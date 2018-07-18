「都是盧武鉉的錯」成為民間流行語，在野黨如同免費撿到政權

文：李容馬

沒有改革計畫的三八六世代

2005年2月由崔文洵社長領導公司之後，我轉調到政治部。進公司九年後，我終於可以前往自己大學主修的部門。我曾經想過到底何時才會進政治部，不料崔文洵社長上台發揮了極大的影響。一般是在社會部採訪檢察廳之後，會調往政治部，然而我卻被驅逐至廣播編輯部。所以崔社長這個時候把我派到政治部，也有把人事命令調回正軌的意義。然而反崔文洵的前輩卻在背後指指點點。

我在第17屆國會看到的開放我們的黨，除了失望不能再說什麼。開放我們的黨和民主勞動黨的席次加起來超過160席。我認為這個人數可以充分做到共同推動進步，然而開放我們的黨和國家黨更重視與大國黨共組保守聯盟。盧武鉉致力於克服地域主義，更勝過對理念的推動，這也可能是因為他不斷地嘗試復原過去統一民主黨時期的在野精神。

實際上，除了國家保安法和史學法等四大改革外，開放我們的黨的政策和大國黨並沒有太大差異。尤其是經濟政策成了經濟官僚完美的囊中物，一脈承襲了原來的財閥中心經濟成長政策。黨內，金槿泰和鄭東泳則展開環繞著改革與實用的對決，以實用為代表的鄭東泳多少占據了優勢。不過，金槿泰在經濟政策上也並沒展現出明顯的改革性。

當時開放我們的黨內部發言權最大的是三八六世代的政治人物。盧武鉉本來就是因為得到三八六世代的熱烈支持而上台，因此這也理所當然。然而三八六政治人物完全沒有內涵。這些三八六政治人物主要是全大協出身，各自當過各個大學的學生會總會長，也許他們對街鬥、街頭示威很在行，但是對國政的經營毫無計畫。結果他們只能充當政治的門面人物，整天跟隨金槿泰、鄭東泳、丁世均等各個派系首領，不斷表演聚散離合。每次在國會遇見他們，我都苦口婆心地跟他們說「問題出在經濟」，然而無疑是對牛彈琴。在他們的大腦裡，根本沒有準備思考經濟問題的空間。

從大國黨離職的所謂老鷹五兄弟（安泳根、金榮春、李富榮、李佑宰、金富謙五人）也是一樣。我和其中部分議員有個人交情，曾經長時間對談。但越談越發現他們非常保守。或許也因為這樣，他們才能長期在大國黨內活動。

盧武鉉政府從早期開始就只以政治改革為主力，並且還一直顧著如何和大國黨連動，顯露出退步的心態。其結果就是加速執政黨的分裂。執政初期最具代表性的事件是特偵組調查政府對北韓匯款之事。本來這是總統行使否決權就可以解決的事，然而盧武鉉為了改善和大國黨的關係卻接受了。結果，特偵組調查政府對北韓匯款造成湖南派系分裂，大國黨則樂得執政黨分裂。盧武鉉政府和大國黨的關係不但沒有改善，還被大國黨罵得更凶，和盧武鉉預期的大相徑庭。

盧武鉉會接受特偵組調查政府對北韓匯款的原因，和他在確定得到民主黨總統候選人提名後，戴上13年前金泳三送的「YS手錶」前去拜訪，想得到釜山、慶南地區金泳三人馬的支持，一脈相連。也就是想透過以往嶺南、湖南在野黨的機械性連帶，來克服地域情結。然而在早已超過地域對立，而是理念對抗的朝野結構中，盧武鉉的希望只不過是個夢想。

對支持執政黨的人來說，盧武鉉決定派兵去伊拉克有如青天霹靂。曾經反問「反美的話又怎麼樣」的盧武鉉，到了美國卻能說出「若不是美國，搞不好我就被送去阿吾地煤礦勞改了」這種話，顯露出支持美國進攻伊拉克的立場。不熟悉外交事務的總統，被外交部的官僚耍得團團轉。大國黨雖然積極贊成盧武鉉的這個決定，然而盧武鉉支持者裡的進步力量開始掉頭離去。盧武鉉總是把國家黨和官僚放在心上，卻一路流失原先支持自己的人。

