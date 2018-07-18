拯救赤貧小孩會讓全球人口繼續增加？不對，大錯特錯！

文：漢斯．羅斯林（Hans Rosling）、奧拉．羅斯林（Ola Rosling）、安娜．羅朗德（Anna Rosling Rönnlund）

現今全球的人口是76億人，而且正在飛快增加沒錯。不過增速已經開始放慢，而且聯合國專家非常確定在接下來幾十年會繼續下降，整條線會在本世紀末前後變平，介於100億人到120億人之間。

人口曲線的形狀

為了了解人口曲線的形狀，我們需要了解那些增加的人口是來自哪裡。

為什麼人口在增加？

真確問題六： 根據聯合國的估算，到了2100年全球會再增加40億人，而主要原因是什麼？ （A）兒童人口增加（不到15歲）

（B）成年人口增加（15歲到74歲）

（C）老年人口增加（75歲以上）

這題的答案我直接告訴你：Ｂ。專家認為人口會持續增加的原因是成人將變多。兒童不會增加，很高齡的老年人也不會增加，只有成人會增加。下圖是同一張人口圖，只是把兒童與成人區分開來。

Photo Credit: 先覺出版

兒童人口據估計不會增加，我們從真確問題五就知道了這件事。現在注意看這張圖裡代表兒童的那條線，你看得出來是從哪個時候開始變平嗎？你看得出來目前已經變平了嗎？聯合國專家不是預測兒童人口將會不再增加，而是說明兒童人口已經不再增加了。遏止人口快速增加的劇烈改變就是兒童人口不再增加，而這已經是現在進行式。至於為什麼會這樣？答案人人都該知道。

現在注意囉！因為接下來這張圖表是整本書裡最驚人的一張，展現全球每位女性平均生子數在我今生期間不可思議的驟降，這是真正改變世界的現象。

在我出生的1948年，每位女性平均生五個孩子。1965年之後，生育率降得前所未有的低。過去五十年間，全球生育率一路降至驚人的低點，連2.5都不到。

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這個劇烈改變跟我在上一章提的種種進步一起發生。數十億人脫離赤貧，大多決定少生一點孩子，不再需要生一堆小孩幫忙家中的農事，也不需要多生小孩以免孩子早夭。男男女女接受教育，開始希望孩子能受更好的教育，過更好的生活：顯然得少生小孩才能辦到。歸功於現代避孕措施，這個目標比想像中容易達成。大家能少生小孩，但不必少做愛。

只要更多人脫離赤貧，更多女性受教育，避孕措施與性教育更普及，那麼生育率的大幅下降料將持續。我們無須採取激烈手段，只要照目前這樣下去即可。未來的下降速度無從準確預估，全取決於種種改變的速度快慢，但總之全球每天的新生兒數已經不再增加，人口暴增的時期即將結束。我們正來到「小孩高峰期」。

不過如果新生兒數已經不再增加，那多出來的四十億個成人來自何方？外太空嗎？

為什麼人口將不再增加？

下面這張圖呈現全球各年齡層的人口數，從2015年開始，以15年為間隔。

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在圖左邊是2015年的70億人：有20億人介於0到15歲，20億人介於15到30歲，然後各年齡層從30到45歲、45到60歲和60到75歲各為10億人。

2030年，新的20億人介於0到15歲，其他人則都年齡增加了，現在0到15歲的人屆時為15到30歲，現在15到30歲的20億人屆時為30到45歲。現在30到45歲的僅10億人，所以只要兒童數沒有增加，壽命沒有延長，屆時就是多出10億個成人。

新的10億個成人不是來自新的兒童，而是來自已經出生的兒童與年輕人。

這個模式會重複三個世代。2045年，20億個30到45歲的人會變成45到60歲，世上會增加另外10億個成人。2060年，20億個45到60歲的人會變成60到75歲，世上會增加另外10億個成人。

不過來看看接下來會發生的事。從2060年開始，每個20億人的世代會由另一個20億人的世代取代，人口不再迅速成長。

未來人口的大量增長不是因為小孩更多，大致來說也不是因為老人壽命延長。根據聯合國專家的預測，2100年全球的平均壽命會大約增加11歲，因此會多出10億個老人，總人口變成110億人。人口大量增長的主因是現在已經出生的兒童會長大，在圖上「填滿」額外30億人。這個「填滿效應」會在三個世代裡發生，接著結束。

