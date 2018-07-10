勞動部又預告：這9個行業比較「特殊」得鬆綁七休一

（中央社）

根據行政院公報，勞動部今（9）日預告，新聞媒體、屠宰業等10行業於國外採訪或是因應防疫措施時，可列入鬆綁勞基法七休一適用範圍。（行政院公報上關於七休一修法的法規歷程）

依現行《勞基法》規定，共有12個行業能在遇上「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」、「狀況特殊」等4個特殊情形時，免受七休一限制，最多能連上12天班。

勞動部於107年2月27日以勞動條三字第1070130320號公告訂定「指定勞動基準法第三十六條第四項行業」：

食品及飲料製造業、燃料批發業及其他燃料零售業、石油煉製業於符合「時間特殊」； 水電燃氣業及石油煉製業於符合「地點特殊」； 製造業、水電燃氣業、藥類、化妝品零售業、旅行業、石油煉製業、預拌混擬土製造業、鋼鐵基本工業、冷凍食品製造業、製冰業於符合「性質特殊」； 製造業、設計業於符合「狀況特殊」等例外型態之情形時，為勞動基準法第三十六條第四項行業，並自中華民國107年3月1日生效。

Photo Credit: 勞動部

勞動部6月再度召開勞動基準諮詢會，討論新聞出版業、雜誌及期刊出版業、廣播電視業、屠宰業、船務代理業、船舶運送業、貨運集散站經營業、船舶貨物裝卸承攬業、船舶理貨業、海運承攬運送業10行業、11種情況是否鬆綁勞動基準法七休一。

根據行政院公報，勞動部今天預告第2波適用鬆綁七休一行業別，符合型態分為「性質特殊」及「狀況特殊」。

符合「性質特殊」的行業別包含新聞出版業、雜誌及期刊出版業及廣播電視業勞工於國外執行採訪職務，以及海運承攬運送業及海洋水運業勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務時可鬆綁七休一。

而海洋水運業、船務代理業、陸上運輸設施經營業之貨櫃集散站經營、水上運輸輔助業（船舶理貨除外）為因應天候、海象或船舶貨運作業等時，也能列入鬆綁適用範圍。

「狀況特殊」的部分，則包含屠宰業因應動物防疫措施及畜禽產銷調節時可鬆綁七休一。

勞動部指出，對外預告期間，外界仍可以提供意見，預告期為期10天，將在7月19日結束，預告期間將廣納各界意見、建議。正式公告後，要鬆綁七休一仍須經過各公司的工會或勞資會議同意，否則仍視同違法。

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核稿編輯：楊之瑜