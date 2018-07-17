《被剝削的童年》：你是否受到「毀滅性自戀型父母」的持續性影響？

文：妮娜・布朗博士（Nina W.Brown）

承擔親職的孩子

這裡所描述的「自私的父母」，不僅擁有許多評估量表內的特質，同時也有意識或無意識地期望孩子能為他們（即父母本身）的福祉負責，與一般角色對調的情況相反。在這種環境下長大的孩子，通常會有以下（全部或大部分）經歷。這些孩子：

是父母的延伸。

總是在父母的掌控之下，就算長大成人後也一樣。

必須無時無刻滿足父母的期望，就算長大後擁有自身需求與自我期望，也是如此。

應該要有能力預見父母的需求及渴望，並努力滿足這些要求。

必須無時無刻關心、敬慕父母。

被指望要能犧牲自己的人生和幸福以照顧父母。

應當同理父母，但不該期待或得到父母同理。

永遠都不能犯錯或判斷失誤，因為這會讓父母覺得丟臉，帶來負面影響。

只要父母要求，就得隨時隨地放下手邊的事。

永遠都不應該表現出獨立或自主的態度。

擁有自私父母的孩子打從一出生就開始接觸、面對這些行為、態度。他們無法擁有自己的權利，也無法成為獨立分離、截然不同的個體，可能還會發現這些經歷常常為他們的成人生活帶來很多負面影響。

請閱讀下列的想法、感受及態度，並用評估量表來檢測自己是否符合上述情況。

毀滅性自戀型父母的持續性影響評估量表

5─總是或幾乎總是如此、4─經常如此、3─有時如此、2─偶爾如此。、1─從來沒有，或幾乎沒有。

難以建立起有意義、有滿足感的長久關係。 無法辨識出他人正試圖操弄自己做出不符自身最大利益的事。 認為要表達出各種不同的情緒是件很困難的事。 對他人的情緒難以招架，覺得很難放下不管。 被他人的情緒纏身。 常常認為別人的評論和行動都是在針對自己。 難以控制像憤怒和憎恨等負面情緒，覺得很煩。 為了想討好別人而感到焦慮不安。 難以做決定。 想知道為什麼別人好像過得比自己還要幸福快樂。

請把分數加總起來。分數越高，表示那些可能源自成長過程，與毀滅性自戀型父母有關的持續性負面影響越大。

請參考以下分數，了解自己的評估結果。

41─50：你的行為、態度反映出非常嚴重的持續性負面影響。

31─40：你的行為、態度反映出嚴重的持續性負面影響。

21─30：你的行為、態度反映出中等程度的持續性負面影響。

11─20：你的行為、態度反映出輕微的持續性負面影響。

0─10：你的行為、態度幾乎沒有，或完全沒有反映出任何負面影響。

若總分高達35分以上，表示你仍受到過去父母所傳達出來的訊息和看法影響，這類訊息將你的思維和行動引導至並非總是符合你自身最大利益的方向。

舉例來說，假如你在第2項的得分是4或5，就代表你太常受到他人操控，去做你根本不想做的事；即使你已經長大成人，你的父母有時可能還是會這樣對你。

仔細檢視每個項目，看看自己的想法和行為是否大多時間都符合自己的最佳利益？在目前的關係當中，你是不是按照過去父母要求你體恤他們的方式來回應其他人呢？

親職反轉的影響

「強烈的情緒易感性」可說是親職反轉最嚴重，也最持久的影響之一。情緒易感性（emotional susceptibility）指的是可以「捕捉」到他人感受（通常是負面的），將這些感受納入自我，並發現自己無法輕易釋放這些情緒的傾向。

由於這種人的心理界限強度在成長過程中並未充分發展，因此較無法剔除、選擇有哪些外來情緒是自己可接受的，哪些是別人應該保留的。你是否經歷過下列所有，或任何一種情況呢？

