門外漢學人買鋼琴：日本品牌vs.歐洲品牌

我是一個徹頭徹尾的鋼琴門外漢,從沒有學過彈琴,但太太既是鋼琴導師,自覺不能一竅不通。前些日子,花了數小時在APP上學習,又從網上把鋼琴的歷史略讀一番,總算懂得些皮毛,以下純粹輕鬆分享感想。結婚前,曾答應送一台演奏級的三角鋼琴給她,但奈何家居條件不許可。女兒出生後,她又無暇彈奏,便把此事擱下來。最近女兒上學了,她又重拾對鋼琴的熱情,我便下定決心買琴,目標是160cm或以下的Baby Grand或直身琴。為此走遍了大小琴行,期間發現,香港、台灣的買琴者,未必感興趣瞭解一下鋼琴品牌的歷史、特性以及產地來源等等,大概是深受慣性說法影響,也懶得思考。

數十年前,日本鋼琴品牌以廉價的定位跟歐洲琴一爭天下,而亞洲地區能負擔歐洲品牌的買家不多,最終日本琴席捲了港、台等地,成為了新興市場的領頭者。但是,由於日製的琴音普遍與歐製有不少差別,總有不少考慮要點,但我的意思不是簡單的優劣之分,琴音有差別,不是指孰優孰劣的問題,始終品味人言人殊,不是孟子說「口之於味也,有同耆焉」談好不好吃的問題。

既然奏琴者所是習的是歐洲樂曲,那選用歐洲音色的鋼琴應是理所當然,至少我這門外漢所想如是。然而,人云亦云的人終歸是大多數,曾在YouTube上看到一位表演者的片段,有些留言竟說片中那部Yamaha的聲色比他用的琴好,但表演者用的其實是Steinway & Sons,想必留言者向來已有誤解。

既然決定要買琴,便先到了全港最大型的琴行溜躂溜躂。該琴行現時代理品牌十二種,包括鋼琴界的法拉利—有160年來享負盛名的Steinway & Sons鋼琴,它在1853年誕生,就是史坦威(Henry Engelhard Steinway)和兒子們,從德意志聯邦移居至美國紐約曼哈顿之後幾年製成。不過,許多介紹說他是德國人,但德意志聯邦在1871年才正式立國,Henry為了迴避1848年歐洲革命浪潮,兩年後抵達美國生活,嚴格而言沒所謂「德國人」這回事。

時至今日,不論說他是德國人好、美國人也好,都可把Steinway & Sons看成是一國之寶,而世界各地的大學和九成的演奏家也是用它作表演,香港各所大專的音樂學系也不例外。可是,它的價格不是一般人所能負擔,即使是最低型號的110也要二十餘萬港元,況且太太一直彈的是山葉Yamaha的U3,琴身高度為131cm,總不能買比原來更小的回來,而那台U3是她母親所送伴隨成長的禮物,更成為了嫁妝,人琴之間的感情匪淺,不能輕易替代。(前陣子才知道,一般來說,許多鋼琴是用它的高度作為型號的,日本琴是少數例外,U是指upright,U3是三號直身琴,U1是入門、目前有U1、U3、U5等。)

Photo Credit: 圖1 / 照片由作者提供

後來,自知無論如何也買不起全新130或以上的Steinway,便往二手琴行逛逛,最終在觀塘試過一台有九十多年歷史的史坦威直身琴,我本來就很喜愛收藏古董,心裡把它放在家中,應會增添不少興味,況且它的音色仍然很美,這是我所見的亞洲琴不能企及的。於是,我跟琴行老闆商量,若然買下它的話,再換上原廠的琴弦和琴鎚,便如何如何。然而,當我滿心歡喜地把這事告訴太太,她卻表示接受不了跟這部「老人家」共舞,最終仍不得不放棄,連一曲也沒有試奏過,我只能跟它擦身而過。(圖1)

除了Steinway & Sons,琴行還代理了它的近親,即是由Steinway & Sons設計,在亞洲地區生產的中檔鋼琴,包括由1992年起,Steinway 把設計授予河合(Kawai Musical Instrument Mfg. Co., Ltd)製造的Boston,除了UP-118S 是在印尼廠生產外,其餘型號都是在日本的河合琴廠製作。Boston的定位,是給「who were not yet ready for a Steinway」,卻又想享受美好音色的用家,但它畢竟不是Steinway,我在T的九龍灣分店試過UP132PE的型號,發現其音色比Yamaha的U5美不少,價錢也不是相差太遠,如果是首次買琴,我也會考慮把它買下來,但它與U3之間的鴻溝只是一河之距,而非相隔千里,因此久久不能下定決心把它買下。它雖然是名師設計,聲音強大而不刺耳,但依然擺脫不了日本琴的音色,於我而言,它更像日本琴多於歐洲琴,但它的好處是廠方保證當將來欲升級至Steinway 時,它和其他史坦威家族的成員一樣,可以完全抵數以換一台真正的Steinway & Sons,這可以為奏琴者建立美好的願景。

