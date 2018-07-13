你是不是嚮往能不用通勤到辦公室，能在家裡同時讓生活與工作取得平衡，擁有更好的工作心情呢？在創造力當道的現代，遠距工作已經成為許多人嚮往的模式。可是遠距工作，卻也造成許多意想不到的溝通問題。該如何在遠距工作時能讓分散各地的團隊成員溝通與合作，成了最大的挑戰。

團隊在遠距工作的溝通困境，主要可以歸類為三大項：設備控制與連線品質、會議記錄與資料交換，以及除了影音之外的互動溝通。這是思科看到的需求，於是發展出思科Cisco WebEx視訊會議軟體，提供遠距工作者解決方案。

遠距工作崛起，然遠距溝通問題隱而未現

50年代後期，北美地區許多人口逐漸從市中心遷往郊區，為免於通勤之苦，許多企業開始讓員工採用「遠距工作」模式。發展至今超過半世紀，隨著進入雲端、行動辦公時代，遠距工作不僅解決通勤難題，也因應「協作」趨勢，成為外勤工作者、跨國工作者們職場上的得力助手。

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然而，遠距工作仍有些隱而未現的問題，其中，「遠距溝通」是最關鍵的挑戰。

遠距工作時，員工分散各地，企業內部資訊部門無法即時支援，若進行視訊會議時，每個人家中設備或網路連線有差異，無法即時溝通，恐影響團隊工作效率。此外，傳統視訊會議或電話會議，總是從「撥號」開始，在確認參與者有沒有到齊前，往往就會花費一段時間。

隨著行動辦公趨勢崛起，行動裝置已經成為不少外勤人員的標準配備，如果視訊會議無法支援行動裝置，外勤人員將難以彈性即時參與、即時回報情況。

另外，在腦力激盪的會議過程中，用「心智圖」記錄討論內容，是近年極受歡迎的會議記錄模式；但傳統印象中，科技產品總是比較難隨手繪圖，或多或少限制了會議參與者在想法、創意上的展現。

由於遠距工作興起於通勤、外勤、跨國工作背景，因此，要解決遠距溝通問題，不能只靠硬體的更新，必須結合AI人工智慧技術，藉由打造智慧會議助手，解決遠距溝通難題。

人工智慧職場時代將來臨

未來十年，AI人工智慧和機器學習將改變現有的會議商務模式，而AI人工智慧在會議的發展，將經歷五個階段。

在第一階段，AI人工智慧雖然詞彙有限，但可聽懂「命令與控制」，幫我們撥打複雜的會議號碼，讓「參加會議」變成一件簡單事；第二階段，AI人工智慧可理解人類講話的「自然語言」，瞭解目前會議進行狀態，自動幫會議參與者發送郵件、檔案等。

進入第三階段，AI人工智慧已經具備「理解語義和專業知識」能力，可以傾聽會議內容，從語言中分析人類說話的意圖；會議結束後，也會幫參與者分析會議重點。到了第四階段，AI人工智慧已經可以全方面理解人類的非語言交流，聽懂會議中各種任務指派，幫參與者在會後進行合作、完成任務，成為名符其實的「智慧團隊成員」。

最後的第五階段，AI人工智慧將跳脫單一會議團隊，成為凝聚不同團隊、具備企業戰略智慧的「機器人老闆」。此時，AI人工智慧將意識到公司發展的目標，不只能理解單一會議內容，也能挖掘電子郵件或聊天等社交網絡數據，甚至分析公司員工個人技能，透過掌握團隊中的人際關係，改善公司業績。

市面上多數人工智慧會議系統，通常只進展到第二階段，而思科Cisco已經朝第三階段邁進。為了解決遠距溝通難題，思科Cisco WebEx視訊會議軟體結合AI人工智慧和機器學習，可進行語音識別、理解自然語言、答覆問題、管理對話等，也可透過人臉識別，確認身份、統計會議參與人數、發言者跟蹤，以及抑制噪音。

科技，終將回歸人與人的溝通

視訊會議，是遠距工作重要的溝通協作橋樑，若科技能降低遠距溝通門檻，則能打破溝通的地理疆界，無限延伸我們的想像力和創造力。

思科Cisco WebEx視訊會議軟體期望透過AI人工智慧，打造一個全新型態的會議室，讓協作過程更簡單。參與會議者不需要撥號，可以一鍵入會，透過語音輕鬆控制會議的開始和結束，彷彿擁有一個AI人工智慧會議助手。而在行動辦公趨勢下，無論參與者在何時何地、拿著何種設備，都可以保持會議同步。

會議期間，參與者的想法也不再受限於白板上，可在智慧會議白板的螢幕上，直接描繪圖像、記錄會議內容；當會議結束，所有內容也都將自動存儲在雲端上，讓協作成為一個更輕鬆的過程。

為提升視覺，思科Cisco WebEx也正在發展AR、VR技術，未來會議參與者更可以在虛擬電子白板上進行互動、溝通，強化現實和遠端協作者的參與感。

AI人工智慧可降低溝通門檻，讓「協作」不因外部科技問題影響，幫會議參與者打破地理疆界。思科Cisco WebEx視訊會議軟體透過AI人工智慧技術，聚焦遠距工作中的「溝通、互動」本質，提升團隊協作的戰鬥力。

科技，終將回歸人與人的溝通；而科技的創新選擇，則由你定奪。

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