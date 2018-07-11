中國為何用「人權」賣世界一個「人情」？被軟禁近8年的劉霞安抵柏林

（中央社）

諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，於德國時間10日下午4點47分（台灣時間10日晚間10點47分）搭乘芬蘭航空AY1437班機從赫爾辛基安抵柏林，德國官員將她從機場直接接走，確保她不受媒體的打擾。

柏林特格爾（Tegel）機場的5號登機口，今天下午湧進30多位各國記者和手持「歡迎劉霞」標語的人士，不過由於德國政府對劉霞的行蹤高度保密，直接派車將她從機坪接走，大家全都撲了空。

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中央社記者從機場的觀景台上，看到多位德國外交部的官員，親自到機場接機，劉霞步出飛機後不發一語，走進一輛黑色廂型車，被送到不知名的地方。

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流亡德國的中國作家廖亦武與諾貝爾文學獎得主荷塔．慕勒（Herta Mueller），帶鮮花到現場接機，不過他們也只能從遠處不斷呼喊劉霞的名字，沒在機場見到劉霞本人。

看到飛機順利降落時，近年來四處為好友劉曉波和劉霞奔走的廖亦武，一度激動得說不出話來。

劉霞現年57歲，罹患憂鬱症的她身體非常虛弱。知情人士表示，德國政府已為她安排好住處和醫生，讓她專心養病，未來將盡全力保護她，不受媒體的干擾。

《BBC中文網》報導，據在場的消息人士透露，德國方面的安排「非常細緻」，劉霞一下飛機，車上就有醫生為她簡單檢查身體。

劉霞的好友廖亦武今晚探望她後表示，劉霞精神看起來還不錯，德國醫生初步診斷她沒有疾病，只是身體還很虛弱，稍稍走幾步路頭就會暈，醫生因此建議她先好好休養，不要接受媒體採訪。

廖亦武與劉霞已9年未見，今天終於見到面，兩人都很開心，相處了3個多小時。廖亦武說，未來他會經常去探望劉霞，幫她及早適應德國的生活。

《蘋果日報》報導，廖亦武與德國作家、諾貝爾文學獎得主荷塔慕勒（Herta Mueller）等劉霞好友溝通，柏林文學之家願意為她提供過渡期公寓，協助她申請德意志學術交流中心（DAAD）的藝術家入住計劃。《民主中國》主編蔡楚則透露，劉霞治病後會整理劉曉波和她的出版物。另有海外中文媒體指出，劉霞出國後，初步計劃是找個安靜的環境，進行寫作，故開始會在德國、法國等地和政要例行會面，之後最可能定居西班牙。

本周五（13日）是諾貝爾和平奬得主劉曉波逝世一周年。德國柏林在當地時間下午6點（香港時間14日凌晨零時）將會於客西馬尼教堂，舉行「劉曉波遠行一周年追憶會」，屆時荷塔慕勒會朗讀劉霞詩作《無題 — 給曉波》、播出劉霞今年4月30日的電話錄音等。據悉，有逾千人報名出席。至於劉霞是否會出席這個活動，是外界關注的焦點之一。

愛就是重罪，「愛劉曉波」就是無期徒刑

自從2010年，劉霞的先生劉曉波因起草《零八憲章》獲頒諾貝爾和平獎，劉霞就一直遭中國政府軟禁，長期遭到官方控制出入。而在軟禁的期間，劉霞更遭遇父母先後雙亡、胞弟劉暉被以詐騙為名判監11年，劉曉波也在2017年夏天，突然被宣布「得到肝癌末期」而病逝。

遭遇種種打擊，劉霞患上抑鬱症、嚴重失眠及心臟病，曾向廖亦武哭訴「這個世界再沒什麼可留戀，死比活容易，以死抗爭對於我，最簡單不過。」

劉曉波病逝後，外界也不斷呼籲讓劉霞自由前往海外。在海內外多個團體和政界人士強烈呼籲下，今年初，相關情況有了變化。

《中央社》報導，今年1月，網路上傳出劉霞可望獲得出國醫治的自由，中國外交部發言人陸慷在1月16日例行記者會上被問到劉霞是否能自由到海外時表示：「劉霞是中國公民，當然依法享有一切自由。」

