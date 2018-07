《從噁心到同理》：賽車和拳擊也很危險，但只有「同性戀的性」需要特別審查

文:瑪莎・納思邦(Martha C. Nussbaum)

性與妨害法

美國大部分城市制定的法律都反對繼續維持「妨害公共衛生」的商業機構。法律認為主管部門應該將這類商業機構關閉。而且如果該機構「本身就會對大眾造成侵害」(意思是說「其活動、日常事務或是組織無時無地不會構成一種侵犯——不論其地點或環境為何」 ),老闆也不會因為財產遭受損失而獲得補償,因為這種歇業不會被認為是「損失」。其例子包括:「飼養生病的動物,或是維持一座裡面有瘧蚊孳生的水池」,填埋垃圾(因此可能氾濫到別人的土地),在接近地震斷層帶的地方蓋核電廠。 這些都是彌爾式典型侵犯的例子。

在許多城市的法令中,性產業也同樣被分類成屬於對公眾的侵犯。讓我們試著看看下面這些鳳凰城和紐約的典型案例:

若其商業目的是要讓人有機會從事或觀看實際的性行為,該商業將被宣告為妨害治安,且其本身就是對於公眾的妨害,應加以禁止。(鳳凰城代碼223-54[A] [1] [1998])

受禁止的場所:任何商業機構均不應提供場所給性行為之目的,讓高風險的性行為在其中發生。這類場所會造成對公眾的妨害,並危及公眾健康。「機構」指的是任何入場權、會員資格、商品或服務都必須以購買方式取得的地方,「高風險之性行為」則指肛交和口交。(「紐約市訴新聖馬克澡堂案」〔City of New York v. New Saint Mark’s Baths〕當中引起爭議的紐約市法規,497)

在此是對妨害採用什麼理論呢?「穆奇勒案」便是一件根據鳳凰城的法規而使性愛俱樂部停業的案子,其中也對於法律的背景有所描述:

現下的性產業經營擴大了性傳染病的傳播,而且「對於健康、安全、一般福利和鳳凰城居民的道德都有不利的影響」,且現下性產業的經營被認為「其本身便是對公眾的妨害」。……(警方的)備忘錄也表達了對於潔淨的關注,並提出「其中有可能接觸到各種不同的有害體液,包括唾液、精液、血液和排泄物」。

「穆奇勒案」想要為法規找到一個彌爾式的理由:它想要說性產業的確對大眾的健康造成了危害。但是當我們再進一步檢查這個論據時,就會發現有噁心感的影子。但不是那種典型的會對私人或公眾造成侵犯的噁心感。穆奇勒的俱樂部裡不會有不情願的旁觀者。警察說會感到噁心,但他們是自己決定要進來的。其他的所有顧客也都是因為想要參加換伴的活動,所以才來的(那就是穆奇勒俱樂部的營業內容)。他們是付費入場的,沒有人不知道那間俱樂部是幹什麼的,它也的確有經營成人產業的執照。

那麼是在什麼脈絡下,這種生意會被認為構成妨害呢?(很清楚地,該案的主張認為這在彌爾式的觀點中是一種妨害,因為它對公眾的健康造成了危害。)如果主張俱樂部的顧客有可能接觸到性病,嗯,這的確是有可能的;但是這樣說起來,任何雜交的性行為都可能導致性病,而雜交俱樂部的顧客應該比其他任何人都清楚他們自願的交易行為會有怎樣的風險。性病(性感染疾病,STD)不會透過空氣或一般的接觸傳染;它們只會透過性行為傳染,然而,任何一位顧客都不會受到強暴或他們不願意接受的性行為。這類俱樂部的顧客一定知道有些會員是有性病的,不過在他們明知道這種風險的情況下,要怎麼進行就是自己的選擇了。當然可能有些顧客始終隱瞞他(她)染有性病的事實,不過對於這種犯罪行為,正確的處置應該是處罰這個說謊的人,而不是關掉這間俱樂部。要說俱樂部對它自己的顧客構成一種妨害,這是說不過去的。

