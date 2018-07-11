台味硬漢用庶民美學說設計故事：廖小子－化草根日常為狂放藝術

今年初，總統府賀年卡設計發表會，出現一名頭頂微捲張揚短髮，但腦後又紮起一撮鋼絲般大長馬尾的男士，他身著大開三扣的花襯衫，趿著拖鞋，脖子上的刺青隨著走路擺動時而浮現，乍看會誤以為是走錯場的道上兄弟。

Photo Credit： 眉角臉書粉專 廖小子

這位張揚又粗獷的男子是以「台味美學」獨創一格的藝術設計創作者－廖小子（本名廖俊裕）。廖小子的作品如其人，混搭庶民元素，充滿個性，破格且不羈。

他不只是知名設計師，更是台灣第一本募資雜誌《眉角》創辦人之一，也是三餘書店與讀字書店的老闆，作品範圍橫跨藝術創作、書籍唱片、展場與視覺識別，更是金曲獎和金蝶獎入圍常客。他以豪邁奇詭「修龍」字體，讓台灣在2016倫敦設計雙年展跟異文化相撞；他也曾操刀歌手蔡依林單曲封面，在天后臉上大膽塗鴉作畫。

Photo Credit：廖小子提供 蔡依林《戀我癖》專輯設計

庶民生活記憶 台味美學根源

自小在嘉義長大的廖小子，父親是營建業小承包商，家中常有工人走動，「父親跟我說，要叫他們『師傅』。」自小養成對手藝人的敬意，讓廖小子對勞動階級多了一份深厚情感，這份難以割捨的感情，也成為他從台灣草根文化汲取創作養份的源頭。

小時的成長記憶後來轉化成現在創作的養分，「我爸以前常用印有穿薄紗的西洋裸女的打火機，但拿火燒一燒衣服就會不見！檳榔盒上面則印了很多汽車小額借款的廣告，路上處處可見工人招募噴漆⋯⋯」現在講起來，那些畫面都還歷歷在目。

父親對廖小子有深遠的影響。從小他喜歡看電影《好小子》，因此父親開始叫他小子。現在袒露胸膛只扣一半的花襯衫，也是耳濡目染父親習慣。雖然大學升學從法律轉念美術，曾與父親大打一架，但一次父子對飲酒酣耳熱之際，父親吐露自己也熱愛繪畫，無奈被祖父抑止，讓廖小子決心在設計路上闖出一片天，一圓父親夢想。

Photo Credit：廖小子提供 眉角》雜誌第五期封面，以道教符咒為靈感的手寫字體設計。

「我爸的字是全家最漂亮的。」父親中風過世後，廖小子把他在復健練習寫下的「雄雉」二字刺在背上，「『雄雉』出自於詩經，每次看到都會猜想父親在病榻前寫字的心情；加上我爸的名字也有一個雄，所以就刺下這兩個字。」廖小子同樣也把母親簽名刺在脖子上，有時親友來家中拜訪，母親還會用獻寶的語氣，叫他秀出刺青給大家欣賞。

俗擱有力 從蓋台廣告找尋設計靈感

為了生計，廖小子在高師大美術系時期開始大量接設計案，舉凡言情小說封面、補習班招生簡章、大賣場型錄到三流化妝品牌DM，企圖在客戶俗夠有力的反美學需求中，嘗試找到平衡的設計標準。「摸久了，反而變成我自己的風格。」廖小子自認能摸索出自己的創作道路是種幸運，如同創造出新功夫門派，需要天時地利人和的薰陶，才能成就一家之言。

其實他的謬思，最早是從俗夠有力的第四台蓋台廣告而來。

廖小子退伍後來到台北，每次在家裡看國家地理頻道與Discovery，都會有莫名其妙的蓋台廣告出現。起初廖小子也對誇張怪異的廣告心生厭惡，但轉念一想，既然被迫觀看，不如仔細研究廣告的編排和設計，深入瞭解後他發現，蓋台廣告的風格不僅原創，而深具台灣味。

自此之後，廖小子開始觀察那些看似凌亂、不修邊幅的路邊廣告設計，從街邊噴漆塗鴉、霓虹招牌、廣告看板到海報傳單，經過他的設計轉譯，反而撞擊出專屬台灣熱帶島嶼的豔俗又前衛的美感風格。

Photo Credit：廖小子提供 李英宏專輯《台北直直撞》，廖小子以工人找工作的街頭噴漆字體為設計靈感。

為此，他還特地去學了許多噴漆技巧。廖小子因此也將之運用在「2016李英宏《台北直直撞》專輯設計；封面視覺靈感，便是取材自路邊鐵皮上常見的『你要工人嗎？』等字樣。」

