《死刑肯定論》：野蠻還是偉大？死刑作為一種復仇替代品

文：森炎

作為刑罰淵源的應報刑

國家的成立與實力的獨占有著密不可分的關係（這是一種支配型的國家觀，不過與其說是「實力的獨占」，多半是更加明顯的「暴力的獨占」）。

馬克思．韋伯定義國家為「正當的暴力獨占體」（《政治作為一種職業》〔Politik als Beruf〕）。

國家權力最重要的本質是賦予違抗者死亡，或者剝奪其自由的強權式權力，而這正是暴力獨占的結果；同時，這也與移轉至和平狀態有關。

在國家成立之前的狀態，套用霍布斯的說法就是「萬人對萬人的戰鬥」，因為有了國家這個絕對的實力主體（暴力主體），這種現象才得以消解。無關理論，必須由一個壓過他者的主體來獨占實力（暴力）才行（利維坦）。私人的實力行使被國家權力「回收」（被禁止後，其實力轉移至國家，被國家吸收），因此將人類社會導向和平的世界。

而其「回收」的手段、方法，就是法律，一切都匯集在法律的理路之下。從這個意義看來，暴力與國家、權力與法律，確實為一體，但是因為有法律理路的中介，勉強得以保有正當性。

在與刑罰之間的關係上，由此看來國家主權權力的成立始於否定被害人復仇的權利，由共同體代為科處刑罰來報復。在法制史上，禁止私人復仇、樹立起同態報復的法律時，視為刑罰制度的成立。私人的實力行使不管再怎麼正當，都會先被禁止，必須由國家權力來吸收其實力行使。站在法律理路來看，不得不這麼做。

到此為止，分析了國家必然需要成為一個「實力（暴力）獨占體」。

從這個意義看來，同態報復法與主權權力的行使等值。換個說法，應報刑論（詳見第三章）可以對應到法律權力模式和古典主權權力。

在第三章已經提過，應報刑論還可再分為兩個系統。同態報復法是一種嚴格的均衡之法，具備絕對性的應報原理（罪與罰的同態性），但是漸漸改變為相對性的應報原理（罪與罰的比例關係）。

在絕對式應報刑論中，會依照同態原理要求處以殺人者死刑，不過在相對式應報刑論中就沒有這個必然性。即使把刑罰上限設定為自由刑（或者終身刑），都有可能滿足比例原則。

因此，就算殺人是不可原諒的最重之罪，也沒有把最高刑罰定為死刑的必然性。此外，即使保留死刑，也並非全面性，而必須為限定式的死刑。

現代國家的刑法思想為相對式應報刑論。在這種相對論中，死刑以何種相位成立？另外，「主權」源自十六世紀布丹（Jean Bodin）的《國家六論》（Les Six livres de la République），使用時多半會聯想到絕對王政期之後的國家，在這裡根據霍布斯的自然狀態模式理論，亦包含之前的時期，使用「主權權力」這個詞彙來表示根源的國家權力樣態。

被害人的復仇權

儘管藉由禁止私人復仇使得主權權力成立，其中還留有一項通往死刑的明確可能性。

將以私人實力的復仇回收至國家刑罰權中，使法律和刑罰得以成立，這點固然沒有疑問。然而，犯罪原本就是一種實力的行使。尤其是殺人，更是最為嚴重的不當實力行使。儘管如此，國家權力只回收被害人的實力行使，其中的思考脈絡令人質疑。

如果只禁止被害方，將無法抑止「被害人的生命算什麼？」這個根本情感的生成。既然禁止被害方的復仇，就會形成要求國家代而行使的邏輯，至少可以說有這個要求空間。

被害人的復仇權為何被否定？是因為復仇本身不合理？還是因為私人的復仇不合理？

回顧歷史，可以明顯看出問題出在其中一者。原始狀態中冤冤相報的無限亢進和復仇者反被殺害的荒謬，奠定了後者觀點的基礎（由國家代行就不會發生這種荒謬）。

那麼，從法學特有觀點來看又如何呢？

同態報復法當然保障了被害人復仇權的代行（同態報復）。在這當中，依然把復仇觀念本身視為正當。同態報復法讓與殺人現象有關的復仇情感在社會內昇華，但並沒有斷絕這種情感。並不是叫人不要復仇，而是國家來替代個人實行復仇，這便是該法的明顯力量，其中並沒有要求被害方不復仇、讓一切過去的想法。

