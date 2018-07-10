被官媒吹捧愛讀歷史的習近平，其實最愛扭曲歷史為己所用

近日，中共黨魁習近平在山東考察時，專程來到甲午海戰故地劉公島，冒雨登臨蓬萊閣，彷彿要從甲午戰爭的歷史中汲取智慧。然而，他偏偏意識不到，正是他執政以來若干「打腫臉充胖子」的擴張和盲動之舉，讓甲午戰爭的悲慘命運再一次出現在中國的國門口。

被官媒吹捧的愛史形象

中國官媒在報導習近平憑弔劉公島古戰場的行程時，又開始新一輪的造神運動——「習主席喜歡讀書，尤其喜歡讀歷史書」，文章舉例説：「每年新年前夕，習近平都會發表新年賀詞，人們在聆聽他令人振奮的賀詞同時，也能從電視畫面中看到他身後擺滿書的大書架。細心的人發現，在習近平的閱讀清單裡，有大量的歷史典籍：《史記選》、《漢書選》、《世界通史》、《現代歐洲史》……愛讀歷史的習近平，對於歷史典故常常信手拈來。2011年9月，在中央黨校秋季學期開學典禮上的講話中，他引用了許多歷史典故：孔子『誨人不厭』，勾踐『臥薪嚐膽』，蘇武『飲雪吞氈』，文王拘而演《周易》，屈原逐而賦《離騷》……」習近平似乎成了「成語大王」，可以在小學生背誦成語比賽中奪冠了。

然而，作者忘記了習近平將「寬農通商」唸成「寬衣通商」的大笑話——習近平因此被民間冠以「寬衣帝」之美名。中國的漢語大辭典是否應當將所有出現「寬農通商」的地方都改成「寬衣通商」呢？那樣，全國人都唸「寬衣通商」，後世也不知道存在過「寬農通商」這個詞，領袖就永遠光榮、偉大、正確了。

中國永遠不缺吹鼓手。中國的官媒用一種欲擒故縱的筆調諂媚地寫道：「一個大黨大國的最高領導人，為什麼要把歷史擺在如此高的位置？從歷史之中，他汲取著怎樣的人生智慧和治國之道？對廣大領導幹部學史用史，他又提出了哪些明確要求？」然後，御用文人引用習近平的講話自問自答：「我國古代史、近代史、現代史構成了中華民族的豐富歷史畫卷。領導幹部要多讀一點歷史，從歷史中汲取更多精神營養。」最後，文章揭示習近平的讀史心得是：「在中國的史籍書林之中，蘊涵著十分豐富的治國理政的歷史經驗。其中包含著許多涉及對國家、社會、民族及個人的成與敗、興與衰、安與危、正與邪、榮與辱、義與利、廉與貪等等方面的經驗與教訓。」

歷史是前車之鑑，是「資治通鑒」，然而，習近平是否真的從歷史、尤其是中國近代史中汲取了讓中國重蹈覆轍的智慧呢？從中國官媒引用的習近平炫耀歷史知識和典故的講話中可以發現，習近平對歷史的真相不求甚解，他不是謙卑地從歷史中學習，而是扭曲歷史為己所用。

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尊重學術自由的陳望道，成習近平典範？

習近平知道陳望道最大的希望就是取消大學黨委制嗎？中國官媒吹捧説，愛讀歷史的習近平，對於歷史人物常常銘記於心。「在參觀《復興之路》展覽時，他講起陳望道專心翻譯《共產黨宣言》，竟將墨汁誤當紅糖吃掉而渾然不覺的故事，並引述他的名言『真理的味道非常甜』。」

陳望道蘸墨汁吃的故事是不是真的，已經難以考證了。而習近平不知道或故意回避的是，中共建黨之際，陳望道因為不滿陳獨秀的家長制作風，拒絕出席中共建黨的「一大」，並在1923年中共「三大」之後，退出中國共產黨。1954年，共產黨在文化界和學術界掀起批判胡適思想運動，在高壓下，陳望道本人對當年脫黨一事作出自我批評：「這是小資產階級的自由主義的表現。」

1957年，毛澤東表面上倡導「大鳴大放」，實際上展開反右運動之「陽謀」。當時擔任復旦大學校長的陳望道，哪裡知道中共高層政治鬥爭之內部，這個長久在大學任教的學者不知是計，就在「幫助黨整風」的發言中説，復旦大學將取消黨委負責制，加強校務委員會，以校務委員會作為學校的最高領導機構。他認為，這樣容易發揮老師的作用，使黨與非黨幹部打成一片，把學校辦好，他也希望更多大學都這樣做。

誰知道，轉瞬之間，風向大變，身邊友人紛紛被打成萬惡不赦的「右派分子」。陳望道是在周恩來的關照下才沒有被戴上「右派」帽子，算是漏網之魚，驚出一身冷汗來。到了「文革」之初，陳望道在復旦大學遭到大字報的猛烈攻擊，紅衛兵說他「執行修正主義教育路線」、「反動學術權威」等。不知那個時刻的陳望道，對於自己當初翻譯《共產黨宣言》、將禍水引入中國的莽撞之舉是否感到後悔？

