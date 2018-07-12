什麼時候開始，飛蛾已不再如暴雪紛飛？

文：麥可・麥卡錫（Michael McCarthy）

飛蛾一向不受人喜愛。《聖經》中提及飛蛾十數次，但都屬負面：牠們就像生鏽的棕色小東西，會吃掉你的衣物、書本和掛毯；你若只相信這本神之書，對飛蛾大概就只會有如此印象。這種偏見持續存在：多少世紀以來，世人一直視飛蛾為黑夜的使者，一如貓頭鷹或蝙蝠，鬼魂、妖精或惡人，陰險得令人不寒而慄；牠們的親戚——蝴蝶，卻總是象徵陽光而受人喜愛。但在我的國家，觀念正在改變。自然愛好者越來越喜歡飛蛾，許多蛾的色彩就和蝴蝶一樣，大膽而亮眼，像黑色、乳白與橘色相間的新澤西虎蛾，或粉紅襯綠的紅天蛾，抑或是赫赫有名、棕藍兩色相間的藍裳夜蛾；這個特大又陰暗的種類，後翅帶有飛蛾界絕無僅有的華麗色彩，那是紫羅蘭般的藍。

要在夜裡看清飛蛾，可用一種特別的捕蛾器；基本上那就是一個附有強光的盒子，盒子形狀雖互異，但都基於相同的原理設計：飛蛾受光吸引，接著掉進盒內，牠們會靜下來而後進入休眠，所以在早上仔細觀察、辨認牠們之後，還能將之毫髮無傷地釋放。這個捕蛾的行為看起來可能會很宅，但飛蛾宅的人數有日漸增加的趨勢：根據英國蝴蝶保護協會統計，全英國有多達一萬名飛蛾狂熱分子，會在夏夜的花園裡置放捕蛾箱，而我正是其中一員。

當你捕過飛蛾，你會首次意識到一個基本的野生動物真相：即使我們的文化貶低牠們， 但在鱗翅目昆蟲中占了多數的仍是飛蛾，而不是蝴蝶。全世界約有二十萬種蛾，但蝴蝶只有兩萬種；事實上，蝴蝶不過是蛾在演化路上一條突然岔出的分支，有群蛾演變成在白晝飛行，同時發展出鮮豔色彩，以識別彼此。在英國，這兩者之間的數量更是懸殊，野生蝴蝶不過五十八種，卻有九百種大型飛蛾（全都有英語俗名），還有另外一千六百種小型和微型的蛾（大部分只有拉丁學名），總計兩千五百種。所以，全世界的飛蛾種類大約是蝴蝶的十倍之多，但在英國卻將近五十倍。

換句話說，黑暗中飛蛾的數量肯定大過白日的蝴蝶；只是我們沒看到罷了。或者應該說，在汽車出現之前，我們都看不到。悶熱夏夜，驅車高速馳騁鄉郊，車燈光束打在飛蛾上，看起來就像是雪花片片；車開得越快，撲來的飛蛾就越多，有如望遠鏡頭下的景象，反映了牠們真實數量之龐大，最後車前燈、擋風玻璃全被弄髒，等到你連路都看不見時，還得停車擦淨擋風玻璃（我知道夜裡還有許多其他活躍的昆蟲，且讓蛾作為代表）。在能展現英國生態多樣性的各種自然現象當中，漫天飛蛾如雪無疑最為特別，因為世人直到內燃機時代才能一睹其風采。但如今，時間才不過短短一個世紀，這般畫面竟已不復存在。

