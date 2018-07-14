日本居酒屋文化：自己的酒別自己倒，前輩的酒杯空了是你的罪過

文：瓶顆

相信許多人對「居酒屋」這個名詞並不陌生，在日劇裡也時常看到主角及其同事，下班後結伴一同光顧、高喊「乾杯」的場景，那種歡騰的氛圍，讓很多人對居酒屋產生了憧憬。近年來，日本旅行的風氣正盛，許多旅客也會到居酒屋朝聖。但是，日本的居酒屋文化其實非常獨特，因為它不單單只是三五好友聚會的地方，很多時候更是公司內部聯絡感情、甚至是商談時會使用的場所，因此許多不成文的規矩便油然而生。

以下根據我自己在日本工作三年的經驗，針對居酒屋分享幾個有趣的文化，以及我所觀察到的台日差異。為了使這篇文章更加實用，底下會分成兩大部份介紹：第一部份比較廣泛，若有計劃到訪日本居酒屋的話，可以參考參考作為背景知識；第二部份則會簡略地向大家說明，日本職場上的居酒屋禮節。

居酒屋和我們想的不一樣

抽菸、禁菸、分菸？

Photo Credit：英語島雜誌

雖然這一點並不侷限於居酒屋，然而由於台灣的餐廳普遍禁菸，因此許多旅客在日本旅行的時候，不會去注意餐廳是否禁菸，而造成用餐時的不快。另外，有些標榜分菸的店家，常常只是將兩種客人分區，菸味還是瀰漫在空氣當中。不喜菸味的話，記得要留意一下。

入座後先點飲料再點餐

Photo Credit：英語島雜誌

日劇中響徹雲霄的「乾杯」，大家一定都印象深刻，而這個乾杯的儀式，也影響了日本人到居酒屋的點餐順序。

簡單來說，到居酒屋消費，日本人會先點飲料再慢慢點餐，而且為了讓店家快快出飲料，大家通常會合群地喊一句「とりあえずビールで（總之就先來個啤酒吧）」，因為啤酒不需要額外加工，能很快上桌，再加上大家都點一樣的，就不用互相等來等去耽誤乾杯時間。在台灣的話，小吃文化比較盛行，因此點餐時，通常習慣飲料跟餐點一起點（甚至根本不會點飲料）。大家若光臨居酒屋，不妨入境隨俗，先決定飲料，再慢慢點餐吧。

飲料無限暢飲？

Photo Credit：英語島雜誌

在日本，比起吃到飽，提供「飲み放題（喝到飽）」菜單的餐廳似乎比較多，而居酒屋當然也不例外。如果加購了無限暢飲的服務，則可以在一定時間內，自由從店家提供的選單中點飲料喝，內容除了軟性飲料，也會包含一些像是啤酒、梅酒、調酒等酒精飲料。無限暢飲這個菜單，對於專程到居酒屋喝酒的日本人來說，是再好不過的選擇。以我自己的經驗來說，很多日本人都會優先選擇有喝到飽菜單的店家前往。

不過以台灣人的飲食習慣來說，吃東西就是吃東西，飲料往往只是配角，所以飲料能不能喝到飽，就不是左右選擇的要件。像我自己到居酒屋，偶爾會遇上台灣遊客，就會發現一個很有趣的現象，那就是台灣人的桌上通常都上滿了菜，但日本人的桌上則都堆滿了酒瓶及杯子。

日本居酒屋獨特的「小菜制度」

Photo Credit：英語島雜誌

點完飲料後，大部份的居酒屋還會端上幾盤小菜，隨著酒水一起上桌。這些小菜在關東叫「お通し」，關西則稱「つきだし」，它們有點像「座位費」、「服務費」的概念，是無法免除，且需要付費的，以我目前為止去過的居酒屋來說，一個人需要負擔300～500日圓左右。

這樣的不成文規定，縱使在日本行之有年，但對初來乍到的外國人來說，只會覺得怎麼莫名被多收錢，而時常演變成消費糾紛。因此，現在有一些店家開始積極對外國人推廣「お通し」的文化，甚至還有一些居酒屋開始了可以不點「お通し」的制度，不過這些終究是少數，希望大家能事先了解，才不會造成誤會。

象徵聚會結束的料理

Photo Credit：英語島雜誌

日本的居酒屋菜單裡面，有一種被稱作「締め」的料理（用符號表示的話是「〆」），是在結束餐會前會點的餐點。在這裡特別拿出來寫是因為，這酒足飯飽的最後一道料理，竟然還不是走輕食路線，反而是飯、麵這一類吃起來就很飽的東西，像是茶泡飯、烏龍麵等等，如果本來就有點火鍋，則會再點白飯、蔥花、雞蛋等等加進湯頭，煮成稀飯分著吃。這樣的文化，是不是讓人有點吃不消呀！