一名中國國家主席習近平信任的公安高層，2月到劉霞家中探望，並傳達她在3月中國全國「兩會（人大和政協）」後將會獲得自由。另有消息來源指出，有中國高層領袖建議讓劉霞離開，她的弟弟劉暉則留在國內。

雖然在此之後，外界對於劉霞能否出國一事一度轉為悲觀，不過5月德國總理梅克爾訪問中國時，事情有了新的進展。

5月25日，德國總理梅克爾與中國國務院總理李克強會談。李克強當時在記者會上回答關於劉霞的相關提問時表示，中國憲法寫明尊重和保障人權，中方願意在相互尊重和平等的基礎上，和德國討論人權個案。

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6月1日，中國流亡作家廖亦武在臉書公布5月25日與劉霞的對話。劉霞在通話中不斷啜泣，她說，「他們要讓我在這兒，把曉波的刑期繼續服完」、「我要看看他們還能殘忍到什麼程度，無恥到什麼程度，看看這個世界，還能夠墮落到什麼程度。」

廖亦武安慰她說：「你這僅僅，也不為其它，僅僅是因為愛情，就經歷了這些……」劉霞則回應說：「那憲法上應該再寫一條：愛劉曉波就是重罪，就是無期徒刑。」不過廖亦武也透露，警察承諾7月份劉曉波週年忌日過後，肯定放劉霞走。

《BBC中文網》報導，劉霞的好友、北京電影學者郝建今年6月初曾與劉霞一起吃飯，他說當時感覺到劉霞因為不確定自己和弟弟能否離開中國而十分緊張、焦慮。

「她情緒有的時候波動比較大，有時候突然很高興，然後突然又很沮喪，突然就哭了，」郝建說，「抽煙幾乎是不停地在抽，一根煙有時候抽一小半、抽一大半，就掐滅了，過一會兒又抽一根。」

郝建認為，離開中國對劉霞來說肯定是好事，但是即便離開中國，她也沒有完全的自由。「她肯定不會說劉曉波逝世前後的事情，」郝建說，「因為她弟弟還在（中國），人質還在。」

7月10日，劉霞在北京時間上午乘搭芬蘭航空，經赫爾辛基前往德國柏林，劉霞在芬蘭赫爾辛基機場轉機時，展露獲得自由的開懷笑容。

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讓劉霞重獲自由的關鍵原因

劉曉波過世之後，包括德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、澳洲外交部長、英國外交大臣、美國國務卿，海外眾多組織如人權觀察、香港支聯會、獨立中文作家筆會等，都公開為劉霞請命，不過在這時獲准出國，外媒分析，認為讓劉霞重獲自由的關鍵原因，是「中美貿易戰」。

《香港經濟日報》報導，指出中國國務院總理李克強與梅克爾9日在德國會談，議題觸及兩國經貿合作、共同維護自由貿易、乃至人權領域等，而就在會談結束約10小時之後，英國《BBC》即率先曝光，劉霞已重獲自由，並且登上前往德國的航班。報導指出，劉霞重獲自由很可能是中德高層會談的結果，中方回應德方訴求。

《德國之聲》報導，一直為釋放劉霞奔走、旅居德國的獨立中文筆會會長廖天琪認為，劉霞此時得以出國，兩事件扮演決定性的角色：一是劉曉波的逝世週年紀念日即將到來，二是中國總理李克強正在柏林訪問，「李克強彷彿把劉霞作為一件『禮物』送給德國」，「劉霞就是中國政府手中的一枚棋子，這時候把她拋出來，就是向德國、歐洲示好，希望能聯手對抗川普」。

不過廖天琪表示，即使人權成為政治及經濟交易的籌碼，她仍然很開心劉霞被釋放，但她也希望，中國能把這籌碼下的重一點，以換得更多被多被關在監獄裡的人權主義者被釋放。

美國國務院昨日也發表聲明，針對中國允許劉霞離開中國表示歡迎，同時也要求中國「應釋放所有良心犯，尊重所有人的基本自由和人權」，美國國務院強調，白宮將持續關注劉霞胞弟劉暉，希望他也能赴德國與劉霞相聚。

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