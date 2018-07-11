【插畫】15種職場豬隊友，你遇過哪些？

職場上總是充斥各種豬隊友，以下十五種，你遇過哪一些呢？

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說話喜愛夾雜英文，但都很粗淺或根本用錯，例如要不要吃個lunch? 你這文案寫的不夠emotion等等。

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隨時都在推翻自己之前講過的話，通常是主管職，讓大家練就要討論事情就要寫Email以便存證的好習慣。

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對任何事都愛下指導棋，但因為本身能力很差，所以總是下得很爛，講出來的意見常讓人感覺黑人問號。

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信件看錯、時程記錯、轉達轉錯、文件打錯、規則看錯，什麼東西都能錯，理解能力等同於零的世界奇觀！

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人前愛你，人後捅你；會跟老闆稟報自己做好了哪些事，順便「不小心提醒老闆」提起你還沒做好的事情。

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有新進美女同事，就變身成什麼都會，積極又陽光，熱血助人。但只要女同事不在，就會開始擺爛裝白痴。

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平時不動聲色，但其實會偷偷記下同事之間講了什麼事，再密告給老闆知道，各種群組都逃不過他的截圖！

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常亂承諾長官與客戶，讓執行的人做得很辛苦，做他一個案子花的力氣，幾乎可以再做10個案子！

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臉書IG都是滿滿的創業、團隊、夢想，每個禮拜沒有5個包裹，也有3個包裹；公司就是團購中心，同事就是我的下線！

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把別人的報告和成績當成自己的，直接拿出去Demo＆炫耀。被問倒時，還會一臉主管樣的叫原作者出來救援。

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東西永遠不on time交出來，做任何事進度都很慢，摧也催不動，吃飯時間跟下班時間一到，就會咻的一聲噴走。

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出包時總是有冠冕堂皇的藉口，怪東怪西就是不會怪自己，很會把過錯推到別人身上，或直接拿同事來當擋箭牌。

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無論日常或是開會，總愛講冷笑話鬧場，除了讓場子乾之外，講話很沒建設性，常拖延大家做正事的進度。

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開會被要求發表意見時，只會重複別人說過的話；甚至連企劃案內容都直接估狗貼上，連當地用語跟幣值都沒改到就交出去！

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終極神卡。

►遇到慣老闆怎麼辦？認識這四種「難搞主管」，讓你逆境求生

本文經就看這一包授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航