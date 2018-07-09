【插畫】上班族十大夢幻工作有多瞎？

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前些日子，台灣的人力銀行做了一個夢幻工作調查，仔細看看前十名的工作，忍不住替台灣人抹了一把辛酸淚。

大家整天在酸：公務員死肥貓、工程師年薪千萬回收業者、部落客網紅明星藝人能出名又躺著賺、網拍創業無本好輕鬆、室內設計師隨便百萬超好賺、導遊一天到晚出去玩等等，卻同時也把這些工作當成夢想。

然而相信各位也知道：夢想是豐滿的，然而現實卻骨感到不行。正所謂「計畫敢不上變化，願望趕不上失望」，只要看看某些求職網站，上面充滿多少瞎到爆炸的老闆和職缺，比起什麼這些所謂的夢想，要現實太多了。

好啦，我們也不要太厭世，好像人生都沒有夢想了一樣，畢竟大部分人的問題，是處於一個幾乎要被現實給壓死，連夢都做不起的現狀。人要打破僵局，但千萬不要只看見表面的好處，卻沒有去認真看待背後的辛苦，真的有中意的夢想，就去追就去付出，去研究去學習。

只要記得，別人要的不見得會是適合你的，用想像而非真實體驗的學習並不夢幻，而更像是永遠不會成真的幻想。

本文經事件地平線授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

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