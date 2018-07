董啟章《愛妻》小說選摘：通過書本這樣的中介，我們互相認識，也互相幻惑

文:董啟章

我和小龍,可以說是以書結緣。這樣的事情,在當今的時代,應該屬於罕見。

除了最初在校長的牽線下,一同參與作家評介及訪談計劃,我們後來又一起擔任電台讀書節目主持。這個節目原本是由校長主持的,他打算退下來換上新人的時候,向監製推薦了我和小龍。我們由婚前半年開始合作,在每週播放一次的半小時節目裡,每集介紹一本新書,間中也會邀請作者上節目接受訪問。我們選的除了本地著作,也有其他地區的華語作品;除了文學,也遍及科普、歷史、社會、文化等等的讀物;除了中文書,也包括翻譯成中文的外語書。在婚後,便常常出現晚上一邊並排挨在床上看書,一邊討論著第二天錄音內容的情況。一起讀書和一起談書,成為了新婚生活中不能忘懷的一個環節。

小龍大學雖然主修比較文學,副修英國文學,讀的是歐洲小說、戲劇和詩歌的科目,但是,她中學時代也愛好中國文學,對古典詩詞尤其沉醉。當中又特別喜愛宋詞,宋詞中又特別偏好蘇東坡和辛棄疾。後來她寫小說,多少也受到這樣的閱讀背景影響。單是看她的書題,從最早的《圓缺》、《平生》,到中期的《尺素》、《津度》、《朝暮》,到近年的《風流》和《無端》,都可以看到古典文學的痕跡。對於文風被視為非常「女性」的她,至愛的竟然不是宋詞的「正宗」婉約派,而是「偏鋒」豪放派,大概是很少人知道的事情。考進港大文學院的時候,她也曾在選科的問題上猶豫過。不過她最終認為,中國文學可以自修,對於欠缺根基的西方文學,卻需要專門的訓練和指導。

當然「女性」是個極籠統的標籤,除了說明龍鈺文是個女作家,並沒有多少意義。而「女性主義」卻又不是她在意的事情,就算她擁有比較文學系的出身,而且也被一些評論者如此定位。(不過後來出現了相反的意見,認為她身為女性卻「不夠女性主義」,拖女性的後腿,因此必須加以批判。)怎樣也好,用性別去定義一個作家的閱讀傳承和創作方向,未必是一件能夠自圓其說的事情。比如說,對於影響無數女性後來者、被稱為當代女性小說家「祖師奶奶」的張愛玲,小龍卻沒有特別深刻的感受,極其量也只是欣賞而已。

不過,同樣是寫男女感情、常常被歸入張派系譜的鍾曉陽,卻是小龍學生時代便非常鍾愛的作家。也不能說,這完全是因為「同聲同氣」的因素。(雖然鍾曉陽在香港成長,但她的東北家族背景其實又富有異國情調。)我不敢說,小龍刻意模仿鍾曉陽,但是,兩者的喜好和品味的確頗有相似的地方。也許,小龍在大學選修西方文學,潛意識裡有擺脫鍾曉陽的中文風格的欲望。只是,想不到出道寫小說而且獲得成功之後,依然被人稱為「新鍾曉陽」或者「小曉陽」。對此小龍也不知應該感到高興還是無奈了。

關於鍾曉陽,我和小龍有過一番爭論。就算同樣喜愛文學,品味也不一定經常一致。新婚之初,我曾經對鍾曉陽的小說表示不以為然。具體是在怎樣的情景下怎樣說的,我已經記不起來了。總之那時候的我覺得,鍾曉陽少作的典雅語言太造作,後來走流行小說家路線的通俗語言卻又太粗糙。對於拿捏一種自己獨特的風格,鍾曉陽老是失諸太過。小龍卻認為,這只是我的「學者癖」和「批評欲」的片面之見。又或者,是一種「男性的盲點」。是的,這是她當時用的字眼。但是,背後並沒有女性主義的意涵,而只是常識層面的,或更準確地說,是人之常情層面的判斷。我記得,我們為了所謂「男性」和「女性」的定義,以及兩者是否代表兩種文學觀念或感受性,而作了一番唇槍舌劍。結果各持己見,誰也沒法說服對方。事情後來便不了了之。這件事當然不至於影響夫妻關係,但的確是我記憶中比較重大的一次分歧。當時我還未知道,事情其實有更深遠的意義。