習近平執政以來，中國大學中黨委的權柄一手遮天，學生告密成風，教授謹言慎行，陳望道所期盼的大學取消黨委、尊重學術自由，如同水月鏡花，遙不可及。

中共對圖博、新疆的態度，宛如「新納粹」再世

習近平知道有過納粹歷史教訓的德國人最警惕中國的「新納粹」嗎？

御用文人在馬屁文章中又説：「歷史，不僅給人以智慧的啟迪，同時也是治國理政的重要資源。正如習近平在德國科爾伯基金會發表演講時所指出的，歷史是最好的老師，它忠實記錄下每一個國家走過的足跡，也給每一個國家未來的發展提供啟示。」

習近平在德國科爾伯基金會（德國最重要的智庫之一）發表的演講中，特別提及中國被日本侵略的歷史，卻一句也不提及中共建政以來侵略別國的歷史，如對圖博、東突厥斯坦的武力征服，以及對韓國、印度、越南發動的戰爭。

有過納粹慘痛歷史的德國民眾，不會輕易相信習近平在演講中關於和平的宣示。極權主義國家從來不滿足於對內專制，必然同時走向對外擴張。正是習近平發表演講的科爾伯基金會，在一份報告中指出，德國有62％的受調查者更多地將中國看作對手，而不是夥伴。但對於日本、印度和印尼三國，超過70％的受調查者則認為他們更多的是夥伴。該基金會研究人員鮑爾森博士認為，原因在於，與印度、日本和印尼相比，中國有著不一樣的政治制度，換言之，中國是專制國家而非民主法治國家。

在同一份調查中，69％的受調查者認為，西方民主模式對亞洲會越來越具有吸引力。這是因為人們覺得那些國家更透明，更能理解那裡的政治決策進程，因此對印尼、日本這樣的國家有更多的信任感。對中國就缺少這樣的信任。」習近平會看這份調查報告嗎？這份調查報告會讓他若有所思嗎？

在很多德國人及西方人眼中，目前的中共政權是最像昔日納粹的「新納粹」——比如，中共在東突厥斯坦設置類似於集中營的「再教育營」，數十萬維族民眾未經逮捕和審判便被關押在其中，生活條件極為惡劣，且長期遭受酷刑折磨，女性甚至被電擊乳房。2018年5月17日，「世界維吾爾代表大會」主席多里坤・艾沙（Dolkun Isa）的母親艾漢・麥麥提（Ayhan Memet）在阿克蘇地區的一個「再教育營」被折磨致死——她不是第一個死者，也不會是最後一個。世界不應對此保持沉默，屠夫習近平應當被譴責。

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歷史不是習近平的清醒劑，而是興奮劑

中國官媒報導説，習近平多次強調：「我們不是歷史虛無主義者，也不是文化虛無主義者，不能數典忘祖、妄自菲薄。」習近平認為，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。「他對近代史感到最為痛心，對近代史的思考也十分深刻。」習近平曾到五四運動的策源地北京大學，在師生座談會上回溯中國近代史，他痛心地說：「尤其是鴉片戰爭之後，中華民族更是陷入積貧積弱、任人宰割的悲慘狀況。這段歷史悲劇決不能重演！」

從習近平的言談中可以看出，中國近代史並非習近平的「清醒劑」，而是其「興奮劑」。習近平的伎倆跟當年的希特勒如出一轍：希特勒利用一戰失敗之後德國民眾的怨恨心態，宣稱他可以帶領德國民眾一起締造空前強大的「第三帝國」，從而贏得人心、贏得大選，通過人民授權的合法形式獲得政權，繼而顛覆威瑪共和國，掀起世界大戰，給德國和世界帶來莫大的浩劫。

習近平也是利用近代以來中國「落後挨打」的往事，宣揚他可以實現中國人夢寐以求的「大國崛起」，建立一個讓秦皇漢武都「稍遜風騷」的東方大帝國，從而得到了國民的全力支持——習近平主導修改憲法、恢復終身制，在全國人大獲得全票通過，即便在毛澤東時代，也極少出現此種全票通過的奇觀。

然而，習近平拒絕承認的一個事實是：中國陷入積貧積弱、任人宰割的悲慘狀況，根本原因是社會制度滯後，是專制獨裁扼殺了民眾的想像力和創造力。中國問題的解決，並不需要飲鴆止渴的走向軍國主義的方案，中國需要的是民主、自由和法治。但是，習近平視民主、自由和法治為仇讎，為了維持中共一黨專政的政體，他將近代史作為煽動民族主義和反西方思潮的素材，讓全民一起聞雞起舞、過狂歡節，沉醉於《厲害了，我的國》的高潮之中，即便是被驅趕出各大中心城市的「低端人口」，也以為「戰狼」會從天而降來保護他們。

習近平不僅自己吸食毒品，也向全民灌輸毒素。然而，任何一種興奮劑都會帶來巨大的副作用。等待大夢驚醒，才發現不僅一無所有，而且身體衰竭，死路一條。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航