世足場外看熱鬧｜除了球星身分外，他們全部都是孩子的老爸

文字：Helen Chang

世足賽剛踢完了16強淘汰賽，在精采刺激的賽事空檔，今回就和我們一同深入這10位馳騁球場的足球員們俏皮的家庭日常吧。

#01：大衛盧卡 Davi Lucca

球星老爸：巴西隊前鋒，內馬爾（Neymar）

身為身價不凡的巴西球星——內馬爾的兒子，大衛盧卡同樣深受矚目。今年7歲的他，是內馬爾19歲時與Carolina Dantas所生；擁有一頭金髮、渾圓大眼和帥氣的臉蛋，完美承襲了父母的優良基因，迷人程度絲毫不輸老爸！

備受關注的他，也有自己的Instagram帳號，追蹤人數雖遠不及父親，但依舊有120萬的粉絲數。父子倆的日常互動相當逗趣，就像是古靈精怪的調皮兄弟一般，同時，也能從中看出內馬爾對Davi的高度疼愛。

#02：提亞戈 Thiago、馬特歐 Mateo、希羅 Ciro

球星老爸：阿根廷隊前鋒，梅西（Lionel Messi）

阿根廷足球名將梅西，分別於2012年與2015年時，與妻子安東內拉誕下了兒子提亞戈（左）及馬特歐（右）；而孩子的誕生也大大改變梅西對輸球的看法：「提亞戈的到來讓我敞開了心房，讓我的眼中不再只有足球員這個職業。當然，我不喜歡輸球，但看待它的方式有了改變，畢竟，世上還有很多事情比勝負結果更重要。」他曾這麼說。

而今年三月，梅西再度迎來了第三個兒子希羅；對比次子馬特歐出生時喜極而泣的反應，已非新手爸爸的他表示這次相當鎮定。一家五口的合影畫面，散發甜蜜幸福的氛圍！

當身分轉換為爸爸，再威風的球星，都一反在球場上的求勝欲，展現出極其柔軟的一面。梅西對家庭的愛，更顯現於他身上的刺青中，像是在其左小腿肚上，就刺著兒子的名字Thiago。

#03：薩羅梅 Salomé Rodríguez Ospina

球星老爸：哥倫比亞隊中場，J羅（James Rodríguez）

世足上屆的金靴獎得主J羅，無疑是近年相當炙手可熱的足球巨星；現年26歲的他，也是早早就當了父親，在2013年與當時的妻子（現已離婚）丹妮拉奧斯皮納Daniela Ospina生下了女兒薩羅梅。

留著一頭褐色捲髮的薩羅梅長得相當精緻，濃密的睫毛與深邃的五官，都能窺得爸爸的影子；儘管年紀只有5歲，但薩羅梅的Instagram仍吸引了40多萬粉絲追蹤。

多才多藝的J羅除了在足壇表現亮眼，替女兒綁起頭髮來也架勢十足！如此平實的父親模樣與反差魅力，反而更加迷人。

#04：米雅 Mia Griezmann

球星老爸：法國隊前鋒，安托萬格里兹曼（Antoine Griezmann）

白金髮、大眼睛和圓滾滾的臉頰，今年2歲的米雅就跟他的爸爸格里兹曼一樣可愛指數破表。在女兒出世後的隔年（2017年），格里兹曼便與西班牙籍女友Erika Choperena完婚，展開嶄新的家庭生活。

格里兹曼對女兒的寵愛程度，在他的Instagram中便可見一斑；心甘情願讓她畫上粉色唇膏、像個大孩子般與女兒一起玩球，儼然就是個模範玩伴！

#05：小C羅、馬提奧Mateo、艾娃Eva、Alana

球星老爸：葡萄牙隊前鋒，C羅（Cristiano Ronaldo）

足壇的帥氣父子檔除了有貝克漢家族外，超級球星C羅與現年8歲的兒子小C羅（左），絕對是下個超人氣父子組合。此外，這位世界球王也在去年6月及11月，前後由代理孕母及現任女友喬吉娜Georgina Rodríguez，誕下一對龍鳳胎馬提奧、艾娃以及最小的女兒Alana，成為四個孩子的爸爸。

