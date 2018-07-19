《病床上的選擇權》：救回病人讓她「多活幾天」，是值得的嗎？

文：穆琳

我總是學不懂機會成本

救回病人，讓她多活幾天，是值得的嗎？

如果是你的至親，你會怎麼選擇？

死神的使者？

或許這樣說不太公平，但在我眼中，重症加護病房的醫師幾乎等同死神的使者。這倒不是說他們與死神有什麼檯面下的交易，只是他們每回突如其來的造訪，都意味著有某位病人生命垂危。

那時，我在內科實習。有天早上，我回醫院開工，一看到重症加護病房的醫師在病房內遊蕩，某張病床外圍上粉紅色床簾，好幾位護理師進進出出的，便知道大事不妙了。

我坐了下來，從上司和護理師的對話中梳理出事件的大概：老婦人因小病入院，原本病情不重，一個小時前卻突然心跳停止，經過搶救成功後，目前已插管。加護病房的醫師接獲諮詢，與家人商談過後，決定不收入重症加護病房（在香港，重症加護病房可拒收病情無好轉希望的末期病人，或者若主治醫師判斷患者的病情無好轉可能，一開始就不會聯繫重症加護病房）。

「真想不到能救得回來，救回來了還精神那麼好。我還是第一次見到這種案例呢！」護理師滿臉驚訝地說，然後又搖搖頭。

我那時還不懂她搖頭的含義。

「她捨不得走呀。」我的上司瞪圓一對杏眼說：「她的丈夫太愛她囉！」

護理師說：「年年到了這一關，怪事都特別多……」

「好啦好啦，」上司笑著打斷她，「你別嚇唬實習醫師了，她待會兒還得護送病人去呼吸加護病房呢！」

我所見過的老婆婆們

我掀開床簾，趁著幫忙推病床的工作人員還沒來之前，先看病人一眼。我經歷過一、兩次成功的胸外按壓，那些病人在心跳恢復前後的唯一區別就是有沒有脈搏而已，我很好奇一個心跳甫復甦的人到底可以多有精神。

床上躺著一位老婆婆，閉著眼睛，嘴角處伸出一根塑膠管，與嘴唇相交處以膠帶黏好。除此之外，我找不出其他可用以描述這個老婆婆的詞語。她看起來就和其他病床上躺著的老婆婆一模一樣——一開始，我分不清她們的床號；後來，我分不清她們的名字；再後來，她們所有人的身體特徵逐漸融為一體。我見到一個老婆婆，便同時看見過往所有我見過的老婆婆。

我小心翼翼地走近，喚道：「婆婆……」

她睜開了眼睛。沒有完全張開，只是枯槁的眼皮略略打開，露出兩條細縫——眼白，眼珠，眼白，像顯微鏡下植物細胞的氣孔。

我的內心湧出莫名的興奮，摸索她在約束帶底下尚且自由的手，得寸進尺地將食指伸入她左手的手指間，對她說：「你試著握緊我的手指。」

我感到一陣輕微的握力，很弱，但確實存在。那一刻，我產生了一種奇妙的感覺，我猜在產科工作的同事大概每天都感受得到，但這對我來說可是千載難逢的經歷，是讚嘆生命奇妙的神聖感受。儘管這個老婆婆離死亡遠比離出生接近，但既然她在鬼門關前走了一趟，又被我們自鬼門關前搶了回來，她便是新生的了，是需要重新扶養的老嬰兒。

我們一路護送她到呼吸科加護病房，她的神智維持穩定，起碼到目前為止，好轉還不是曇花一現。當工作人員幫她解開約束帶，打算將她移去新病房的床上時，她還能舉起手臂，往自己臉上湊。

