用醋、小蘇打、自來水洗菜，哪種清除農藥效果最好？

文：林正文

網路上流傳「用醋洗菜，可清除所有農藥」，內容引用了高雄高工化工科的科展論文指出，利用光譜證明，將蔬菜浸泡在加了醋的水中，可以將農藥清除，清洗方法如下：

普通的工研白醋三滴加入水中，泡一顆青花菜兩分鐘，即可把農藥清除出來，太棒了，比蘇打粉更好用。可以用一般可食用的醋兩或三滴，兩分鐘即可。 一杯米醋加入盆內，攪動後，將不同的水果放入，約十分鐘，此時，水會變得很髒，水果會充滿亮光，沒有臘或髒點附在水果上。草莓、紅莓、藍莓均可用此法清洗。

這樣的說法在網路上廣為流傳，甚至有許多民眾透過網路或臉書向學校求證，該校後續公開聲明：「用醋洗菜並非可以去除所有農藥，只有具有胺基和鹼基結構的農藥，才能被醋溶出而去除，譬如該參展論文研究的蟲拜拜（因滅汀emamectin benzoate）農藥具有胺基結構。」

簡單來說，該份聲明指出，「醋確實能夠溶出部分農藥，但並非所有農藥」。因此醋絕非萬能的蔬果農藥清潔劑。

到底該用什麼方式才能有效去除蔬果上農藥殘留，降低食品安全的風險，一直是民眾關切的議題。除了「醋」之外，「小蘇打」和「鹽巴」都是民間廣為流傳可去除農藥的天然洗劑，究竟哪種比較厲害？

台大農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜，擺脫農藥陰影》一書針對「鹽」、「小蘇打」與「醋」的農藥清洗原理與效果曾逐一分析：

鹽

附著在蔬果上的農藥成分多為偏脂溶性的物質，如果使用鹽水清洗，鹽水對脂溶性化合物的溶解度不好，而且稀釋後的鹽水大多使用浸泡方式處理，效果不比用清水沖洗乾淨。

小蘇打

小蘇打的化學名稱是碳酸氫鈉，具有弱鹼性，常用於食品中和酸性。不過有許多酸性農藥，在鹼性環境中，降解速度會變快。像是常用在十字花科蔬菜或葉菜類的殺蟲劑馬拉松，在pH7環境中半降解週期為六天，pH9食半降解週期僅需半天。但是一般洗菜通常都是十幾分鐘就完成，因此短時間使用小蘇打清洗的效果未必比清水沖洗來得好。

醋

醋具有酸性，因此用醋清洗使用殺蟲劑馬拉松的蔬果，反而會延長降解時間，去除農藥效果適得其反，同時醋的味道會留在蔬果上，如果生食未經烹調，則會影響食物的風味。

由此可見，清水沖洗的效果是最好的。但仍有些技巧需要特別留意。亞洲大學生物科技系教授林益昇在其〈農藥與生活〉的文章中曾提到，農藥殘留的清洗效果跟農藥殘留在蔬果上的部位、殘留的農藥種類和清洗方法都有關係。如果是接觸型農藥，只要正確的沖洗、輕刷或削皮就能輕易去除大部分殘留。如果是系統型農藥已經進入蔬果裡層，清洗之外，可以採取加熱、烹煮等的方式讓殘留農藥分解、隨蒸氣揮散或溶入油水中。

至於洗菜方法，則可以參考衛福部食品藥物管理署提供的「正確洗菜方式」，教你洗好洗對，農藥不上餐桌。

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參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航