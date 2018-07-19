前教育部長黃榮村談「拔管」事件：台大就像魔戒召喚黑暗勢力

文：黃榮村

本以為台大在歷經劫波之後，利空出盡，可以衝衝衝好好向前行，沒想屋漏偏逢連夜雨，在楊泮池引退後，二○一八年一月另選新校長，管中閔意外當選，之後竟發生一連串風波，實是始料未及。這真的是一件不知發生了什麼事情，就被一陣毒打的案子，人都還沒上任，校內在選後就形成雙方對壘，主要是為了擔任獨董的訊息未於事前揭露，以及遴選委員是否沒有利益迴避等選務程序問題，互相指責。立法院一如往常，不甘寂寞大動作介入，教育部則依違在多方角力之間。

其實台大校長遴選的尷尬局面並不是近年來的第一次。這一年來尷尬的校長們，包括有陽明、高醫、文化、台大。很多人認為這是大學遴選制度出了問題，但這種講法並非全貌，因為以前沒這麼密集過。看起來應是近年來大學文化出了問題，校內互信不足，校外閒置的攻擊力量蓄勢待發之故。有些是對程序擴大解釋，事後加碼要求，這部分應可納入遴選辦法修正，如新形態的訊息揭露與利益迴避問題；另一部分則是危機感與自覺問題，如校內提名遴選委員時，應防止提名當過總統的、出過大事情的知名人物、與理應利益迴避的人來當委員，提名後要確定人選時也應有為有守，這樣才能排除可能發生的危機。

台大校長遴選風波爭論點

此次台大校長選舉反映了幾件事：

1. 政治力介入與大學自治之分寸與紅線。大學依憲法享有言論、講學、著作及出版之自由，依大學法受學術自由之保障，並在法律規定範圍內享有自治權；但大學也是具公共性的機構，必須依法接受監督，不只國立大學，私立校院亦同，中間並無模糊空間。

現在公私立大學皆處危急之秋，人心浮動，這條紅線還是畫畫比較好，這就像學術自由並不意味不需做學術倫理規範，大學自治亦需符合公共性與正當性。重點是需依比例原則處理，不能因此而成為苛吏，想一些有的沒的來綁大學。

2. 當事人財務事項涉入的訊息揭露，與關係人的利益迴避，是新型的嚴重問題，需要儘快在校長遴選辦法中，予以修正並規範。但訊息揭露與利益迴避不能無限上綱，依需要修改規定即可，主要是針對很多人不放心的財務利益糾葛。

3. 選出校長的程序，如何兼顧候選人私密性與大學自治，有很多類型，如歐美一流大學校長國際聲望高、薪水有彈性且高薪，可在全世界尋才，在這種條件下當然可祕密進行，校內也意見不多。其他國家並非如此。日本國立大學事先有提名小組提名，再經遴選小組選出候選人，送全校普選。台灣早期國立大學校長是官派，台大校長更需經國民黨中常會通過；之後二階段遴選，台大曾大規模搞過第一階段普選後，再送教育部遴選；現在則是依大學法修正過後的一次遴選，選出幾位候選人後先送校務會議認可，再回遴選委員會做最後決定。每個學校依其校風與歷史，在組織章程中有不同規定，當然也可以弄得像歐美國家一樣。這部分我認為應是大學自治事項，若未違法律監督範圍，不宜橫加干涉。我們也應尊重各大學自己走過且發展出來的民主過程。

4. 遴選委員會是校務會議授權的機制，應在選出之後的適當時間解散，若有重大爭議，可再做一定程度的處理之後解散，教育部在這段期間應盡速依職權做准否之核定，其他後續（包括爭議處理與修改規定）則由校務會議接手，這也是大學自治的範疇，遴選委員會既是被授權的功能性組織，階段性任務完成後即可回歸大學之正常運作，沒有理由無限期的繼續下去。但在這方面的限期解散機制，大部分學校並無明確規範，教育部應可在修法過程中予以考量，以杜爭議。至於在遴選委員會尚未解散時，召開校務會議逕予解散，或者將遴選委員會的審議結果予以翻案，皆非適當作法，不只是不夠尊重，亦有違授權的原則。

