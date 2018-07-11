日本30年來最嚴重水災釀171人死，「防災模範生」這次為何「失常」？

（中央社）日本因破紀錄暴雨而遭遇30多年來最嚴重水患，首相安倍晉三今（11）日前往其中一個受災最嚴重地區視察，而目前洪災造成至少171人喪命，還有數以千計的災民仍安置在避難所。



這是日本30多年來最嚴重的天候相關災情，根據NHK的統計，這場水災截至日本時間7月11日下午6點為止，共造成171人死亡，死亡人數最多的是廣島縣，共造成67人死亡，其次是岡山縣共有57人，第三則是愛媛縣有26人。

目前仍有91人下落不明，死亡人數預計還會攀升。隨著災情惡化，安倍晉三取消本週原訂出訪4個國家的計畫，前往被洪水摧殘的岡山縣，親自視察災情嚴重程度。



安倍晉三搭機勘查真備町（Mabi）的災損狀況，並和撤離家園的災民及當地官員見面，以了解他們的需求。

Photo Credit：AP／達志影像

當地媒體報導，日本中部和西部的大部分地區，還有一萬多人仍安置在避難所。



日本政府官員還警告民眾要保持戒備，因為可能會有新的土石流災情，暴雨將造成住宅區附近的山坡坡體滑動。



當局已經部署逾7萬5000名警、消及自衛隊來挖掘斷垣殘壁，以尋找生還者或受難者。

Photo Credit：AP／達志影像 日本消防隊員在岡山縣倉敷市民宅做安全確認。

Photo Credit：Reuters／達志影像 日本救難隊在廣島縣熊野鎮房屋中尋找失踪人員。

防災模範生，日本為何遭遇30年來最慘災害？

日本一向被視為是「防災強國」，日本人對地震、颱風、海嘯等自然災難絶對不陌生。但這次暴雨引發的災害，也令許多人感到震驚。到底為什麼，這次的豪雨會讓日本猝不及防？

《BBC中文網》分析，究其原因，最主要是因短時間之內的超大降雨。

因第7號颱風巴比侖引進旺盛的西南氣流，滯留於西日本地區，導致當地降下空前暴雨，造成近年來日本最嚴重的水災。日本氣象廳上周對日本西部多個地方發佈「大雨特別警報」，警告西部地方會受到「數十年一遇」的豪大雨，結果一共有93個觀測站錄得史上雨量第一的紀錄。

《轉角國際》報導，根據統計，這次降雨量最高的高知縣馬路村，自7月5日以來，短短4天累計雨量高達1,847毫米（東京一整年的降雨量也才1,500毫米）。而日本西部地區多個地方的降雨量，也達到整個7月正常降雨量的3倍之多。

而超大豪雨超過河川疏洪承受度，短時間湧入的巨大水量讓河川主流水位上升，導致原本要和主流匯集的的支流無法流入，因此潰堤淹沒附近區域，日本《每日新聞》報導，岡山縣的小田川潰堤，至少4600戶都被洪水淹沒，許多長者逃生不及淹死在自己家中。

Photo Credit：Reuters／達志影像 被大雨淹沒的岡山縣倉敷鎮。

Photo Credit：Reuters／達志影像

另外，日本約7成土地由山脈和丘陵組成，房屋常建在陡峭山坡上，或山坡下方的平原上，一旦發生洪水或土石流，這些房屋很容易受災。像是這次水災最慘重的廣島縣，多處住宅遭土石淹沒，導致多人死亡。

《法新社》報導，日本許多房屋用木材建造，尤其在鄉間，傳統木造房屋很受歡迎。這類房屋的木造地基較有彈性，是防震的理想選擇，但遇上洪水或土石流的巨大壓力就無法承受。

空拍廣島縣三原市因土石流造成的災害｜Photo Credit：AP／達志影像

而豪雨導致的土石坍方，也影響到當地的交通，往來九州到關西的陸上交通完全中斷，嚴重影響物流業，還導致廣島縣內的超市與便利商店，因商品與食品無法運抵當地，而造成缺貨。

疏散不及，誰的錯？

《法新社》報導，日本當局在雨勢最嚴重時，向大約500萬人發出疏散命令（不過據《日本時報》報導，這數字後來下修至180萬人），而這些命令只是建議而無強制力，許多民眾因而無視這些命令。災害管理專家廣瀨弘忠說：「人類有一種所謂的正常化偏見，這意味著人們試圖不撤離，忽視負面資訊。這些不願撤離的人遇上突發的土石流和洪水，難以立即做出反應。」

另外，日本將發佈疏散命令部分權限，交給沒有災害管理經驗的地方官員也是個問題。廣瀨弘忠指出，不願發布疏散令，可導致延誤疏散。

《每日新聞》報導， 7月9日，愛媛縣縣長在會談中指出，日本氣象廳沒有及時對遭受暴雨襲擊的縣鎮發出緊急警告。 人們相信，在撤離令發布後，許多受災戶人仍留在家中。

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）表示，未來將考慮把氣象廳的防災與天氣訊息，與當地的疏散訊息連接起來。

另外據《轉角國際》報導，這次水災的被害者，大多為70歲以上的年長者，大部分的年長者一方面行動不便，另一方面有許多人不願意離開自宅前往避難場所，甚至於無法自行移動至高樓層或是前往屋頂避難，也導致洪水一來根本逃生不及，倉敷市真備町有十多位70到90歲的高齡者犧牲，即是一例。

報導也指出，根據近年來的資料，可得知因全球溫暖化的影響，高緯度的日本，也面臨了極端氣候之苦，過去的經驗難以堪用。近年來幾乎年年出現過去鮮少的超大豪雨，包括了2017年7月的北九州水災，造成40死亡；2016年多個颱風侵襲北海道，導致當地洪水；2015年關東與東北地區豪雨，造成20人死亡；2014年的全國性豪雨，不但下了一整個月，還造成84人死亡的慘劇。

台日友好，我國捐600萬台幣協助賑災、安倍以繁體中文回應

而針對日本這次的災情，台灣外交部9日也發布新聞稿，為表達政府及人民對日本災情的關懷，決定捐贈2,000萬日圓（約新台幣600萬元）給日本作為賑災之用。

外交部表示，日本各地連日來遭逢大雨侵襲，本月7日更發生破紀錄豪雨，尤以西日本地區災情最為嚴重。我政府於得知相關災情後，即於第一時間向日方表達慰問關懷之意，包括蔡英文總統以日文推特轉達我國關懷並願全力提供協助；行政院長賴清德於臉書為日本聲援祈福；外交部長吳釗燮透過日本台灣交流協會表達關切慰問等。另總統府秘書長陳菊、賴清德及駐日大使謝長廷於7日參加「台日交流高峰會in高雄」活動時，亦當面向與會的300餘位日本地方議員表達我方誠摯慰問及關懷協助之意。

外交部表示，我國與日本實質關係友好密切，近年來雙方人民互訪交流更趨頻繁，並在彼此遭逢天然災變時相互協助扶持。此次日本因豪雨導致嚴重損失，為表達我政府及人民對日本災情的關懷，並彰顯臺日友好情誼，我政府決定採取具體行動捐款賑災，以期災區及早完成重建，受災民眾早日恢復正常生活。

對此日本首相安倍晉三昨日在推特以繁體中文回覆，對台灣的關懷及捐款，表達由衷謝意。

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核稿編輯：楊之瑜