歐洲史知多少（七）：現代德國的開端—普魯士王國

德意志這個地區，由中世紀末期去到近代，一直處於在神聖羅馬帝國之下、諸侯割據的狀態。對歷史稍稍認識的讀者，都應該會知道普魯士王國（Kingdom of Prussia）其後統一了德意志，成為後來的德意志帝國（German Empire)。這篇文章就會由這個王國的建立，道出普魯士的崛起之路。

普魯士的基督教化

普魯士（Prussia)，作為一個地區的名稱，其實並不在現今的德國境內，而是在更東邊的波羅的海（Baltic Sea）沿岸。13世紀時，波羅的海沿岸地區居住著多個部落，但他們一直未有基督教化，仍然信奉自己的多神教神話1。古普魯士人（Old Prussian）是當中的其中一支，他們毗鄰天主教的波蘭王國（Kingdom of Poland)，自然成為了波蘭的頭號大敵。

Photo Credit: 13 世紀初的波羅的海沿岸部族／Wikipedia

同一時間，經歷三次十字軍東征（Crusades）後，在中東的十字軍國家（Crusader States）2，不斷被穆斯林打得節節敗退。於是，三大十字軍騎士團之一的條頓騎士團（Teutonic Order）3，開始尋找其他他們有能力打敗的目標——說白點就是放棄原先守住聖城的初衷，再找個有利可圖的冤大頭。

於是，他們轉而為波蘭效力，協助波蘭征服波羅的海沿岸的異教徒，並發動了普魯士十字軍（Prussian Crusade)。雖然當地部落頑強抵抗，甚至在被征服後還多次起義，但條頓騎士團最終仍然取得成功。之後他們繼續向北發展，控制了大量土地，這些軍事行動通稱為北方十字軍（Northern Crusades)，讓條頓騎士團坐擁幾乎整個波羅的海東岸。條頓騎士團也因此坐地為王，成為了條頓騎士團國（State of the Teutonic Order），首都位於柯尼斯堡（Königsberg)，也就是現今的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad)。他們不但強迫當地的異教徒改信天主教，更大量引入德意志移民，同化當地人，最終令古普魯士語和普魯士神話等等當地文化都消失殆盡。

Photo Credit: 1400 年的條頓騎士團國／Wikipedia

普魯士公國的建立

條頓騎士團國作為一個政治實體，從來就不是一個永遠只向異教徒下手的純粹宗教組織，尤其是當周邊各國都陸續改信基督教後，根本沒有異教徒作為他們的目標。因此，鄰近國家之中，不論是天主教的波蘭王國和波美拉尼亞公國（Duchy of Pomerania)、東正教的諾夫哥羅德共和國（Novgorod Republic)，以至天主教和東正教混雜的立陶宛大公國（Grand Duchy of Lithuania)，都經常與條頓騎士團兵戎相見。但是，這些周邊勢力都日漸壯大起來，以致條頓騎士團的土地陸續被蠶食，甚至在1466年被逼割讓西普魯士予波蘭，從此這地區直屬波蘭國王，稱為「皇家普魯士（Royal Prussia)」。（當時的波蘭也許不會預料到，得到這片土地會在日後造成多少地區衝突，下文將會詳述。）

到了16世紀，宗教改革席捲德意志之際，同為德意志人為主的條頓騎士團國，同樣受到極大衝擊。不只大部份指揮官，甚至連直屬大團長的主教都改信路德教派（Lutheranism)。最後為了回應手下貴族的訴求，大團長阿爾布雷希特（Albert of Prussia）接受馬丁路德（Martin Luther）親自提議，把東普魯士劃為世俗化、第一個信奉路德教派的國家普魯士公國（Duchy of Prussia)，自己則辭去條頓騎士團大團長一職，成為第一任普魯士公爵，臣服於波蘭國王之下。原本已有自治權的立窩尼亞地區（Livonia，即今天的愛沙尼亞和拉脫維亞兩國所在地），則獨立為立窩尼亞騎士團（Livonian Order)。4

