解構台灣城市符碼：江奕勳把變電箱與菜市場，通通帶進時裝作品裡

文字：Quenti Lu、Jae Lai

台灣設計師江奕勳（Angus Chiang）在本季名為「早安！城之美」（Morning! Rough City）的春夏服裝系列中利用舊時代、性別、文化去再度重新拼貼台灣城市的畫面。而蒙太奇般的拼接工藝下，隱藏著的是相互理解與換位思考的人性精神，和對於打破世代界線、創造城市新藍圖的願景。

城市造景

世代交替的過程中，台灣街道上的新舊招牌在城市光影的輝映下呈現出五彩斑斕的嘈雜景色。Angus Chiang在這次的巴黎春夏男裝系列走秀與英國佈景藝術家Gary Card合作。作為多次為Balenciaga設計形象大片佈景的裝置藝術家，Gary此次更是原汁原味的將伸展台呈現出台灣街景的繁華百貌，與不同風格的廣告交織在城市之中的衝突美學。

藝術家同學會

9m88、江奕勳、和John Yuyi（左至右）是同屆大學同學，三位藝術創作者的齊聚，可說是一場久違的台灣新世代同學會。

這次Angus Chiang特邀到9m88至秀場現場演唱。作為90後靈魂爵士新女聲代表的她，歌詞內容總是甜蜜中帶點嘲諷，現場演唱更是為秀場注入了千禧世代的年輕魅力。

台灣新生代藝術家John Yuyi作為品牌新一季的客座視覺造型師，曾被《i-D》雜誌封為「藝術圈的威利旺卡」，怪誕而具有標誌性的紋身轉印藝術不只在社群網站上成為獨樹一格的存在，更是透過與Angus的合作創造出另一層次的美學火花。

John Yuyi以其獨特的美學視角與藝術家眼光，為品牌這次拍攝一系列色彩明豔的怪奇影像，她擅長將親身經歷、煩惱憂鬱、與各式奇思妙想，以極具個人色彩的表現方式演繹至藝術作品上，這次的攝影系列同樣保有她一如既往的前衛風格，持續挑戰視覺想像的疆界。

變電箱藝術

被許多人視為有礙市容的變電箱，逐漸地在都更計畫下被抹去色彩。然而設計師江奕勳反而藉此系列去強調這些被強行消弭的城市景觀，西裝外套上印製著變電箱上常見的明豔山水彩繪，充滿想像新城市面貌的野心，與打破跨世代藩籬的渴望。

Photo Credit: Angus Chiang， Harper's Bazaar提供 Angus Chiang 2019春夏男裝系列

變電箱上的山水彩繪經由線條簡化，色調分離，呈現出復刻遊戲機一般的復古趣味，搭配上鮮明的飽和色，將被忽視的日常元素帶出年輕色彩。

柔性主色調

除了品牌常用的鮮豔色之外，此系列呈現的柔性主色調也是源自於變電箱上的山水彩繪與陽光照透晨露的轉化，粉彩風情中隱藏著城市角落之景。

工業風再興

工人階級的經濟時尚精神，透過這件耐穿的皮革吊帶褲和長輩最愛的皮製涼鞋展露無遺。然而出乎意料的面料與色彩選擇，將平民時尚帶出創意前衛感。

「男賓止步」的搞怪字樣，配上下身半解的工作服，加以螢光元素的點綴，處處細節充滿前衛新意。

平價塑質拖鞋加以不修邊幅的戶外登山繩細節，設計師以工業風格帶出台灣一隅的城市縮影，譜出一首贈予城市中各角色的頌歌。

前衛防風裝

鐵灰色的西裝以出其不意的防風面料，將職場正裝塑造出休閒運動風格。Angus在設計上特別以性別觀點去「打破常規」，而這部分的實驗精神也是本季要點之一。

立體感塑料

此系列在布料選擇上延續品牌慣用的透明立體感元素，在塑料材質的前衛襯托下，又結合了彩色抽繩的點綴設計，碰撞出異色火花。

繩與結之美

系列中可見許多堅韌耐磨的合成纖維，除了解構台灣工業城市的面貌，更是體現了設計師對於永續時尚的反思。

格紋新風尚

系列裡充斥著色彩明豔的格紋元素。Angus利用了100%紙材質的格紋印花布料，兼顧耐穿以及友善環保的理念，運用上下成套搭配將經典紋路玩轉出撞色新風貌。

Angus Chiang的設計靈感很多是來自於台灣社區阿伯和廣場跳舞阿姨的日常穿著。這裡橫跨上身的金屬桿設計，頗有菜市場中常見手推車的影子在。他透過日常生活用品的解構，在設計上反映出台灣市井生活的風趣面貌。

錯縱繁複的印花與色彩拼接的設計之中隱藏著許多令人莞爾的「多功能配件」，這裡懸掛在脖頸處的登山繩項鍊便是當中讓人耳目一新的搞怪設計。搭配上有80年代電影《希德姐妹幫》風格的格紋外套，局部巧思模糊了服裝的性別界線。

編織風格的格紋洋裝，將舊時代常見的古早藤椅的拼接工藝精神發揚光大，未收邊的裙尾和鮮豔色塊將藤編元素打造出別樣新奇感。

復古輪廓線

Angus Chiang將台灣社區阿伯的百慕達短褲搭配polo衫的萬年經典組合，做出了千禧世代的新潮詮釋。輕鬆悠緩的日常衣物因非傳統材質的搭配、飽和原色的選擇、與NIKE EXP-X14鞋款的休閒，混搭出街頭穿搭獨一無二的樣貌。

假兩件式的層疊趣味，台式混搭的「多合一」精神，台灣長輩們的穿衣哲學透過撞色設計與前衛視覺將常見的輪廓線加以幽默年輕化。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