除了鍾曉陽,香港女性作家之中,小龍也親近鍾玲玲和黃碧雲。兩人都是在進行訪談計劃的時候認識的。我用了「親近」這個詞,而不是欣賞或佩服,是因為她對兩位的作品,已經不能單純局限於閱讀的層次,而牽涉到個人情感的連結。像我這樣對自己妻子的作品,竟能把理性分析跟個人情感分開處理,她一直認為有點不可思議。也許,這就是她自認為當不成評論家的原因。

正如在宋詞中偏愛陽剛氣的豪放派,多於陰柔美的婉約派,對女詞人李清照亦感覺一般,小龍也不特別注意當代女性小說家,尤其是打正旗號的女性主義者。相反,在她的至愛書單上,佔據前列的多是男性作家。在結婚之初,她曾經沉迷史葛.費茲傑羅的浮華世界和虛幻情感,可以算是她個人的「爵士時期」。後來又一頭栽進安東.契可夫筆下冰天雪地、無語話蒼涼的世紀末俄羅斯,一口氣鯨吞整套契可夫全集,包括四百多個短篇和七、八部劇本,連他的書信集和囚犯流放地沙哈林島的採訪報告也不放過。然後得出的卻是「沒可能再寫短篇小說了」的結論。接著又被史蒂芬.茨威格的精神貴族氣息所吸引,一本又一本追看那些情節迷人、設計精巧、氣氛傷感的小說,以及作者哀悼歐洲輝煌文化沒落的自傳。近年她又傾倒於美國當代作家約拿芬.法蘭森的長篇,認為那些看似平庸的人際關係和瑣碎的日常描寫,是一種新心理寫實文學的標楷。而自從她踏足英倫之後,就成了朱利安.巴恩斯的書迷。

縱使如此,要從妻子的書目去了解她,以及去呈現她,是不完全的──無論是她身為作家、讀者、妻子、女性,或者是一個人的方面。不過,作為以書結緣的一對夫妻,書在我們的關係中畢竟扮演了非同尋常的角色。也許,書既是一種連結,也是一個迷宮;既是一面鏡子,也是一個黑洞。在無論是連結或迷宮,鏡子或黑洞的兩方,是我和妻子。通過書本這樣的中介,我們互相認識,也互相幻惑;互相對照,但也互相消融。

後來回想,環繞著鍾曉陽的分歧,並不是沒有原因的。我年輕時的文學興趣,不論是在閱讀上還是寫作上,都是受到從劉以鬯到也斯的本地男作家系統所啟發的,再加上不那麼女性化(或中性化?)的西西,基本上是個陽性的格局。後來我留意到跟我同齡的D,開頭雖然以女性主義支持者的偽裝出道,慢慢地卻露出了男性本位者的真面目。D的那些富有雄心、充斥著長篇大論的理性分析的小說,非常合我的胃口。又或者,那就是我曾經嘗試寫出,卻因為志大才疏而未能實現的作品類型吧。於是,我便從研究者的角度,以D為對象完成了好幾篇論文。D和龍鈺文,根本就是站在文學版圖的對蹠點的兩個作家。

奇怪的是,近年我開始對D以至於上世紀七、八○年代以後的香港文學變得冷淡。我不願意留在那個熟悉的世界裡,但又不知何去何從,以致慢慢地成為了一個時代的脫節者。在本地文學方面,我和小龍好像失去了共同語言。我對她愛讀的外國作家也所知不多。忙得透不過氣來的工作,不容許我有深入了解的閒暇。不經不覺之間,我雖然是一個大學中文系教授,但我已經變成了一個不讀書的人了!為了提升生產力,我繼續不斷地搬弄書本,但我並沒閱讀,我只是為了研究和教學目的而運用材料而已。作品已經消失,代之以文本,或資訊。