之後，同態報復法（絕對式應報刑論）轉為相對式應報刑論。藉此，復仇思想和法律帶來的官方報復距離，逐漸拉大。然而，也如同上述，主因在於同態報復法在原理上並未貫徹同害性。

在刑罰論的變遷中，出現種種近現代的變化，但是從未有過放棄替代被害人復仇的思想。既然採取相對式應報刑論，被害人復仇權的代行自然會受到限制，不過那是罪與罰關係比例化（函數化）的結果，並不代表其中包含抑制思想。

當然，從絕對式應報刑論到相對式應報刑論的轉變，死刑的範圍漸進受到限制，因此也並非不能在死刑限制的延長線上設想廢止死刑的可能。不過，這並不能說是一種必然。

也就是說，相對式應報刑論雖然容許廢死，但也同樣容許「確實有不得不處以死刑之殺人」的想法。至於會成為何者，則因主權權力與刑罰制度的成立當中，可以讀取到多少被害人復仇權代行的意義而異。

復仇情感對人類而言是一種根本性的情感，同時也是容易獲得許多人理解的情感。

復仇是野蠻還是偉大？

根據柏拉圖的轉述，蘇格拉底認為「與其採取不正行為，不如接受不正行為」。

他並進一步使其普遍化，導出許多命題，諸如：「比起接受不正行為，人類更不認同施加不正行為。」「不正直者比正直者更不幸。」「不正者接受刑罰，比不接受刑罰更幸福。」

在這些刑罰思想當中，蘇格拉底和柏拉圖並不認同復仇或報復。對於犯罪行為進行反射性或情感性的報復，並非人類真正該有的樣態（〈如野獸般莽撞復仇者〉柏拉圖《普羅塔哥拉篇》〔Protagoras〕），因此不僅排除被害人的私人復仇，從原理上來說也排除了國家代為執行的復仇。

對此，亞里斯多德與蘇格拉底、柏拉圖不同，他明白地承認復仇和報復是一種正義。

亞里斯多德認為：「報復者可以平息怒火。」「因為復仇更有人性。」「因為自己受害，以同樣方法還以顏色的人，（藉由復仇的過程）不太可能再有行惡事的念頭。」「人總期待能以惡制惡。如果不這麼做，便會被認為是奴隸的態度。」「以成比例的方式應報，可維持國家。」（《尼各馬可倫理學》〔The Nicomachean Ethics〕）

亞里斯多德主張，若以溫和的德行來控制怒氣，也要看時間和場合。假如受到不當的侮辱而不發怒，已經不叫溫和，而是膽小。正當的怒氣也是一種德行。這種時候因為怒氣而想要復仇，完全沒有任何該受責難之處。不僅如此，甚至稱得上是偉大的態度。

作為一種復仇替代品的死刑

根本上要看採取何種哲學立場（這是和復仇觀念相關的「正義論」領域），假如以權力論來看，又會如何？

承認「作為替代被害人行使復仇權的死刑」這個立場，亦即承認作為主權權力之行使的死刑。這種情況下，國家作用的性質如同前述，以權力分析的觀點來說，牽涉到刑罰制度的源頭。國家實力的獨占，便是要求從其他主體回收實力的情況。同時，從被害人的角度來看，這是復仇權的剝奪，其中產生一種權利的剝奪。也就是說，這只是一種權利剝奪的補償措施。

在此，我們不得不承認，在這當中看不見權力的扭曲與狡獪。因為這並不是什麼特殊的想法。事實上，國家從被害人手中拿走復仇權後，還認為國家可以不替代被害人行使復仇權，甚至完全不允許復仇權由國家代為行使，才是一種特殊的意識型態。

