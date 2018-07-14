每次出國前都會問自己：我應該提前多久到機場？

所有人都有跟我一樣的問題，到底應該要多久以前到機場呢？這個問題每次出國，我也都會再問自己好多次。所以根據自己的經驗，以及多做了一點研究跟你分享。

先快速分享出國前一天我會做哪些準備：

準備好搭飛機的服裝，早上起來就不需要再煩惱怎麼穿搭。

跟接駁司機確認好時間，以及預期塞車狀況的出發時間。

再次確認行李與登機文件是否都有帶，有沒有違規物品。

我們再來了解航空公司的作業流程，以下時間是粗略劃分：

起飛前60分鐘，機組員進入飛機內

起飛前50分鐘，行李與餐點進入飛機內

起飛前30分鐘，乘客進入飛機內

起飛前10分鐘，機艙門關閉

有上面的概述，我們了解前一天乘客準備與航空公司的作業流程後，就要來想想到底需要提前多久到機場。通常我們會建議最緊繃的狀態，是要起飛前90分鐘（1.5小時），如果你可以提前至120分鐘（2小時）～180分鐘（3小時），給予自己充裕的時間安然享受旅程絕對是好的開始。但你仍然要注意以下狀況，以免無法登機。

記得確認航空公司官網必要須知

每一家航空公司的飛安、行李登機標準都大同小異，但仍然稍微有些不同，建議再次上航空公司官網確認各種必要須知，可以讓自己的通關更為順利喔！比如～

登機手續

千萬不要以為登機手續辦理得很快，當你抵達機場櫃檯時，很可能已經大排長龍，這時你的心情會開始很急躁。航空公司會要求乘客在特定的時間前抵達報到，可能是1小時，也可能是40分鐘，端看不同航空公司的關櫃時間而定。另外，對你更方便的是，提前辦理網路登機報到，就不需要大排長龍等待報到。

行李登機須知

再次確認航空公司手提隨身行李的登機限制，除了大小長寬之外，液體、膠狀、電池、打火機、行動電源等，哪些應該放在隨身行李、哪些應該放在托運行李之中，都必須再次檢查清楚，避免影響通關的時間，而且現在各國對於飛安標準非常高，可能會對你多加盤查，因此得多注意喔。

登機時間

當你拿到登機證之後，請務必務必記牢你的登機時間，無論你在美食街、免稅店、書店、廁所待多久，一定要在那個時間出現在登機門前排隊進入航班。千萬不要以為航空公司一定會等你，如果航空公司呼叫你幾次還是沒看到你，就會關了艙門並且把你的行李拖出來，而你就無法登機了。

出發時間不是登機門關閉時間

曾在某社團看過某家旅行社的客人，把出發時間當成登機門關閉時間而導致搭不上班機。首先，班機的出發時間並不代表登機門關閉時間，更不代表乘客就可以在出發時間才出現去登機。一般來說，航空公司都會在出發時間前15～30分鐘開始讓乘客登機，千萬不要存僥倖心理想要在最後一刻才登機喔！

你的機位可能會由候補乘客取代

如果太晚抵達機場辦理登機或取得登機證，航空公司很可能會將你的機位釋出，接受現場候補乘客取代登機。假設這種拒絕登機的狀況發生在你身上，因為是乘客自身問題造成的，航空公司有很大可能是不需要賠償你的。

本文經airConcur航空權益保護團隊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航