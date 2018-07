《從噁心到同理》：訴諸於「噁心感」，是反同性戀策略中重要的一環

文:瑪莎・納思邦(Martha C. Nussbaum)

同性戀特有的性行為是醫學上的恐怖故事——想像一下他們每年都會和許多不同的男人交換唾液、排泄物、精液和/或血液。想像一下他們固定都會喝別人的尿,吃別人的屎,還搞到直腸都受傷了。這些事情通常都發生在他們喝醉了、吸完毒和/或在縱情狂歡的時候。而且,許多都還發生在很不衛生的地方(像是澡堂、表演脫衣舞的地方),也可能在世界上的其他地方——因為同性戀常常到處旅行。 每年都會有四分之一以上的同性戀前往另一個國家。他們會把活生生的美國病菌帶去歐洲、非洲和亞洲。又把這些地方的強大病原體帶來美國。外國的同性戀也都會定期到美國參與這場生物學的交換。 ——保羅.卡麥隆(Paul Cameron),《同性戀者在醫學上造成的後果》(MEDICAL CONSEQUENCES OF WHAT HOMOSEXUALS DO)(宣傳手冊)

實際上存在的噁心感:美國的性別政治

在過去的許多年中,美國對於性傾向的政治一直訴諸於噁心感。政治演化中的幾個重要階段都一直受到這些訴求的影響,而且新形成的法律文化又一直在抗拒這些影響。雖然我們現在好像一直在超越,但是了解過去我們從何而來,以及為什麼我們不應該聽從這種政治訴求,依然是很重要的。

我們也不應該認為訴諸噁心感的政治現在已經消失得無影無蹤了。對於男同性戀和女同性戀的噁心感——就像種族歧視一樣——現在相對而言(至少在許多脈絡中)已經不被社會接受了。但這並不表示它就完全不會影響到人們的思考方式。許多與這類相關、但是比較不傷人的道德論述與它看起來無害的外表相比,其實都有著更邪惡的動機。所以我們應該盡可能了解噁心感和它的提倡者,這樣我們才能夠說出(正在慢慢成形的)「同理的政治」。

有個範例可以想像應該是比較好的,所以讓我們想一下保羅.卡麥隆所作的事好了——卡麥隆是「家庭研究中心」(Family Research Institute)的創辦者和主任,該協會針對這個主題發行了大量的出版品,還在幾個指標性的同性戀權利案件中,以顧問身分陳述了意見。卡麥隆是今天美國社會中最活躍、影響力最大的反對同性戀權利的人之一,他對於這個領域中其他幾個有在寫作或是組織動員的人都有很深的影響,其中也包括威爾.帕金斯(Will Perkins)——帕金斯是科羅拉多州憲法第二修正案(Colorado’s Amendment 2)的主要擁護者(美國聯邦最高法院已經在「羅梅爾訴埃文斯案」〔Romer v. Evans〕中宣告這個法律違憲了)。

卡麥隆是制定第二修正案的顧問,後來科羅拉多州政府也付了他一大筆錢,讓他在關於修正案的訴訟中繼續擔任顧問。雖然卡麥隆的看法其實非常極端,有時候甚至還有點古怪,不過我們還是不能夠忽略他在政治上的廣大影響力。而且,其實通常這類觀點的影響甚至比表面上看來更廣:許多人可能並不相信卡麥隆所說的事(通常是真的打從心底不相信),但是在內心的更深處,還是會被卡麥隆所說的那些同性戀形象所影響。

卡麥隆的文章裡談到「同性戀」,但是其實(除了極少數的例外之外)通常都只有指男同性戀。 (與卡麥隆有連結或是受到卡麥隆影響的族群,也都有這種忽略女同性戀的傾向:例如彼得.拉巴伯拉〔Peter LaBarbera〕——拉巴伯拉是「美國人要真相」〔Americans for Truth〕組織的創立者,他曾經描寫過一次舊金山的同性戀活動,他說:「『福爾瑟姆街遊行集會』〔Folsom Street Fair〕一開始本來是同性戀施虐受虐狂的集會,不過現在也吸引了許多異性戀者〔因為在這個年度盛會的會場,可以看到成千上百的女性〕。」 )