我近幾年常與人談起此事，讓我驚訝的是，這些年逾五十（特別是六十歲以上）的朋友不只記得，而且回憶一旦觸發，反應更是熱切。像是被鎖在腦海一角，當大家憶及此事，意識到那番景象已然消失，會發現那群蛾飛舞的現象竟是如此特殊，但在當時卻是再尋常不過。例如，我曾與英國著名的環保運動人士彼德．梅爾切特（Peter Melchett）聊過，他是英國綠色和平組織的前總幹事，現任英國土壤協會的政策總監，該協會是有機農業的推手。當我提及這個話題，他不假思索地說：「我記得我那時正與自然學家米莉安．羅斯柴爾德（Miriam Rothschild）開會；電視自然節目主持人克里斯．白恩斯（Chris Baines）也在場，也就是伯明罕野生動植物信託基金會的創辦人。我們討論到昆蟲、尤其是飛蛾的大量消失；因為米莉安是個厲害的蛾類專家，我就說起自己在五○年代的經歷。每次我和父親從諾福克開車到倫敦，他沿途總得停下個兩三次，下車把擋風玻璃和車燈擦乾淨，這樣才能看路。」彼德大笑，「然後白恩斯接著說：『你坐在拉風的車裡，還真幸運——我騎的是腳踏車，根本不敢張嘴， 因為蟲子會隨時塞滿你的嘴。』」

我看向白恩斯，他笑著肯定梅爾切特的說法：「這是真的。我記得清清楚楚，真的得停下來清車窗和車燈，但騎腳踏車我也體驗過。我以前會騎單車去參加童軍和唱詩班，一面騎，昆蟲一面撞進你的眼睛，如果你不小心張嘴，路上就得一直吐蛾翅，每天夜裡的空氣中都有這麼多。」他想了一會兒，說道：「要是你開車經過任何一條山谷坡道，尤其兩邊都是樹籬那種，你一定會穿越密密麻麻的昆蟲陣，但現在已經沒有了。我記得到我二十幾歲的時候都還是那樣，我也說不清是哪一年，大概是在我還在肯特郡的瓦伊學院讀書那時吧，直到六○年代後期，不會再晚，就真的再也看不到了。現在，你想找也找不到。我們常去威爾斯鄉間，在北威爾斯開車，我曾跟朋友說我在路上看見飛蛾，但真的是整個路上只看到一兩隻，跟我長大的年代天差地遠。」

我自己則是在二○○○年才意識到飛蛾已不再如雪紛飛，於是開始將之視為昆蟲數量整體銳減問題的一例，撰寫報導。在我看來，這個現象涵蓋廣泛，而且極及嚴重——蜜蜂和大黃蜂減少了，甲蟲正在消失，河流裡的蜉蝣數量遽減——這些現象罕有人關注，因為大家沒有興趣。但每次我寫到飛蛾雪暴，大家就會有反應。他們會說起自己的印象如何歷歷在目，如今怎麼完全沒再見過；大家常有的記憶往往都是當年一段海邊的長途旅行（五○年代還不流行去西班牙的海灘），時間在夏季七、八月，擋風玻璃無可避面地沾滿蟲子；而後一切卻戛然而止。專家們的記憶與大眾一致。蝴蝶保護協會的蛾類專家馬克．帕森斯（Mark Parsons）同樣清楚記得二、三十年前的景象，但他告訴我：「我在過去十年大概只見過一兩次吧。」

當然，這些討論只能算是生活軼事，因為那時沒有任何科學數據證明飛蛾變少了；英國的自然學家社群雖然滿是熱忱，卻從未專門為飛蛾進行過如同對鳥類、野花和蝴蝶所作的監測調查。這些事不過是回憶。直到某一天，我們終於有了數字。

這些數據來自一個意想不到的地方：英國洛桑姆斯德農業研究中心（Rothamsted Agricultural Research Centre），這所位於赫特福德郡的研究中心是世上歷史最悠久的農業研究機構，其關於肥料對作物影響的實驗，最早甚至可回溯到一八四三年。自一九六八年起，該所透過志工在全國各地建立起蛾類捕捉的網絡，並將資料用於研究多種昆蟲數量的動態。到了二○○一年，他們發現有種常見、且人盡皆知的蛾種——醒目而美麗的豹燈蛾，數量正在滑落。

