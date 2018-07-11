LeBron James加入湖人，NBA要不要考慮東西區合併或改制？

文：王蔚豪

西強東弱一直都是NBA的聯盟生態，隨著現今第一人LeBron James加入洛杉磯湖人，這個現象已經不容忽視了。

球隊的實力來說，以總冠軍數量的層面來看，統計最近20年的總冠軍，有14個在西區，分別是為湖人、馬刺、小牛跟勇士，而東區卻只有六次，分別是活塞、熱火、賽爾提克、騎士，也就是有七成的機率冠軍會在西區，僅有三成的機會由東區奪冠，而這東區這六次有三次是由LeBron James拿下的，而他在這個夏天，宣布前往西區。

當東西區球隊實力差距大會造成什麼問題呢？最大的問題是總冠軍賽精彩度會大大下降，這兩年的勇騎大戰，勇士分別以4:1、4:0取得了壓倒性的勝利，反觀西區冠軍戰，去年要不是Kawhi Leonard受傷，誰勝誰負還很難說。別忘了去年Kawhi Leonard受傷前，馬刺可是取得了將近23分的優勢，而今年的西區冠軍戰，勇士跟火箭戰了七場才分出勝負，勇士甚至還處於過2:3的淘汰邊緣，使球迷們都覺得西區總冠軍賽才是真正的總冠軍賽。

另一個問題是在戰績上，西區競爭非常激烈，今年西區第三的拓荒者跟西區第八的灰狼竟然只有兩場勝差，而沒有季後賽資格的的金塊跟西區第八的灰狼只有一場勝場，他們在例行賽要結束時，季候賽的資格才真正揭曉。反觀東區，東區第六、七、八，分別取得44、44、43勝，這個戰績在西區根本取得不了季後賽資格，他們甚至比西區第九的丹佛金塊還差，這樣對丹佛金塊來說，是不是有點不公平？

不只是在總冠軍數量上，球員在實力上也有一定的差距，以今年的年度第一隊有James Harden、Damian Lillard、Kevin Durant、LeBron James、Anthony Davis ，僅有LeBron James來自東區，已經連續四年，年度第一隊的成員僅有一位來自東區。隨著LeBron轉去湖人，也就是說在新的賽季裡，今年年度第一隊的成員將全部都會來自西區。就算在年度第二隊及第三隊上，也只有DeMar DeRozan、Giannis Antetokounmpo、Joel Embiid、Victor Oladipo這四位球員屬於東區球員。在年度最有價值球員上，這五年也都被西區球員壟斷，分別是Kevin Durant、Stephen Curry、Russell Westbrook、James Harden。

而當球員時實力相差大的結果會造成甚麼結果呢？首先，當然是造成球隊的實力相差大，而球隊實力相差大會造成許多問題，前面已經說明過就不再贅述。第二，由於入選資格也分成東區西區，全明星賽的入選常常會有遺珠之憾，尤其是西區。今年的全明星賽，Paul George竟然是靠著DeMarcus Cousins的受傷才頂替上，他今年可是入選了NBA年度第三隊！還有一個案例是2015-2016賽季，那年Damian Lillard繳出了25.1分6.8助攻4籃板0.9抄截的恐怖數據，後來也入選NBA年度第二隊，可是他竟然沒有入選明星賽。而此可見西區球員在取得全明星賽的資格是多麼的競爭。

東區相較之下，會比西區更容易取得，2015的NBA明星賽，那年亞特蘭大的四位球員Al Horford、Paul Millsap、Jeff Teague、Kyle Korver（遞補）的數據皆不及Damian Lillard亮眼，可是藉著東區實力較弱的機會以及戰績的加持，輕鬆進入明星賽，而Damian Lillard卻是因為Blake Griffin受傷才遞補明星賽的。

總結來說，如今NBA東西區制造成了總冠軍賽的精采度下降、球隊進入季後賽及球員入選明星賽的機會不均等，而且隨著LeBron James加入湖人，這種形況將會加劇。這個夏天，NBA總裁Adam Silver將會有很多暑假作業要去做，思考東西區合併會不會對更符合現在的聯盟。

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核稿編輯：潘柏翰