當卡麥隆這一派的人在看著男同性戀的時候,其實他們心裡是在想著一些噁心的事。排泄物、唾液、尿液、精液、血液——這些身體的產物一次又一次出現在他的文章中,他也會不時提到會傳染疾病的危險病菌。在上文引用的那一段文字中,卡麥隆先是把男同性戀的性行為簡化成一連串(被他宣稱為)令人作嘔的身體廢棄物。然後——出於某種計算——又把這種行為和「不衛生的地方」連結在一起(不過澡堂並不一定是不衛生的地方。如果說表演脫衣舞的地方很髒的話,這應該是一種隱喻性的骯髒,而不是真正〔如字面所示〕的髒)。

最後,他還加上了典型會讓美國人感到噁心的東西:外國的病菌。男同性戀似乎比其他人看起來更常旅行,因此會把美國的髒東西帶到其他國家,而且——更糟得多的是——還會把外國的髒東西也帶回來。(在這裡,卡麥隆其實是為了配合他自己的目的,而利用了長久以來對猶太人的刻板印象——但是他又沒有明確指出來——猶太人一直以來都被認為是無家的流浪者、「四海漂泊」的世界主義者,而因為政治上的動機,這種典型〔我們將在後文討論〕又被和引起噁心感的歷史緊密連結在一起。 )

卡麥隆對於引起噁心感的興趣顯然超過了理性的分析。他一直想要吸引人們注意男男性接觸中的口交行為,因此還用了一段(他典型的)文字描述:「精液中包含許多由血液運送的病毒。因此,同性戀者在進行口交時,無異於直接接觸到新鮮的人血,以及血液中所具有的一切醫學上的風險。」 但是,他卻從來沒有想問一下異性戀的口交頻率(這種說法其實隱含著巨大的惡意,因為被人們說是噁心的行為,明明也大量存在於異性戀的關係中)。而且他也不提陰道交媾的危險——因為既然(根據他的理論)精液類似於新鮮的血液,那麼女性會接收到新鮮的人血,「理應也包括所有醫學上的風險」。他如此執著於認為肛交原本就是一種噁心的行為,一樣也忽略了即使是在異性戀之間,肛交也很常見(其實在某些文化中,這還是很普遍的避孕方法之一)。

卡麥隆也沒有舉出什麼證據,支持他說精液和尿液特別「不衛生」的論點。尿液其實是無菌的,除非腎臟或是泌尿道受到感染。精液裡也沒有特別多病毒。雖然有許多人覺得血液特別可怕,或甚至是很噁心,但是它也沒有包含特別多的病毒。除非兩個人的血型不一樣,才有可能使一個人接受另一個人的血液變成一件危險的事。這和讓另一個人的血液從嘴巴或是胃裡進到一個人的體內無關。喝人血就其本身而言,並不會比吃一塊半熟的牛排更危險。至於唾液,人類的唾液的確是充滿病菌的——這也就是為什麼被人咬到其實比被狗或貓咬到更危險得多。不過,這也就表示——如果它的確有任何意義的話——親吻(這個兩性間最浪漫的行為之一)其實是異常「噁心」和危險的。但也不出我們所料,卡麥隆並沒有作出這個結論。

卡麥隆只有很急切地一再重複描述他所謂的「充滿排泄物的性交」,他寫道:「有大約百分之八十的男同性戀承認他們舔了,以及/或是把舌頭插進伴侶的肛門裡,因此他們勢必會吃到在醫學上算得上是大量的排泄物。吃到或吞下這些東西很可能會帶來更大的風險。」 「充滿排泄物的性交」既有排泄物的骯髒,也有唾液的骯髒。因為許多人認為異性戀之間相對而言不太會有這種行為(雖然並沒有可靠的資料證實這件事),因此這些例子就顯得非常(如其所定義的)噁心。

在一方面,卡麥隆認為噁心以及他要讀者也覺得噁心的東西,就是人類自己的身體:人體的液體、排泄物、氣味和血污——我們可以說就是人類的動物天性。他的詭辯找到了一個立足點,因為大部分的人的確不太喜歡有一個動物性的身體。他就抓住了許多(即使不是絕大多數)人看不太順眼的身體某些部分,天花亂墜地宣傳它們真的是既噁心、又對我們有危險性的。而在另一方面,卡麥隆又紓解了我們這麼不舒服的感覺,因為他說:那些令人作嘔的東西不在我們身上,而是在那裡,在男同性戀的身體裡。不在你身上,也不存在於你的親密關係裡。異性戀不會射精,他們的血液裡沒有危險的物質,不會污染到其他人的身體,他們的吻也沒有病菌。在他預期中的讀者一方面感到厭惡,但是又放心了:不是我,我沒有那樣,我的性生活也與那無關。

