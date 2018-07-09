門外漢學人買鋼琴：日本品牌vs.歐洲品牌

我是一個徹頭徹尾的鋼琴門外漢，從沒有學過彈琴，但太太既是鋼琴導師，自覺不能一竅不通。前些日子，花了數小時在APP上學習，又從網上把鋼琴的歷史略讀一番，總算懂得些皮毛，以下純粹輕鬆分享感想。結婚前，曾答應送一台演奏級的三角鋼琴給她，但奈何家居條件不許可。女兒出生後，她又無暇彈奏，便把此事擱下來。最近女兒上學了，她又重拾對鋼琴的熱情，我便下定決心買琴，目標是160cm或以下的Baby Grand或直身琴。為此走遍了大小琴行，期間發現，香港、台灣的買琴者，未必感興趣瞭解一下鋼琴品牌的歷史、特性以及產地來源等等，大概是深受慣性說法影響，也懶得思考。

數十年前，日本鋼琴品牌以廉價的定位跟歐洲琴一爭天下，而亞洲地區能負擔歐洲品牌的買家不多，最終日本琴席捲了港、台等地，成為了新興市場的領頭者。但是，由於日製的琴音普遍與歐製有不少差別，總有不少考慮要點，但我的意思不是簡單的優劣之分，琴音有差別，不是指孰優孰劣的問題，始終品味人言人殊，不是孟子說「口之於味也，有同耆焉」談好不好吃的問題。

既然奏琴者所是習的是歐洲樂曲，那選用歐洲音色的鋼琴應是理所當然，至少我這門外漢所想如是。然而，人云亦云的人終歸是大多數，曾在YouTube上看到一位表演者的片段，有些留言竟說片中那部Yamaha的聲色比他用的琴好，但表演者用的其實是Steinway & Sons，想必留言者向來已有誤解。

既然決定要買琴，便先到了全港最大型的琴行溜躂溜躂。該琴行現時代理品牌十二種，包括鋼琴界的法拉利—有160年來享負盛名的Steinway & Sons鋼琴，它在1853年誕生，就是史坦威（Henry Engelhard Steinway）和兒子們，從德意志聯邦移居至美國紐約曼哈顿之後幾年製成。不過，許多介紹說他是德國人，但德意志聯邦在1871年才正式立國，Henry為了迴避1848年歐洲革命浪潮，兩年後抵達美國生活，嚴格而言沒所謂「德國人」這回事。

時至今日，不論說他是德國人好、美國人也好，都可把Steinway & Sons看成是一國之寶，而世界各地的大學和九成的演奏家也是用它作表演，香港各所大專的音樂學系也不例外。可是，它的價格不是一般人所能負擔，即使是最低型號的110也要二十餘萬港元，況且太太一直彈的是山葉Yamaha的U3，琴身高度為131cm，總不能買比原來更小的回來，而那台U3是她母親所送伴隨成長的禮物，更成為了嫁妝，人琴之間的感情匪淺，不能輕易替代。（前陣子才知道，一般來說，許多鋼琴是用它的高度作為型號的，日本琴是少數例外，U是指upright，U3是三號直身琴，U1是入門、目前有U1、U3、U5等。）

Photo Credit: 圖1 / 照片由作者提供

後來，自知無論如何也買不起全新130或以上的Steinway，便往二手琴行逛逛，最終在觀塘試過一台有九十多年歷史的史坦威直身琴，我本來就很喜愛收藏古董，心裡把它放在家中，應會增添不少興味，況且它的音色仍然很美，這是我所見的亞洲琴不能企及的。於是，我跟琴行老闆商量，若然買下它的話，再換上原廠的琴弦和琴鎚，便如何如何。然而，當我滿心歡喜地把這事告訴太太，她卻表示接受不了跟這部「老人家」共舞，最終仍不得不放棄，連一曲也沒有試奏過，我只能跟它擦身而過。（圖1）

除了Steinway & Sons，琴行還代理了它的近親，即是由Steinway & Sons設計，在亞洲地區生產的中檔鋼琴，包括由1992年起，Steinway 把設計授予河合（Kawai Musical Instrument Mfg. Co., Ltd）製造的Boston，除了UP-118S 是在印尼廠生產外，其餘型號都是在日本的河合琴廠製作。Boston的定位，是給「who were not yet ready for a Steinway」，卻又想享受美好音色的用家，但它畢竟不是Steinway，我在T的九龍灣分店試過UP132PE的型號，發現其音色比Yamaha的U5美不少，價錢也不是相差太遠，如果是首次買琴，我也會考慮把它買下來，但它與U3之間的鴻溝只是一河之距，而非相隔千里，因此久久不能下定決心把它買下。它雖然是名師設計，聲音強大而不刺耳，但依然擺脫不了日本琴的音色，於我而言，它更像日本琴多於歐洲琴，但它的好處是廠方保證當將來欲升級至Steinway 時，它和其他史坦威家族的成員一樣，可以完全抵數以換一台真正的Steinway & Sons，這可以為奏琴者建立美好的願景。

