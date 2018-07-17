《被剝削的童年》：放下「父母會良心發現」這種不切實際的幻想

文：妮娜・布朗博士（Nina W.Brown）

放下幻想

現在我們來看看有哪些建設性行為能幫助你面對，釋放心靈負能量。第一項策略在執行上非常困難，因為你必須意識到腦中的幻想，而且你根本不知道原來自己抱著這些幻想；也就是說，你對於自私的父母和過去所經歷的創傷事件懷有不切實際的想像，例如：

父母會承認他們的錯誤，意識到他們對你造成的傷害，並做出補償。

父母會因為他們對你所做的一切感到痛苦，備受煎熬。

你能勝過父母，取得優越地位，並揪著他們的錯誤不放。

父母身邊的所有人對他們的看法都與你一樣，而且也會嫌棄他們。

你的想法完全正確。

你能以牙還牙，或別人能用父母對待你的方式來對待他們。

父母總有一天一定會改變，並為他們的言行感到後悔。

事實上，這些幻想只會鞏固、強化那些負面情緒。這些觀點之所以為「幻想」的原因，在於它們並不會單純因為你「希望它們發生」就發生，任何人（包含你父母在內）都不會因為你希望他們改變而改變。

也許你父母對事件和情況的感知跟你不同，也許他們沒有意識到或沒有感覺到你受傷了。你對他們所懷抱的願望、夢想和想像都是徒然，完全沒有幫助。

要怎麼樣才能確定自己是否懷有這些不切實際的幻想呢？請用下列等級與項目來評估自己的狀況。

幻想評估量表

5─極度希望這件事發生、4─非常希望這件事發生、3─不太常想到這件事，但如果發生的話，會很開心、2─覺得很矛盾，不確定自己希不希望這件事發生、1─不希望這件事發生。

說明：想想你的父母，並逐項評估自己對該事件的渴求與想望。

他們會認錯、道歉。 他們會抱抱你，說你很棒。 他們會徹底離開你的生活，你永遠都不用再看到他們。 其他人用與你一樣的眼光看待你的父母，並對他們不滿。 他們會開始意識到自己對你造成的傷害，並為此感到慚愧，後悔不已。 你會用驚人的方式來報復他們。

得分：請把分數加總起來。

26─30：心中充滿不切實際的幻想。

20─25：心中懷有很多幻想，但強度稍弱。

13─19：心裡會不時冒出這些幻想。

6─12：心中懷有部分幻想，且強度中等。

0─5，心裡幾乎沒有這類幻想。

這些幻想就是對心靈創傷的回應，其強度會隨著個體受傷程度深淺而有所差異。通常較深刻的痛楚會導致較強烈的反應。你可能想狠狠地報復，確認自己受傷的感覺，並尋找父母愛你的徵兆。你的感受具有非常強大的力量，甚至能進一步傷害你，因為你內心深處渴望那些不太可能發生，或永遠不會發生的事。

得分高於3分以上的幻想，不但無法刺激心靈成長，反而還會讓你陷入泥淖，動彈不得。邏輯上，你明知道父母不會改變，但心裡仍抱著一絲希望，覺得唯有這些期待成真，你的傷才能真正痊癒。

不過，現實完全是另一回事，而且就算父母沒有改變，你還是可以好好療癒自己。「放下幻想」就是療癒的第一步，你可以徹底放棄這些想法，或是降低強度，好讓自己能輕鬆拔除剛萌芽的幻想，將其拋諸腦後。

具體策略：削弱幻想，回歸現實

「察覺自身幻想」是非常重要的第一步。可是該怎麼停止這些幻想呢？說得簡單，做起來可不容易。你必須努力操練，撫平創傷所帶來的感受，並解開對對方的心結，這樣才能徹底根除不切實際的想像。

「自我對話」能幫助你踏上這段回歸現實的過程，只要意識到自己開始對父母或特定事件萌生幻想、希望和渴求，就可以在腦海中與自己對話。例如，若你希望父母能發現自己的行為方式有誤，進而有所改變，可以運用下列自我對話陳述，將自己拉回現實：

期待他們會改變是很不切實際的想法，而且光是「希望」並不足以讓這件事成真。

我沒辦法改變別人。

我會克服這個難題。

我必須接受父母本來的樣子，不要期待他們來滿足自己的需求。

情況一路走來，完全沒有改變，那我又有什麼理由期待，認為現在會有所不同呢？

我會肯定自己、接納自己，同時好好愛自己。

比起這個，我還有其他更具建設性、更有滿足感的事要做。

由於那些幻想往往潛伏在無意識和潛意識層次，不易察覺，因此光是「決定放棄」是不夠的，一定要不斷練習，努力放下才行。如果發現自己還是抱有某些不實際的想望，請保持耐心，告訴自己還需要更多練習，因為要擺脫這些真的不容易；那些心靈創傷比你所想的還要深，但有一天，你一定會戰勝這一切。