Photo Credit: 普魯士公國的領土範圍／Wikipedia

其後，阿爾布雷希特的兒子阿爾布雷希特·腓特烈（Albert Frederick, Duke of Prussia）由於自己沒有兒子，於是在他死後，長女的丈夫、與他同為霍亨索倫家族（House of Hohenzollern）的約翰·西吉斯蒙德（John Sigismund）在1618年繼承了普魯士公爵一位。但約翰其實早有自己的領地——他是神聖羅馬帝國之內的布蘭登堡選侯（Elector of Brandenburg）5。布蘭登堡和普魯士，從此結為共主邦聯，這段時期一般史稱為「布蘭登堡—普魯士（Brandenburg-Prussia)」。

Photo Credit: 紅色為布蘭登堡—普魯士的領土、紅色邊界為神聖羅馬帝國疆域／Wikipedia

「在普魯士的國王」

布蘭登堡—普魯士憑著多任選侯勵精圖治、改革軍政政策，在幾十年間一躍成為德意志地區的一大強權。於是，又如同歷史上其他的暴發戶一樣，開始對自己有國王之實，卻無國王之名感到不服。再加上，雖然已經貴為選侯，等級只僅次於國王，但反觀其他各選侯，卻一個個成為了國王——波希米亞（Bohemia，即捷克）本身就是王國等級，而且由皇帝兼任；漢諾威選侯（Elector of Hanover, 正式為不倫瑞克 — 呂訥堡選侯（Elector of Brunswick-Lüneburg)）在1714年繼承大不列顛王國（Kingdom of Great Britain）王位；薩克遜選侯（Elector of Saxony）更在 1697 年獲選為波蘭國王，成為了普魯士公爵的宗主。

不過，不同於其他暴發戶多次的失敗，普魯士成功了。 1700 年，西班牙國王「著魔者」卡洛斯二世（Charles II ‘the Bewitched’ of Spain）逝世。受到哈布斯堡家族（House of Habsburg）長年的互相通婚影響，卡洛斯由出生開始就有多種遺傳病，身體、智力都有極大缺陷6，加上性無能，令西班牙的王室就此絕嗣。

問題是，西班牙的繼承人只有兩個人選——法王路易十四（Louis XIV of France）的孫兒腓力（Philip, Duke of Anjou）和神聖羅馬皇帝利奧波德一世（Leopold I, Holy Roman Emperor）的兒子查理（Archduke Charles)，而法王和神聖羅馬皇帝在當時正是歐洲最大的死對頭，沒有一方想看見對方繼承整個西班牙殖民帝國，還有西屬尼德蘭（Spanish Netherlands，今比利時和盧森堡）和在意大利的多塊領地。結果，在外交途徑解決不果後，西班牙王位繼承戰爭（War of the Spanish Succession, 1702-1714 ）正式爆發。這場戰爭迅速席捲全歐洲，參戰國包括奧地利、法國、大不列顛、尼德蘭共和國7、葡萄牙、巴伐利亞等等。

至於布蘭登堡—普魯士的腓特烈三世（Frederick III, Elector of Brandenburg)，看準全歐大戰、皇帝急需軍援之機，提出了賜封國王頭銜的請求。皇帝無可奈何之下，只好答應。但與此同時，皇帝亦深知一開此先例，每一個諸侯都會想升格為王，於是他不願意升格神聖羅馬帝國之內的布蘭登堡領地。但如果選擇帝國外的普魯士公國，又會遇到另一個問題——普魯士公國名義上從屬於波蘭王國，升格普魯士至波蘭的王國級數將意味著取消從屬關係；再加上普魯士公國本來就只包括東普魯士，冊封腓特烈為「普魯士國王（King of Prussia)」，同時代表將屬於波蘭國王的西普魯士的擁有權賜予腓特烈；更何況，波蘭國王本來就拿著「普魯士國王」此頭銜。所以將普魯士領地升格，必定導致與波蘭交惡。最後，皇帝終於想出了折衷辦法，就是大玩文字偽術，把腓特烈冊封為「在普魯士的國王（King in Prussia）」8腓特烈一世。儘管如此，一般來說我們都從此稱普魯士為「普魯士王國（Kingdom of Prussia)」。

