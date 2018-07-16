宗教存在的目的：用「神力」作為驅動人做事的理由

所謂宗教，可以當成是對一些難以證明對錯的東西，給一套解釋。

例如神是否存在？就算科學再發達，我們單純無法證明神存在或不存在，因為我們無法證明神不存在。而死後世界是否存在，我們也無法證明，因為死了的人沒辦法回來告訴我們觀測結果。在更早的時代，科學更不發達時，連人類歷史有幾年，地球是否圓的或者太陽和地球誰圍著誰轉，都算是無法證明的。

像這些東西，就會留下一些解釋空間，宗教就會在上面解釋，不論你說死後是輪迴，上天堂，落地獄，進入屍魂界，或者就這樣永久消失了，都是解釋。堅信死後就這樣消滅也算一種信仰，因為你也無法證明不會上天堂。

影響人類的行為模式

有了宗教或信仰，人類可以安全的、自由的對這些給予解釋，然後把「不能確定」的東西直接當成真的，用來作為行動的依據和思想的材料，調節人類的行為和心境。基本上，它很像我們這些做遊戲設計的人。

宗教家其實就是想像和創立出一套遊戲規則，然後信眾會根據規則反應，比方說，我創造一個遊戲的不平衡設定，步兵比戰車強，玩者會變成練步兵多過戰車。

換言之，宗教本質上就是為人類的腦袋寫的一種軟體，而信奉一種宗教，就是下載並安裝一種軟體。這種軟體會對人類這部機器的行為模式，效能（特別是精神上）有影響。

比方說，有些宗教禁止吃豬肉，不論他的解釋如何，都會導致信仰他的人不會吃豬肉，那自然地，他使信眾不太容易染上因為吃豬肉染上的疾病。又或者有宗教要大家喝開水，說開水才能夠除掉「水裡的惡魔」，但這也能令該人口變得健康，或者在使用餐具前要用火燒一下當儀式。很多宗教的儀式和行為，都有這種控制人類生活行為的特性。

換句話說，良好的宗教，是可以令人類在不知道真正原因和道理下，做了正確，對自己有益的事情，他不需要學習細菌學就能夠避免被水的細菌弄病。

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成本低廉的教育方式

而且宗教成本較低，傳播較易，沒有這個「開水宗教」的話，我要教導全民去喝開水，就需要創立有效的小學教育系統，給老師薪水，請有知識的人去當教師，然後再說，水裡有細菌，一定要殺掉。人家還固執不一定會信，我都沒看到細菌你怎樣說有？但我說喝了沒煮開的水會遭天罰，就比較簡單。

去到今天，例如說我們社會太多人肥，要大家減肥，從宗教角度看，我可以創造一個宗教，要大家食都是蔬菜的聖餐，需要加多少蛋白質，然後減少澱粉的消耗，再規定日落後不准飲食。每天需要跑3000去歌頌神，這樣的話，大概所有信眾都會變得健康點。

又或者某種動物頻臨絕種了，我們就立教義，奉該動物為聖靈下凡，不僅不能吃還必須好好養育，自然就能防止牠們絕種。

所以宗教是一種廉價的教育方式，對於低知識，固執的人來說，利用神和死後世界這些恐嚇，宗教比較容易打入他們的腦子裡，你要一個六十歲的阿伯學去廁所之後要洗手，用宗教應該比你要抓他去小學再讀一次容易，成本也低。

當然死後世界也是常用的調節，天堂地獄或輪迴都好，都是賞善罰惡的，本質上就是想讓大家「你不要以為做壞事沒代價」，如果我們都很確定，人死就沒有了以後，這世界會怎樣？

我舉個例子，如果搶劫就要判死刑（也就是必死），那搶劫犯肯定不介意多殺幾個人去增加生存的機會，因為反正也只是死刑而已，如果死亡就是人類的終點，而死亡代表完全不會有任何感受和責任，人類可以做出非常恐怖的事情。理性計算來說，死亡是平等的，那代表做多少壞事，一個死亡就可以全部賴賬，因此死後世界的設計，的確有助人類的道德。

時代改變下出現副作用

教育使全部人變聰明不可能，提升國民質素的成本也非常高，高到根本不可能單靠教育令人類的社會和道德維持穩定運作，宗教是廉價的代用品。就像塑膠和泡麵一樣，他雖然有很多問題，但單純就方便，好用，便宜。誰不知道吃有機蔬菜新鮮食物比較健康？但是泡麵還是有他的存在價值的。

宗教就是泡麵，只是天天吃，吃太多，或者狂熱吃泡麵，把泡麵看得比新鮮食物更好，對健康當然會有害。

我想很多宗教創立時，都是因應當時的社會需要，不過副作用是，因為不求甚解，所以難以修正。比方說，剛才的開水教，去到某天我們有一種必要，喝生水反而比較好時，那個開水教義就會變成妨礙。比方說，在某宗教創立的時代，吃豬肉容易生病，但後來豬肉變得便宜，而且調理方式反而令人健康時，該教義就會妨礙大家吃豬肉。特別是加上了傳統，感情等因素，一旦出了問題就很難修正。

宗教就像是寫死在OS上的程式，當它不堪用時，你卻沒法更新他的版本，就開始出現兼容問題，這也是為何很多宗教最後淪為迷信的原因。很多宗教變成了死硬派，把不對的東西信到底，然後還要迫人信，就像是一個瘋子硬要格式化你家的Windows裝DOS一樣討厭。

所以說，我認為宗教是有用的工具，只是最好不要拋棄掉理性，而且保持懷疑，明白自己所信的宗教，有可能是個錯誤。也就是有限度的接受宗教，而不是完全拋離，或者完全相信他，那樣會比較健康。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航