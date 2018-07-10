星巴克宣布2020全球禁用塑膠吸管，改用「成人吸口杯」

全球減塑風潮響應，咖啡業龍頭星巴克（Starbucks）宣布2020年前在全球所有分店禁用一次使用塑膠吸管，將以生物可分解材料吸管與特別設計的杯蓋取代。跨國連鎖企業紛紛研擬減塑計畫，各國政府又將如何因應減塑風潮？

（中央社）星巴克決定2年內在全球所有分店禁用一次使用塑膠吸管，就在星巴克起源地西雅圖禁用塑膠吸管和容器一週後，星巴克宣布2020年前將使用生物可分解材料製作的吸管，例如紙吸管，以及特別設計的杯蓋。星巴克西雅圖店已開始提供替代性吸管。

其他城市如麥爾斯堡（Fort Meyers）也已禁用塑膠吸管。紐約和舊金山正考慮跟進。西雅圖和溫哥華的星巴克分店今年秋天起將出現未附吸管孔的杯蓋，明年在美加等地漸進推出。全球其他地方也將採用不附吸管孔的杯蓋，由歐洲國家領頭。

《CNBC》報導，西雅圖7月1日起成為美國第一個禁用塑膠吸管、容器和雞尾酒攪拌棒的城市。英國和愛爾蘭禁用塑膠吸管和攪拌棒的禁令明年生效。

《天下雜誌》報導，美國每天用掉五億支塑膠吸管，可以繞地球兩圈半，環保團體As You Sow估計星巴克每年使用二十億支塑膠吸管。星巴克宣布全球超過2.8萬間據點將於兩年內禁用一次塑膠吸管，全面採用生物可分解材料吸管，例如紙吸管及可堆肥塑料，杯蓋也將發展可回收「成人吸口杯」，藉由特殊的杯蓋設計，客人不需要吸管即可飲用冷飲。

「此計畫是公司持續創造新歷史的重要里程碑」星巴克總裁兼首席執行官凱文約翰遜（ Kevin Johnson）表示，這個決定是出於合作夥伴與客人的要求，預計星巴克每年可減少超過10億支塑膠吸管的用量。

《ETtoday 新聞雲》報導，雖然許多環保團體力挺，但也有部分消費者批評「那些仰賴吸管的殘疾人士要怎麼辦？」對此，星巴克回應，仍會在店中提供吸管的選項，只是材質是紙等替代材料，可用於星冰樂等飲料（冷飲）。

《HiNet新聞》報導，其他加入抗塑行動的知名企業包括甜甜圈業者Dunkin’ Donuts，今年2月宣布將於2020年前汰換所有聚苯乙烯（俗稱保麗龍）製飲料杯。麥當勞則計劃明年前英國與愛爾蘭連鎖店改用紙吸管，並於美國若干城市試行替代吸管方案。到了2025年，麥當勞汽水杯也將全面改為可回收或環保材質。各大跨國連鎖企業紛紛擬定減塑計畫，各國政府對於減塑風潮又有何作為？

勝過歐亞，60%非洲國家已力行限塑

《風傳媒》報導，今年初，英國首相梅伊（Teresa May）宣佈將實施25年減塑計畫，該計畫主要方針為25年內達到全面停用「非必要」的塑膠用品，但不少環保團體與反對工黨批評其政策並沒有相關執行細節，過於空泛。

工黨的影子內閣環境大臣海曼（Sue Hayman）表示，塑膠袋收費5便士的政策早在全國連鎖超市推行，梅伊此次只是將範圍擴大至小型商店。商店全面實施塑膠袋收費制度早就在蘇歌蘭和威爾斯地區落實，梅伊政府只是「跟上腳步而已」。且25年的期限過長，只是將問題丟給後代，呼籲盡快制定新法。

歐盟也在今年五月宣佈，希望於2030年前將塑膠回收率從低於30%提升至55%，但綠色和平組織（Greenpeace）批評目前僅法國宣佈自2020前禁用拋棄式塑膠餐具，以及德國漢堡於2016年明定政府機關禁止購買膠囊咖啡及瓶裝礦泉水。但大部分歐洲國家目前僅讓業者自願減少使用塑膠。

「綠色和平組織」指出，厄利垂亞早在2005年就全面禁用塑膠袋。其他還包括坦尚尼亞（2006）、烏干達（2007）、盧安達（2008）、茅利塔尼亞（2013）、摩洛哥（2016年）、塞內加爾（2016）、索馬利蘭（2017年）、坦尚尼亞（2017）與肯亞（2017）等國，不是全面禁用塑膠袋，就是禁止製造、販賣和使用塑膠袋，違規甚至還有刑責的處罰。目前非洲54個國家中，有34個國家有限塑的相關政策，超過 60%的非洲國家，在限塑政策上，都有所行動。

《QUARTZ》報導，肯亞的塑膠禁令是全世界最嚴格的。除了統一規格垃圾袋、處理醫療廢棄物和化學品的塑膠袋、工業包包裝塑膠袋，全面「禁用」塑膠袋，其法令於2017年正式實施，凡人民攜帶、製造或進口塑膠袋，最高可罰款2萬至4萬美元（約台幣62萬至125萬），甚至最高可判刑4年。

「如果我們不這麼做，到了2050年，海洋中的塑料將比魚還多。」聯合國肯亞海洋垃圾專家哈比（Habib El-Habr）認為肯亞雖然為東非地區塑膠袋主要出口國，但是絕不因利益而忽略環境保育的重要性。

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核稿編輯：羊正鈺