不斷注意、觀察他人，試著想知道他們的感覺。

其他人痛苦的時候，自己也會覺得很難受。

大多時候都認為自己必須獲得他人的喜愛和認可。

承擔起有關他人幸褔和／或情緒健康的責任，就算對方是可以自己照顧自己的獨立成人，也是如此。

保持警覺，留心他人感到痛苦或不舒服的徵兆。

時常緊張焦慮、心神不寧，甚至痛苦難受，而且沒辦法放下這些感覺。

對衝突的跡象感到恐懼，即便自己未涉入其中，也是如此。

只有在身邊的人覺得快樂，擁有正向情緒時，才會同樣有這種感受。

假如與這些狀態、信念和／或感受產生共鳴，代表你可能擁有足夠的情緒易感性，以至於常常體驗到所謂的「投射性認同」（projective identification），也就是你捕捉、吸收，並依照他人投射出來的情緒行事，而且可能會陷入這些外來感受，無法自拔，或產生不堪負荷的感覺。

你很難維持堅定卻不失韌性的界限，但這樣的界限可以讓你在不失去自我分離認同的情況下，同理別人，同時有能力放手，讓這些感受不再成為揮之不去的夢魘。

請完成以下的評估量表，看看自己的情緒易感性強度有多大。

親職反轉的持續性影響評估量表

5─總是或幾乎總是如此、4─經常如此、3─有時如此、2─偶爾如此。、1─從來沒有，或幾乎沒有。

發現自己正在做別人說服你做，但你覺得不對或很輕率的舉動。 搞不清楚自己是怎麼陷入這種不舒服的處境。 試著做一些自己不想做的事來取悅、討好別人。 對於被自己信任的人背叛，感到羞愧。 覺得自己尊重且重視的人並不尊重你，也不覺得你重要。 在與人互動的過程中，突然產生強烈的感受。 聽到他人（尤其是父母）指責你自私或自我中心時，會有羞愧或罪惡感。 在他人威迫下做某事，以證明自己在乎對方。 當同情他人，無法放下悲傷情緒時，自己也會變得很難過。 努力確保氣氛和諧，解決衝突。

得分：請把分數加總起來。

41─50：非常強烈的情緒易感性。可能是因為在成長過程中試著想取悅自私的父母，但卻沒有成功，才會產生這樣的結果。

31─40：高度的情緒易感性。

21─30：在許多情境下都能展現出情緒易感性。

11─20：輕微的情緒易感性。

0─10：幾乎沒有，或完全沒有情緒易感性。

來看看每個項目分別會產生什麼樣的結果和影響吧！

輕率與錯誤

有些人的遊說能力很好，總能說服他人做一些之後可能會後悔的事。這類人通常都是很強大的情緒發送者。假如界限不夠堅定，以及／或是非常渴望討好別人的話，就會陷入他們所傳遞出來的感受；即便有一部分的自我其實並不願意，但最後還是會依照所捕捉到的情緒行事。

若你曾有親職反轉的經驗，那麼，你的父母過去可能多次說服你去做你不想做的事；雖然不一定都是輕率或錯誤的舉動，但這種模式在那一刻就已經定型了，而你至今仍繼續遵照這個模式行動。

不舒服的處境

常常發現自己處於很不舒服、很不自在的情況，但卻很少，或完全沒有意識到自己為什麼會落到這步田地嗎？那就表示你可能太容易受到他人情緒感染，以至於被拖進去、承擔對方不舒服的情緒，這樣他們就不用面對那些負面的感覺了。

親職反轉的經驗（例如父母要孩子過來讓自己感覺好一點，或是聲稱孩子的言語行為「讓」自己產生某種特定的感受等）會導致孩子認為自己應該承擔他人的情緒；長大成人後，可能會對別人的情緒過度敏感，變得不堪負荷，或是深陷其中，難以放手。

為了不要捕捉到他人痛苦或不舒服的情緒，這些成人往往花竭嗣時間去迎合別人，確保對方能獲得情感上的慰藉。擁有這類特質的孩子，對於接受他人情緒——特別是來自父母的情緒——可能會抱持著非常開放的態度。

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討好別人

由於真的很在乎對方，而且做那些事並不違反自己的價值觀、道德觀、倫理規範或行為原則，因此可能會在各式各樣的情況下做自己不想做的事，目的只在於取悅、討好別人，例如在自己只想小睡片刻時，答應陪小朋友玩，或是幫朋友的忙等等。

