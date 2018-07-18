《貼心說話術》：一開口就惹人厭，絕對禁止的「三個字」

文：臼井由妃

一開口就惹人厭，絕對禁止的「三個字」

真正貼心的人，有絕對不會隨意使用的「三個字」。不過這「三個字」其實是一個回話時很容易用上的詞，所以就算隨口說出來其實也並不奇怪。

假如你無意識地使用了這「三個字」，就算周遭的人感到不太舒服，也會因為這句話還沒有到「沒常識」的程度，不至於太在意。

然而，若你持續以該詞說了太多囉嗦的話，就很有可能會被討厭，甚至別人會因為厭煩而只想當做沒聽到你說話。萬一你持續使用，還會變成口語中的壞習慣，造成溝通的惡性循環。

這個不貼心的三個字，就是「所以說」──它是個將對話整理出總結的用語，而不是與人持續交談的連接詞。

在日常對話中，會不小心或習慣說出「所以說」、「也就是說」來打斷別人、想替人總結的人其實多不勝數。

有許多把「所以說」當成口頭禪的人，在心裡總是覺得自己比別人優秀。有自信當然沒什麼不對，在對話中使用這三個字，其實也不算有什麼錯。但是，「所以說」這個詞，無疑地會讓人覺得說話的人很自傲。

日本就曾有電視節目報導過，這是「討人厭口頭禪的第一名」。這是因為，當「所以說」這三個字一出現，就失去了交換意見的空間。如此一來，不僅話題被搶走的人不開心，場面氣氛也會變得尷尬，對話甚至可能因而終止。

明明正拚命地想講清楚，卻被他人一句「所以說，就是○○對不對？」給一句話打斷，就算對方下的結論都沒有錯，也會讓人心生不滿。

畢竟沒有人想被認為是「廢話很多」的人，許多不善言辭或者有社交恐懼症的人更是。他們光是在人前說話就已經緊張得不得了，在努力表達時，還從對方口中聽到「所以說」，一定會難過地心想「慘了，我說話是不是很無聊？」、「他覺得我很囉嗦吧？」結果因此更覺得自己不擅長溝通。

真正貼心的人，不論是在商業場合還是私人對話中，都不會隨意地對人說出「所以說……」這句話。請只有想在人前表現自己的能力時，才這麼說。

微調「說話語氣」，交談立刻有溫度

明明是個沉穩又容易親近的人，別人卻對他敬而遠之，你身邊也有這樣的人嗎？

這些人有時候會有「給別人建議後，就被疏遠了」、「自己好像莫名被討厭了」之類的煩惱。會有這種感覺，通常是「說話方式」出了問題的緣故，不過這件事，本人往往不會發現。

讓人有好印象的人，說起話來都很溫和。事實上，決定說話溫不溫和的，是一個人的「用詞」、「語調」和「思考方式」。

舉例來說，在遇到塞車、趕不上集合時間時，說出「呃！慘了！」和說出「哎呀，怎麼辦～」的人。相較之下，哪一個讓你感覺比較溫和呢？

一般人肯定都覺得是後者吧。

同樣的道理，諸如「一定是因為○○」、「△△很怪」、「絕對……」這類獨斷性的說法，也是讓人覺得難以親近、敬而遠之的原因。這類用語往往也更容易引起衝突，宜盡量避免。

另外，獨占發言權、阻礙對話、想成為話題中心的「對話獨裁者」也應該要多加注意。這樣的人不管多麼擅於言詞，也很難給人好印象。

如果你總是想證明自己的知識、不爭論到底絕不罷休，有「思考灌輸強迫症」。請務必重新審視自己的說話態度，並接受每個人都有不同的思考方式與行事風格，不要強迫別人接受你的觀點。

如此一來，你說話時就會自然變得溫和，也更有餘裕能傾聽對方所說的話語，由此增加在別人眼中的「好感度」。

相關書摘 ►《貼心說話術》：直接稱讚與間接稱讚，哪個更讓人開心 ？

書籍介紹

《貼心說話術：贏得面子，卻輸掉人心，有何用？高明的說話，就是讓人感到窩心、有溫度》，方言文化出版

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作者：臼井由妃

譯者：汪欣慈

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Photo credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航