛她，但不免有些失落感……」

有點不好意思~還是暱名好了!!：「全家一起出門時，老公總是和女兒手牽手走在一起，我在後面像僕人般提著大包小包，對女兒有求必應，甚至為了女兒對我大聲；難道不知道等老了之後，會陪他、照顧他的是我這枕邊人嗎？」

俗話說，女兒是爸爸上輩子的情人；既是自己的骨肉，童言童語的模樣也惹人疼，老公難免會將注意力轉移到孩子身上，若分寸拿捏失當，這份父女情對老婆來說，不但一點都不甜蜜溫馨，反會使女兒被冠上「最強小三」的罵名；在此奉勸各位老公，有可愛的妻子才會有可愛的女兒，不想引發家庭戰爭的話，從今天開始，平均一下你的愛吧！

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：潘柏翰