我不知道,在如此的處境中,我把我的研究焦點移向葉靈鳳,是不是回應著某種來自意識深層的暗示。這個問題,還是留待適當的時候再說吧。

那天早上九點左右妻子打電話回來,興奮地說劍橋的Wolfson College給了她一個visiting fellow的資格。這是完全意料之外的事情。至於怎樣做到就有點說來話長了。

訪問學人資格一般只給予有一定研究貢獻的學者。小龍雖然擁有香港大學比較文學系的碩士學位,但說不上有任何學術研究成績;在教學方面,也只是曾經短期在不同的大學兼任過寫作課導師,並不正式隸屬於任何學術機構。今次之所以成事,完全有賴P的奔走,和一點點的運氣。

P已經是第二次到該學院擔任訪問學人,跟院方頗為熟絡。她在兩三個月前,便已經替小龍張羅,把她作為研究對象和計劃伙伴,一併向學院提出訪問申請。另外,又在東亞研究系那邊,同樣做了這種互相掛勾(或小龍戲稱為「買一送一」)的安排。P在推薦書中,把小龍形容為香港最具代表性的小說家,又羅列了她的小說的英譯篇章,以及國際知名學者發表過的關於她的論文,看起來頗為可觀。少不免用上了甚麼華語語系文學之類的學術包裝,來說明小龍的寫作在當今學術界不可忽視的位置。不過,這樣做畢竟不合規程,學院遲遲未有決定。剛巧在九月中,才突然得悉另一位訪問學人因為個人理由不能成行。有關方面在多番考慮下,終於決定破例,以類似writer-in-residence的身分,第一次把visiting fellow的資格授予一位非學術背景的作家。P還遊說道:這說不定會成為學院正式開辦「駐院作家」的契機呢!真是能言善辯的人啊。

據小龍所說,這家學院創立於上世紀六○年代,在劍橋眾多歷史悠久的學院之中,算是最年輕之一,規模較小,聲譽也沒有那麼響噹噹。可是,這樣卻可能令學院免於傳統的包袱,行事更富彈性,集合的人才也更多樣化。成為了學院的fellow,雖然沒有薪金,但她可以享有教職員的權利,例如使用設施和參加活動等。她甚至可以去旁聽不同學科的講課(只要得到講者的許可),直接體驗劍橋的學習生活。不過,她也要盡一些義務,例如在學院發表演講,以及跟學生分享創作經驗和介紹香港文學。還有就是,完成P所提交的共同計劃書中的「研究項目」──寫小說。

有了學院成員身分,她甚至連參加市內私營運動中心的課程也有優惠。她訂下了雄心壯志的訓練計劃,決心每週游泳和跑步。雖然暫時來說天氣尚算清爽,環繞校園跑步景致甚佳,但一旦下雨或天氣轉冷,戶外運動始終不便。在香港的時候,小龍早已養成了經常跑步和游泳的習慣。她當然不是聽了村上春樹的勸告才這樣做。從我們相識之初,她已經是個喜歡運動的女孩。縱使並非怎麼樣的運動健將,但也是那種兩天不到三天不做運動,就會渾身不自在的人。這樣的生活習慣,一直持續到中年。我年輕的時候也算是球類活動愛好者,和小龍一起游泳亦是相戀之初的一段難忘回憶,但隨著年紀漸長,身體鍛鍊便日漸荒廢,而遠遠落後於小龍後面了。到了現在風燭殘年才來做運動,更加是有點力不從心了。

