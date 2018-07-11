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【插畫】15種職場豬隊友，你遇過哪些？
我們想讓你知道的是
職場豬隊友百百種，有人總愛落英文，有人當老闆報馬仔，也有人什麼都記不住像金魚，但這些也沒有終極神卡「慣老闆」要來的可怕。
職場上總是充斥各種豬隊友，以下十五種，你遇過哪一些呢？
說話喜愛夾雜英文，但都很粗淺或根本用錯，例如要不要吃個lunch? 你這文案寫的不夠emotion等等。
隨時都在推翻自己之前講過的話，通常是主管職，讓大家練就要討論事情就要寫Email以便存證的好習慣。
對任何事都愛下指導棋，但因為本身能力很差，所以總是下得很爛，講出來的意見常讓人感覺黑人問號。
信件看錯、時程記錯、轉達轉錯、文件打錯、規則看錯，什麼東西都能錯，理解能力等同於零的世界奇觀！
人前愛你，人後捅你；會跟老闆稟報自己做好了哪些事，順便「不小心提醒老闆」提起你還沒做好的事情。
有新進美女同事，就變身成什麼都會，積極又陽光，熱血助人。但只要女同事不在，就會開始擺爛裝白痴。
平時不動聲色，但其實會偷偷記下同事之間講了什麼事，再密告給老闆知道，各種群組都逃不過他的截圖！
常亂承諾長官與客戶，讓執行的人做得很辛苦，做他一個案子花的力氣，幾乎可以再做10個案子！
臉書IG都是滿滿的創業、團隊、夢想，每個禮拜沒有5個包裹，也有3個包裹；公司就是團購中心，同事就是我的下線！
把別人的報告和成績當成自己的，直接拿出去Demo＆炫耀。被問倒時，還會一臉主管樣的叫原作者出來救援。
東西永遠不on time交出來，做任何事進度都很慢，摧也催不動，吃飯時間跟下班時間一到，就會咻的一聲噴走。
出包時總是有冠冕堂皇的藉口，怪東怪西就是不會怪自己，很會把過錯推到別人身上，或直接拿同事來當擋箭牌。
無論日常或是開會，總愛講冷笑話鬧場，除了讓場子乾之外，講話很沒建設性，常拖延大家做正事的進度。
開會被要求發表意見時，只會重複別人說過的話；甚至連企劃案內容都直接估狗貼上，連當地用語跟幣值都沒改到就交出去！
終極神卡。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航