現在，我們來看看其他能建立自我，同時削弱幻想需求的策略吧。

自我陳述與自我肯定

自私的父母善於激起孩子對自我的負面想法、不安全感和自卑感等等，而孩子的自我陳述正是引爆這類反應的導火線之一。

抱著錯誤、不切實際且毫無邏輯可言的負面自我陳述，對你一點好處也沒有；一旦你能意識到自己的思維和感受其實是對負面自我陳述和替代性自我肯定的回應，就能避開這個過程。

以下是一些常見的自我陳述，以及可與之抗衡的自我肯定。當然，你也可以打造出專屬的自我肯定防護罩。

自我陳述：父母對我的批評是對的。

自我肯定：我有很多優點和才華。

自我陳述：即便我認為他人對我的要求和期望不切實際，我還是應該要滿足他們才對。

自我肯定：我可以決定自己該做什麼，不用為他人的要求和期望讓步。

自我陳述：我一定要滿足他人的期待，就算那些期待太高、不切實際或過分苛刻，亦然。

自我肯定：關於他人的期待，我確實滿足了不少，但不必滿足全部。

自我陳述：我正在尋求外界認同，以確立自我價值。

自我肯定：我能好好重視、珍惜自己，無須仰賴外界認同。

自我陳述：我應該掌控一切。

自我肯定：我有能力處理、解決大部分事務。

自我陳述：我有責任讓他人免於痛苦侵擾。

自我肯定：我可以在不捕捉他人情緒的狀態下關心對方，這樣的關心更有用。

自我陳述：我應該保持完美。

自我肯定：我有很多優點，而且正在改善那些自認為缺點的部分。

自我陳述：我不應該犯錯。

自我肯定：我有能力從錯誤中學習。

自我陳述：如果我變得更好，就會擁有更美好的人際關係。

自我肯定：我已經夠好了，而且也能建立起有意義的關係。

自我陳述：我應該要承擔、照顧他人的情緒。

自我肯定：我的界限非常明確，因此能在關心他人的同時保護自己，避免陷入不堪負荷或難以自拔的情緒漩渦。我知道自己對於他人福祉的責任界限在哪裡。

追求無私的利他主義

無私的利他行為是個你能給予他人的珍貴大禮，而且完全不受義務、期待、要求、互惠或其他附加條件束縛。你之所以願意慷慨付出，不是因為覺得慚愧、內疚、受迫，或是為了自身的滿足感，而是因為你希望對方能擁有這些有形或無形的事物。

根據幾項有關利他主義的研究指出，這些無私行為會為給予者帶來有益的影響——接收者拿到「禮物」，而給予者也獲得了正向的結果，即便接收者並不認識對方，亦然。因此，就算接收者不知情，給予者還是可以透過自身的利他行為獲益。

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這些好處包含：保護自我免受壓力干擾，變得更健康；提升幸福感；減少壓力所導致的各項疾病問題，以及和免疫系統之間產生直接的正向連結（凱倫Karren、海芬Hafen、弗蘭德森Frandsen和史密斯Smith，一九九六）偶然表現出充滿善意的行為，也帶有利他主義的元素。這些隨意、偶然的行動捎來了令人意想不到，而且不帶任何附加條件的友善禮物。

也許你覺得自己個性善良（事實上也可能真的是這樣），但如果你只是為了滿足他人期待，或是在那些你想獲得好處和回報的情況下，才釋出善意，那就不是無私的利他主義；相反地，懷著良善的本意為他人付出，而且不期待自己的行為能獲得任何回饋，才是真正的利他。

以下列出一些可能稱得上良好或有幫助（或沒有），但非利他的行為態度作對照，幫助你，更了解何謂無私的利他主義：

希望或要求別人說謝謝。

需要或想要別人表達感激之情。

以行動換取關注或讚賞。

問對方喜不喜歡你給的東西或你為他們做的事，顯示出自己對認同的需求。

提醒對方，你給了什麼，或為他們做了什麼。

期待自己的付出能有所回報。

利用禮物來操弄或拉攏別人。

向第三方誇耀或吹噓自己對別人的付出。

一旦覺得對方不喜歡自己送的禮物，沒有表達感謝或表達不夠，就會開始生氣或難過。

以上這些不算太糟，而且也滿常見的行為、態度，多少都帶有要求、期待或其他附加條件，所以不算是利他主義。

那麼，什麼樣的言語和行動才算是無私的利他行為呢？第一，請了解「利他行為」完全沒有任何附加條件，你必須心甘情願，慷慨付出才行；第二，請時不時提醒自己，將此概念銘記在心；第三，發展出屬於自己的無私作風。

