喜劇泰斗卓別林：人生受困消沉時不以為杵，反而安之若固

一個樣子長得逗趣、靦腆卻又秀氣的五歲小男孩，本來每天都跟著在雜劇團裡靠著當丑角為生的母親，一起出入大小秀場。有一次他的母親倒了嗓，無法上台表演，這可急壞了劇團的老闆。最後老闆想了個妙策，滿足已經購票入場的觀眾，那便是把才五歲大的卓別林推向舞台。為什麼老闆會有此突發奇想呢？因為他已經不止一次看見小卓別林每每在台下模仿著諧星們那些令人發噱的詼諧動作，早就發現卓別林極有天分，只不過年齡還小，也就作罷。這次是情非得已，老闆才冒險請後台的主持人特別介紹他出場，其實當場最緊張的還是劇場的老闆，深怕觀眾會噓他、轟他下台。

但沒想到小卓別林上台後，不僅表現得可圈可點，而且把原本他母親的角色表演得更貼切，范水模山般地唯妙唯肖。這引起了台下如雷的掌聲，許多人被這五歲小孩生動的表演給看傻了眼，起立鼓掌了老半天。觀眾不斷地喊安可，小卓別林也就一首一首地接著表演，台下如癡如醉的觀眾整個晚上都被這位小男孩給征服了……這便是世紀喜劇泰斗卓別林爵士邁向舞台的處女秀。

小的時候，常常會看到一個戴著高高帽子的外國人，上半身穿著整齊但看起來很可笑的西裝，頸項間搭配著蝴蝶領結，人中的部分蓄著一撮如毛蟲般的小鬍子，褲子鬆鬆垮垮又皺皺的，窄窄的褲管配上誇張的一雙大皮鞋，鞋頭翹得有些過頭，手上拿著一支拐杖——這種特殊造型便是卓別林的特殊標誌。偶爾看過幾部卓別林的黑白電影代表作，年輕時的他，在詼諧外表下的俊美臉龐，稍帶憂鬱的雙眼，如果扯開他作秀時的戲裝來看，他還真是一位擁有偶像劇主角般外表的俊男。但從小就被塑造成的諧星模樣，一直伴隨著他七十多年的演藝生涯，直到將近九十歲過世。這段漫長的歲月，讓卓別林在這個時代表彰了極重要的象徵意義。

在默劇的時代裡，卓別林縱橫當代影響了當時整個電影圈，他以卓越的才華，一人負責編撰劇本，也當演員，又一手編導，若無過人的才情，是無法分飾那麼多的角色。在整個電影史上，談到諧星，冠絕一時的應該就是以卓別林為首，也成了後世的楷模。往後許多演藝人員也都曾仿效過卓別林的特殊裝扮及行頭，但皆畫虎類犬、刻鵠類鶩地令人發笑，畢竟，這其實是要有極大的天分和醇厚的內心情感，才有辦法發揮得爐火純青。年少時期，一度我也曾對卓別林乾脆俐落的肢體藝術驚豔佩服過。

說起這位喜劇界的泰斗，如果對他的生平有些許認知的人都會明白，他那精湛的表演藝術，和他自幼所經歷如悲劇般的人生是有些關聯的。或者說，他外型逗趣的表演型態，其實就是在演繹著他人生中曾經走過的悲辛歲月吧！他自小不幸福的童年生活，從他父母的離異到他和異父同母的兄弟共處一室，這期間所發生許多不愉快的童年往事，對卓別林來說印象是深刻的。

Photo Credit: P.D Jankens @Wikimedia Commons Public Domain 卓別林的經典流浪漢形象

後來，原本身為全家經濟支柱的母親，也因為喉疾，再也無法靠演出謀生，這時兩兄弟只能過著顛沛流離、進進出出兒童收容所的日子。同年齡小孩不斷地揶揄和嘲笑，幾乎是他幼年時期每天都會發生的平常事件。當父親離開人世後，他的母親更因為長時間的憂鬱和壓力，抵不過命運的唆使和捉弄，最後精神崩潰成了瘋子。但卓別林沒有因此被擊垮，他不畏懼命運的挑戰，每天早晨在市集裡叫賣新鮮的花朵，接著就去送報紙。只要是能夠掙錢的活兒，他無一刻停歇，不懈怠地拼命工作。他擦過皮鞋，也當過學徒，這些人生的早期閱歷，反而是塑造出他未來在銀色生涯中獨樹一幟，磨練出精湛演技的重要經驗。

二十五歲之前的卓別林，除了孜孜不倦地在專業領域上學習、體悟之外，同時也為了生活和填飽肚子，嘗試著各式各樣的工作。最後有志者事竟成，他被一家電影製片公司發掘，看出他是影壇的奇葩，努力地栽培他。因為這樣的一個人生轉折，他在銀幕上整整活躍了六十年的時間，和他的粉絲結下了電影的不解之緣。

