奧姆真理教教主伏法，日本如何執行死刑？

文：法操司想傳媒

根據新聞報導，23年前在東京發生的地鐵沙林毒氣事件主謀，奧姆真理教教主麻原彰晃與涉案的另外六名教徒等七人，於2018年7月6日執行死刑。奧姆真理教事件在今年的1月25日，與奧姆真理教相關的所有案件程序終結，教主麻原彰晃等七人因東京地鐵沙林毒氣事件、坂本堤律師一家殺害事件等案件，遭判處死刑定讞。依據日本刑事訴訟法的規定，在死刑判決確定後的六個月內，法務大臣必須要簽署執行死刑的命令，也因此本案中的七名死刑囚在7月6日執行。

什麼是奧姆真理教？

奧姆真理教是日本一個以麻原彰晃為始祖的新興宗教，是一個融合了瑜伽、西藏密宗、基督教、印度教等諸多宗教教義的組織。出家的信徒必須要將所有的財產佈施給教會，教會也會以高價販售麻原的頭髮、血液、泡過澡的熱水等等奇怪的商品，教會也因為大量的金流流入而逐漸擴大。這也導致了內部開始有人對教團起疑，而想脫離教團，但這些教徒最終被教團監禁甚至是殺害，1988年到1994年間，被確認是因為表明脫離教團而被殺害的教徒就有5人、行蹤不明的有30人以上，後來更建立起教會內的恐怖政治。

因為奧姆真理教的諸多詭異行徑，信徒家屬組織成了「奧姆真理教被害者協會」，並不斷地向司法、行政、警察等關聯機關提出訴求。而這也被認為是之後以坂本堤律師一家殺害事件為開頭的一連串恐怖攻擊事件的起因。除此之外，該教團也有在進行化學兵器、麻藥、炸彈、違法藥物等等的製造。

恐怖的東京地鐵毒氣事件！

1995年3月20日上午，多名奧姆真理教的教徒在當時由「帝都高速度交通營團」（現在的東京地下鐵）經營的丸之內線、千代田線、日比谷線上，五個運轉中的地鐵車廂內發散沙林毒氣，此舉造成許多乘客、乘務員、甚至是到場的救護人員的死亡或受傷。根據統計，當時共造成13人死亡、6000多人輕重傷。此次事件之所以會選擇這三線，是因為這三線都會經過政府部門林立的霞關站。

事件發生的2日後，警視廳開始對奧姆真理教進行強制搜查，並逮捕數名幹部等級的信徒，並因為林郁夫的供述而使案件全貌曝光。警視廳於5月16日逮捕了教主麻原彰晃及涉案的近40名涉案人。經過長達23年的訴訟後，包含本案在內的數個案件於2018年1月25日判決確定，多人被判處死刑。

日本怎麼執行死刑？

目前，日本的死刑是採取「絞刑」。雖然以前受刑人會知道自己何時被處決，且能與家屬見最後一面，但由於過去曾發生過受刑人在行刑前一晚自殺的狀況，因此目前在死刑執行前，究竟什麼時候執行死刑是「極機密事項」，就連死刑犯的家屬可能也不知道。

在日本這個做任何事都十分嚴謹的國家，死刑的方式也是被明確且詳細規範的。從執行的流程、解送程序、執行的時間等，甚至連地板要開多大的洞、繩子要多長都有一定的標準。

死刑犯執行死刑當天，監所人員會將犯人押解到行刑處所。首先，受刑人會到教誨室與教誨師對談；然後會走到前室，由監獄所長告知將執行死刑，並為他解開手銬、戴上眼罩後，由監所人員押解進入執行室。

執行室內有一個小房間，共設有三個按鈕（東京拘留所的狀況），三個執行人員會同時按下按鈕，但並不知道究竟哪個按鈕是真正打開地板機關的按鈕；檢察官、法醫等則會在執行室玻璃對面的觀察室觀察。當地板機關開啟，受刑人會掉入觀察室下方的空間，並被脖子上的繩索絞死。在法醫確認死亡後五分鐘，受刑人的屍體才會被解下，並放到棺柩中。雖然受刑人家屬可以領回屍體，但有些屍體並不會被領回，甚至有家屬直接拒絕領回。

死刑存廢在日本也正在討論

死刑的問題在日本也備受討論，也有正反兩種不同的見解。雖然日本刑事訴訟法第425條第2項有規定，要在判決確定後六個月內簽署執行書，但這樣的規範，在2015年安倍晉三回應參議院議員的問題時，表示這樣的規範一般被認為是「訓示規定」（沒有法律效力的條文）。也因此，有許多主張應該廢除死刑的法務大臣在任內表示拒絕簽署執行命令。

除了該不該廢除，也有人覺得日本目前的死刑採秘密執行或採取絞刑等等方式並不人道；也曾有人質疑死刑是否違反日本憲法禁止酷刑的規定，但最高裁判所認為並不違憲。死刑議題未來在日本也將會繼續被討論，但究竟會朝什麼方向走，就讓我們繼續看下去吧！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航