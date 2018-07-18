《貼心說話術》：直接稱讚與間接稱讚，哪個更讓人開心 ？

文：臼井由妃

如何一句話，給人深刻印象、受歡迎？

我有一位不太擅長與人相處的朋友，在化妝品公司擔任業務經理，她的部下和客戶幾乎全是女性。這位友人打從進公司之後，業績就經常維持在第一名，是十分受歡迎的業務。

「明明不擅長與人交際，為什麼業績還可以一直那麼好呢？」相信許多人都會為此感到驚訝吧？而該位友人如此成功的業務秘密就是「稱讚連本人都沒發現的魅力之處」。

我曾有幸親臨現場，當時朋友說的話，讓我大為敬佩──那簡直可視為稱讚話術的範本。

那時我們在一家飯店的咖啡廳喝茶，湊巧遇到她客戶的太太──那是位宛如日本女星岩下志麻一般，穿著高級和服的女士。

一般人在這個時候，通常都會說出「好漂亮的和服啊」、「真的很適合您呢」之類的稱讚。就連我自己大概也只能說到這種程度：「好漂亮！是大島綢呢，真的非常適合您。」

仔細想想，「好漂亮」、「大島綢」都只是在讚賞和服本身；至於「和服很適合您呢」這類說法，應該也是她不論穿哪件和服都很常聽見的──這些稱讚方式，難免讓人覺得很老套。

讓人意外的是，友人在看見這位穿著高級和服的客戶妻子之後，居然只說了一句──

「哎呀，我輸了！」

她突如其來的發言和一臉認真的表情，讓那位女士不禁疑惑地歪著頭「咦？」了一聲。

我的友人深深地低下了頭，緊接著回答：「您前陣子買的口紅，竟然如此適合您的和服，謝謝您為我上了一課。」

這位友人熟知化妝品，而且品味絕佳。就連在這個時候，他還不留痕跡地宣傳了自家公司的口紅。

能夠這麼快就做出反應，一定是在平常就已養成「尋找對方不為人知之魅力」的習慣。也因此，她的稱讚總是令人感到新鮮且驚訝，這種「沒人稱讚過的地方」最是讓人印象深刻。

善用「溫莎效應」，傳達肯定最高效

所謂的「稱讚」，其實可以分成以下兩種──

直接稱讚：直接對當事人稱讚 間接稱讚：透過別人轉達的稱讚

「直接稱讚」是例如，對方直接走過來跟你說：「山田，最近你的業績成長不少呢，太好了！」會有種被拍拍肩膀，受到鼓勵的感覺。

「間接稱讚」則是，第三人走來對你說：「山田，○○部長稱讚你的業績成長不少，做得很好呢！」是將稱讚經由他人傳達的方法。

雖然不管是哪一種稱讚都足以讓人開心，但「間接稱讚」遠比「直接稱讚」更讓人感動。被間接稱讚時，就算聽到的讚賞內容完全相同，在心裡的感受也會截然不同，這也就是心理學上所謂的「溫莎效應」。

「間接稱讚」會讓人產生更多的真實感，上述例子的山田，在得到來自他人的「間接稱讚」之後，可能會覺得：「原來○○部長都有注意我的工作表現。還特地跟別人說他是認同我的。好！我要回應部長的期待，好好加油！」

這樣的稱讚更具有正面能量，同時也會使人產生更多幹勁。

相反地，「直接稱讚」對有些人來說則容易淪為客套話或社交辭令；甚至因為太過直接，也有些人因為害羞、無法表現高興情緒，而稍微有點尷尬。

所以，我在稱讚部下或員工時，通常不會「直接稱讚」，而是挑選一些可能會將稱讚內容傳達到本人耳中的對象說，活用「間接稱讚」的魔力。

雖然「間接稱讚」比較拐彎抹角，可能會讓有些人感到麻煩；然而這個方法，卻可以讓不習慣稱讚他人的人也能自然將讚美辭彙說出口。平常越少稱讚別人，使用起來的效果就會越好。

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書籍介紹

《貼心說話術：贏得面子，卻輸掉人心，有何用？高明的說話，就是讓人感到窩心、有溫度》，方言文化出版

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作者：臼井由妃

譯者：汪欣慈

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航