研究中心的科學家於是利用這個網絡運行三十五年來的資料，從一九六八年到二○○二年，分析時常落入網中的三百三十七種大型蛾類數量。二○○六年二月二十日，研究中心與蝴蝶保育協會聯手公布研究成果，結果令人震驚：英國的蛾類數量正如自由落體般急速下降，而其規模眾人始料未及，甚至比鳥類、野花和蝴蝶的狀況還要糟糕。在研究的三百三十七種蛾類當中，有三分之二正在減少：有八十種數量減少逾百分之七十，二十種減少超過百分之九十。在英國南部，有四分之三的蛾類數量正在減少；牠們自一九六八年以來的總累計下降率，估計為百分之四十四，而在城市地區則高達百分之五十。過去猶如暴風紛飛的飛蛾已然不再。

牠們曾是彰顯大自然豐盛多樣的有力證明，車燈光束裡的昆蟲暴雪，是隨科技而來的奇特副作用，因為汽車的問世，我們才有機會見識大自然如此神奇。那是非常特別的存在，而它的消失亦然。牠們的消失毫無疑問地說明：這一個完全被忽視的無脊椎動物災難，正是其他無數類似事件的基礎。或許韓國摧毀了新萬金，中國也滅絕了自己的江豚，但我們英國造成的破壞同樣駭人：即使全國人民還沒意識到這場浩劫發生，從我出生那年開始，在我有生之年，我們已殺盡家園內過半的生物，這是殘酷的大量消失。這是我輩嬰兒潮世代的宿命， 我們不單是世上最幸運、享盡特權的一代，而且正如眼下，我們同時目睹大自然如何被破壞殆盡，從繁盛走向凋零；兒時處處經驗的生機與能量，夏夜那些車燈光束裡的神奇，這一切，如今早已不再。

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書籍介紹

本文摘錄自《漫天飛蛾如雪： 在自然與人的連結間，尋得心靈的療癒與喜悅》，八旗出版

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作者：麥可・麥卡錫（Michael McCarthy）

譯者：彭嘉琪、林子揚

從眼到心，由外到內，在四時循環與天地大美之中，

重拾人類本心對大自然的深刻感動。

英國《泰晤士報》資深記者及《獨立報》生態版編輯麥可・麥卡錫，長年關注環境議題，在本書中，他將個人成長經歷和自然觀察互作經緯，彼此交織，成就一部鏗鏘有力又具繞指柔的獨特自然書寫暨心靈療癒之作。

他對大自然持續一生的情感，始自一個家庭破碎的孤獨男孩。

那男孩，正是童年的他。

觀察自然，沉浸其中，是他的遁逃方式。

從某個童年清晨意外發現門口樹上有百蝶齊聚，他細看旭日中蝶翼彷若珍貴礦石的魔幻色彩，意識到自然造物的神奇；他獨自前往小鎮臨海河口，坐望遠方空茫的泥灘，在海風聲和鳥鳴啼中領悟到天地的無言大美；年老之際，他在森林中偶見遍地藍鈴花開，攤展一片如毯，而群花捕捉到的光芒，猶似導引人走向冥府的冷冷藍火；而他更從鯨魚龐大身軀緩慢破浪而出的瞬間，感受到地球另一個隱蔽維度的震撼。還有無數與天地萬物相逢的動人瞬間……

麥卡錫除專業生態知識外，亦深富人文底蘊，字句間對自然的觀察與描繪，深刻呈現出植物、飛鳥、蝴蝶、海洋、地景等大地生靈景象鑲嵌在人類文化與歷史當中的豐富肌理。書中有他對當前人類破壞自然提出的激切控訴與呼籲，而更動人的是，他與自然交融的人生也是一趟和解之旅，得以反思修復他破碎的童年親情與受創的心。

在四時變化、冬去春來，但現代人早已忽視的節氣流轉間，麥卡錫將個人生命的私密感懷，藉由八段各自獨立且內容豐富的篇章，讓讀者從眼到心、由外到內，具體感受人類始自遠古時代便已內建在基因裡與自然的深刻連結，從而領悟，真正的天地大美無須迢迢遠赴他方尋求，只要懂得觀察與珍視，自然之美予人的喜悅與療癒心靈的力量，其實就在你我身邊。

Photo Credit: 八旗出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