Photo Credit:Reuters/達志影像

第17屆國會中得到過半數席次的開放我們的黨，出現無力的狀態。滿懷壯志推動的四大改革，在遭遇大國黨的激烈抵制後化為烏有。執政黨即使占了國會過半席次，卻被大國黨吃得死死的，暴露出難以想像的無能。當初打算推動的改革無法進行，其來有自。

盧武鉉總統著急了，正式向大國黨提議大聯合政府，然而大國黨嗤之以鼻。誰想和已經失去支持者的政府一起組成聯合政府呢？盧武鉉的話，終究成了沒有回音的吶喊。盧武鉉還向大國黨提出修憲的建議，提議將自己的任期縮短一年，以四年終任制進行單點式（one point）修憲（是總統連任制和總統、國會議員的任期一致等，以先解決提升國民的共識重要案件為主旨，提議的第一階段改革），不過大國黨根本沒理他。

在這段時間，從金大中政府就加速推動的新自由主義經濟改革，導致了貧富嚴重兩極化。金大中政府是因為要向國際貨幣基金（IMF）借錢，不得不接受新自由主義政策。然而盧武鉉政府到了應該調正的階段，卻依然承襲原來的政策。加上不顧勞動界的反對，通過兩年期限的非正職保護法案，造成社會上非正職工作人員日益增多。政府和勞動界的衝突加劇。原本相信盧武鉉人權律師而熱情呼喊的勞動界，面對盧武鉉總統的強硬政策只能屈服。

這段時間不動產價格的暴漲，更成為民心背離的觸媒。不動產價格暴漲，造成資產兩極化，拉開了有房子的人和沒有房子的人之間的差距。薪資差距固然嚴重，資產兩極化更造成無法敉平的貧富鴻溝。然而政府無法快速提出對應政策，被市場徹底玩弄之後才比較緩和下來。事實上，直到今天，韓國的經濟官僚從沒有主動提出可以穩定不動產價格的政策。他們不是說要支持不動產來拯救經濟，就是恐嚇大家不動產持續低迷經濟會垮。有人哄抬不動產價格也好，不動產價格上漲也好，他們都坐視不理。盧武鉉政府在這裡又被他們害了。

所有這一切，都是被經濟官僚操控的結果。照當時前青瓦台國民經濟秘書官鄭泰仁所言，盧武鉉政府裡企圖改革的少壯派，在青瓦台和政府做不到一年半就全部被趕走。比起金大中政府的改革派在一年內就被趕走，還算是撐得比較久。經濟官僚可以帶來馬上可以看到的輝煌成果，改革人士只能提出成果不透明的改革政策，身為總統，沒法不信賴官僚。實際上，把經濟發展交給那些官僚負責，表面看來，無論經濟成長率、投資率、出口、物價等經濟指標都不差。但只要稍微往深處看一看，就知道是金玉其外，敗絮其中。社會兩極化，有錢的人樂不可支，庶民感受到的景氣卻是越來越惡化。

盧武鉉在這個時期所說的「把所有權力交給市場」，幾乎令人絕望。本來，面對從朴正熙時期以來就實施的財閥中心經濟成長架構，這是發動改革的絕佳時機，但盧武鉉政府卻被經濟官僚綁架，以為全部交給市場就是改革。交給市場，結果就是讓那些從朴正熙時代就體積膨脹的財閥，進一步鯨吞蠶食。政府更難以管控。

過去，勞動界因為相信帶有進步色彩的盧武鉉，挺身而出為他抬轎，幫他上台取得權力，不幸卻在背地裡被捅了一刀。從盧武鉉執政初期的貨物連帶罷工開始，他們好不容易才爬起來，又不得不在政府的強硬手段之下屈服。遭到拘留的勞工人數，從金大中政府開始就再次上揚，到盧武鉉政府時期多達一千多人。只看被拘留的勞工人數，如同回到全斗煥執政的時候了。

