梅伊惹毛了誰？英國多名脫歐大臣閃辭，讓她再陷「逼宮」危機

（中央社）

抗議英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐政策不夠強硬，負責英國脫離歐盟談判事務的脫歐大臣戴維斯（David Davis），今（9）日晚間宣布請辭。

梅伊的脫歐計畫數天前才剛獲得內閣支持，然而支持脫歐人士認為這項計畫不夠強硬。戴維斯隨後於今天深夜宣布辭職。

挺脫歐人士認為，戴維斯的辭職決定「非常有原則、且勇敢」。保守黨議員包恩（Peter Bone）表示，戴維斯「做了正確的事。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示：「戴維斯在這個關鍵時刻辭職，顯示梅伊一點權威也沒有，也無力率領脫歐。她的政府一片混亂，如果她戀棧位置，顯然是為了自身利益，而不是為了替國家人民服務。」

英國廣播公司《BBC》報導指出，關於戴維斯可能辭職的傳言已經傳了數個月，現在謠言終於成真。戴維斯對於政府的不滿並不是秘密，然而在梅伊和內閣達成了較寬鬆的脫歐計畫後，他終於忍無可忍。

戴維斯今天到首相官邸會談後表示，他毫無選擇只得辭職，預料至少會有另一名閣員將和他從脫歐部門一同進退。儘管戴維斯的辭職並不令人意外，但令人質疑梅伊政府的脫歐策略。梅伊預計明天和下議院以及工黨議員商討她的脫歐計畫。

雖然戴維斯本人尚未針對他的辭職發表評論，但是戴維斯幕僚傑克森（Stewart Jackson）的妻子、每日快報《Daily Express》記者歐葛雷迪（Sarah O’Grady）在推特上表示：「DD（戴維斯）認為他不能出賣自己的國家。」

《BBC》政治記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）在推特表示，據她了解，戴維斯今天稍早在唐寧街10號會談後很「憤怒」，無法繼續擔任職務。她也推估，環境大臣戈夫（Michael Gove）最有可能繼任脫歐大臣。

部分支持留歐的人則趁機表示，戴維斯的辭職顯示英國需要第二次公投。

親歐的自由民主黨呼籲民眾連署請願，他們表示：「戴維斯的辭職，更顯示保守黨的脫歐是一團混亂。我們應有最後選擇權來對這場混亂發聲，選擇留在歐盟。」

PM @Theresa_May and Brexit Secretary @DavidDavisMP today signed commemorative copies of the EU (Withdrawal) Act for each of the ministers who worked on this crucial piece of Brexit legislation. pic.twitter.com/mPJ3X9TnKR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) June 28, 2018

梅伊的「自由貿易區」，惹毛了硬脫歐派

梅伊的脫歐計畫數天前才剛獲得內閣支持，然而支持脫歐人士認為這項計畫不夠強硬。戴維斯隨後於今天深夜宣布辭職。

英國廣播公司《BBC》報導，戴維斯在辭職信中告訴梅伊，依照目前的政治趨勢和策略，英國要脫離歐盟單一市場「似乎越來越不可能」，他認為政府的談判方向，只會讓歐盟要求英國做出更多讓步。

梅伊則表示，這是內閣6日達成的協議，她不認同戴維斯的解讀。她表示很「難過」戴維斯要請辭，但「真誠感謝他過去的付出，替脫歐打造雛形。」

梅伊6日在位於契克斯（Chequers）的鄉間官邸進行12小時會議後，說服內閣內閣支持她的計畫，脫歐後要在歐盟內為產業和農產品設立一個「自由貿易區」。

唐寧街表示，這項計畫象徵「實質性進展」，將解決敏感的邊境問題。梅伊接受訪問時說：「我認為這項提案對英國和歐盟都好，我很期待獲得正面回應。」BBC政治記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析，梅伊選擇了「靠邊站」，和歐盟保持親近關係，但這會激怒許多脫歐派。

69歲戴維斯可以說是負責政治圈最艱難的工作，代表英國和歐盟談判脫歐事宜。

雖然脫歐大臣這份工作有點突如其來，但戴維斯身為長期的疑歐主義者，仍抓住這個機會。在大眾面前，他也不像同樣疑歐的外務大臣強生（Boris Johnson）給梅伊難堪。

英脫歐大臣接連辭職，梅伊可能被「逼宮」

《聯合報》報導，繼戴維斯之後，英國脫歐事務部次長貝克（Steven Baker）也很快遞出辭呈，迫使梅伊必須重新改組內閣，但此時正值她大力說服後座議員支持其最新的軟脫歐談判計畫。

據說唐寧街資深議員對支持脫歐者展現出來的敵意態度，也讓戴維斯「火冒三丈」——包括他們說，如果參加上周五內閣會議的脫歐派部長選擇辭職，會立刻收到計程車行叫車電話號碼，意即「慢走不送」。這些部長必須走1.6公里的路才能離開首相鄉間別墅，再搭計程車回家。

梅伊最新的脫歐提議須先經保守黨通過，她如今失去了一名脫歐派大將的支持，9日將面對忿怒的黨內脫歐派議員。 這些人對她的批判愈來愈強烈，部分議員警告，正準備逼宮。

《自由時報》報導，內閣成員中的「硬脫歐」派代表、外交大臣強森（Boris Johnson）在會議上直言不諱說梅伊的「軟脫歐」方案有如「一大坨屎」，「任何支持者都是在粉飾這坨屎」，不過他最終並未翻桌離場，仍在會議結束前表示支持梅伊。強森偏向在脫歐後，類似加拿大一樣，與歐盟27保持不那麼緊密的關係，但他的提議在上周五的內閣會議上遭拒。

至少一名保守黨國會議員向強森表示，他須在48小時內決定是否逼宮梅伊，猶豫不決將錯失良機，永遠無法當上首相。另有黨員慫恿該黨的「疑歐派」議員瑞斯莫格（Jacob Rees Mogg）出馬爭取首相之位，並形容「他是我們的邱吉爾」。

已有10名保守黨議員正草擬文件，醞釀拉梅伊下台，認為其並未信守「脫歐就是脫歐」、必須奪回財政、邊境和法律控制權的諾言，是在欺騙選民、侮辱他們的智慧。但梅伊僅表示，現在唯一的挑戰是「促使歐盟認真與我們談判」。

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核稿編輯：楊之瑜