不過，假如發覺自己內心深處一直縈繞著「想討好別人」的需求，那就表示你遭受他人剝削或操弄；你的父母過去可能總是期望你犧牲自我來取悅他們，而你的行為正反映出這種親職反轉所帶來的影響。

背叛與羞愧

被信任的人背叛時，可能會產生被拒絕和被拋棄的可怕感受。某些擁有親職反轉經驗的人會覺得自己是需要承擔責備的一方——一定是自己不夠好，所以對方才會這麼做；或一定是自己能力不足，所以才沒辦法預料到背叛的情況。這種低自信、低自尊，以及低自我效能的現象，可能源自於童年時代那些不足以滿足父母需求，沒辦法「把事情做好」的經驗。

不被尊重與重視

發現自己尊重、重視的人其實沒有以相同的態度來看待自己，可能會產生與「被背叛」時一樣的感受，像是覺得自己不夠好的羞恥和愧疚感，沒有及時意識到對方不尊重自己，覺得自己並不重要的羞辱感，以及感到不公平的憤怒感等等，都是很常見的情緒。

或許你現在仍以自己被重視、被尊重的感受為代價，努力想得到自私父母的認可和喜愛，所以才會覺得「立刻發現別人不尊重你、不重視你」是件非常困難，甚至不可能的任務。

強烈的感受

「在互動過程中突然感受加劇」是個很強的訊號，代表你可能經歷到「投射性認同」的現象，並在互動過程中無意識地捕捉情緒，將這些納入自己已經體驗到的情緒裡（增加、增強了你既有的感覺），然後依循這些強化過的感受行事。

此外，你通常沒辦法削弱，或輕易放開這些情感，甚至會思考自己為什麼會有這麼激烈的感受。你的心理界限強度不足以抵抗這種外來的投射性認同。

自私與自我中心的指控

自私與自我中心的指控可能具有某種程度的真確性，也可能是憑空捏造，不過我們要討論的重點不在這裡，而是在於你對這種指控的感受。

若一聽到別人指責自己自私或自我中心，心裡就立刻浮現出羞愧和罪惡感，代表你通常無法充分思考，適當評估這類指控的效度（validity）。你不是馬上改變行為以否定或否認這種指控，就是大發脾氣，轉而針對指控者；你的反應可能正中對方下懷，好讓指控者能表現出自身優越性，或是進一步操控你。

這種情況，可能類似你在童年時期所經歷的親職反轉現象。

遭受霸凌

霸凌的現象可以是身體上、情緒上和／或心理上的。接收者會產生無助感，覺得自己沒有能力抵禦或阻止這類攻擊，並做出多種反應，包含在對方恐嚇下服從要求，覺得自己的地位低於欺凌者，或是出於某些自己不知道的原因而同意對方——個體之所以會有這些行為，是因為早期經驗使其產生某種傾向，將「威逼」視為表現關心或獲得關注的方式。

一旦出現這些反應，就表示接收者正以面對過往情況的方式，來處理當下的新情境，但卻絲毫沒有意識到兩者之間的連結關係。

身體上的霸凌通常都很明顯，同時也有方法能緩解類似的情況；情緒和心理上的霸凌則較為複雜，也比較難對付，而接收者對霸凌的反應往往可追溯至原生家庭的經驗。

你之所以會單純為了討好別人而去做自己不想做的事，就像從前為父母做的一樣。導致這種行為的其中一項可能因素，就是「親職反轉」。

對你來說，取悅他人的欲望比維持自身完整性還要重要，抑或是你內心有種深深的無力感，害怕被拋棄；無論是哪一種，至今你的關係裡仍不斷出現這樣的模式。

悲傷

這部分的重點主要在於心理界限強度，因此可以代入任何情感。若在互動過程中，對他人感到同情，或是體驗到強烈的情緒，且無法放下這些感受，那你所感覺到的也許不只有自己的情緒，反而很有可能是捕捉到別人的情緒（不管是什麼情緒都無所謂），然後把這些外來情感內化成自己的感受。

