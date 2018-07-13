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一個工作狂的懺悔：「勤奮」是好的，「拼命」是不必要的
我們想讓你知道的是
富蘭克林說「勤奮是幸運之母」。也或許，是我在不知不覺之間，過度演繹了「勤奮」的美德。
最近聽到一位多年不見的舊同事生病去世的消息。這位舊同事從送醫到去世只有不到一個星期時間，認識他的人無不扼腕他的壯年早逝。
幾年前，另一位舊同事在與主管開會時突然心肌梗塞，家人趕到醫院的時候，她已經陷入重度昏迷，沒有機會跟家人見最後一面就香消玉殞。回台灣參加那個同事的告別式時，想起多年前曾經與她在同一個辦公室並肩作戰，而後天人永隔，感覺非常震撼。
我們總是在別人的故事裡，才看見自己的錯誤。
從告別式回來的那幾個月，我強迫自己提早離開公司、定期去健身房；過沒多久，就故態復萌地回到加班的壞習慣，健身房也沒去了。
在跨國企業工作的最後一年，我甚至還創下連續兩個月7－12的紀錄：早上7點跟紐約開第一個電話會議，接下來就是陸續與亞洲國家的電話會議、或是香港辦公室的會議，傍晚開始趕文件、回電子郵件。然後晚上11點鐘又有另一個與紐約的會議，晚上12點鐘才步出辦公室。還好家裡與公司只有不到10分鐘計程車的車程，沒有太多舟車勞頓。
那時我經常得出差，回到香港辦公室的時候，幾乎每晚都有越洋電話會議。我與先生的晚餐就在電話會議之間那一個小時的空檔完成：通常在晚上8點電話會議開始的前10分鐘叫外賣（那時Foodpanda和Deliveroo這種好用的App還沒出世），這樣9點鐘開完會就可以用餐，之後還可以趕上10點鐘的電話會議。
這種時間限制下，「燭光晚餐」就屢屢變成了快餐。
那時先生經常開玩笑說他自己是「Blackberry Widower」（黑莓機鰥夫）。因為，我的眼睛總是盯在黑莓機上。
那些認真工作的日子幫我掙了幾個公司發的獎牌，還有連續幾年部門前2％的「特優」考績。除此之外，那些在辦公室裡挑燈夜戰、努力不懈完成專案的時間，除了跟同事叫外賣一起吃晚餐、在辦公室熄燈的畫面之外，在我的記憶裡卻是一片空白。
我的生命裡居然有那麼多留白的時刻，寶貴的時間就白白浪費在辦公室裡。
認真工作不是壞事，但超時工作、一個星期工作超過60小時、甚至90小時，把時間通通賣給公司絕對是一件蠢事。工作的目的是生活，但我那時的生活裡只有工作、甚至被工作壓擠了生活。
但我那時真心以為拼命工作是對的。
富蘭克林鼓吹「勤奮」不遺餘力
我一直納悶，究竟自己是怎麼開始認為「拼命工作」是好事的？是國文課本裡的「懸樑刺股」？還是英文課本上的「There is a will, there is a way」？是葉啟田的那首「愛拼才會贏」？還是林強的「向前行」？
還是，如陰謀論者所說，工業革命之後，資本家為了招募更多的認真勞工，聯合知識份子鼓吹「勤奮」的精神，改變了社會的生活方式？於是日出而起成為美德，為勞工在最短時間補充能量的速食餐廳（例如麥當勞等）開始大行其道。學校從小就教學生要早睡早起，畢業之後要認真工作、幫老闆效命。
說到鼓吹「勤奮」，美國開國元勳之一的富蘭克林可以說是最不餘遺力的一位，隨手就可以找到好幾句：
- Diligence is the mother of good luck.
- When men are employed they are best contented.
- It is the working man who is the happy man. It is the idle man who is the miserable man.
- Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
富蘭克林說「勤奮是幸運之母」。也或許，是我在不知不覺之間，過度演繹了「勤奮」的美德。
「勤奮」與勤奮過頭的「拼命」是兩碼子事。「勤奮」工作是好事，「拼命」工作是壞事。
「勤奮」賺錢是好的；「拼命」賺錢、賠了自己的身體一點也不好。
超級蠢的工作狂
我曾經是一個超級工作狂，放一個星期假回來，電子郵件就將近2,000封，最高紀錄一天回超過120封電子郵件（我秘書幫我數過）。
把加班的時間用來陪家人、自我充實、聽場音樂會、或者就只是跟好朋友聊聊天，對心靈的滿足感、和心理健康的助益，絕對大於留在辦公室加班。
我的個人經驗是，把工作成果從80分提升到98分所需要多投入的時間和精力，與實際的收益（年終獎金多寡、考績高低）其實是不成正比的。
公司的年終考績是以「鐘形曲線」分配的，前2％的「特優」和前20％的「優等」的分別，其實就只在於被老闆誇獎的時候自我感覺「極端良好」與「良好」的差別而已。但我為了成為那2％「特優」所額外付出的加班時間，可能比「優等」的同事多一倍；而我的年終獎金絕對沒有比「優等」的同事多一倍。
而且，我加班是沒有加班費可以領的。
所以，我不只是個超級工作狂，而且還是個超級蠢的工作狂。
週末到了，希望精明的你可以放下工作，好好享受週末假期。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航