布蘭登堡王室的奇蹟

往後幾十年，普魯士繼續愈見強盛，更由臣服皇帝、乞求頭銜，搖身一變成為皇帝的頭號勁敵。普魯士崛起之迅速，甚至令法國和皇帝兩個死對頭化敵為友，加上俄羅斯，三大強權締結起盟約對抗普魯士的野心。普魯士於是與法國的另一仇敵大不列顛結盟。1756年，眼見戰爭一觸即發，普魯士的腓特烈二世（Frederick II ‘the Great’ of Prussia，又稱腓特烈大帝）決定先下手為強，出兵入侵皇帝的盟友撒克遜選侯國（Electorate of Saxony)。法國、西班牙、俄羅斯和神聖羅馬帝國的大部份諸侯國都隨即加入皇帝一方，而大不列顛、葡萄牙和部份小國則與普魯士聯手，歐洲再一次陷入大戰之中，史稱七年戰爭（Seven Years’ War, 1756-1763 )。

Photo Credit: 七年戰爭的交戰國／Wikipedia

但是，大不列顛的重心始終放在與法國爭奪海外殖民地，於是把歐陸的戰事全部交託在普魯士手上。然而，普魯士作為新興強國，獨力面對三大歐陸強權，而且每一個的人口和土地都比普魯士為多。憑著普魯士軍隊極高的質素，以及腓特烈大帝的軍事才能，卻竟然真能抵住法、奧、俄三國的軍隊，雖然也有吃過敗仗，但在多場戰役都能以少勝多。

不過，再厲害的天才，都必須向現實低頭。1762 年，戰爭踏入第六年，普魯士已經折損士兵超過十萬人，一直依靠最大盟友大不列顛的金援的財政亦將近枯竭，法、奧、俄三國軍隊仍然源源不絕地逼近首都柏林，這時甚至連大不列顛都打算放棄普魯士，只求穩住殖民地戰爭的勝利，獨自議和。腓特烈大帝自己都看不見任何轉機，準備服毒自殺。

就在形勢危急之際，俄國女皇伊利莎白（Elizabeth of Russia）逝世，皇位傳到彼得三世（Peter III of Russia）手上。正好彼得三世是腓特烈的忠實支持者，甫一上任，竟然立即全面撒軍，放棄所有佔領地，與腓特烈議和，史稱為「布蘭登堡王室的奇蹟（Miracle of the House of Brandenburg)」。雖然彼得三世僅僅六個月後就被推翻9 ，但放棄了的多年戰果已經無法挽回。皇帝見此狀況，亦無意再戰。於是在 1763 年，雙方簽訂和約，歐洲大陸基本上無太大領土變更，但法國卻因此失去所有北美洲的殖民地，而普魯士則從此真正成為歐洲強權之一。

普魯士國王

另一邊，如果大家有留意之前的地圖，也會發現普魯士的領土分散得七零八落。除了觀賞性低，這也會導致很多實質問題，譬如難以防守、各地軍隊不能輕易集結等等。所以，把領土連成一氣，成為這幾十年間普魯士國策的重點。

1772年，乘波蘭長期積弱，周邊強權覬覦之機，普魯士聯同皇帝（即奧地利大公）和俄羅斯沙皇，聯手入侵波蘭，稱為「第一次瓜分波蘭（First Partition of Poland)」。普魯士得以取得西普魯士和當地最重要的貿易港口但澤（Danzig，今波蘭格但斯克（Gdańsk)），總算把兩塊最大的領土連結起來。在控制整個普魯士地區後，腓特烈大帝也將頭銜由「在普魯士的國王」正名為「普魯士國王（King of Prussia）」。

三國此後再在1793和1795年把波蘭其他領土瓜分。三次瓜分波蘭後，波蘭此國家終於從地圖上消失。普魯士取得的土地，雖然在人口上不及皇帝所得、面積上不及俄國，但戰略性上則無可比擬。

三次瓜分波蘭的各方得益／Wikipedia

經歷拿破崙戰爭（Napoleonic Wars, 1803-1815）後，神聖羅馬帝國解體。雖然原本在帝國內的各國之後再組成德意志邦聯（German Confederation)，繼續由奧地利領導。但所謂一山不能藏二虎，在普奧戰爭（Austro-Prussian War, 1866）過後，奧地利被逼退聯，普魯士成為德意志地區的頭領，之後更把邦聯聯合成德意志帝國（German Empire)，由普魯士國王成為首任德意志皇帝威廉一世（William I, German Emperor)。