卡麥隆的修辭有兩個目的:一方面是要挑起對男同性戀的嫌惡和強烈的反感,另一方面則是要把男同性戀的性行為和疾病(及危險)連結在一起。B型肝炎和HIV/AIDS就常被說成是(據說)很噁心的這個行為的可能後果。訴諸對於疾病本身的恐懼,還會進一步挑起噁心的感覺:因為疾病本來就被說成是「病菌」和「病原體」帶來的,所以讀者會在腦海中想像一群噁心的蟲子爬出一個同性戀的身體、爬進他們自己(被聲稱為乾淨的)身體裡的畫面。甚至同性戀本身也會很快成為這種令人作嘔的蟲子之一,他寫道:「同性戀這種癖好是會傳染的,它會對個人和社會都造成重大的後果。」

卡麥隆也常譴責同性戀過於淫亂或愛雜交;但是他也沒有覺得單一性伴侶就比較好。卡麥隆反對同性婚姻合法化的理由之一,就是單一性伴侶關係會讓人比較容易從事「骯髒」和「不安全」的性行為(例如不戴保險套的性行為)。總而言之,他的結論就是:同性婚姻是「對健康的妨害」。「它不只會提高同性戀者罹患HIV和其他性感染疾病的風險,也會讓他們暴露在日益升高的家暴和早逝威脅中。」

卡麥隆會用表格、圖表和統計來裝飾他的研究,並且把文章發表在「學術」期刊中——但是那些期刊都是他自己的團體或是附屬團體弄出來的。 他也自己擔任一個私人贊助機構——「性傾向科學調查中心」(Institute for the Scientific Investigation of Sexuality, ISIS)——的中心主任,該中心的宗旨是要進行全國性的社會學研究。但是他沒有任何科學上的聲望。他先後被「美國心理學會」(American Psychological Association)和「美國社會學協會」(American Sociological Association, ASA)除名,他的研究也一再被指責為只是披著科學外衣的宣傳辭令。ASA寫到:「卡麥隆博士一再地錯誤闡釋和曲解關於性傾向、同性戀和女同性戀關係的社會學研究。」他的研究從來沒有發表在任何有嚴格審查標準、具有威信的科學期刊上。

但是,在為了限制同性戀權利而做的抗爭中,卻一直不斷有人引用卡麥隆的著作,甚至連法院都經常引用。在二○○三年麻塞諸塞最高法院(Massachusetts Supreme Court)的案件中,就有某案的異議者引用了卡麥隆的研究(但是該案最後的結論是同性婚姻合法化)。在二○○四年,佛羅里達最高法院(Florida Supreme Court)又有一個案件引用了他的學說,以支持用法律限制在同性婚姻關係中收養子女的作法。

卡麥隆的目的到底是什麼呢?首先,他想要阻止同性婚姻的合法化,並且想要終結可以保障男同性戀和女同性戀的反歧視法。在支持科羅拉多州憲法第二修正案的宣傳手冊中,經常引用卡麥隆的文章,說同性戀都會吃排泄物和喝生血,而卡麥隆個人也參與了反對內布拉斯加(Nebraska)州的林肯(Lincoln)市制定反歧視法的運動。卡麥隆也很明確地贊成反雞姦法(當它們還保留在法典中的時候)。他的組織裡有一個陳列品上寫著:「嚴懲同性戀行為。」除此之外,他還主張同性戀不應該有旅行的自由,同樣一個陳列品上寫著:「切斷管道——終結同性戀的旅行路。」

不過,還不只於此,卡麥隆的言辭中還有著更令人毛骨悚然的想法。根據「聯合通訊社」(Associated Press,簡稱「美聯社」)的報導,他在一九八七年曾經說過:「在治癒之前,應該把這些人完全地區別和隔離開來。我們社會中的權利已經亂了套,尤其是性方面的權利。如果是三百年前,同性戀在我們的社會中根本是會被吊死的。」他的死黨——「基督徒聯盟」(Christian Coalition)紐約分部的執行董事比爾.巴努奇(Bill Banuchi)牧師——在一九九四年時主張應該用法律要求同性戀佩戴警示標籤(就像香菸盒上的警告標語一樣)。或者,我們可以補充說就像是納粹統治下的同性戀必須佩戴的粉紅三角形(而它現在則是同性戀引以為傲的記號)。