從權力論的角度看來，不如說死刑肯定論的想法較為中立。

由上述可知，「死刑＝被害人的復仇權代行」這個立場，得以在無關意識型態下成立。透過權力分析的角度來看，也可說是一條確實的道路。這與討論正義論時前述的「蘇格拉底、柏拉圖 vs. 亞里斯多德」何者正確無關，而是要說亞里斯多德的正義論立場，也禁得起權力論的檢視。

當然，死刑不能光靠被害人情感成立。因為若是如此，就不需要有審判的量刑判斷。同時，在刑罰制度中也無法直接承認赤裸的復仇情感。這種情感必須昇華為共同體的「官方報復」。

而當尋求死刑的被害人情感獲得市民社會共感的支持時，復仇情感就會昇華為官方報復的死刑。尤其是像裁判員制度一般，經由市民代表的裁量所支持，復仇情感將會在社會中獲得承認、占有官方位置。再也沒有比此更高的「昇華」。

這可以說是一種社會合意。

也就是說，復仇原理可以成為死刑原理。正確來說，這是已經昇華為共同體中官方報復原理的被害人復仇情感之意念，並非復仇思想本身，同時復仇權代行被認可的範圍也大幅縮小，並無適當稱呼，因此以下僅稱「復仇原理」。

相關書摘 ►《死刑肯定論》：連死亡方法都企圖控制的國家貪婪權力技術

書籍介紹

本文摘錄自《死刑肯定論》，光現出版

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作者：森炎

譯者：詹慕如

你支持死刑嗎？

如果是，請用森炎的方式支持！

日本前東京、大阪地方法院法官——森炎，

他探究冤罪、批判日本司法、審理過無數重大刑案……

一位如此重視司法品質的法官，為什麼仍然支持死刑？

日本和臺灣一樣，七、八成以上的市民都支持死刑，這樣的民意背後究竟隱藏了什麼樣的深層心理？森炎在這本堪稱為追尋死刑根據的旅程筆記中，一一梳理古典死刑思想與現代死刑案，找出死刑的「終極根據」。

死刑的終極根據——「不可殺人！」

「不可殺人」是一條戒律，任誰都不能否定。死刑，就是唯一一種透過法律的力量，喚起我們「不可殺人」的意識，讓人類得以「共存」，維繫最低限度「社會安全」的制度。

假設今天在一個廢死的社會裡，要如何將「不可殺人」的戒律深植於人民的心中呢？當你在盛怒之下拿起刀要砍人，或是冷靜而有計畫地預謀一起殺人案……此時，已經喪失所有「法的力量」強制為你踩剎車——因為就算殺人也不會被判死，他人是死是活都與我無關！

死刑的核心——社會共感、全民「共苦」

1999年，發生一起震撼全日本社會的「光市母女殺害事件」，被害人遺屬一家慘遭殺害、姦屍，他悲憤地說：「如果不判（加害人）死刑，我無法重新站起來……」

在什麼情況下，國家可以替代被害人執行死刑呢？當被害人情感得到社會的「共鳴」、當全市民都一同背負「被害人的死」與「遺屬的傷痛」時，死刑得以正當化。死刑，不僅是維繫我們「共存」的根據，更是建立在我們與被害人「共苦」的基礎上。

當代的死刑，已經不是刑罰，而是抹殺！？

森炎基於尊重民意，肯定死刑這個制度。然而，近來的死刑案其實已經逐漸偏離其原意。

以「秋葉原殺人事件」為例，從加害人的犯案背景來看，他在日本企業「終身僱用」瓦解之下淪為派遣工，可以說是社會制度轉換下的犧牲者。森炎對於這樣的死刑判決提出質疑——到底死刑是為了維護「社會安全」而存在，還是像納粹屠殺殘障者的優生學思想般，只要是「對社會沒有貢獻的失敗組」、「不值得存活的生命」，就進而抹殺？

死刑，就是一個由「被害人復仇的渴望」與「社會安全的維繫」所交織而成的網。

目前，臺灣已經通過「國民法官草案」。今天，不是只有刑案當事人才得面對死刑，我們每個人都有權利也有義務必須參與司法審判，關於「死刑」，沒有人能置身事外！請與本書作者森炎，一起踏上思辨的旅程。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