小C羅與爸爸的長相十分相似，就像是他的迷你版；而C羅也表示有了孩子後，責任感使他成為更好的人。

#06：小伊斯科 Francisco Alarcón Calderón

球星老爸：西班牙隊中場，伊斯科（Isco）

有著標準的濃眉大眼以及充滿靈氣的可愛臉龐，4歲的小伊斯科是西班牙球星伊斯科於2014年，與前女友Victoria Alarcon所生。而伊斯科也對兒子愛護有加；有趣的是，他在小伊斯柯一歲生日時，居然送給了他一輛黑色的迷你奧迪跑車，相當逗趣。

在練習場上，也時常能看見小伊斯科的身影，也許在多年以後，他會是老爸的最佳接班人！

#07：米蘭 Milan Piqué、薩夏 Sasha Piqué

球星老爸：西班牙隊後衛，杰拉德皮克（Gerard Piqué）

不僅老爸是知名球星，媽媽更是有著「拉丁天后」頭銜的歌手夏奇拉Shakira！五歲的米蘭自2013年出生後就是鎂光燈的焦點；有著肉肉的雙頰、圓圓大眼以及豐厚的唇形，綻著如陽光般燦爛的笑容，就像是小天使一般療癒又討喜。

自2011年交往以來，這對來自足壇與樂壇、年齡相差了10歲的姊弟戀，一直是眾人眼中的才子佳人，夏奇拉也曾表示皮克是她這輩子遇過最棒的事情。

在大兒子出世兩年後，二兒子薩夏也跟著報到；長相十分相似的兄弟倆，時常出現於老爸的Instagram頁面，父子間親暱的互動，將好感情嶄露無遺。

#08：Anna Lloris、Giuliana Lloris

球星老爸：法國隊門將，雨果洛里斯（Hugo Lloris）

與老婆Marine Lloris愛情長跑7年，並於2012年結為夫妻的法國隊隊長雨果洛里斯，曾多次於比賽中拿下最佳門將的頭銜，而他那沉著穩重的氣質，亦令人印象深刻。

不過，這位看似嚴肅正經的老爸，在女兒面前立即變得調皮可愛；在場邊抱著7歲的大女兒Anna，與她一同嘻笑打鬧，瞬間化身成為最溫柔和藹的父親。

#09：小阿隆古納爾森

球星老爸：冰島隊後衛，阿隆古納爾森（Aron Gunnarsson）

在今年的世足賽上，冰島隊絕對是截至目前話題度最高的隊伍，而率領著這匹爆冷門黑馬的人，就是擔任後衛的隊長阿隆古納爾森。曾以大力手拋球聞名，留著光頭造型、絡腮鬍，並有著大面積刺青的古納爾森，很難想像已是一個孩子的爸！

今年3歲的兒子小阿隆古納爾森擁有明顯的雙眼皮，以及可愛的招風耳，古靈精怪的俏皮模樣，令人不自覺地嘴角上揚。

抱著兒子，並與老婆一同入鏡，球場上的粗獷維京戰士，瞬間變成愛家的溫柔好男人。

#10：名字未知

球星老爸：冰島隊門將，荷杜臣（Hannes Halldorsson）

騎著迷你單車，臉上掛著大大笑容的圓嘟嘟姊弟檔，就是這次世足賽焦點人物——冰島門將荷杜臣的兒女。

荷杜臣與妻子Halla Jonsdottir分別在2013年及2016年，前後生下了女兒和兒子；這位同時擁有導演身分、以擋下梅西12碼罰球而大受矚目的冰島球員，也時常在Instagram秀出與孩子的有愛互動和出遊照，儼然就是個全能的超級老爸！

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