卡麥隆是很極端,而且雖然他極端主義的作風一直以來(直到現在)都很有影響力,但是更重要的應該是,他其實代表了某個很常見的想法發展到極端之後的樣子。如同我們將在後文討論的,人的身體會散發出臭味、日益老朽、帶有動物性的一面,這些會讓人們感到不舒服,而這種不舒服感會全部、一股腦地向外投射到另一個可以被我們視為——可以這麼說吧——代替我們成為髒東西的族群身上,好讓主流族群覺得自己既乾淨又美好。對於許多美國人來說,同性戀就激起了這種噁心感的投射,尤其是對於(異性戀)男性。就算是心意良善的自由主義者,當他們在想像男同性戀之間的性行為,或是想到有一個男同性戀正帶著性幻想注視著他時,大概都還是會覺得非常憎惡。因此卡麥隆就聰明地發掘出美國社會中這種普遍的文化現象,並且加以利用和誇大。

雖然政策不願意在美國的生活中賦予男同性戀和女同性戀完全平等的對待,但是噁心感所引起的焦慮絕對不是造成這種敵意政策的唯一原因。對於特定的議題(例如科羅拉多州的反歧視法規或是同性婚姻的議題)一定會有許多相關的論點被提出來,有些看起來也像是理性的論點。但是我必須說:有許多論點並沒有辦法證明它們的支持者想要得到的結論——有時候是因為它們建立在虛假的陳述上(例如關於同性家庭、兒童性騷擾等),有時候也只是因為它們對結論的證立強度無法符合支持者的期望。訴諸於噁心感——有時候隱而未顯,有時候又太明顯了——是反同性戀的策略中重要的一環。

相關書摘 ►《從噁心到同理》:賽車和拳擊也很危險,但只有「同性戀的性」需要特別審查

書籍介紹

本文摘錄自《從噁心到同理:拒斥人性,還是站穩理性?法哲學泰斗以憲法觀點重探性傾向與同性婚姻》,麥田出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:瑪莎・納思邦(Martha C. Nussbaum)

譯者:堯嘉寧

美國法哲學巨擘理性檢視性傾向與同婚議題的雄辯宣言

思索多元性別,從憲法價值再出發。

走一條理性的路,回歸將心比心的同理世界。

身為多產作家和獲獎無數的思想家,納思邦是當代關於法律、正義、自由、道德和情感研究的重量級權威。在這本打破成見、回歸性別議題本質的精悍著作中,作者集中火力,以理性但義正詞嚴的態度,瞄準「噁心感政治」──反對同性平權的非理性壁壘──全力迎擊,深入多件與性傾向相關的憲法實際案例,由法入理、由理問情,為同性婚姻及多元成家凜然辯護。

納思邦認為,厭惡與噁心感一直是那些歧視同志者的根本動機。在面對同性戀行為及連帶的人際關係現象時,反同婚人士會經歷一種類似「身體廢物、噁心昆蟲和腐壞食物」的不快感,利用此負面感受來撻伐同性婚姻,並證明一系列法律限制的正當性──如「反雞姦法」與「捍衛婚姻法案」。他們甚至認為,這種生理、心理交互作用的反感情緒具備某種「智慧」,使社會得以遠離敗壞倫理道德的性別選擇。然而,「噁心感政治」的激情主張,違背了所有公民在法律之前皆平等的基本原則。欲對抗這種價值操作,納思邦提出了「同理心政治」的解決方案,強調個體尊重、不分族群的愛欲渴求與性的本質,鼓勵人們運用想像力,積極理解另一方的立場。

全書精闢嚴謹,邏輯清晰,充滿人性關懷。作者從噁心感、歧視、隱私、結婚權、親密行為等眾多面向,論及身體自由、同性婚姻乃至公開性愛,將事物的本來面貌引入法律的嚴密框架中,擺脫噁心感的非理性羈絆,邁向同理思考、平等正義的終極出路。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九