圖片來源：作者提供 一人份的「締め」（photo credit：瓶顆）

「二次會」續攤繼續吃

Photo Credit：英語島雜誌

基本上，喝完一攤之後，很多日本人會再轉移陣地繼續狂歡進行「二次會」（甚至是三次會），下一攤有可能是換一間居酒屋喝酒、到卡拉OK歡唱、或是到某些餐廳去吃另一個象徵結束的「締め」。

在東京，這種再跑去吃「締め」的時候，通常都會去吃拉麵。我第一次被問要不要再去拉麵店續攤的時候，一瞬間都傻了，對連空腹狀態下，吃完一碗拉麵都有點辛苦的我來說，這個提議真的非常瘋狂。

後來我才知道，「締め」這個習慣，根據地域不同，偏好的食物也不同。前面提到的拉麵，算是普遍流行於日本全域（某些地區例外）；沖繩的話，據說受到歷史因素的影響，隨著美軍進入的牛排店一間一間地開，而且也都營業到很晚，因此才衍生出了喝酒後去吃牛排的文化；宮崎的話則是釜揚烏龍麵，理由有點不清楚，但上網查查，很多日文食記都是這樣介紹；北海道則流行Parfait。所以半夜一兩點想吃甜點，也可以到Parfait專門店去轉轉。

圖片來源：作者提供 北海道Parfait專門店（photo credit：瓶顆）

不成文的上班族居酒屋規矩

上下有別的座位

Photo Credit：英語島雜誌

與公司同事、甚至是重要的客戶一起到居酒屋喝酒，在分配座位的時候可要小心，因為你的資深程度與身份，決定了你應該坐哪裡。

通常，因為菜鳥必須負責點餐、遞菜等雜事，所以要坐在最靠近出入口的地方，反之，離門口遠、靠內部的位置，要努力招呼前輩、主管入坐，才不算失禮。

乾杯前切勿開喝

Photo Credit：英語島雜誌

前面寫到，到居酒屋喝酒，必須全部的人一起乾杯一次，然而在等待飲料到齊之前，身為外國人最常犯的錯誤就是，在乾杯前就自顧自地喝了起來，如果你身處的職場很重視這些繁文縟節，這樣子可是會被罵的。另外，還有一點需要注意的是，在乾杯的時候，自己的杯緣絕對要低於前輩、主管的杯緣，以表達敬意。

菜鳥注意！前輩的酒杯空了是你的罪過

Photo Credit：英語島雜誌

在還是底層員工的時候，與公司同仁一同到居酒屋喝酒，除了分菜這樣的雜事要積極地搶來做之外，詢問周遭的人下一杯要喝些什麼，會是非常重要的任務之一。基本上看到前輩、主管的酒杯剩下兩三分酒的時候，就可以詢問，問好之後再一起點。

自己喝的酒不能自己倒

Photo Credit：英語島雜誌

有時候點某些酒，店員會直接把酒瓶送來，這種時候記得要幫身邊的人倒酒，千萬不能讓他自己倒自己的酒。另外，我有聽過前輩說，在倒酒的時候，記得要將酒瓶貼有標籤那一面朝上，倒完擺上桌的時候，酒標也要面向人，讓對方能夠看清楚這是什麼酒，才是符合禮節的做法。這個部份就不是上下的區隔，而是一種互相的概念，因此若身旁的前輩要幫你倒酒，也不用過份推辭。

散會就完？別忘了隔天的請安問好

Photo Credit：英語島雜誌

酒酣耳熱、一夜暢談，回到家或許已經非常疲憊，但是，你的任務其實還沒結束，除了隔天上班遲到是大忌，早上上班前還要記得向與會的前輩及主管打招呼，感謝他們特地抽空一起參加聚會，如此，這個居酒屋的聚餐，才算圓滿落幕。

結語

充滿日本風情的居酒屋，在語言的隔閡下，覆著一層神秘的面紗，在動漫、日劇的影響下，讓許多人心生嚮往，然而，有很多風土民情是需要互相的尊重與理解，期望這篇文章能讓大家更認識日本的居酒屋，在有機會探訪時，能擁有一個難忘的體驗。

What other people think... Feeling: sure Of course, going out to izakaya and drinking is not mandatory per se, but it's very much a cultural thing. In fact, it's not uniquely Japanese. --A traveler from U.S.A.

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航