盧武鉉帶頭推動三星和現代等財閥想要的韓美FTA。儘管進步傾向的支持者和勞工、農民等社會弱勢都反對韓美FTA，然而盧武鉉卻不顧他們的反對，積極推動。韓美FTA讓那些對盧武鉉還抱有最後一絲期待的民心也徹底背離。盧武鉉政府的民心已到了無法挽回的地步。盧武鉉在卸任之後，曾經對韓美FTA政策表現出悔意，然而已經太遲了。盧武鉉是個對政治上的民主抱持夢想的人，但他最起碼的問題，是對經濟和勞動議題上的民主有很大的誤會。

盧武鉉在他任期的最後一年，2007年10月舉行第二次南北高峰會議，發表了10.4宣言。然而在政權即將交替的情況下，這份在執政末期達成的南北共同聲明只不過是廢紙一張，而後面接手的李明博政府把這張廢紙也化為紙屑了。過去在學運圈組成NL主軸的全大協出身的三八六政治人物，他們那麼期盼的南北關係改善，終究因為盧武鉉執政時期，特偵組調查對北韓匯款的問題，無法順利推展。

盧武鉉的支持層已經崩解了。「都是盧武鉉的錯」這句話成為民間的流行語。住在首爾江南的人雖然在盧武鉉執政時期因為不動產暴漲賺大錢，但絕對不支持盧武鉉政府。沒錢的人感受到社會的貧富兩極化，也反對盧武鉉政府。這已經到了四面楚歌的情況。此時，在野黨即將政黨輪替，是洞若觀火的事。盧武鉉或柳時敏在執政末期會說出「政黨輪替也沒什麼不好」這種話，民心思變可想而知。在野黨如同免費撿到政權。

相關書摘 ▶對政客無所不為的韓國檢察官，遇上三星就變侏儒

書籍介紹

本文摘錄自《我相信世界可以改變：韓國MBC記者提供的鏡子》，網路與書出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：李容馬

譯者：張琪惠

由韓國獨立媒體「打破新聞」製作的紀錄片《共犯們》，報導韓國兩大公共電視台的罷工實況，在影片的最後，本書作者、長期參與罷工的李容馬，被問到行動的意義時，回答說：「在黑暗的時代，我們沒有選擇沈默，這就是意義了。」書中也提到有人問他為何不退出工會，他回答：「我沒有那樣活過⋯⋯」

韓國兩任總統李明博與朴槿惠以政治力干預新聞編播，促使KBS和MBC兩家公共電視台記者為爭取新聞自由大舉抗爭。雖然有強勢的工會力量做為後盾，但記者們付出的代價卻是將近十年的青春年華，還有往後的新聞生涯。一直到2017年12月初工會的發聲與抗爭終於獲得逆轉勝，全員復職。

本書為2012年，身為MBC工會宣傳局長的李容馬記者，為了訴求公平報導，與其他工會成員一同策畫為期170天的罷工活動，最後卻因此遭到解雇。爾後，他又被醫師診斷為腹膜癌末期。即使是重病纏身，仍未澆熄李容馬記者的希望，他一邊奮力地與病魔抗戰，一邊著手為兩個雙胞胎兒子寫的書。

透過本書，李容馬訴說自己一路以來所生活的世界，以及這個世界未來該有的走向；記述著他曾經歷過的韓國現代史（如民主化運動等），並以將近20年的記者角度，融合曾經採訪過經濟、文化、外交、司法、政治等領域的經驗，分析韓國社會與媒體的弊病所在，除此之外，也向讀者傳遞「為了讓下一代可以在更加自由平等、充滿人情味的社會生活，韓國國民必須團結起來」的信念，自始至終他堅持相信「世界可以改變」，變得更好！

Photo Credit:網路與書出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航