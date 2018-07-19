《死刑肯定論》：連死亡方法都企圖控制的國家貪婪權力技術

文：森炎

死刑的感動與啓發——日本的死刑執行

現在日本死刑的樣態與江戶時代不同，具備特殊的意義。

日本的死刑如同前述，執行方法規定為絞刑，但是除了執行方法的問題之外，整體看來具有極特殊的一面。

最能明確佐證此特殊性的，就是到死刑執行為止的期間。日本有意識地讓死刑確定後到執行為止，間隔相當長的時間（統計上平均為七年十個月）。儘管在《刑事訴訟法》中規定，死刑判決確定後，六個月內必須執行死刑（說得更詳細是六個月內發布死刑執行命令，之後五天內必須執行絞刑〔《刑事訴訟法》第四百七十五條第二項與第四百七十六條〕），卻還是有這樣無視法律的常態。

至於為什麼要這麼做，可能是因為希望死囚最後能悔改，再接受執行。在這段期間中，會有所謂「教誨師」的虔誠宗教家協助教化。現在的宗教教誨由於宗教自由，只在本人期望時進行，不過戰前則是強制執行。

日本的死刑當局（審判相關人員、監獄相關人員）抱持著什麼樣的死刑觀？那就是「唯有洗心革面後再接受死亡，才是最高的代價」。他們認為，死囚要先面對自己的罪行、深刻自覺，也就是洗心革面。洗心革面後再接受死亡，這樣才有贖罪的意義。這就是他們所認為的「以死償還」。

所以，他們也會談到死刑的積極意義，例如認為因為有死刑，犯人才能真正更生云云。

這樣的死刑觀認為，死刑在刑罰的感動與啟發上，具備無期徒刑等其他刑罰所沒有的戲劇性改善效果。犯人透過面對死亡，才終於理解自己所作所為——剝奪他人生命——的意義，也才真正了解做出這些事的自己。其他的刑罰，絕對無法期待有「洗心革面」等如此戲劇化的更生效果。

這個觀念從好的一面來看，或許可以說是藉由死來肯定生，或者也可以視為藉由死刑來肯定人性。

死囚與哲學家的對話——風俗業界最底層命案

很諷刺的，品川風俗店命案相當可以象徵日本死刑現狀。這是一樁發生在阪神大震災、地下鐵沙林毒氣事件的同年（一九九五年），於東京都風俗區發生的特殊殺人案。

一間店鋪擴及品川區和港區的風俗店（SM俱樂部）男性員工殺害老闆和店長，將店占為己有。老闆和店長每個月靠經營風俗業有超過一千萬日圓的暴利，而眼紅的員工找來自己的雙胞胎哥哥和曾經混過幫派的人，引發這次事件。簡單來說，就是一樁圍繞著風俗行業的豐厚油水，在瘋狂價值觀中產生的社會暗處弱肉強食命案。

這個事件的主犯員工被判死刑（東京地方法院一九九八年六月五日判決、東京高等法院二○○一年九月十一日判決、最高法院二○○五年十月十七日判決；其雙胞胎哥哥為無期徒刑）。羈留期間，在獄中發生戲劇性的變化。

面對死刑，他開始內省「自己有沒有求善之心」，思考蘇格拉底思想中「何謂活得良善」，開始和某位女性哲學家以書信往來的方式，進行關於殺人、死刑、「生與死」等各種哲學對話。

對話對象是前女性雜誌模特兒的年輕新銳女哲學家，因而造成話題，兩人之間往來的書信同時刊載在週刊雜誌上，後來發行單行本，還數度再版（池田晶子＝陸田真志《死與活——獄中哲學對話》新潮社）。

書中提到，被告人表示「死刑制度之所以存在，是因為有像我這樣的犯罪者」、「犯了罪的人說要廢止死刑是不對的」，甚至斷言「自己獲判死刑是好事」、「可以帶著幸福的心情接受死刑」。

