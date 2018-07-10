打不進世界盃，但台灣用「環保回收紗」晉級——從球衣到球鞋都是「MIT」

（中央社）

世足賽進入四強賽程，雖然台灣沒有參賽，但仍可在場上看到台灣的身影。根據統計，這屆世足賽有16個國家隊球衣使用台灣回收寶特瓶製成的環保紗製成，比上屆還多了6隊。

2014世界盃足球賽在巴西舉行，當時外媒曾報導有10個國家隊身著台灣製造的環保塑料球衣，更以「台灣贏了世足冠軍，但不是在足球場上，而是在球員更衣室」，盛讚台灣的環保球衣技術。

根據環保署統計，2018世足賽共有32個國家參與，其中16個國家代表隊身上的球衣是用台灣回收寶特瓶製成的環保紗製成，不僅達到半數，更比上屆世足賽還多了6隊。

環保署統計，16隊球隊包含運動品牌大廠Adidas贊助的比利時、阿根廷、哥倫比亞、埃及、德國、伊朗、日本、墨西哥、摩洛哥、瑞典、西班牙、俄羅斯，以及Nike贊助的球隊包含英格蘭、巴西、葡萄牙及沙烏地阿拉伯。

環保署回收基管會組長李守謙指出，台灣PET環保紗業者至少提供16個國家代表隊製成球衣，其中Nike贊助的4支球隊球衣都是在台灣製成。此外，李守謙表示，Adidas贊助的12個國家的球衣，雖然不是在台灣製成，但是是用台灣的環保紗在其他國家製成球衣。

駐英處：盼各界認識台灣紡織技術

英國在台辦事處9日也在臉書發文表示，英格蘭足球隊7日睽違28年再次闖進四強，除了感謝台灣球迷熱情支持外，也要感謝台灣紡織技術所提供的英格蘭隊球衣，期望英格蘭隊能繼續穿著台灣研發的環保球衣，站上今年的決賽。

《中央社》報導，另駐英國代表處也發布新聞稿表示，台灣紡織和製鞋技術國際聞名，這次除了英格蘭隊，還有十幾個國家代表隊也都使用台灣紡織相關科技產品，回收寶特瓶製成的環保紗，加上無縫縫衣技術，車出來的球衣能減少對身體的摩擦。

駐英處表示，英格蘭隊將於倫敦時間11日晚間7時對抗克羅埃西亞，除了欣賞英格蘭球員的球技，也希望各界可同時注意台灣在國際市場獲得殊榮的紡織技術。

製造商：為大量訂單全面備戰

《中央社》報導，負責承製球衣的遠東新紡織（文後簡稱「遠東新」）則說，一件環保球衣約使用7到8個回收寶特瓶重新製造而成，今年大客戶耐吉（Nike）贊助10個世足賽的國家隊，每一隊的球衣、球褲的布料組織設計繁簡不一，但會讓球員穿著舒適、輕量，並強調排汗效果。

遠東新說，今年的球衣更進化，布料更輕、更有彈性，也更禁得起球員拉扯，在紡織技術上，則利用提花技術在同一塊布料上織出不同的組織設計，形成不同的散熱效果，例如需要快速散熱區的孔洞稍微大一點，加速排除汗水和熱氣，保持乾燥舒適。自2006年起，遠東新的環保紗，已經連續4屆使用在世足賽上。

《中央社》報導，遠東新也說，由於穿著他們球衣的隊伍紛紛晉級，現在他們比球迷還緊張，所有人員、機台、設計圖早已備妥，就等客戶下單，先前品牌客戶早在5、6月時，在每個世足賽參賽國舖貨該國國家隊的球衣球褲等，並有一定庫存量，但決賽接近，客戶會評估晉級機率、服飾和相關織品的市場需求，並在確定奪冠後，緊急下單給製造商。

依過去經驗，當預知接到客戶下緊急大單前，遠東新在台灣的紡紗、織布、染整、成衣製造等相關產線的人員、機台、原料、設計圖等必須確保能全力運轉上線，完全根據冠軍隊球衣球褲的布料組織設計，從紗到成衣在一個月內完成交貨，預計商機可延燒到第3季尾。

從球衣到球鞋都有MIT身影

《天下雜誌》報導，預估今年世足賽將賣出超過800萬件衣服、1000萬顆足球以及超過32億人次觀看，這些都是台灣的機會，台灣雖因無法入圍世足會內賽，被戲稱為足球沙漠，但歷屆的世足賽從球衣、球鞋、護具到足球，都有MIT的產品。

今年包括巴西、德國、瑞典、比利時、英格蘭、日本等國家隊球衣都出自台灣，分別有球衣上游的原料供應商遠東新、新光纖維；布料、染整到成衣則是富順纖維、綿春紡織和旭寬企業。足球鞋則來自中台灣的鞋廠寶成與豐泰。在南台灣，還有專為品牌開發足球鞋鞋楦的涂火龍。

紡織產業綜合研究所產品部主任黃博雄說明，每場球賽踢下來，每個球員會流500到1000 c.c.的汗，而且汗不是慢慢流出來，而是像下雨一樣「滴」在球衣上，如果球衣沒有吸濕排汗的功能，球員就會像穿著雨衣踢球一樣又濕又悶，而且會愈穿愈重，好的吸濕排汗衣，纖維的結構與排列像是水溝一樣，能靠虹吸效應，快速把汗水往體外排；染整時也會加上吸排劑，增強排汗的效率，另外台灣織法也採用了「無縫」新技術，讓球員穿起來不會覺得「卡卡的」。

台灣的機能衣不只功能性好，也是世足賽場上環保回收纖維的主要產地。今年3月，新光纖維表示，俄羅斯世足一半的環保紗，都出自他們，還有另一家原料大廠是遠東新的回收紗，這也是遠東新的「獨門絕活」，即以海洋廢棄寶特瓶再製而成的「海洋回收紗」，用在西班牙皇家馬德里、德國拜仁慕尼黑身上所穿的球衣。

去年，這項技術已經回收了1000公噸以上的海洋垃圾，製造出100萬雙海洋回收鞋。試著想像，世足賽上奔跑的運動員，是穿著人們喝剩的寶特瓶回收做的球衣。

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核稿編輯：羊正鈺