孩子必須發展出健康的心理界限強度，但親職反轉的經驗卻阻礙了這種成長。

確保和諧的需求

當你容易受到他人情緒影響（其實大家某種程度上都算，尤其是與自己關心的人在一起的時候）時，會努力確保一切和平、融洽，因為他人的痛苦會激發出自己的痛苦，而你並不想有這種感受。

為了保護自己的感覺，你會非常認真地追求和諧。或許你在原生家庭中也為了同樣的理由扮演同樣的角色，這樣一來，你就不必背負由衝突所引發的那種痛苦又不舒服的感受；長大成人後，你還是一直認為照顧大家是你的責任，因為這樣就不會發生衝突了。

兩種對於毀滅性自戀型父母的反應

擁有毀滅性自戀型父母的孩子似乎會出現兩種主要反應：「順從」或「叛逆」。當孩子一而再、再而三地努力試著取悅父母時，就會出現所謂的順從反應；這種反應會一直延續到成人時期，變成總是為了想討好別人而投入大量心力，只要他人看起來好像沒被取悅，就會覺得很焦慮。

此外，順從反應還包含了不安地搜尋有關痛苦、欲望或需求的非語言跡象；無法滿足於不完美的事物；永遠覺得不夠，以及常常指望從他人身上得到認可。

當孩子認為根本不可能取悅父母，所以不想這麼做的時候，就會出現叛逆反應。叛逆小孩會透過行為表達出自己完全不在意別人的看法，不想知道別人想要或需要什麼，進而與他人保持距離，躲進自我認可（self-validation）的世界；這種態度不但會導致孩子難以信任他人，也不利於建立有意義、有滿足感的關係。

相關書摘 ▶《被剝削的童年》：放下「父母會良心發現」這種不切實際的幻想

書籍介紹

本文摘錄自《被剝削的童年：如何面對自戀型父母，修復童年創傷，迎向新生》，寶瓶文化出版

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作者：妮娜・布朗博士（Nina W.Brown）

譯者：郭庭瑄

你對以下這些話語很熟悉嗎？在熟悉的同時，又覺得心裡有種刻骨的痛嗎？

「為什麼你就是不能把事情做更好（更成功、賺更多錢……）？」

「你哥哥（姊姊等兄弟姊妹、認識的鄰居……），都做得到，為什麼你不能像他一樣？」

「我不知道該拿你怎麼辦才好。你真是個（麻煩、忘恩負義、難搞）的人。」

「你真的無藥可救了。」

對妮娜・布朗博士而言，我們每個人身上的創傷，都與早期的人生經驗有關，尤其是會剝削孩子的父母，他們刻薄、貶抑和輕視孩子的言行，是第一刀，在孩子心上留下最初的傷痕。

你可能無法用言語來形容、描述這些情況，或是根本不記得到底發生什麼事。但當你長大，你需要他人不斷關注與讚美你，而如果別人沒有稱讚你，你就覺得他們在挑你缺點、說你不完美，而當你面對挫折或僅是令人惱火的小事，也都會讓你惶恐、不安，你覺得身邊的人無時無刻都在針對著自己、責備著自己、批評著自己，甚至最後，你會告訴自己：「對，我就是一個無藥可救的人……」你將童年時，父母對你的第一刀，再一次揮砍在自己身上。

如何擺脫過去的羞辱與傷痛、化解心結、療癒傷口，以及發展自我、接納自我，以抵禦過往父母帶來的創傷，是妮娜・布朗博士想帶給讀者的，她提出許多循序漸進的評估與練習，另外，她也提醒讀者與父母相處的迷思：

放下父母能改變的幻想：因為父母覺得你（孩子）才是需要改變的人。

避免與父母發生衝突：因為所有你表達出來的情緒，都只會讓父母再度攻擊你。

父母所帶來難以抹滅的創傷，那些傷痛與怨懟，我們其實有能力去療癒與修復。父母不會改變，但你可以設定界限、重塑自我，拿回自己人生的主導權。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航