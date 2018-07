一個工作狂的懺悔：「勤奮」是好的，「拼命」是不必要的

最近聽到一位多年不見的舊同事生病去世的消息。這位舊同事從送醫到去世只有不到一個星期時間,認識他的人無不扼腕他的壯年早逝。

幾年前,另一位舊同事在與主管開會時突然心肌梗塞,家人趕到醫院的時候,她已經陷入重度昏迷,沒有機會跟家人見最後一面就香消玉殞。回台灣參加那個同事的告別式時,想起多年前曾經與她在同一個辦公室並肩作戰,而後天人永隔,感覺非常震撼。

我們總是在別人的故事裡,才看見自己的錯誤。

從告別式回來的那幾個月,我強迫自己提早離開公司、定期去健身房;過沒多久,就故態復萌地回到加班的壞習慣,健身房也沒去了。

在跨國企業工作的最後一年,我甚至還創下連續兩個月7-12的紀錄:早上7點跟紐約開第一個電話會議,接下來就是陸續與亞洲國家的電話會議、或是香港辦公室的會議,傍晚開始趕文件、回電子郵件。然後晚上11點鐘又有另一個與紐約的會議,晚上12點鐘才步出辦公室。還好家裡與公司只有不到10分鐘計程車的車程,沒有太多舟車勞頓。

那時我經常得出差,回到香港辦公室的時候,幾乎每晚都有越洋電話會議。我與先生的晚餐就在電話會議之間那一個小時的空檔完成:通常在晚上8點電話會議開始的前10分鐘叫外賣(那時Foodpanda和Deliveroo這種好用的App還沒出世),這樣9點鐘開完會就可以用餐,之後還可以趕上10點鐘的電話會議。

這種時間限制下,「燭光晚餐」就屢屢變成了快餐。

那時先生經常開玩笑說他自己是「Blackberry Widower」(黑莓機鰥夫)。因為,我的眼睛總是盯在黑莓機上。

那些認真工作的日子幫我掙了幾個公司發的獎牌,還有連續幾年部門前2%的「特優」考績。除此之外,那些在辦公室裡挑燈夜戰、努力不懈完成專案的時間,除了跟同事叫外賣一起吃晚餐、在辦公室熄燈的畫面之外,在我的記憶裡卻是一片空白。

我的生命裡居然有那麼多留白的時刻,寶貴的時間就白白浪費在辦公室裡。

認真工作不是壞事,但超時工作、一個星期工作超過60小時、甚至90小時,把時間通通賣給公司絕對是一件蠢事。工作的目的是生活,但我那時的生活裡只有工作、甚至被工作壓擠了生活。

但我那時真心以為拼命工作是對的。

富蘭克林鼓吹「勤奮」不遺餘力

我一直納悶,究竟自己是怎麼開始認為「拼命工作」是好事的?是國文課本裡的「懸樑刺股」?還是英文課本上的「There is a will, there is a way」?是葉啟田的那首「愛拼才會贏」?還是林強的「向前行」?

還是,如陰謀論者所說,工業革命之後,資本家為了招募更多的認真勞工,聯合知識份子鼓吹「勤奮」的精神,改變了社會的生活方式?於是日出而起成為美德,為勞工在最短時間補充能量的速食餐廳(例如麥當勞等)開始大行其道。學校從小就教學生要早睡早起,畢業之後要認真工作、幫老闆效命。

說到鼓吹「勤奮」,美國開國元勳之一的富蘭克林可以說是最不餘遺力的一位,隨手就可以找到好幾句:

Diligence is the mother of good luck.

When men are employed they are best contented.

It is the working man who is the happy man. It is the idle man who is the miserable man.

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.

富蘭克林說「勤奮是幸運之母」。也或許,是我在不知不覺之間,過度演繹了「勤奮」的美德。

「勤奮」與勤奮過頭的「拼命」是兩碼子事。「勤奮」工作是好事,「拼命」工作是壞事。

「勤奮」賺錢是好的;「拼命」賺錢、賠了自己的身體一點也不好。

超級蠢的工作狂

我曾經是一個超級工作狂,放一個星期假回來,電子郵件就將近2,000封,最高紀錄一天回超過120封電子郵件(我秘書幫我數過)。

把加班的時間用來陪家人、自我充實、聽場音樂會、或者就只是跟好朋友聊聊天,對心靈的滿足感、和心理健康的助益,絕對大於留在辦公室加班。

我的個人經驗是,把工作成果從80分提升到98分所需要多投入的時間和精力,與實際的收益(年終獎金多寡、考績高低)其實是不成正比的。

公司的年終考績是以「鐘形曲線」分配的,前2%的「特優」和前20%的「優等」的分別,其實就只在於被老闆誇獎的時候自我感覺「極端良好」與「良好」的差別而已。但我為了成為那2%「特優」所額外付出的加班時間,可能比「優等」的同事多一倍;而我的年終獎金絕對沒有比「優等」的同事多一倍。

而且,我加班是沒有加班費可以領的。

所以,我不只是個超級工作狂,而且還是個超級蠢的工作狂。

週末到了,希望精明的你可以放下工作,好好享受週末假期。

本文經孫婕授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航