不過,小龍生活上比較不健康的一點,是晚睡。香港早上的九點打電話過來,即是英國的凌晨兩點。凌晨兩點還未睡,對小龍來說不是奇事。我估計,她的平均入睡時間是凌晨三點半。這習慣,倒是她後來才養成的。結婚之初,我們多半是同時躺到床上去的。不知從何時開始,她就叫我先睡,然後,我們的睡眠時間便漸漸拉開。到我起床上班的時候,她才剛剛進入酣睡中。當然,她沒有固定工作時間,就算是日夜顛倒也沒有所謂。有時候我半夜醒來,到廚房倒杯水,經過小龍書房的時候,看到門下透出的燈光,聽不到一絲聲音,便只能猜想,她不是在寫東西就是在看書。如果聽音樂或者看電影,她也會戴上耳機。間中會從房中傳出煙絲的味道。從不在人前抽煙的小龍,會在深夜偷偷地躲在房間裡抽幾口。甚至連我也沒有見過她抽煙的樣子,只能從第二天碟子上的煙灰和桌子角落裡的打火機,印證深夜的味道並非幻覺。而反對抽煙的我,對此也沒有說過甚麼。這大抵就是吳爾芙所謂的「自己的房間」的一種演繹吧。

九月中,小龍的表妹「榛子」去了劍橋探她(榛子是表妹的花名)。榛子是中英混血兒,母親是小龍的阿姨,父親是英國人,在中部一家大學任教授。她來香港玩的時候,我見過她兩三次,身材高大修長,髮色如榛子,唯是那雙吊梢小眼最中國。她一句中文都不懂,說話完全是地道英國發音。曾經在金融機構任職,後來跟男友分手,加入了軍隊,在情報部門工作,有時要派駐外地。她比小龍小四、五歲,雖然彼此見面機會甚少,但感情甚篤,時有通信。知道小龍到了英國,她立即抽時間過來探訪,同遊劍橋。

趁著天氣好,陽光普照,她們去了康河punting(乘平底船航行)。撐艇人向她們指出霍金的住處,以及拍攝The Theory of Everything的地方,還竟然懂得唸幾句徐志摩。中午去pub吃steak and ale pie和fish and chips,下午茶吃scones和clotted cream,晚上吃了頓較精緻的英國菜,感覺有點像法國菜,有烤雞和白酒煮青口。她們兩人聊個沒完,談了許多心事。榛子表妹說她在軍隊裡交了個女朋友,小她十年,是她的下屬,再發展下去就要向上級匯報,或者辭職。小龍聽了頗驚訝。她沒想過表妹可以由異性戀轉為同性戀。她們又商量,未來一年到英國甚麼地方玩。至少,聖誕節去表妹的老家和她父母一起過,是鐵定的了。這也即是說,聖誕節小龍不會回香港。她們又討論了大家共同看過的書,其中一本是Julian Barnes的The Sense of an Ending。能找到人分享對這本小說的結尾的看法,妻子顯得很興奮。她就是這樣的一個讀書人。兩人難得共聚,卻沒有拍甚麼照片。榛子說只有中國人和日本人,才會隨時隨地拿手機自拍一番。言下之意,她們英國人不會做這種無聊的事。妻子聽了,也無意反駁,只是覺得有點可惜而已。

聽完妻子那通報喜的電話,已經是十點多。在準備出門回校的時候,收到雷庭音的短訊,寫道:「老師,記得上次說過的事呀!」

今天是論文指導課的日子。但我上次說過甚麼呢?那真的是一頭霧水。我沒有理她,也不打算搞清楚。這個小虎,一向都愛說些莫名其妙的話。

學生在上課之前,已經通過電郵提交了較詳細的研究方案,而我便當面一一給予意見,例如這裡不可行,那裡野心太大,這裡沒有足夠的理據,那裡太早下定論之類的,自己聽來也覺得有點空泛的話。加上我說話有氣無力的,說服力好像也因此大打折扣。

庭音的題目已經修改為「龍鈺文小說的性與愛」,驟眼看有點驚心動魄。對於論文取材,除非完全不通,否則我一向採取不干預的政策,只就方法上給意見。我擺出一副事不關己的態度,聆聽她的解釋。她認為,縱使龍鈺文的小說並沒有(甚至是刻意地迴避了)直接的性描寫,但涉及性的內容其實不容忽視,而且跟小說的表面主題「愛」,處於一種曖昧不明的關係。箇中當然還有許多她未弄清楚的地方,但她直覺認為「性」是個一直被評論者忽略的元素,而實際上卻是解開小說中的祕密的鑰匙。我對她用到「祕密」一詞,覺得有聳人聽聞之嫌,但卻沒有立即表示反對。雖然那種不自在的感覺還是持續,但我任由庭音循她的方向發掘下去。