Photo Credit: 照片由作者提供

Essex是琴行代理的另一位史坦威家族成員,它也是由Steinway 設計,原本交由韓國的英昌(Young Chang Co., Ltd)生產的,但近年已轉移至全球生產量最高並位於中國的珠江鋼琴手上。香港、台灣總有些人一看是中國生產的鋼琴,便心生厭惡感,但是在全球化下,不少鋼琴或局部或全部的組件都交到中國生產,若數台灣人最喜愛的Yamaha,亦在十年前關閉了台灣的生產線,移師到中國大陸,而且在素質方面,印尼或中國製的大琴廠比台灣的還要好,至少他們是為大品牌代工,就此引進了不少技術,倒是台灣琴廠一直沒有跟歐洲品牌合作的經驗。中國生產的鋼琴大抵分為四類,分別是:

代工(河合、山葉等)、 自行研發(長江、海倫等)、 中國收購外國牌品(或繼承,或吸收技術的、或單純買了名字回來) 假琴(尤其是隨便改了德文名字的,不少家長也會中招,誤以為是真正的歐洲琴)

所謂代工一如蘋果手機生產,總公司比任何人更注品質監控,若是不達水平,他們定必會嚴正處理,以保其百年聲譽,所以才令買家放心,但鋼琴仍有別於電子產品,鋼琴是有個性的,每一台也有它的性格,手工的製作水平仍然是關鍵。

所以,在中國年量產數十萬台的鋼琴,自然比不上歐洲年產不過一萬台那麼精細,耐用性也要經年月考驗才知道。當然,它的賣點已反映在價格之上,Essex入門版三角琴EGP-155,尺寸頗為適合,官方建議價不過是十餘萬港元,比起任何一台歐洲製135cm直身琴還要稍平一點,實在非常吸引,它和Boston一樣,也在琴弦上沿用了低張力的特色(lower tension scale),在這點上,是頗有Steinway的影子。不過,它的直身琴只有123cm高,也比現時用的131cm矮,而三角琴的音色比起歐洲的直身琴也頗有不如,故Essex也不在考慮之列。除非決定在十年內升級至Steinway & Sons,到時可用家族成員原價再補,否則Steinway家族成員的整體水平也不算極之吸引。

最後,琴行也代理LangLang Piano,這也是史坦威家族成員所製,更是史坦威首次以亞洲鋼琴家命名的品牌,它完全是為了討好中國客戶而生產的鋼琴,畢竟中國是全球最大的鋼琴市場,而郎朗鋼琴也是跟Essex一樣由珠江鋼琴生產的(珠江鋼琴也有自家品牌,改了個頗頗美的名字,叫Pearl River)。可是,一方面我們不是郎朗的鐵粉,另一方面,郎朗大多數時間還是用真正的Steinway & Sons演奏,不是用LangLang Piano,更何況它只有123CM高的直身琴,我怎樣也提不起興趣去試。

談到Steinway,不可不知還有一名為Grotrian Steinweg的品牌,香港由P琴行代理。早前我們仨去了P的選琴中心試奏,太太也甚為喜歡Grotrian的音色,此琴的歷史比起Steinway & Sons更還要悠久。Grotrian本名為Grotrian Steinweg ,當施坦威父子去美國發展時,Heinrich Steinweg的兒子C.F. Theodor Steinweg與友人Friedrich Grotrian創立的,當父親的美國事業有成,兒子便賣掉股份與拍擋,加入了美國的STEINWAY & Sons ,為使令美國人更易記住,他們把德文的Steinweg改為英文的STEINWAY。後來,兩間公司為了爭奪Steinway 的名字打了多年的官司,結果是Grotrian在德國可用Steinweg 之名,而海外則用Grotrian的名義。2015年,此百年老店獲香港的P琴行入股,更成為大股東,目前分為C, S,W系列,前者在德國的Braunschweig生產,一部直身的高身琴也要數十萬,後者在中國武漢生產,只售數萬元,但在香港只有歐洲製造的,我們也認為比起大部分德國琴也要優勝,太太也很喜歡,女兒更玩得不亦樂乎!因此,Grotrian也列入我們的候選名單之上,只是價格實在有點高,也我們超過了我們的預算。(圖2)

故此,我也只好往其他的歐洲品牌上琢磨琢磨。最後,也意外地尋得數台心儀的鋼琴。(待續)

責任編輯:王陽翎

核稿編輯:歐嘉俊