把「甘蔗渣」變成吸管的台灣人拒中國高價買斷，今天開放預購了

一群台灣的年輕人利用甘蔗渣，製作成可以重複使用的甘蔗纖維吸管，不但天然，土壤還可以分解，目前已申請專利並且本月就要量產上市了，日前還透露團隊曾拒絕中國廠商高價買斷技術，堅持台灣在地研發。

環保署日前正式預告「限用一次性塑膠吸管」的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供「內用者」一次用塑膠吸管。萬一民眾想喝珍珠奶茶卻沒帶吸管，結果環保署官員一句建議可以用湯匙，引發全台熱議。

「100％植」是一群台灣年輕人在2017年創立的品牌，創辦人黃千鐘和工作夥伴致力於研發將農業廢棄物變成安全又友善環境的食器，其中，用淘汰的竹子纖維製成一次性餐具，目前正在澳洲和美國接受檢驗。

「100%植」的研發辦公室位於中興新村中創園區，從去年就開始研發植物性原料，利用植物纖維製作取代塑膠產品，除了甘蔗渣製成的甘蔗纖維吸管，目前也與法國酒莊洽談葡萄渣、麥粕研發產品。

身兼研發重任的黃千鐘說，「甘蔗渣製成甘蔗纖維吸管，是被夥伴催促出來的產品！」到處都聽到朋友在討論「禁用塑膠吸管後要改用什麼吸管」，他才認真地將甘蔗渣壓製成聚合原料粒子，再以原料粒子製成甘蔗纖維吸管。

一開始只做平口式吸管，但因應台灣喝飲料慣用斜口吸管，後來才有了大中小不同尺寸，及斜口吸管。

黃千鐘表示，一開始將這批原料請塑膠工廠製作吸管時，還被工廠嫌棄說「根本無法使用」，他只好硬著頭皮為工廠在傳統製造塑膠吸管的機器修改機台，改過機台後，甘蔗纖維吸管終於「誕生」，而且在沒有任何添加下，吸管浸在飲料中不會軟化，即使是零下20度的低溫，也不會裂開。

黃千鐘指出，「甘蔗渣可以拿來做為材料，做成這支吸管只要植物纖維，循環利用變成有用的材料來做成這些產品，溫度設計在55度它會型變，它雖然會變但它還是很安全，不會有任何物質釋出。」

實際把塑膠吸管，和甘蔗纖維吸管，拿來燒之後發現，塑膠吸管燒出黑煙，裡頭含有毒物質，而甘蔗吸管燒起來，無煙也不臭。

另外，針對大家所關注的海洋污染問題，黃千鐘也說，已經請海洋大學就植物吸管在海水中分解速度，與在魚類腸胃中消化程度進行研究實驗，希望它對土地、海洋都是友善的。

農村發展基金會董事長謝志誠了解其製程後，用農業廢棄物的植物纖維取代塑膠，認為產品實用又對土地負責任，對於這群年輕人的努力很肯定。

其實，去「100%植」的網站上看才發現，他們研發的產品遠不是只有甘蔗纖維吸管：

而備受矚目的「甘蔗纖維吸管」已申請到專利，可量產上市，近兩個月陸續接到20多個中國廠商希望以高價買斷技術，但都被他們拒絕了。黃千鐘笑著說「我們其實也想賺錢，但是更希望是從台灣與世界各國合作！」因此他拒絕中國廠商，堅持台灣在地研發、製造。

之前最多人詢問有關「甘蔗纖維吸管」的價位問題，目前的最新消息是，甘蔗吸管的預購來了，今（9）日起開放甘蔗吸管預購，他們將於8月開始依填單順序出貨（結單日為2018/7/20）：

預購優惠組合：買2送1（6mm*21cm 2包 + 12mm*21cm 1包 ）/ 組

優惠組合價：1組$500

此商品為一次性使用商品

建議存放期限：6～8個月

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核稿編輯：楊之瑜