接近下課的時候,我想起今早的訊息。沒有細加思索,我便即興地提出,請同學們吃一頓午飯,當是學期初給大家的一點鼓勵。又囑咐大家記住,下次就是學期尾完成畢業論文,由他們來請我吃飯謝師了。學生立即愁眉開展,雀躍萬分。當中有兩人因為接下去有課,很遺憾地脫隊而去。剩下來剛好四人,坐滿我的車子。我建議去和聲書院吃上海菜,大家都拍手贊成。在倒車鏡裡,我瞥見後座上的庭音,跟身邊的女同學談笑自若。

吃飯時大家一改課上的嚴肅,七嘴八舌地聊著系內老師的八卦,以及同學之間的祕聞。我默不作聲,聽著他們不著邊際的胡扯,好讓自己休養生息。聽著聽著,卻漸漸產生抽離的感覺,好像自己並未牽涉其中,而變成了純粹的旁觀者。一切也有點像一場預先彩排的演出,而我則是被娛樂的觀眾。大家似乎十分在意我的反應,而加倍賣力營造喜劇氣氛。

飯後我問學生去哪裡,送他們一程。有人就住在和聲書院,打算回宿舍去。有人要去聯合,另一個去圖書館。庭音最後才說,她去火車站。那麼,車子就先上山頂,再去本部,然後下山。那位去圖書館的男生下車之後,車內便只剩下我和庭音。她今天照樣穿牛仔短褲,露出那雙纖瘦得令人看了要心臟麻痺的長腿。上身穿了件輕薄的白恤衫,裡面是白色吊帶背心。脖子上沒有飾物,有一種過於光亮的感覺。我半瞇著眼,似是受到陽光的刺激,沒話找話說:

去火車站,有事要出去嗎?

她點了點頭,說:

嗯,有點事。

我沒有追問下去,默默地開車。半晌,她忍不住說:

阿蛇,你有點心不在焉呢!

是嗎?只是有點累吧。氣不夠,睡得不好。

她扭著脖子,望著我,說:

你回來之後,瘦了許多啊。

我沒有回望她,裝作專心駕駛的樣子,笑說:

瘦?跟你比,簡直是「蚊髀同牛髀」呢(編註:意指小巫見大巫)!

不待她回答,又說:

瘦一點不好嗎?我之前成個大肥佬,現在減了十幾廿磅,剛剛好啊!

眼角看到她搖了搖頭,說:

你真是「為伊消得人憔悴」啊!

見她學人拋書包,我便回道:

我這是「衣帶漸寬終不悔」。

她噗哧一聲笑了出來,但立即又忍住,說:

「不悔」還「不悔」,「衣帶」一直「寬」下去始終不是太好。我勸你還是「努力加餐飯」吧!

我倒想看看她的能耐,便又說:

你不是叫我「棄捐勿復道」吧?

怎料她反應很大,整個人側起身來,面向著我,說:

我怎會有這個意思?我還未至於──

說笑而已。

你真的覺得好笑嗎?

她嘆了口氣,挨回座位上去。

車子在火車站外停下,庭音沒有立即下車,坐著不動。我問:

怎麼?有話想說?

她低頭往背包中翻了一下,抽出一件白色T恤,塞給我,說:

幫你做了善事。大碼,希望不會太細。

我揚開一看,上面印了個黑白老虎頭,我便說:

幾錢?我俾翻你(編註:我再還你)⋯⋯

我正想掏錢包,她卻推開車門,說:

不用啦!想捐錢自己上去他們的網站。我代老虎們多謝你!

說罷,一閃身便下了車,關上門,靠近車窗向我揮了揮手。

車子在迴旋處打了個轉,向山上駛回去的時候,我在倒車鏡裡,看見小虎並沒有進站,反而沿著原路往回走。我記得她是崇基書院的,住文質堂。