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Essex是琴行代理的另一位史坦威家族成員，它也是由Steinway 設計，原本交由韓國的英昌（Young Chang Co., Ltd）生產的，但近年已轉移至全球生產量最高並位於中國的珠江鋼琴手上。香港、台灣總有些人一看是中國生產的鋼琴，便心生厭惡感，但是在全球化下，不少鋼琴或局部或全部的組件都交到中國生產，若數台灣人最喜愛的Yamaha，亦在十年前關閉了台灣的生產線，移師到中國大陸，而且在素質方面，印尼或中國製的大琴廠比台灣的還要好，至少他們是為大品牌代工，就此引進了不少技術，倒是台灣琴廠一直沒有跟歐洲品牌合作的經驗。中國生產的鋼琴大抵分為四類，分別是：

代工（河合、山葉等）、 自行研發（長江、海倫等）、 中國收購外國牌品（或繼承，或吸收技術的、或單純買了名字回來） 假琴（尤其是隨便改了德文名字的，不少家長也會中招，誤以為是真正的歐洲琴）

所謂代工一如蘋果手機生產，總公司比任何人更注品質監控，若是不達水平，他們定必會嚴正處理，以保其百年聲譽，所以才令買家放心，但鋼琴仍有別於電子產品，鋼琴是有個性的，每一台也有它的性格，手工的製作水平仍然是關鍵。

所以，在中國年量產數十萬台的鋼琴，自然比不上歐洲年產不過一萬台那麼精細，耐用性也要經年月考驗才知道。當然，它的賣點已反映在價格之上，Essex入門版三角琴EGP-155，尺寸頗為適合，官方建議價不過是十餘萬港元，比起任何一台歐洲製135cm直身琴還要稍平一點，實在非常吸引，它和Boston一樣，也在琴弦上沿用了低張力的特色（lower tension scale），在這點上，是頗有Steinway的影子。不過，它的直身琴只有123cm高，也比現時用的131cm矮，而三角琴的音色比起歐洲的直身琴也頗有不如，故Essex也不在考慮之列。除非決定在十年內升級至Steinway & Sons，到時可用家族成員原價再補，否則Steinway家族成員的整體水平也不算極之吸引。

最後，琴行也代理LangLang Piano，這也是史坦威家族成員所製，更是史坦威首次以亞洲鋼琴家命名的品牌，它完全是為了討好中國客戶而生產的鋼琴，畢竟中國是全球最大的鋼琴市場，而郎朗鋼琴也是跟Essex一樣由珠江鋼琴生產的（珠江鋼琴也有自家品牌，改了個頗頗美的名字，叫Pearl River）。可是，一方面我們不是郎朗的鐵粉，另一方面，郎朗大多數時間還是用真正的Steinway & Sons演奏，不是用LangLang Piano，更何況它只有123CM高的直身琴，我怎樣也提不起興趣去試。

談到Steinway，不可不知還有一名為Grotrian Steinweg的品牌，香港由P琴行代理。早前我們仨去了P的選琴中心試奏，太太也甚為喜歡Grotrian的音色，此琴的歷史比起Steinway & Sons更還要悠久。Grotrian本名為Grotrian Steinweg ，當施坦威父子去美國發展時，Heinrich Steinweg的兒子C.F. Theodor Steinweg與友人Friedrich Grotrian創立的，當父親的美國事業有成，兒子便賣掉股份與拍擋，加入了美國的STEINWAY & Sons ，為使令美國人更易記住，他們把德文的Steinweg改為英文的STEINWAY。後來，兩間公司為了爭奪Steinway 的名字打了多年的官司，結果是Grotrian在德國可用Steinweg 之名，而海外則用Grotrian的名義。2015年，此百年老店獲香港的P琴行入股，更成為大股東，目前分為C, S,W系列，前者在德國的Braunschweig生產，一部直身的高身琴也要數十萬，後者在中國武漢生產，只售數萬元，但在香港只有歐洲製造的，我們也認為比起大部分德國琴也要優勝，太太也很喜歡，女兒更玩得不亦樂乎！因此，Grotrian也列入我們的候選名單之上，只是價格實在有點高，也我們超過了我們的預算。(圖2)

故此，我也只好往其他的歐洲品牌上琢磨琢磨。最後，也意外地尋得數台心儀的鋼琴。（待續）

責任編輯：王陽翎

核稿編輯：歐嘉俊