單行本出版後第十年執行死刑，這個時候曾經與他心意相通的女哲學家已經早逝。

「悔改而死」的欺瞞

現在日本的死刑執行概況大致如上。最理想的狀況是死囚重新自省犯下的過錯、悔改、接受自己的死亡，當局也預設在這個前提下執行死刑。

然而，「死囚面對死亡、自覺罪行，洗心革面」、「洗心革面成為『好人』，接受死刑，然後赴死」、「這才是最高的代價」等理念，實在太美好也太虛假。從品川風俗店命案來看也可以知道，其中實在太不自然，而且完全無法保證當局是否如此希求。或許只是想以國家所希望的特定方法來強制死亡而已。

舉例來說，在執行死刑前的拘禁期間，採取徹底的防止自殺措施。如果死囚在死刑執行前嘗試自殺，即使是瀕死狀態，或者即使可能留下嚴重後遺症，都必須盡量搶救。救回這條命後，執行死刑。

這種現象不僅限於日本。不過，這也是一面映照出日本死刑執行之欺瞞的鏡子。如同前面所說，國家絕不會讓死囚自殺，企圖以死刑來斷絕其生命。即使死囚靠個人的力量面對死亡、自覺罪行而嘗試自殺也一樣。不能縱其自殺，必須鄭重以國家之手來執行。

也就是說，日本的死刑執行希望「死囚自覺罪行、洗心革面」；「洗心革面，接受死刑，然後赴死」，「這才是最高的代價」，這其中偽裝成「為了死囚」，就是一個謊言。不見得考慮死囚或罪與罰的本質，也並沒有考量到被害人的心情；或許多半是國家的思考、盤算，是日本國家如此期望。

連死亡方法的心態，都必須絲毫不差地符合國家想法，豈不是連死亡的時間和內在都必須依照權力的意欲？在這裡，真正的意圖或許只是希望死囚能依照國家的意思死亡。

光是強制死亡本身還不滿足，這樣的做法可以說試圖跨進個人內在，強制控制其「死亡方法」的精神面。不僅如此，從死刑的確定到執行之間的時間，到死之前如何度過最後的人生，都受到權力方的控制。

日本的死刑執行是讓死囚依照國家期望的方式活著，然後死去。整體的色彩無疑充斥著「個人（死囚）該有的樣態」之國家精神。

連死亡方法都企圖控制的貪婪權力技術

這麼說來，這種樣態可說就是傅柯所謂的規訓權力。因此，我們不該單純地把當局想法當成正當的理念。假如照單全收，或許只是順從死刑權力那雙「看不見的手」。

日本死刑執行的現狀有明顯特徵：採用「密行主義」，當天早上突然告知即將執行（早餐後告知、上午執行完畢，也不通知家人）；不允許接觸他人，實行「晝夜完全獨居制」（運動、入浴分別在單獨運動場、單獨浴室中進行）；以穩定心情為名目，限制面會、通信等。這些都與日本死刑執行的精神主義相關。因此，儘管受到聯合國人權委員會的勸告、國際社會的譴責，也始終不更改，反而強化其特性。

傅柯批評，近現代國家介入人類的生命，企圖將個人改造為對國家方便的存在。他也提出警告，國家權力出於這個目的，甚至開始規範個人到「該成為什麼樣的人」的自由層次。

日本的死刑執行尋求極為特殊形式的「死亡」。

這和該採用絞刑或斬首刑，或者該尋求更加「人道」的方法，轉移為電椅、毒氣室、藥物注射的討論又不同；並非客觀執行方法的討論，而是更加敏感且深層的問題。

所謂死刑，是以一種被賦予特定意義的方法來強制死亡的刑罰，在「賦予死亡的方法」上也有重大意義。不過現代法治國家中，並不允許採用殘虐的死亡方法。那麼死亡方法的內在又是如何？可以對死囚強加倫理概念嗎？可以強加國家精神嗎？

