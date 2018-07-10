風大雨大的「颱風假」有近半勞工沒放假，「防災假」入法勞動部有意見

台北市今（10）日下午已經宣佈放颱風假，不過實際上有很多勞工「看得到吃不到」，勞團也到百貨公司前召開記者會，呼籲應該儘速讓颱風假入法，保障勞工的權益；勞動部則說，有關颱風假出勤目前已在《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》中規定，若遇到颱風假，勞工可不出勤，雇主也可不給薪，至於「防災假」入法由於各界沒共識，「仍須審慎評估」。

近半上班族颱風仍出勤

（中央社）1111人力銀行調查，4成8受訪上班族表示，即便政府公告停班課，颱風天仍得上班，其中又以民生服務業勞工需上班的比例最高。

1111人力銀行今天公布「各行各業上班族颱風假調查」，調查指出，即便政府公告停班課，4成8受訪上班族仍須到職上班，主因包含工作內容需輪值、公司政策一律要求到班等。

而根據產業交叉分析顯示，民生與服務從業人員被要求一律到班／禁假的比例最高；而媒體或出版工作者則是被要求輪值班之冠，成為颱風天的兩大「慘」業。

至於最辛苦的從業人員，依序是軍警消防人員（33.17%）、醫護人員（29.54%）、交通運輸人員（24.19%）、媒體從業者（21.89%）及相關維修人員（21.45%）。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，所謂颱風假，並不是相關勞動法令內所規定的假別，而是因為受到天然災害導致必須停止勞動，且在《勞基法》有關颱風休假原則，雇主遇到颱風假，不得強迫勞工上班，勞工也可以拒絕上班，雇主不需支付當天薪資，但若勞工選擇上班，雇主須加發一天工資或給予補休假一天，屬於企業自主性管理範圍。

不過調查發現，颱風假「停班但工資照給」的佛心企業只占3成，另有1成8停班但不給薪，5.2％停班但需用年假或補休折扣；另有4成6的員工被要求必須正常到班，但予以給薪或補假。另外，也有1成2企業釋出薪資加倍或休假加倍等誘因，以慰勞冒著風雨出門工作的員工。

李大華指出，《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》雖未規定企業必需負擔當日未到職員工的薪資，但建議企業對於當日出勤員工加倍給薪或補休假一天，並提供員工安全的通勤方式及工作環境。因此，無論企業是否配合當地政府施放颱風假，若苛扣員工全勤、考績或加倍扣薪，則屬違法行為。

為了解上班族放颱風假狀況，1111人力銀行設計「上班族颱風假調查」，調查時間自6月20日到7月9日，針對1111人力銀行會員進行隨機抽樣調查，有效樣本數為1046份，正負信心水準95%，誤差值正負3.03個百分點。

櫃哥櫃姐抗議：颱風天不到班還被罰款

《蘋果日報》報導，專櫃暨銷售人員工會等團體今赴百貨公司抗議，認為颱風來襲期間，百貨業、電影院暫停營業，並不會對消費者造成損失，然而雇主卻強迫櫃哥、櫃姐正常出勤，不到班便以空櫃為由罰款，雖然百貨是對品牌開罰，但品牌最後還是要專櫃人員賠錢。

工會也痛批，政府將公務員和一般勞工權益劃分開來，公務員遇天災停止上班時，停班日薪照領且不計入任何假別計算，私部門勞工卻遭雇主罰款、扣假，實在是極為不公平的待遇。

《苦勞網》報導，專櫃暨銷售人員工會秘書廖郁雯表示，工會曾針對過去幾年蘇迪勒、尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡等四個颱風侵台期間，百貨專櫃人員的出勤狀況進行3次調查，結果顯示，七成員工被要求在颱風天出勤。其中比例最高的，是在2016年尼伯特颱風時，同屬遠東集團旗下的SOGO和大遠百，櫃哥櫃姐出勤率高達97.6%和95.9%。

「颱風假」沒強制力，立委提案仍卡關

《台灣醒報》報導，颱風假出勤目前在《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》中規範，但僅屬行政指導的「建議」性質，沒有強制力。也就是說，勞工如果因為颱風不出勤上班，雇主可以不給當天薪資；若勞工為了薪水或雇主要求而冒險上班，雇主也不一定要多給薪水或交通補助。

目前颱風假屬「無薪假」，去年朝野立委曾提案增訂《勞基法》第40條之一，將「颱風假」入法視為「有薪天災假」，但當時勞動部以各行各業的工作型態不一、部分職業具有特殊性為由否決，颱風天無法停止工作，使颱風假入法議題卡關至今。

《中央社》報導，國民黨立委蔣萬安、親民黨立委陳怡潔，及民進黨立委林靜儀、李俊俋、鍾孔炤等人曾在去年提案修正《勞基法》，但由於勞動部仍有意見，相關提案雖然完成初審，但全數保留送朝野協商。



蔣萬安今天告訴中央社記者，勞工颱風假的議題，朝野立委都有提案，顯示這是有共識的法案，且民眾的接受度也很高，他不明白勞動部為何不能廣聽民意，將勞工颱風假入法。他在下會期將要求針對勞工天災假召開協商，也會向國民黨立法院黨團爭取放入優先法案中，但能否放入，還要討論。

蔣萬安表示，根據中央氣象局統計，近四年來平均每年有2.25個颱風襲台，每次當颱風來臨宣布停班停課，只適用公家機關與各級學校，近1000萬的勞工卻仍須在颱風天出勤，根據行政院人事行政總處統計，近四年來全台因颱風停班停課天數平均每年只有2.4天，而根據消防署統計，近四年來全台因颱風受傷死亡失蹤總人數為2121人，換句話說，勞工颱風假一旦修法，對雇主影響並不重大，但對勞工及家人出勤時生命安全保障確是有所助益。

《信傳媒》報導，在1111人力銀行此次針對颱風假的調查中，高達89.67%的受訪者皆贊成颱風假應明訂為法定休假日，勞工比照公務員放「有薪颱風假」，一旦出勤，雇主應付兩倍薪資。不過對於「防災假」立法，多年抗議下來，勞動部仍僅表示，天然災害發生不可歸責於勞工、雇主任何一方，是否立法規範，各方意見多元且分歧，目前仍未有共識，必須審慎評估。

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核稿編輯：羊正鈺