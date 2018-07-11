臺灣籃壇年度暑假重頭戲—威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年邁入第40屆。男籃賽事將自14日起，一連9天在新莊體育館盛大登場，包括地主在內的9國10隊同較勁；緊接著女籃自25日起一連五天、有5國6隊同樣在新莊，將有精彩對決，臺灣籃球迷引頸期盼，今年的瓊斯盃也將是備戰8月雅加達–巨港亞運的前哨戰。

男籃方面，周俊三執教的中華藍與謝玉娟領軍的中華白，將力抗韓國、日本、伊朗、印度、菲律賓、伊拉克，以及歐美的立陶宛與加拿大；包括中韓、中日與中菲大戰，都是售票秒殺的超經典傳統大戰。女籃賽事，除地主藍白兩隊，還有日本、韓國、印度、紐西蘭，將展現精湛球技。中華女籃藍隊由華格納帶兵、白隊由錢薇娟執教。

Photo Credit: 中華民國籃球協會 中華藍選手 劉錚(中)

威廉瓊斯盃自1977年首辦至今，這項深具傳統的賽事，儼然是臺灣籃球迷最期待的年度盛事，40年來，陪伴無數籃球迷成長，眾多經典時刻也讓臺灣運動迷津津樂道，回味無窮。而近年來，亞洲各國也將瓊斯盃視為備戰正式國際賽的重要熱身舞臺。

瓊斯盃國際籃球邀請賽，由中華民國籃球協會主辦，自開辦後年年舉辦，但1989年因中華體育館遭祝融之災、2003年因SARS疫情各停辦一次。瓊斯盃堪稱當前全球歷史最久、規模相當大的籃球友誼邀請賽。

Photo Credit: 中華民國籃球協會 中華白選手 陳盈駿(左)

這項賽事之所以名為「威廉瓊斯盃」，是為紀念1970年代、國際籃球總會(FIBA)秘書長William Jones對臺灣籃壇的友善支持。回顧歷史，1970年代中華民國喪失國際奧會會籍，1974年中國籃協成為FIBA會員，而我國籃協遭停止會籍，也因此無法與其他會員國進行交流。我國曾請求威廉瓊斯協助我國恢復會籍，但迫於國際情勢無法如願。

威廉瓊斯決定，在亞洲舉辦以他個人為名的國際邀請賽，並授權中華籃協舉辦，親自在臺北市主持FIBA規則講習，我國也得以透過瓊斯盃與其他會員國重啟籃球交流。1977年，瓊斯盃首屆賽事，時任FIBA榮譽秘書長的威廉瓊斯在球賽現場表示：「世界籃球大家庭沒有遺忘你們。」之後他年年來臺。威廉瓊斯於1981年辭世。

Photo credit: 中華民國籃球協會 中華藍選手 戴維斯(中)

回顧過去39屆的瓊斯盃，有無數讓球迷難忘的經典時刻。如1988年的瓊斯盃，被視為漢城奧運熱身賽，中華體育館坐滿1.2萬名觀眾，觀賞中韓大戰。亞洲神射李忠熙領軍華麗陣容的韓國五虎，對上正值換血的中華男籃。這場爭奪第三名的大戰相當激烈，雖然最後裁判裁定韓國以70比63取勝，但中華男籃在比賽中仍展現永不放棄的精神。

歷來在瓊斯盃出賽的國內外球星，也不乏傳奇人物，包括打造瓊斯盃80年代盛況的前台元女籃總教練江憲治、第一代中華隊國手洪濬正等。在80年代，瓊斯盃宛如美國職籃NBA新人的舞臺，由國家二隊或青年隊組成的美國隊，不少隊員後來在NBA發光發熱，像是有「上帝左手」之稱的Chris Mullin、「郵差」馬龍(Karl Malone)、「KJ」強森(Kevin Johnson)等傳奇球星都在大家心中留下深刻印象。

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