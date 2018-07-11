規劃3年還是「太商業」，故宮南院BOT解約、「文化教育場所」拿回來自己做

故宮博物院南部院區（故宮南院）的BOT案，日前傳出合作廠商樺璽公司工程延宕、不堪虧損而將半數員工解雇，引起外界矚目。喧擾一年之後，故宮昨（10）日宣布與樺璽公司終止契約，故宮收回規畫南院園區的權利。

故宮昨日發出新聞稿指出，國立故宮博物院為配合南部院區整體規劃，提供文化體驗及住宿服務等配套設施，經公開評選後，於2015年8月17日與樺福遠航集團董事長張綱維旗下的樺璽公司簽訂BOT契約，合約長達50年（外加優先續約20年），預計分3期、投資49億元興建營運文化服務及附屬旅宿設施。

故宮指出，樺璽公司簽約後已完成第1期進度，惟第2、3期之興建工作，因行政院環保署函為本案有另行辦理「環境影響評估」之必要，考量目前旅遊市場變化，樺璽公司原計畫興建旅館設施之配套，有檢討必要，故宮與樺璽公司雙方基於追求社會最大公共利益之共識，合意於7月10日終止契約。



故宮表示，BOT契約終止後，原第1期由樺璽公司營運的設施服務，如餐廳、停車場、園區內交通接駁、遊客中心等由故宮接管營運，相關服務均不中斷。故宮表示，未來南院將回歸「文化教育場所」定位，各項設施應以服務為前提，研議適當調降（整）相關收費，以提供民眾最佳服務。

另外，行政院已核定的「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」的建築配置及動線規劃、以及前瞻基礎建設計畫中嘉義縣政府所規劃「蔗埕文化園區及糖鐵五分車延駛計畫」等相關建設，及高鐵特定區周邊發展狀況通盤考量，故宮將與地方共同研商後續辦理方向。

故宮指出，解約後，樺璽公司必須返還所有地上權，並依約移轉現有設施、設備交予故宮，同時依約繳交各項權利金、租金等，而故宮也會退還樺璽本案履約保證金。

故宮則必須無縫接軌園區營運維護工作（含人員安置），原樺璽公司營運項目（停車場、接駁車、遊客中心、餐廳）重新招標委託營運，以及開發計劃的檢討、提案變更。

空轉3年還蓋不起來，全因「文創」理念不合

位於嘉義縣太保市的故宮南院，鄰近高鐵嘉義站以及蒜頭糖廠，定位為「亞洲藝術文化博物館」，主要展示品為亞洲藝術文化，另設有主題庭園、人工湖和旅館等，當初選址於嘉義，是考量台北院區展覽空間不足、為求「南北平衡」，於2003年在前總統陳水扁任內拍板落腳嘉義，2015年12月28日趕在前總統馬英九卸任前開館。

開館前夕，院區仍在整地，開館後也因一碗500元的牛肉麵、影星成龍捐的獸首複製品及建築物滲漏水，引發連串風波。國立故宮博物院南部院區2015年底啟用試營運，初期採預約、免費入場，2016年參觀人數約147萬人次，但2017年衰退至97萬人次，有些平常日甚至不到300人。

《鏡週刊》3月報導，為吸引參觀人潮，2015年故宮南院與樺璽公司簽訂文創體驗館與飯店BOT案，不過雙方對開發案缺乏共識，迄今仍是一片空地。

故宮南院占地70公頃，其中博物館區占了20公頃，其餘50公頃以BOT方式發包給樺福遠航集團旗下樺璽公司。樺璽預計分3期興建1,080間的五星級觀光旅館，以及商場及文創空間。

樺璽公司董事長曾金池當時批評故宮南院是「運用行政手段，刻意阻擾案子進行」。他說故宮南院認為樺璽提出的文創內容不夠格，又不說出院方心目中的文創，以抽象的文化藝術理念要求樺璽修正提案。

2016年7月，樺璽公司因原核定版容積率及建蔽率已不符現行法規，向故宮南院送出首次變更案，中間經過6次修正、歷經17個月，「每次變更都依據故宮南院的要求去修正，投入大量人力，提出院方要求文創理念，甚至配合減少營運面積，故宮都不接受。」「我想他們可能不希望樺璽來做這個BOT案吧！我們甚至邀請師大文創中心參與，院方竟然在會議上，公然說師大不夠格。」

故宮南院副院長李靜慧則回應，故宮南院應該發揚亞洲文化、肩負更多的公共利益，樺璽看來比較著重在商業經營。她指出，原本計劃裡人造湖旁只有一間的湖畔餐廳，但樺璽送上的修正案，卻沿湖都是餐廳，且修正後，就改在文創館的每層樓設置餐飲設施，「我們會很擔心，最後文創館會不會變成美食街。」

《聯合報》報導，嘉義縣議會去（2017）年決議要求故宮停止執行BOT案，提案人副議長陳怡岳說，縣府無償提供土地是做博物館，不是蓋飯店，解約符合地方期待，盼故宮收回經營，發揮外溢效應。

而據《蘋果日報》報導，樺璽公司所屬遠東航空樺福集團昨日解釋，與故宮南院解約最大原因之一是環評不通過而造成工期延宕，樺璽公司完成了第1期的進度後，包含旅館興建的第2、3期工程原本要以環差闖關，不過被「惜根台灣協會」在嘉義縣政府環評會議，提出不應以環差分析進行審查，要求開發單位函請環保署函釋，環保署後發函指此案有另行辦理「環境影響評估」必要。

環保署副署長詹順貴今說，故宮南院當初是以教育文化園區通過環評，和現在BOT規劃興建旅館及商業服務區的開發行為，是完全不同的開發類型，依照「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，應辦理新類型開發案的環境影響評估而非環差。

詹順貴指出，環署就此案是依法解釋，故宮南院的發展也應思考，當觀光客減少時，蓋旅館就能吸引人嗎？

空轉3年的故宮南院，還要吐出2.92億保證金

而據《聯合報》引述，1名離職樺璽公司的員工說，樺璽繳交3億元履約保證金，可拿回2億9000萬元，幾乎全身而退，故宮南院卻因此人氣退燒，空轉近3年，可說「裡子、面子雙輸」。

離職員工說，樺璽只投資第1期BOT停車場、接駁車、遊客中心、餐廳，資金投注不多，第2期蓋飯店及文創設施環境影響評估還未通過，投資執行計畫書又卡關，無法如期8月完工營運，公司為自保，提交中華不動產仲裁協會仲裁，又申報7月大量解雇員工再撤銷，面臨不利條件，停損解約，3億履約保證金，故宮只扣千萬元。

《自由時報》報導，故宮南院與樺璽公司終止契約，地方人士得知大多認為是正確決定，民進黨嘉義縣立委蔡易餘說，BOT案解約是正確決定，他認為之前廠商規劃過於商業化，要讓文化回歸文化，提供更多藝文、策展空間。

嘉義縣長張花冠則強調，故宮南院BOT案解約一事縣府雖不知情，但希望故宮南院重新調整腳步，創造新氣象，進一步繁榮地方，刺激來客率，讓南院成為國內外遊客不能錯過的國際級景點。

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核稿編輯：楊士範