上述有甚多可修改之處，但也不見得全部需要修法，有些由政策與行政解釋即可達成，其中最主要的還是大學要自己自重。

台大就像魔戒召喚黑暗勢力

台大一些過去同事發動連署反對政治力介入，要求教育部逕予核定新校長之後，接著又有另外一股對立的力量連署要求召開校務會議來決定，同樣也是反對政治力介入大學事務。

教育部則說台大自己說的不算，要遴選委員會重開一次正式會議釐清。這可以說是四方面集團軍作戰，台大兩個路數不同的軍團，還有立法院與教育部。外面則有圍城戰爭，由各大報紙媒體互相廝殺，凌遲台大。整體看來有點像魔戒場景，台大就是魔戒，召喚各種潛伏勢力與勤王之師，在中土大會戰，傷亡無數。

這件事應是校內的辦學理念與選務程序之爭議，依學術自由與大學自治本意，立法院就其職權固然可以表示意見，但台大也可以形成共識回歸校內正當程序解決，立法院個別委員或黨派太過針對性的意見，不見得需要理會。立法院其實是最會看風向的地方，提案後不久看情形不對，就撤案了，反而留下一些看不開的人。這裡面的關鍵是教育部，當立法院在預算審查時想藉機做出主決議，要求教育部在選務程序正當性未釐清之前，不得核聘新任校長，但政府依法監督用的是國家名器，必須敬謹從事，豈可站到山頭上喊口令，把大學逼到對立面？

整個事件的導火線看起來是訊息揭露與利益迴避問題，但真正影響深遠的，其實是藉著這個平台，讓台大內外蟄伏的對抗勢力趁機而起，互相對峙。台大地位特殊，師生校友在各個領域影響力大，潛伏的對抗勢力看到有台大這個平台，可以操兵，豈有不蠢蠢欲動之理。

我們以前除了在早期做些內部改革外，之後大部分的戰場都在外面，台灣與世界才是重點，戒嚴時如此，解嚴後亦復如此，像現在這樣經常將戰場拉到校內，可說是非死即傷的內爆，台大的力量一點一滴正在耗損中，而且還算單純的是非問題若不好解決，則縱使是校園事務，也會上綱成藍綠與統獨問題。現在的台大就像台灣現狀的縮影，台灣好像也淪陷在內爆中，這才是更令人擔憂的事。不過危機也可能是轉機，對峙力量都冒出頭來操兵，力氣十足虎虎生風，若能找出共同的外侮，讓這些強大的力量一起抵抗外侮，未來大局應有可為，就看領導團隊如何鋪陳協調了。這種期望有人會說真像白日夢，但若連這種夢都不作，我們還有未來嗎？

大學與企業之互動

最後，台大事件衍生的大學與企業之關係應如何看待？過去討論產學合作的正反面看法已很多，這裡只討論企業捐款給大學的問題。台灣的民間（包括企業）捐款年度總額超過五百億，雖然小額捐款風氣盛行，但約占GDP ○．四％不到，且大部分以捐贈宗教與慈善性質為主，捐給大學的則集中在少數國立大學如台成清交，以及少數中字輩大學。私立大學除開辦時期之外，大部分靠學費、補助費、建教合作、與附設單位的收入為主。與美國大學的一流私立大學靠龐大基金、大量捐款、與高額學費相比，我們的私立大學是瞠乎其後的；美國一流的公立大學，如州立的加州大學（UC），有些名校拿到的州政府補助，都快降到年度支出的一○％，好在有多元的競爭性經費與大量捐款，才得以支撐。我們的高教總經費雖約占GDP的二．一％，但大學高達一四二間，稀釋之後又兼少子化，低學費又無調整的彈性，大家都很困難，這時捐款應該是可以開發的主要項目。台灣的企業規模遠大於高教規模，若企業與個人或基金會的大額捐款得以挹注到大學，絕對是現在大學困境的解藥之一，但必須先建立共識。

美國常春藤與一流名校的捐款不斷，如埃默里（Emory）大學與南加大就是其中亮眼的明星，大家都很好奇，在南加大旁邊的UCLA究竟如何看待捐款。錢大家都想要，但是不是應有規範，而且要經過校內正當程序（due process），如在捐贈大樓或特定中心上冠名很普遍，但很少在正式學院與附設機構冠上捐款人名義，也不能讓捐錢的人控制捐款的使用細節或從中交換不當利益等。台灣現正處在想要大力擴展民間捐款之時，可以訂一些最基本標準的大項，但應保持彈性，不要一下子就做高道德的細節規範，這樣就是一種不尊重，誰會憋住氣一路打自己嘴巴，拿錢來捐還被消遣？