死刑問題包含「國家可以涉入個人內在多少？」這個與個人內在自由相關的論點。其中可能發生傅柯所強調的人類自由危機，也並非杞人憂天。

像日本當局一樣，將死刑視為終極的代價，並認為這是一種人性尊嚴的想法，也很接近我國固有的共通情感「物哀抒懷」，我們確實也很自然而然地接受。另外「罪行―制裁―死亡（＝救濟）」這個循環，令人想起注定與死亡密不可分的人類存在之編劇手法，從深處撼動了我們在人性根源處，希望從自己的死亡中找到救贖的願望。再者，儘管是有罪的死囚，人確實也會藉由自己的死，奇蹟式地成就其主體性或者守護自己的尊嚴。

然而，將內在願望疊影在他者的死刑上，或許只會導致自他生死觀的界線模糊。沒有任何人能保證，這不是一種單純的幻想。

我們不應該肯定日本死刑執行的一切，反而應該察覺到在這其中權力的貪婪技術。

相關書摘 ►《死刑肯定論》：野蠻還是偉大？死刑作為一種復仇替代品

書籍介紹

本文摘錄自《死刑肯定論》，光現出版

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作者：森炎

譯者：詹慕如

你支持死刑嗎？

如果是，請用森炎的方式支持！

日本前東京、大阪地方法院法官——森炎，

他探究冤罪、批判日本司法、審理過無數重大刑案……

一位如此重視司法品質的法官，為什麼仍然支持死刑？

日本和臺灣一樣，七、八成以上的市民都支持死刑，這樣的民意背後究竟隱藏了什麼樣的深層心理？森炎在這本堪稱為追尋死刑根據的旅程筆記中，一一梳理古典死刑思想與現代死刑案，找出死刑的「終極根據」。

死刑的終極根據——「不可殺人！」

「不可殺人」是一條戒律，任誰都不能否定。死刑，就是唯一一種透過法律的力量，喚起我們「不可殺人」的意識，讓人類得以「共存」，維繫最低限度「社會安全」的制度。

假設今天在一個廢死的社會裡，要如何將「不可殺人」的戒律深植於人民的心中呢？當你在盛怒之下拿起刀要砍人，或是冷靜而有計畫地預謀一起殺人案……此時，已經喪失所有「法的力量」強制為你踩剎車——因為就算殺人也不會被判死，他人是死是活都與我無關！

死刑的核心——社會共感、全民「共苦」

1999年，發生一起震撼全日本社會的「光市母女殺害事件」，被害人遺屬一家慘遭殺害、姦屍，他悲憤地說：「如果不判（加害人）死刑，我無法重新站起來……」

在什麼情況下，國家可以替代被害人執行死刑呢？當被害人情感得到社會的「共鳴」、當全市民都一同背負「被害人的死」與「遺屬的傷痛」時，死刑得以正當化。死刑，不僅是維繫我們「共存」的根據，更是建立在我們與被害人「共苦」的基礎上。

當代的死刑，已經不是刑罰，而是抹殺！？

森炎基於尊重民意，肯定死刑這個制度。然而，近來的死刑案其實已經逐漸偏離其原意。

以「秋葉原殺人事件」為例，從加害人的犯案背景來看，他在日本企業「終身僱用」瓦解之下淪為派遣工，可以說是社會制度轉換下的犧牲者。森炎對於這樣的死刑判決提出質疑——到底死刑是為了維護「社會安全」而存在，還是像納粹屠殺殘障者的優生學思想般，只要是「對社會沒有貢獻的失敗組」、「不值得存活的生命」，就進而抹殺？

死刑，就是一個由「被害人復仇的渴望」與「社會安全的維繫」所交織而成的網。

目前，臺灣已經通過「國民法官草案」。今天，不是只有刑案當事人才得面對死刑，我們每個人都有權利也有義務必須參與司法審判，關於「死刑」，沒有人能置身事外！請與本書作者森炎，一起踏上思辨的旅程。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