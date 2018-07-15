身為時裝設計師的維多莉亞貝克漢：維持成功的狀態，其實比得到它還要難

文字：Ariel Lin、Avril Mair

Victoria Beckham是當今世界上最知名女性之一，但我與她的初次相遇，必須追溯到十多年前。

2004年，仍在《i-D》雜誌擔任編輯的我，邀請當時仍是「辣妹合唱團」這個史上唱片最熱賣女孩團體成員之一的她，登上封面。帶著招牌的噘嘴表情，那時的「Posh Spice」身上僅穿著一件柔亮的絲質內衣。

Photo Credit: Getty， Harper's BAZAAR提供 Spice Girls時期的Victoria Beckham

當時她給人的印象除了蓬鬆飛舞的頭髮、姣好的身材外，就是那枚宛若Elizabeth Taylor口中「大如溜冰場」的閃亮鑽戒。在其中一張照片裡，只見穿著魚眼網襪的她坐在床緣，拿著一根鞭打用的木板，上頭寫著「來教訓我吧！」的字樣。

如今的品牌王國

在那之後的數年，我與VB（她逐漸用姓名縮寫來稱呼自己）相遇的機會日益增加。2008年，我在紐約與其他時尚編輯坐在一塊，聽她略帶緊張地介紹著自己的設計系列——僅僅十件的合身剪裁洋裝。2014年，她帶著我們參觀位於倫敦多佛街的首間品牌店面，然而除了手上的那枚戒指，關於她的一切都已經與十年前截然不同。

Photo Credit: Getty， Harper's BAZAAR提供 Victoria Beckham 2018春夏系列

自此，這位育有四個孩子的44歲母親，已全然進化為國際知名的服裝設計師，將個人品牌打造為收入上億的事業王國。一路上她獲得了兩次英國時尚大獎（British Fashion Award）肯定，而與美妝品牌Estee Lauder的聯名系列也在數秒內銷售一空。

「回顧過去，我發現其實以前的我膽大包天才敢這麼做。」她說道。「我一直喜歡時尚，在辣妹合唱團的時候也是。但如果當時的我像現在一樣瞭解這個產業的話，我一定會比原先更害怕。」

單一的執著信念

在她備受讚譽的2018春夏服裝秀後，我們在紐約的一家飯店酒吧碰面。眼前的Victoria穿著休閒，大方地閒聊著不同話題，卻同時保有一絲警戒，畢竟自己的隨意一句話都可能登上隔日八卦小報版面（事實上，她那天穿的印有「Fashion Emergency」字樣上衣，就變成了隔天Daily Mail新聞內容）。

「如果你敢於夢想、持續努力，你將能達成很棒的事情。」在被問起如何總結自己的成功時，她這樣說道。

「在年經很輕時變得非常、非常有名，讓我學到很多事，你可以在上一刻擁有一切，接著以同樣快的速度失去全部。維持成功的狀態其實比得到它還要難，一切總是不如表面看來一樣光鮮亮麗。」

至於到底要付出多少努力？Victoria Beckham說：「週末的很多時候，我會偷偷躲在廁所收發電郵，因為David會持續不斷地命令我：『把手機放下！』」

當自身的經驗讓她理解成功的真諦，她教給我們的則是勇氣、決心，以及不為任何事攔阻的野心。一切並不是如童話般的夢幻故事，對曾受封英國皇家勳章的Victoria Beckham而言，轉變的契機全在於日以繼夜，極致的努力。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