「你們看，她好有精神，」我一派天真爛漫地說：「還會舉手。」

此話一出，眾護理師馬上爆出一片譁然，接下來便是手忙腳亂地壓緊病人的右手、按緊插管用的氣管內管。

有位護理師悲憤地指責我：「剛才她想自行拔管，你還有心情看熱鬧！」

床邊的丈夫

我再度看見那位婆婆時，是幾天後的事情了，在她的病歷上已夾好一份〈不施行心肺復甦術（DNR）同意書〉。

我走進隔離病房，打算幫病人抽血，卻剛好撞上探病時間，病房裡有三位家屬。我向他們解釋：「我現在要幫婆婆抽血，得幫她脫褲子，請你們迴避一下吧。」

其中兩位邊應聲，邊往後退。我見還有一位攀著床欄背對著我的老先生沒動靜，便重複說：「先生，我準備幫病人抽血，要脫褲子。」

老先生沒反應，出聲回應的是另一名家人，笑著告訴我：「這位是她的丈夫，不要緊的。」

難道不正因為是夫妻，所以才更不應該在他面前解開病人的尿布嗎？

無論如何，我見老先生攀著床欄，猜想他走路不方便，便點點頭，然後以更大的音量重複上述台詞的前半句：「……現在我要拉上床簾，您小心點兒。」

也不知道老先生有沒有聽到。我拉嚴床簾，提著針筒走到他對面的床側，以眼神與他打個招呼，再度重複一遍上述的話後，才解開尿布。

抽血的時候，我習慣性地對著病人喃喃唸著自己的常用台詞：「痛不痛啊……」話一出口，忽然想起病人已經插了管，沒可能回答我。其實不回答也不要緊，這點對我而言並不是非知不可的資訊；然而，對有的人來說卻是。

以愛撫觸

我在沉默中抽完血，左手拿紗布按住傷口，右手伸過床欄抵達她在約束帶底下尚且自由的手，伸出食指，字正腔圓地一個字、一個字地說：

你——痛——不——痛——呀？——如——果——痛——就——握——住——我——的——手——指——一——下，——不——痛——就——兩——下，——兩——下——噢！——好——棒——呢，——你——真——忍——得——住——痛——呀——

嗨，請給我一個氧氣面罩，我心想，同時邊調整吐息，邊用手黏好鬆開的尿布的其中一邊。

老先生也笑了，學著我的樣子伸手越過床欄，說：「呵呵！不痛，不痛……」

他幫我黏好另一邊，然後手掃了一下婆婆的大腿內側，來回摩娑那枯槁的、蠟黃的，有如樹皮的肌膚。

臨離開病房前，我又回頭望一眼，只見老先生仍在沉默中反覆地輕掃婆婆大腿內側的皮膚。

我不太恰當又不吉利地想著：要是我到了一百歲，還有人願意以愛撫嬰兒的方式撫摸我，那真是死也甘願了。

幾天過後，我找回婆婆的病歷紀錄，補足自己的進度。

病歷紀錄上記載著，家屬在與醫師商討過後，決定為病人拔管，幾天過後，病人逝世。

上面倒是沒寫病人拔管後，有沒有講過話。

救回病人，讓她多活幾天，是值得的嗎？

這些日子以來，我的腦子裡簡直如同被植入一個木馬程式般，每當想起那位老先生的背影時，程式就會自動跑一遍。

這個程式，由一個疑問開始：救回病人，讓她多活幾天，是值得的嗎？

我在不同的病歷牌上寫過好多次：「有需要時穿約束衣」，當中不少是要使用呼吸器的病人，而直至我走到他們床前，才驚覺他們有多麼清醒（說不定比正在值夜班的我還要清醒），見我走近會微笑，等我抽完血後，還會向我道謝。

即使如此，我們還是得為他們穿約束衣，因為他們會拔掉呼吸器，完全清醒地、出於自由意志地拔掉呼吸器，就像那個恢復心跳的婆婆，在鬼門關前走過一趟，雙手得回自由後要做的第一件事就是拔掉管子一樣。我想，她一定好辛苦。