卓別林不平順的早期生活，恰好成了磨練他表演內心戲時極大的助緣，加上他悲天憫人的個性，使他決定用小丑和販夫走卒的角色，來反映社會中下階層的心聲，也藉此敲醒那些市儈而又自私的商賈。沒想到後來他的裝扮及演技，令他在電影史上留下了不可抹滅的重要印記。他詼諧而又不失風度的表演，在當時成了很多人的精神支柱，許多小人物也因為他，對生命充滿了陽光般的信心。就這樣，他一生中都發光發熱地為電影作奉獻，當他獲得奧斯卡最高榮譽奬章這份殊榮的時候，現場的觀眾起立歡呼鼓掌長達整整五分鐘之久，這在電影史上是從未出現過的特殊景象。連英國的皇室也特別頒發奬章給這位影壇奇才，並封予爵士的身分。如今他已經逝世一段時間，但是他留給影迷及後代粉絲的卻是永不熄滅衰竭的美好形象，他的一生絕對是精彩而有意義的。

林義勝和我結識少說已有二十年以上，他現在已經是擁有八家公司、二家工廠的負責人。早期他曾上過我的一些課程，後來因為事業上的忙碌，經常要進出中國視察生產線，所以無法繼續來上其他的課程。但每逢他人生有徬徨或事業上有難以抉擇的癥結時，他會透過電話或者利用時間來看看我，並且分享他生活上面的點滴。他在事業上的成功並不是憑藉著家世或背景，他其實是活生生白手起家、經營有成的一個代表。他沒有亮眼的學歷，甚至只是職業學校畢業的程度，因為家庭的環境並不好，初中時父親就去世，母親靠著在電子工廠當女工，勉強打工養活他和另外兩個弟妹。由於母親的薪資也僅可以維持一家四口的溫飽而已，林義勝和其他孩童不太一樣，他在國中時就必須得和媽媽一起去電子工廠打工，一直到高中，他的學費都是這樣子賺取的。由於他能言善道又手巧靈活，再加上討喜的外表，引起了電子工廠老闆的賞識。

有一天，工廠老闆問他：「你畢業後想繼續升大學？還是對電子行業有興趣？」林義勝也沒考慮太多，直接就回答老闆說：「我對電子產業有興趣。」沒想到這句話成了林義勝往後人生的極大轉捩點。老闆本來就有意栽培他，後來就把他從生產線調到業務單位，一直到服兵役前，他在公司裡的表現一直是可圈可點，極受老闆的賞識。老闆有兩個女兒，其中一個對林義勝的才華極為欣賞，雖然他們兩人沒有一般男女的激情和熱戀，僅僅是近水樓台及日久生情，但是在老闆的祝福及贊同下，兩人結為連理。由於和老闆的關係更親近，這令林義勝更加努力不懈地為公司盡心盡力，幾乎以工廠為家，夙夜匪懈地研發新的產品。

也許他的成功，正是來自於他的不懈毅力及不動搖的目標。曾經，他也經歷過幾段艱辛的過程，包括員工流失過半，但他毫不氣餒，窮且益堅地周旋、紓困，反而令他愈挫愈勇，可說是在業界不可思議的敗部復活典範。最後他到內地投資設廠，這令許多電子業同業跌破眼鏡的行動，後來卻讓大家刮目相看，因為他的背水一戰及掌握到恰當的時機，這次轉型反而令他成功了。

「想請示老師，我這樣子的決定是對？還是錯？」

我當時是這樣子告訴他：

任何事情都難保百分百的成功，但有一件事情是你可以決定的——冒險和堅持，這兩項是成功人士必須具備的信念。剛毅和不墮是你目前必須堅持的，無恆心則必退墮，唯有堅持不退的心，才鑽得過命運的渦輪。所謂鍥而不捨，金石可鏤，沒有耐心的樹，絕對長不成黃金累累的果實。我了解你的運程，起初兩年會很辛苦，但是只要你善用你的智慧和耐心，必有所成，不要害怕。苦風淒雨才能灌溉幹練的大樹，你要記住你是在跟自己競賽，你要嘛就爬到頂端插旗再喘，不要停頓，不要回頭看，否則恐怕要跌落谷底，難以復甦。記住！絕對的成功，來自於絕對的勇氣。你沒問題的，去闖闖吧！

