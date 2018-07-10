川普提名的「保守派」大法官是誰？他在擁槍、墮胎、平權和環保都「偏右」

（中央社）

美國總統川普今（10）日宣布，提名華府巡迴上訴法院法官卡瓦諾任大法官，消息一出，最高法院前出現抗議人潮，民主黨人已誓言將抵制。

川普在共和黨參議員見證下，宣布提名53歲的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）擔任大法官，卡瓦諾在妻子與兩個女兒陪同下出席，感謝川普對他的信任，並表示榮幸獲得提名。

美國最高法院現任大法官甘迺迪（Anthony Kennedy）在將滿82歲前夕宣布於7月底退休，川普上任不到兩年可提名第2位大法官人選。

川普表示，提名大法官人選是美國總統要做的最重要決定。他以前總統雷根（Ronald Reagan）自我期許指出，為維護雷根留下的政治遺產，他認為重要的不是法官的政治觀點為何，而是是否不受個人觀點左右，捍衛美國的法律及憲法。

卡瓦諾曾任甘迺迪的書記官，並在前總統小布希（George W. Bush）政府擔任白宮法律顧問，與立場中立的甘迺迪相較，美國輿論多認為卡瓦諾保守立場鮮明，提名案若獲參院通過，川普可確保美國最高法院未來是堅定的保守右傾立場。

美國最高法院的決定攸關社會及人民生活。甘迺迪過去在婦女墮胎權及同性婚姻上，總在9名大法官投票時扮演關鍵一票。分析認為，卡瓦諾的人事案若通過，最高法院未來將傾向保守，在某些議題上可能推翻已做出較為自由與進步的裁決。

川普宣布提名卡瓦諾後，最高法院前廣場出現抗議人潮，多位民主黨議員及無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）等現身表態，會盡一切力量阻止在期中選舉前，國會對提名進行表決。

美國總統提名大法官，須獲參院過半議員同意才能通過。目前共和黨擁有參院51席、民主黨及無黨籍共49席。卡瓦諾能否過關，關鍵在共和黨較溫和的保守派議員身上。

共和黨兩位女性參議員柯林斯（Susan Collins）及穆考斯基（Lisa Murkowski），預料將面臨支持墮胎權團體的壓力，柯林斯在川普宣布後，發表書面聲明指將謹慎審核提名。

「甘迺迪法院」時代結束，川普掌握機會提名「自己人」

《風傳媒》報導，美國大法官由總統提名、聯邦參議院行使同意權，9位都是終身職，要等到有人過世、退休、辭職或遭國會彈劾去職，總統才能夠提名遞補。聯邦最高法院的判決為多數決，9位大法官究屬自由派或保守派陣營，除了是左右判決的關鍵因素，更對美國憲政與社會走向影響宏遠。歷屆總統只要有提名機會，都會提名同一意識型態陣營的人選。

聯邦最高法院大法官甘迺迪6月27日以「希望陪伴家人」為由，宣布將在今年7月31日退休，這也讓川普有第二次機會提名大法官，左右聯邦最高法院的意識形態與判決走向。

選擇退休的甘迺迪雖然算是保守派大法官，但他在有爭議的社會問題的重要案件中，他經常支持最高法的自由派，包括關於同性戀權利、墮胎、同性婚姻和死刑等具有重大社會爭議的案件中，往往也願意支持自由派立場，在兩派大法官勢均力敵時，成為最重要的一張「搖擺票」。

美國最高聯邦法院常以首席大法官的姓名來命名，按說目前應該是「羅伯茲法院」，但《紐約時報》也說，就實際影響力而言，稱過去30年的最高法院為「甘迺迪法院」也不為過。甘迺迪多年來在自由派和保守派大法官間，扮演打破僵局的關鍵票。甘迺迪的退休，讓川普有機會在大法官席位安插保守派人士。

《聯合新聞網》報導，保守派團體正義委員會的主席雷威指出，打造由保守派主導的最高法院「已經努力了30年。這會是美國首次可以說，擁有一個保守派法院，1930年代以來的第一次」。包括聯邦黨人協會、傳統基金會、司法危機網絡、司法行動組織，以及雷威的正義委員會等多個保守派團體，多年來不斷網羅新一代保守派法律人進入政府司法體系任職，就是想在大法官出缺時，能找到過往紀錄可供檢驗的潛在候選人。

「卡瓦諾」是誰？

《中央社》報導，川普表示：「卡瓦諾法官擁有無懈可擊的經歷、條件卓越，事實證明他會依據法律尋求公正判決。全美國沒有人比他更適合、更應得這個職位。」他也敦促參議院儘快通過這項任命案。

53歲的卡瓦諾卡瓦諾曾任甘迺迪的書記官，算是甘迺迪的「徒弟」，他獲提名後表示：「大法官甘迺迪窮盡一生保障自由，我能獲提名填補他在最高法院的空缺，深感榮幸。」

在不少案例中都可以看出畢業於耶魯大學法學院的卡瓦諾的保守立場，包括他反對前民主黨籍總統歐巴馬治下推出、俗稱「歐記健保」（Obamacare）的病患保護與平價醫療法，最近他對法院判定允許無證青少年移民墮胎表示不同意。2012年時，一個他參與的小組更否決了美國環境保護署推出以減少空汙為目標的措施。

《蘋果日報》報導，卡瓦諾支持民眾的擁槍權，2011年上訴法院維持華盛頓特區的法令，禁止民眾持有半自動步槍及超過10個彈匣後，他曾提交52頁異議，稱禁止半自動步槍違憲。另外他在墮胎及同志平權方面，也都比甘迺迪保守。

Photo Credit:AP/達志影像 許多抗議人士聚集在美國最高法院外抗議川普的大法官提名

《ETtoday》報導，外界認為，如果卡瓦納成功進入最高法院，將會影響墮胎、槍枝權利、平權行動、宗教自由與環境保護等議題，可能會把分化的最高法院駛向偏右立場。近期，一些保守的活動人士發起反對卡瓦納的運動，抱怨他過往與布希（George W. Bush）政府的關係與以前的一些判決不夠強硬。

不過，與卡瓦納一起工作的律師相信，卡瓦納既勇敢又堅韌，永遠不會搖擺不定。《時代》雜誌指出，卡瓦納過往決定著大企業的生死，其中包括電信、保險、有線電視公司與汽車產業。

《蘋果日報》報導，保守派組織「FreedomWorks」支持卡瓦納任大法官，稱他是「依賴原旨主義和文本主義的堅定保守派」。大法官提名人選須經過聯邦參選院認可，而共和黨目前在100席的參議院中掌控51席。若共和黨人齊心支持川普提名人選，民主黨無可奈何。

目前最高法院9名法官中，最年輕的大法官正是川普去年提名的50歲保守派戈薩奇（Neil Gorsuch），首席大法官羅伯茲（John Roberts）則是63歲。《風傳媒》報導，面對這次提名機會，川普早就放話「要提一個可做40到45年的保守派法律人」，《紐約時報》也說，最高法院將出現一道自由派難以逾越的「川普障礙」。

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核稿編輯：羊正鈺