只是從另一個角度想：夫妻攜手走過幾十年，連道別的時間都不給，委實太過殘忍。

如果是你的至親，你會怎麼選擇？

於是，我會陷入兩難，直到程式拋出另一道問題給我：如果是你的至親，你會怎麼選擇？

這個問題會逼我當機，思緒一下子跳到另一個場景：清晨六點，我在床上掙扎起床，因為有病房急召我去幫病人打靜脈留置針。病人是命不久矣的末期患者，早就自己簽好了放棄急救的同意書，血壓低不用管，血氧濃度低不用管，但血糖低，得管。

他好虛弱，找遍全身都找不出能用的靜脈，護理師、我和抽血員，一人占據一隻肢體打靜脈留置針。

他一路喃喃道：「你們能不能別打了？別讓我那麼辛苦好嗎？」

我不知如何回答，只能在無言中繼續推針。我無法理直氣壯地告訴他，法律容許人因末期疾病死亡，卻不容許人因為低血糖死亡。我和抽血員都是被護理師傳呼過來的，不可以不打；護理師有其專業操守，不可以不打。

最後，我們三個人都成功了，病人身上一下子出現了三個能用的靜脈留置針。我覺得好抱歉，在場的四個人都不情不願，又都身不由己，說到底我們都沒有選擇，真是毫無辦法。

這真是奇怪，我一開始的命題是「值不值得」，最後的結論卻成了「毫無辦法」。我還是不懂經濟學。

能道別時便道別，能放手時便放手

話說回來，「值不值得」這個問題歸根究柢是機會成本，遭放棄的是所有選擇中，價值最高的那一項。但在現實生活裡，我們好像沒什麼機會放棄選擇：當婆婆的心臟停止跳動時，沒有人問過她想不想活下去；當醫護人員開始幫她施加胸外按壓時，沒有人問過她願不願意接受壓胸；當她恢復心跳時，也沒有人問過她想不想繼續活下去。一開始就沒得挑，也就沒什麼值不值的了。

其實，我覺得人還是應該認命，相信一切都是命數早定，自己沒辦法做選擇，會少去好多煩惱，好多懊悔。

花是不問結果，該開的時候便開，該落的時候便落；流水順著地勢起伏亦從來不問終點。我想，人也是如此，能道別的時候便道別，能放手的時候便放手，如此而已。

書籍介紹

本文摘錄自《病床上的選擇權：一個年輕醫師對生命與人性的誠實反思》，寶瓶文化出版

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作者：穆琳

我歇斯底里地尖叫：「她已經簽了放棄急救！她已經簽了！」——救回病人讓她多活幾天，是值得的嗎？如果是你的至親，你會怎麼選擇？

最後一位家屬在最後一刻及時趕到，護理師說：「人到齊了吧？那麼，拔管囉……」——我不禁想：究竟是家人在等待他？還是他在等待家人？

「婆婆，現在要幫您插鼻胃管喔！」——她快一百歲了，失智並長年臥床，絕食是她唯一能為自己做的了，我們卻連她僅有的這點自由都要剝奪？

一切都顛倒過來了，當初在醫學院強調生命尊嚴，不做無謂急救的我們，進了醫院卻拚盡一切搶救病人，百歲的、失智的、長期插鼻胃管的……學校教我們各種醫病關係，卻從未告訴我們，穿上白袍後，更艱難的是「醫病抉擇」。

人們喜歡有正確答案的選擇題，偏偏世上太多兩難，沒有答案。

資深醫師教她：「幫病人做選擇，有時是我們醫生應負的責任。」然而，做出選擇不容易，病人自身的意願、病床旁太多的不捨與聲聲不甘心，在在拉鋸著最終決定。

滿懷救人熱情的年輕醫師來到醫療現場，才發現有太多學校沒教也教不了的，那正是——人。即使醫術再精良，但許多時候面對病人及家屬的茫然和質疑，身為醫者也同樣找不到解答，因為生命是如此複雜難解，人性是如此瞬息萬變，情感更是無法說聲再見便割捨。

生存方式有時是一個人無能為力的，那麼，人生最終的句點到底由誰來劃下？

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航