這段話是林義勝在一次會談時，曾經感性地對我說，當年他在徬徨的時候，我是用這段話鼓舞他的。他說言猶在耳、永遠難忘！我對他說：「雖然你現在已經事業有所小成，但重要的是不能驕傲和得少為足，趁你現在還有一點體力，應該還要去充實新知及內化自身的涵養。」後來他聽了我的建議，繼續完成了大學學歷及EMBA，同時我也建議他多讀些心靈和精神層次的書籍，這是林義勝和我相識過程中一段小小的回憶。

在近代的美國總統之中，我認為稍有遠見的應該只有一九六〇年獲得總統職位的約翰・甘迺迪。雖然他在位的時間，如流光瞬息般極為短促，但對於美國的自由派來講，他是最有影響力的一位要角。甘迺迪原本僅是一名軍官，但曾在南太平洋任務中不畏自身危險，奮不顧身地救了海軍同儕，得到了一枚紫心勳章之後，開始引發了他從政的興趣。一直到一九六三年，他在達拉斯遇刺身亡，短短幾年時間內，其實他為美國做了極多的事情。例如古巴事件、阿波羅登陸月球的計畫……特別是對於美國的民權，他算是竭盡所能地爭取，這個可以從他甫就任時，就對親信表示了長久以來他心中急於完成的三項心事中可見一斑。

這些心頭要務其中的一項便是要為卓別林平反。甘迺迪認為五〇年代盛行的麥卡錫主義是阻礙美國進步極關鍵的毒瘤，在冷戰期間，有許多受到政治迫害的優秀人才離開美國，甘迺迪希望在他就任後，可以倡導民權，藉以啟發人民的權利意識，這樣民眾的心才會趨向穩定。卓別林也被甘迺迪列為影響近代文化藝術推展極重要的靈魂人物，因此甘迺迪認為，重新讓卓別林返回電影圈是極重要的一件事情。

原本二十一歲就從英國來到美國電影圈發展的卓別林，從一九一八年開始，成立了一家電影公司，拍了許多部發人省思、賺人熱淚的電影。這些電影多半都是暗諷時弊、揭發人性齷齪面，以及闡述社會中低層階級所過的陰暗生活，將其揭櫫於銀幕上。原本獲得了美國電影學會所肯定的幾部電影，後來也因負面事件的暗流杯葛及反對聲浪不斷，讓卓別林遭到了封殺。原因是大多數的美國人認為，電影中太多的情節都暗示著美國社會裡許許多多不為人知的負面境況，以及當美國處於大蕭條時期，人民遭受不平等待遇的種種故事。更嚴重的是，些許政治人物認為，卓別林的影片中有不少是在批判美國的軍火販子種種無視人權和生命的舉動，這些電影中的情節影響到的層面極廣。許多高層及資本家認為會影響到他們的權益，於是主張不讓卓別林的電影在美國上映，美國政府最後也出面干預。這段期間是卓別林人生之中由盛轉衰的時期，這時卓別林也已經邁入六十出頭的年齡。

一般人遭逢此種人生巨創，有的會一蹶不振，甚至踣不復振，思想也會因為遭受刺激和打擊而變得灰暗、負面，但卓別林卻極風雅地放棄了美國居留權，從此不再踏入這個國家，並且在瑞士和其他地方仍然樂觀且優游自在地參訪歐洲各國，而且受到名流貴族爭相熱情的招待，例如伊莉莎白二世。周恩來總理，也曾在訪問日內瓦期間，和這位著名的世界喜劇泰斗熱情會面，期間他更和諸國領袖及重要人物常有往來。足見卓別林一生中，除了善以幽默手法取悅大眾之外，在人生受困消沉時，他不但不以為忤，反而安之若固，繼續他的影藝人生。但公理自在人心，極為諷刺的是過了二十年後，美國卻又頒給卓別林兩次奧斯卡榮譽獎，並且讚譽他對本世紀之電影藝術所做出足為表率之偉蹟。

人生的際遇，恰如虛空中的短暫雲朵，隨著變幻各有不同，無法忝測禍福。世味濃淡，偉奇之人可以淡漠處之；命運榮衰，智者看待恰如銀瀑天落，終歸入流，本質皆水，無上、無下之分別。人情冷暖正似影片情節，只要冷眼看破，絕不入戲，便可不受玩弄。

卓別林曾經寫過的一句話，我認為極適合現代人參究——「用特寫鏡頭看人生，人生是悲劇；用長鏡頭看人生，人生是喜劇」。是悲？是喜？實際上全憑自己的心念可以做得了主。一個人一旦離開了對待觀看（即自心和自心的對答，每個人心中都會有另外的一個聲音和自己喊話，因此常有糾結、矛盾產生，就無法放捨心結，敞開心胸），這個人就是用絕對的開放態度看待人生，這便是一場喜劇；人要是無法分別主從關係，受制於物欲和名利，人生便是一場悲劇。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航