這就是為什麼聯合國專家不是只會替未來畫一條直線。

（上述解說相當簡化，許多人不到75歲就過世，許多人在30歲後才生孩子，但即使加進這些考量，整體不致有多少變化。）

跟大自然平衡共處

當人口長期沒有增長，人口曲線持平，必然意謂著每個世代跟前一個世代人口相當。在1800年以前的數千年間，人口曲線就幾乎持平。你是否聽過別人說人類以前能跟大自然平衡共處。

沒錯，那時就是取得平衡。可是我們也別戴著美化的眼鏡。在1800年以前，婦女平均會生六個小孩，所以人口理應一代代增加，結果卻非如此。還記得古代墳墓裡的孩童頭骨嗎？在六個小孩裡，平均有四個無法長大成人，所以只剩兩個小孩成為父母，生出下一個世代。這是平衡，但不是人類與大自然平衡共生，而是人類與大自然平衡共死，實在非常悲慘殘酷。

現在人類再次步向平衡。父母的人數不再增加。不過現在的平衡跟過去天壤之別，新的平衡很美好：父母一般生兩個小孩，兩個都能長大成人。在人類歷史上，我們是首次平衡共生。

人口從1900年的15億人成長到2000年的60億人，原因是人類在二十世紀從一個平衡過渡到另一個平衡。這是人類歷史上一段很獨特的時期，一對父母平均生下超過兩個小孩，而小孩都長大成人，當上父母生出下一代。

失衡時期導致現在兩個最年輕的世代比其他世代更多人，是「填滿」背後的原因。然而新平衡已經達到了：每年的新生兒數不再增加。如果赤貧人口繼續減少，性教育與避孕措施持續傳播，那麼雖然全球人口會繼續快速增加，但只到無可避免的填滿效應結束為止（見下圖）。

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等一下，「他們」依然生下很多小孩啊

即使我在台上展示了這些圖表，觀眾在散場後仍上前跟我說圖表不對，原因是你知道，「非洲和拉美的人還是生很多小孩，而且教徒不肯避孕所以也生很多小孩」。

老練的記者會選誇張特例為報導題材。在大眾媒體上，我們有時會看到非常虔誠的教徒，無論是過著傳統的生活，還是過著看似現代的生活，總之很驕傲的讓記者看他們家族有多大，證明信仰的虔誠。這類紀錄片、電視節目和新聞報導給大眾一個印象，那就是宗教讓人生下很多小孩。然而無論以基督教、猶太教和伊斯蘭教來說，這類大家庭有一個共同點：他們是特例！

事實上，宗教與生育率的關連不大。我在這整本書裡反覆強調媒體是怎樣挑選特例，第七章會進一步破除宗教與生子的迷思。現在我們先來看一個確實跟大家庭關係密切的因子：赤貧。

為什麼存活率高但人口會變少

當我們檢視第二、第三和第四級的家庭，無論他們是相信哪種宗教，還是沒有宗教信仰，平均來說都只有兩個小孩。我沒騙你，這包括伊朗、墨西哥、印度、突尼西亞、孟加拉、土耳其、印尼和斯里蘭卡等等，列都列不完。

相較之下，最窮10％的家庭平均仍有五個小孩，每兩家就有一個小孩無法活過五歲。這仍高得糟糕，但遠好於過去的慘況。

當一般人聽到人口正在增加，直覺想法是除非我們做點什麼，否則人口會繼續增加下去。不過別忘了，就像我孫子米諾的例子，我們不必採取什麼激烈措施，他自然會停止長高。

梅琳達．蓋茲跟丈夫比爾．蓋茲有一個慈善基金會，把數十億美元投資在基礎醫療與教育，拯救了數百萬個赤貧兒童的性命。然而知識分子出於善意不斷跟基金連絡，叫他們收手，講著類似的說詞：「如果你們繼續拯救窮苦的小孩，人口爆炸問題會毀了地球。」

我有時在演講後也會聽到這個見解，提出的觀眾完全出自善意，完全是以替未來世代守護地球為出發點。這見解直覺聽起來是對的。如果更多小孩活下來，人口只會再增加。對吧？不對，大錯特錯！

先前我解釋過為什麼赤貧的父母需要很多小孩：既是因為需要小孩幫忙農事，也是因為有些孩子會早夭。正是在索馬利亞、查德、馬利和尼日等兒童死亡率最高的國家，婦女會生下最多小孩：介於五個到八個之間。一旦父母看到孩子都會活下來，也不需要孩子工作，再加上女性受了教育，知道怎樣避孕，無論他們是來自哪種文化或宗教都會開始希望生更少的孩子，並給孩子更好的教育。