建議可以從以下行動，踏出第一步：

擔任志工（種類不限）。

擔任家教，教導或輔導孩童。

拜訪年邁的長者或行動不便的人。

在社區中心、托兒所、遊民收容所或老人安養中心教授工藝或勞作等。

幫單親媽媽帶孩子一個下午。

替生病的鄰居除草。

替視力受損的人錄製有聲書。

對別人說些鼓勵和支持的話語。

無須對方開口要求，就主動提供協助。

走向世界，接觸他人

只要學會在接觸他人的同時，不陷入難以自拔或不堪負荷的情緒漩渦，擺脫總是害怕被拋棄或毀滅的恐懼，你就能在「建立自我」這條路上跨出極其關鍵的一大步。

我們與他人之間的關係和連結，不僅對身心健康及正向自我覺知來說是很重要的支持，同時也是賦予生命目標和意義的泉源之一。因此，接觸他人會帶來很多很棒的好處。

正在閱讀這本書的你，或許曾有過不少受傷的體悟，因而變得非常謹慎，不容易敞開心扉，接觸人群，畢竟從自身經驗中學習才是明智之舉；也許，你到目前為止都還蜷縮在自己的世界，內心時常有孤立和疏離的感覺——找到接觸他人的方法，則有助於緩解、削弱這些感受。

第一步，請先進行自我對話。舉例來說，你可以提醒自己有以下的目標：試著不要失望，試著理解他人的回應，而非在對方反應不如預期中熱烈時直接放棄。

有意義的關係需要時間經營，逐步發展，進度飛快的「速食親密感」最後殘存於心的，往往只有失望而已。

接觸他人的可能途徑有哪些呢？你可以參考前面列出的「利他行動」，這些也可以用來當作接觸人群的第一步。

請記住，若以「接觸外界」為目標來做那些事，代表其中蘊含著對「有利結果」的期待，因此，這些行為就不具備無私的利他特質。你還是在幫助別人沒錯，但同時也在試著建立連結，使自己獲益。

假設你現在為了走向世界，開始努力接觸別人。那麼，接下來該怎麼做呢？可以試試下列方法：

真誠地表現出對對方的興趣。

在互動過程中，多多聆聽對方，不要老是說自己的事，說個不停。

找出對方讓你欣賞的點，並敞開心胸，談論這件事。

尊重他人的心理界限，同時，確保對方也尊重自己的界限。

不要急著解決他人的問題或煩憂，要相信對方有能力處理一切。

不要試著掌控別人的人生，也不要讓你的人生被別人掌控。

認識並尊重觀念、想法及價值觀等差異。

找出共同的興趣與活動愛好。

接觸他人並不代表你再也不會受傷，傷害仍有可能出現。不過，如果你能一邊建立更強壯的自我，就可以有效緩和傷痛，而你也會更有能力撫平、修復，或放下這些苦楚。這就是療癒舊有創傷，減輕當下和未來傷害的總體目標之一。

相關書摘 ▶《被剝削的童年》：你是否受到「毀滅性自戀型父母」的持續性影響？

書籍介紹

本文摘錄自《被剝削的童年：如何面對自戀型父母，修復童年創傷，迎向新生》，寶瓶文化出版

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作者：妮娜・布朗博士（Nina W.Brown）

譯者：郭庭瑄

你對以下這些話語很熟悉嗎？在熟悉的同時，又覺得心裡有種刻骨的痛嗎？

「為什麼你就是不能把事情做更好（更成功、賺更多錢……）？」

「你哥哥（姊姊等兄弟姊妹、認識的鄰居……），都做得到，為什麼你不能像他一樣？」

「我不知道該拿你怎麼辦才好。你真是個（麻煩、忘恩負義、難搞）的人。」

「你真的無藥可救了。」

對妮娜・布朗博士而言，我們每個人身上的創傷，都與早期的人生經驗有關，尤其是會剝削孩子的父母，他們刻薄、貶抑和輕視孩子的言行，是第一刀，在孩子心上留下最初的傷痕。

你可能無法用言語來形容、描述這些情況，或是根本不記得到底發生什麼事。但當你長大，你需要他人不斷關注與讚美你，而如果別人沒有稱讚你，你就覺得他們在挑你缺點、說你不完美，而當你面對挫折或僅是令人惱火的小事，也都會讓你惶恐、不安，你覺得身邊的人無時無刻都在針對著自己、責備著自己、批評著自己，甚至最後，你會告訴自己：「對，我就是一個無藥可救的人……」你將童年時，父母對你的第一刀，再一次揮砍在自己身上。

如何擺脫過去的羞辱與傷痛、化解心結、療癒傷口，以及發展自我、接納自我，以抵禦過往父母帶來的創傷，是妮娜・布朗博士想帶給讀者的，她提出許多循序漸進的評估與練習，另外，她也提醒讀者與父母相處的迷思：

放下父母能改變的幻想：因為父母覺得你（孩子）才是需要改變的人。

避免與父母發生衝突：因為所有你表達出來的情緒，都只會讓父母再度攻擊你。

父母所帶來難以抹滅的創傷，那些傷痛與怨懟，我們其實有能力去療癒與修復。父母不會改變，但你可以設定界限、重塑自我，拿回自己人生的主導權。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航