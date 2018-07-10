馬英九「三中案」確定被起訴，北檢批「態度不佳」要求從重量刑

（中央社）

台北地檢署偵辦「三中案」及國民黨舊中央黨部大樓等案，今（10）日依涉犯背信等罪嫌，起訴被告前總統馬英九等3人，北檢也建請法院對馬英九等人從重量刑。

北檢起訴的犯罪事實分為以下部分，民國94年12月24日華夏公司股權交易部分、95年2月至12月間中視公司股權交易部分、95年3月24日舊中央黨部大樓及95年4月27日中影公司股權交易部分、95年12月22日中廣公司股權交易部分。

起訴指出，時任國民黨主席馬英九、中投公司前董事長張哲琛、中投公司前總經理汪海清等3人，為了在94年12月26日廣電法所定時限前，使國民黨退出經營媒體，「掩飾實質處分黨產的行為」，藉此營造馬英九及國民黨的正面政治形象，替馬英九於2008年帶領國民黨重返執政鋪路。

北檢指出，馬英九等3人明知三中買家中時集團前董事長余建新並無履約資力，且與余建新就華夏公司股權交易的重大交易事項、標的、條件等未有共識，仍執意與余簽約，導致雙方在簽約後不久即爆發重大爭議。

北檢調查，馬英九、張哲琛、汪海清意圖為余建新的利益及掩飾包裹處理不當黨產的行為，違背職務使中投、光華公司進行非常規且不利益之華夏、中視公司股權交易案，導致中投、光華公司遭受到損害。

《風傳媒》報導，早在2006年，前行政院長游錫堃等人即告發「三中」（中影、中廣、中視）遭國民黨以40億元將股權賤賣給榮麗公司，再與榮麗公司聯手處分三中資產，由榮麗公司依實際處分資產所得，結算價金給國民黨，幫助國民黨出脫黨產，隱匿犯罪所得，涉嫌背信、侵占、洗錢等罪。但當時特偵組調查後，認為查無不法，全案簽結。

《NOWnews》報導，台北地檢署第二度偵訊時，針對中影、中廣案提出多達 63 個問題，並提示多段從未曝光的新錄音檔等 26 項證據，但馬英九在3個半小時的庭訊中始終保持緘默。今（ 2018 ）年 4 月北檢第三度傳喚馬英九，主要針對中視交易案有無涉及證交法背信罪調查，庭訊時檢方雖提示有馬參與會議發言的錄音檔，但馬英九依舊行使緘默權。

北檢專案小組陸續前往國民黨中央、眾達律師事務所、理律法律事務所調取相關資料，掌握關鍵錄音檔，今日全案偵查終結。

檢方召開記者會時指出，被告也知其所為涉有違法犯紀之實仍心存僥倖，委請法律、財會等專業人員，或布置層層機巧名目與程序，遮人耳目移轉財產；或臨訟演練避罪循詞；或預置 6000 萬元鉅款以備訴訟，而且3人犯罪後猶飾詞狡飾，相互推諉，態度不佳。

《自由時報》報導，北檢襄閱主任檢察官周士瑜特別說明，雖然當年特偵組簽結，但簽結不代表並不能重啟偵查，加上此案有多人、黨產會等多方告發，並取得新證據，今才偵結起訴馬等人。最重要的是，本案除三中案之外，犯罪事實尚包括中央黨部大樓，犯罪事實較廣，經兩次搜索及向相關公司、國民黨及事務所函調資料後，取得諸多新證據，因此重新偵查並起訴馬英九等人。

國民黨批檢方淪為政治打手

《中央社》報導，國民黨表示，北檢突襲式的宣布起訴馬英九，然而本案早已歷經特偵組五任檢察官、三任檢察總長等長達十年偵查結案，確認並無不法之事，卻在民進黨政府上台之後重啟調查，難免讓人有政治指揮辦案之感。

再者，在北檢過往偵訊馬英九的過程中，既是馬拉松式的偵訊、又對於馬英九的緘默權不實攻擊以混淆視聽，這樣的辦案方式粗暴無禮，讓民眾失去對於檢調公正的信賴。除了欲入罪於馬英九外，實在想不出北檢所作所為的合理理由。

國民黨仍呼籲，檢方如果擔任政治勢力的打手，只是羞辱司法獨立與公正的招牌，希望司法能夠明察勿縱，還馬英九清白，檢視過往資料，國民黨全體上下也都相信在處理三中案件過程中，時任主席的馬英九皆以透明公開合法、禁得起檢驗的過程來處理。

《中央社》報導，馬英九辦公室發言人徐巧芯則表示，對於北檢起訴「不意外」。在民調聲望直落、民怨四起的此刻，蔡政府試圖利用起訴馬英九來轉移執政不佳的焦點，用「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一。

徐巧芯說，聽完北檢記者會相信多數民眾還是不知道起訴依據是什麼，除了羅織，還是羅織。起訴書上連犯罪動機都可以用「博取聲譽」這種推測字眼，違背起訴應本於事實的鐵律。

徐巧芯指出，更離譜的是，北檢竟然用今日的黨產條例的標準，去羅織13年前還是國民黨的自有合法資產；北檢起訴新聞稿第一頁，稱馬英九的犯罪事實，是將「性質屬未來依法應歸還與國家之準國家資產」拿去買賣。徐巧芯質疑，難道北檢是「神預知」13年後會出現黨產條例，拿13年後的法條去論證馬有犯罪，到底什麼神邏輯，根本自證北檢就是政治打手，服膺黨政指揮。

三中案大事紀

時間 事件 95 特偵組前身台灣高檢署查黑中心立案偵辦，後由特偵組接手。 103/08/04 最高檢察署特別偵查組認定三中案未涉不法，予以簽結。 106/07/17 北檢重啟調查，約談蔡正元夫妻等人，訊後聲請蔡正元獲准。 106/08/03 最北檢以證人身分約談中廣董事長趙少康。 106/11/09 北檢搜索中央投資公司等地。 106/11/29 北檢首度就三中案傳訊馬英九，歷時14.5小時，訊後請回。 106/12/13 馬英九質疑檢方洩密，告發北檢檢察長邢泰釗等人涉嫌洩密。 107/04/25 北檢二度傳訊馬英九，馬首度行使緘默權。 107/04/27 北檢三度傳訊馬英九，馬再度行使緘默權。 107/07/10 北檢偵查終結，依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，起訴馬英九、前立委蔡正元等6人。

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核稿編輯：羊正鈺