廖小子設計的字體，常以粗曠不羈的巨大面貌示人，「我應該是第一位讓業主希望能把字體縮小的設計師。」說這句話時，廖小子帶著幾分自豪的笑了，見字如見其人，果真不氣派就無法展現真正的廖小子風格。

相撞！激活生猛多元想像

2016年倫敦設計雙年展台灣館主視覺，是廖小子以強烈大膽的螢光桃紅、青綠配色，搭配街頭塗鴉手法寫下「修龍」，取自「相撞」台語諧音，表達台灣不同文化族群在島上不停碰撞，擦出衝突或融合的火花。這件作品被蔡依林一眼相中，邀請其操刀單曲《戀我癖》，廖小子延續強烈的噴漆字體，還讓歌手自己玩起塗黑眼睛與嘴巴的遊戲，顛覆天后非要以美照示人的既定印象。

讓廖小子介入最深的唱片設計是樂團拍謝少年的第一張專輯《海口味》的封面，原始設計靈感來自團員每次回高雄時，必吃虱目魚粥，這讓廖小子聯想到虱目魚與吳郭魚，像是新世代與舊世代的對比，「虱目魚游很快，很敢衝，喜歡乾淨的水質，不只關心前途，也在乎環境。」

Photo Credit：廖小子提供 《海口味》入圍了第二十四屆金曲奬最佳專輯包裝獎，也獲得2013年第二屆音樂推動者大獎最佳裝幀設計。

廖小子解釋，這跟父母輩如吳郭魚能適應各種環境，有很強的生存力，成為一種對照。設計方向確定後，喜歡做菜的廖小子到市場買了條魚回家，以拓印構成整張專輯主視覺。後來這張專輯設計入圍了第二十四屆金曲奬最佳專輯包裝獎。

或許這張專輯封面上的虱目魚拓印圖太過搶眼，早先有不少人將「拍謝少年」團名誤以為是「虱目魚樂團」。

延續第一張《海口味》，海洋意象到第二張《兄弟沒夢不應該》愈發濃烈，因此獲選（2018）年度金曲獎最佳專輯包裝獎。廖小子提到設計靈感時感嘆說「台灣只有海產文化，沒有海洋文化。」廖小子以說歷史故事口吻談到，台灣大部分的族群都是渡海來台，也曾是海盜王國。但因為政治因素，限制人民靠港、出航，從此對海洋懷著一種鄉愁。

於是廖小子以銅板印刷雕出爽快的拳頭互擊圖像，線條如東方水墨，營造海洋如山脈的觸感，呼應海浪打到身體的觸感，但更深層的脈絡，是呼應台灣人骨子裡對海洋的一種鄉愁。

不只從設計聊到臺灣歷史，廖小子在聊天過程中也常會旁徵博引，這一切都得益於他熱愛大量閱讀的習慣，在這個書店沒落的時代，他甚至跟朋友創辦了兩家獨立書店「三餘」與「讀字」。2013年開張的「三餘」，已成為高雄當地最活躍的藝文熱點；廖小子對於事物有自己獨到的見解，特別關心社會百態。2015年他跟幾位友人創辦獨立雜誌《眉角》，透過募資取得資源，推出大獲好評。廖小子表示，創意就是意想不到的組合，「從來沒人想過，深度新聞報導能跟美感結合一起。」

將庶民日常轉譯為設計語彙

如今，廖小子的作品儼然已成為大眾眼中，台灣風格與勞工美學的代表，廖小子本人對這個標籤倒是欣然接受，但他不諱言，早期設計時難免遇上看不慣這類風格的案主，「曾經有個案主坐在我後面說，『你這個好醜啊！』」庶民日常元素被業主視為不入流，反而激起廖小子的使命感，促使其用更高竿的視覺手法轉譯：

「我在設計中運用電子花車相似的字體、螢光配色及造型，只要作品能讓人覺得很酷、有趣，我就成功了。」

小時候曾因為長得胖而被同儕霸凌的廖小子，被父母送去練跆拳道防身，這一練，就練到了黑帶三段。幾年前，廖小子打起了八極拳，近期更開始研究以色列格鬥，是個名副其實的練家子。廖小子開玩笑地說，練武讓他不怕挨揍，接案時也不怕被客戶打槍。而一如所有的武術其實都要回歸全身鍛鍊，在對戰時身體才能以詭譎的位置出拳，廖小子也在持續打磨台灣在地的草根風景，要用狂野又精緻的藝術創作，在看似詭譎的視覺角度，重擊人們眼球。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航