西普魯士的爭端

1918年，剛成立的蘇聯與德意志帝國簽訂和約，退出第一次世界大戰，原本俄羅斯帝國控制的西部土地成為多個德國的附庸國，波蘭則在亡國123年後終於得以復國。同年第一次世界大戰結束，德意志皇帝威廉二世（William II, German Emperor）流亡荷蘭，德國改行共和制，奧匈帝國解體。波蘭得以重奪大部份領土，西普魯士重新劃歸波蘭。但澤港則以其在經濟和貿易的重要性，成為了特殊的政治實體但澤自由市（Free City of Danzig)，擁有高度自治權，但不屬獨立國家，而是置於戰後成立的國際聯盟（League of Nations）保護之下，波蘭擁有免關稅權利。

1921-1939 年的波蘭，紅色為德國／Wikipedia

但這樣把德國的領土再次一分為二，自然造成更多爭端。德國納粹黨上台後，曾經要求將但澤港併入德國領土，但遭到波蘭拒絕。 1939 年 8 月，希特勒向波蘭發出最後通諜。在波蘭再一次拒絕後，納粹德國在 9 月 1 日入侵波蘭。兩日後，英法兩國向德國宣戰，第二次世界大戰正式爆發。

二戰結束後，蘇聯吞併了包括柯尼斯堡在內的東普魯士省北部，柯尼斯堡易名為加里寧格勒（Kaliningrad)，成為蘇聯內的俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國（Russian SFSR）的領土，德裔人口全部被驅逐。蘇聯解體後，雖然俄羅斯本土與加里寧格勒中間的白俄羅斯、拉脫維亞和立陶宛都獨立出去，但加里寧格勒仍然是俄羅斯聯邦的領土，造成今天飛地的狀態。

1947年2月25日，負責暫時治理戰後德國的盟國管制理事會（Allied Control Council)，經英、美、法、蘇四國代表簽署通過第46號法令，正式廢除普魯士自由邦（Free State of Prussia）及其所有政府機關，普魯士自此正式滅亡。

Photo Credit: 德國在兩次大戰分別失去的領土／Wikipedia

Photo Credit: 加里寧格勒在俄羅斯聯邦的範圍／Wikipedia

註：

[1]由於普魯士神話經歷基督教幾百年來對異教的消滅，存活下來的文字紀錄極少，現存只有兩部真確性存疑的典籍和在歷史文獻中的點滴。

[2]包括耶路撒冷王國（Kingdom of Jerusalem)、安條克親王國（Principality of Antioch）和埃德薩伯國（County of Edessa)。

[3]正式名稱為耶路撒冷的德意志弟兄聖母騎士團（Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem)。

[4]失去土地的條頓騎士團仍然繼續存在，在現代已經成為慈善組織，總部設於羅馬。

[5]選侯（Elector）是神聖羅馬帝國內僅次於國王的最高頭銜，有選出皇帝的投票權。帝國成立之初只有七人，其後曾經增至九人，但最後又只剩八人。

[6]根據記載，卡洛斯四歲才懂說話、八歲才學懂走路，而且下巴畸型的情況嚴重到難以說話及咀嚼。卡洛斯的驗屍報告指他的遺體「一點血液也沒有、心臟是一顆黑胡椒的大小、肺部和腸臟腐爛、只有一顆睾丸，黑如煤炭，而且頭顱內全部是水。」

[7]正式名稱為「尼德蘭七聯合省共和國（Republic of the Seven United Netherlands)」，在經歷史稱八十年戰爭（Eighty Years’ War, 1568-1648）的荷蘭獨立戰爭後，尼德蘭地區北部從西班牙獨立，南部則繼續受西班牙統治。

[8]這裡用「in」而非「of」其實並不是孤例，神聖羅馬帝國內的巴伐利亞公國（Duchy of Bavaria)，就在將繼承法由眾子平分改為長子繼承後，給予所有同屬維特爾斯巴赫家族（House of Wittelsbach)，但沒能繼承巴伐利亞公爵（Duke of Bavaria）一位的家族成員，使用「在巴伐利亞的公爵（Duke in Bavaria)」此頭銜。雖然巴伐利亞國早已消失，但其家族成員仍然繼續保有頭銜。現時維特爾斯巴赫家族只餘下一位男性成員，現年 80 歲的馬克斯王子（Prince Max of Bavaria, Duke in Bavaria)。

[9]雖然放棄多年戰果撒軍，在戰略上的確是頗為愚蠢的行為，但一般相信彼得三世一上任就推行多項利民政策，惹怒了作為既得利益者的貴族階級，亦是被推翻的主因之一。

責任編輯：王陽翎

核稿編輯：歐嘉俊