「拯救窮苦小孩只會讓人口繼續增加」這個說法乍聽正確，其實說反了。脫貧進展愈慢只會愈導致人口增加。一個世代處於赤貧，就會生出更龐大的下一個世代。目前唯一經證實能有效抑制人口增加的方法就是消除赤貧，給民眾更好的生活，包括提供教育與避孕用品。在全球各地，這種父母都選擇生下更少小孩。世界各地都出現這種轉變，前提是兒童死亡率得下降才行。

這個討論目前尚未觸及最重要的一點，那就是助人脫離不幸與赤貧的道德責任。我實在很不想聽到有人說，我們要為尚未出生的未來世代守護好地球，置現在正受苦的人於不顧。不過談到兒童死亡率，我們不需要在現在與未來之間作抉擇，也不需要在感性與理性之間作抉擇：一切全指著同一個方向。我們該竭盡所能的減少兒童死亡率，這樣不只解救了現正受苦的兒童，也有助於現在與未來的世界。

兩個公衛奇蹟

1972年，孟加拉獨立的第一年，孟加拉婦女平均生七個小孩，平均壽命為52歲。如今孟加拉婦女平均生兩個小孩，平均壽命為73歲。40年間，孟加拉從悲慘走向安樂，從第一級來到第二級。這是個奇蹟，而且是源於基本公衛與兒童存活率上的長足進步。現在兒童存活率是97％——剛獨立時是80％。父母預期孩子能順利活下來，也就少了多生孩子的一大理由。

在1960年的埃及，30％的兒童無法活過五歲生日。尼羅河三角洲是兒童的悲鄉，充斥各種疾病與飢荒。後來奇蹟發生了。埃及蓋了亞斯文水壩，把電線接到家家戶戶，改善教育體系，提升基礎醫療，消除瘧疾，讓飲水更安全。如今埃及的兒童死亡率是2.3％，低於1960年的法國與英國。

相關書摘 ►基於「宿命型直覺」，我們很難接受非洲有可能趕上西方

書籍介紹

本文摘錄自《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》，先覺出版

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作者：漢斯．羅斯林（Hans Rosling）、奧拉．羅斯林（Ola Rosling）、安娜．羅朗德（Anna Rosling Rönnlund）

譯者：林力敏

比爾・蓋茲2018年度選書

「我所讀過最重要的書之一，帶領你清晰思考世界的必備指南。」——比爾・蓋茲

「我窮盡畢生之力抵抗全球的無知，傳播基於事實的世界觀。

這本書是我的最後一役，是我設法影響世界的最後努力。」——漢斯．羅斯林

有些事儘管牴觸我們的直覺認知，儘管顯得絕無可能，卻仍然真確。

這本書在談世界，在談世界真正的樣子，

也是在談你，以及你該如何真確思考，基於事實行動。

我們總希望可以客觀看待事情，針對世界現狀的簡單問題，例如「全球有多少人口享有電力」、「有多少一歲孩童接種疫苗」、「有多少比例的女孩讀完小學」，也希望能提出正確的觀察。

但事實上，我們一再地給出錯誤的結論，而且錯得離譜，連隨機亂答的黑猩猩，正確率都贏過老師、記者、投資銀行家和諾貝爾獎得主。這到底是怎麼一回事？

在這本書裡，全球公衛教授和公共教育家漢斯．羅斯林，提出為什麼會發生這種事的新解釋──原來問題在於人們對自己的無知毫無頭緒，我們的思考往往受到不自覺且可預期的直覺偏誤所影響。

漢斯致力運用活潑的數據實證，改變人們的思維方式。

他舉出十個扭曲認知的直覺，如何造成我們誤解身處的世界，例如：我們有傾向把世界分成兩個陣營的「二分化直覺」（通常是某種版本的「我們」和「他們」），我們吸收訊息的方式深受「恐懼型直覺」主宰（災害新聞空前常見，偏偏世界空前安全）、對於進步的認知容易受「負面型直覺」牽引（相信多數事情正變得更糟，忽視逐漸的進步），並提出一個個明確可執行的思考工具，告訴大家如何扭轉根深柢固的偏見。

這是一本深具啟發性的書，足以改變你看世界的方式，帶領你建立新的思維習慣。基於真實認知的世界觀，國際組織能把有限的資源，運用得更有效率，企業能運籌帷幄，找出未來的商機，我們也能懷抱更少擔憂，看見更多希望。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