其實台灣根本不缺法令來管，在捐款的規範上有《公益勸募條例》等類，包括公私立大學在內，重點是要有人願意捐過來。在校長遴選辦法上亦復如此，大部分是人謀不臧，一直怪辦法不完整也沒什麼用，重點是人要檢討，既然是大學自治就回去大學依程序好好討論吧。教育部該做的重大法律監督事項已經夠多，也沒時間做好，不必再替大學綁東綁西了，最多修一下大學法與私校法上的基本條文，細節與流程還是要讓各大學依程序制定；若發現有一人或寡頭不當決策，或是明顯的人謀不臧，貪贓枉法，則出手絕不遲疑，依法重擊即可。

校長遴選的准否核定程序

我曾在報紙專訪中表示台大若要召開校務會議討論遴選爭議，宜先解散遴選委員會，但在這中間還有影響整個過程的教育部准否核定問題，需合併考量：

遴委會已送出決選名單，且已處理過部裡所提之爭議事項，教育部理應盡速做准否核定。遴委會已做完該做的事，階段性任務已完成，理應解散或總辭。 遴委會是校務會議依大學法授權之機制，在校務會議中若對還存在之遴委會有太多意見，形同不尊重且違授權原則，故宜在校務會議前解散。 縱使再開校務會議，也不可能有任何遴選功能，因核定權在教育部，故教育部理應在召開校務會議前做准否之核定，剩下來的是校內大學自治問題。

台大校長遴選因其地位特殊，一向是國家大事，遴選委員會與台大行政單位已走完所有程序，不可能再做任何變更，教育部依職權所能做的就是依程序盡速核准或批駁，而非任由或委由一位人事處長出面處理，或依違在各方勢力之間，遲遲不作為，這是對國家名器的不尊重與誤用，也傷害了大學自治的基本原則。教育部核定之後當然還會有很多爭議，但這已是台大內部問題，自己到校務會議去解決即可，會有什麼結論沒人知道，也不能禁止台大開校務會議，教育部不能管過頭，豈可強壓台大！

教育部宜在校務會議前，依其程序准駁（不是只能准不能駁）的原因之一，在於台大校務會議依慣例，相當可能是吵成一團沒有共識的，教育部屆時的處境不可能更好。反之，若居然在校務會議做出了決議（如真投票），教育部依其結論而定准否，則以後的大學校長遴選何必報教育部核定，改為報備即可。開此例後，教育部還像個最終決策機構嗎？

以前台大內部的自由派與保守派對抗，大部分自己玩，盡量少碰政府，現在都扒著教育部玩，太靠官，不好玩！教育部會做什麼決定無法預測，現在陷入決策困境，大概也不敢同意備查，更不敢批駁重啟遴選，看起來是要等到臨時校務會議之後，這也是其職權，不過是短時間內順了一些人的心，長遠來看則是破壞了核備的制度，有樣學樣了。遴選委員會是校務會議授權的機制，也可特別要求遴選出來後需送校務會議確認，再送教育部核定，只不過這樣做，是一種很不正常、不專業、不尊重的作法，真要這樣做，還不如改為直選！

以上是我一貫觀點，恨鐵不成鋼，與藍綠無關也。

相關書摘 ►前教育部長黃榮村：五年五百億的規模，在國際上最多只是讓大學落後少一點

書籍介紹

本文摘錄自《在困境與危機中做決策：學術、政治與領導的糾葛》，印刻出版

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作者：黃榮村

一位教育改革者親臨第一線的觀察及建議，

前教育部長黃榮村最深切的省視與沉思！

課綱爭議、高教困局、領導迷航……

面臨歧路，我們更需要深刻而精確的思索與決斷。

回顧端詳，是為了在風雨交加的時刻，沉著前進。

這些嚴肅的課題乍看之下是獨立事件，但慢慢地都發生了系統性的連接，本書希望能將這些關係講得更清楚，而我也得以藉此機會將過去的經驗，在書中做一些整理與交代。──黃榮村

教改二十年來的餘波盪漾，高中歷史課綱修正的紛紛擾擾，高教生態的扭曲和變形，延燒多時的台大校長遴選案……多重的爭議與挑戰，儼然令台灣的教育和價值體系面臨歧路亡羊的危機。前教育部長黃榮村以其豐富的學術素養，以及多年的教育政務經驗，為當前台灣社會、教育政策、學術環境所面臨的困局一一提出針砭。

作為培植國家實力基礎的學術與教育，和維繫國家機制運作的政治領導，兩者之間如何折衝、如何彼此輔成，黃榮村校長透過書寫串接現下議題與過去的行政經驗，從公共性的角度出發，思索教育、學術場域中種種爭端可能的解決方向，還有政務官做為領導者於其中扮演的角色。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九