另外一種類似的論點是說這和HIV/AIDS的傳播有關,因此男同性戀澡堂算是一種對公眾的妨害,但是這種說法甚至更難以成立。紐約的相關法律明確地用了一種彌爾式的觀點來定義「公共妨害」:「會對人民的生活帶來危險或是有害之物。」但是不願意地強加其上到底在哪呢?同性戀族群的確知道有病毒、病毒具有風險以及傳染的方式(該族群也很樂於——而且常常是自願承擔——用某些方法警告顧客無套性行為的風險,或是提供保險套)。HIV/AIDS只會藉著體液的交換傳染。所以頂多是說:澡堂讓想要從事危險性行為的人比較有地方做這件事罷了。

但是人們會用各種方式、用各種活動把自己置於風險之中。他們會爬山;他們會賽車;他們打拳擊;他們抽菸;他們暴飲暴食。但是沒有人會建議禁止所有的這些活動。有些危險活動會因為安全因素而受到管制:拳擊會有規則,現在也有些市政府要求速食店不可以使用反式脂肪,還要列出所有提供食物的營養成份。抽菸受到的管制比較多,不過這是因為它會讓不情願的旁觀者被迫吸進二手菸。酒精雖然是一項危險的藥物,也有大量文件證明它會對其他人造成損害(因為暴力、酒駕、性侵),不過除了對年紀和購買地點加以限制之外,很難全面地管制。

簡而言之,我們很難想像在其他任何與性無關的狀況中——除了吸毒之外,但是吸毒的狀況太過複雜,在此先不討論——會有一個商業機構,只因為宣傳了一種事關自己(但是有風險)的活動,就被當作公共妨害而勒令停業。其他所有的範例都會尋求一些比較限縮的選項:例如以法規管制、教育或是刑事責任(如果有人用詐欺的方式騙得未經合意的當事人承擔〔他或她不曾同意要承擔的〕風險,便須負擔刑事責任)。從承受的審查強度來說,性行為——尤其是同性的性行為——堪稱是特例。

在這裡,我們又再一次看到訴諸噁心感的政治發揮了作用。讓我們想像一下:如果「穆奇勒案」中引用的警察報告被重新改寫成對「全國運動汽車競賽協會」(納斯卡賽車,NASCAR汽車競賽)的研究。對於性愛俱樂部中發生的危險性行為感到嫌惡的警察,很可能會頌揚(用很不安全的方式開車)這種危險行為的男子氣概。而且其實以真正發生重大人身傷害的風險來說,NASCAR絕對是高得多的:賽車選手沒有類似保險套這種(隔絕風險)的東西。當然也沒有對未參與的人帶來造成嚴重傷害的風險。

當我自己的大學出版社想要出版性學理論家蒂姆.迪恩(Tim Dean)的《不受約束的親密關係:從無套性行為的次文化談起》(Unlimited Intimacy: Reflections on the Subculture of Barebacking)時——迪恩是紐約州立大學水牛城分校的人文學院院長和英語系教授——引起了相當大的爭議,而這次爭議大概最能夠說明美國的性愛俱樂部文化對於噁心感有多麼恐慌了。迪恩的書是第一本就近觀察男性妓院中不戴套性行為這種次文化的人類學研究。迪恩承認他也是這種次文化的追隨者之一;的確,若非如此,他也不可能取得這本書中的紀錄資料。該書想要研究的是究竟是什麼幻想和願望激勵了這個族群、牽涉其中的人有什麼自我概念、又有什麼想法支持他們選擇這種有風險的行為。

書中聚焦於雙方合意的性行為,主張關於HIV的情報要完全公開,而且對於欺騙採取極為嚴厲的批判態度。基本上,書中認為甘冒感染HIV的風險、也寧可選擇不戴套性行為的人並不是有病態的怪人,而是深受一般男性會有的幻想所驅使(「我很強」;「我可以得到任何我想要的」),他們也計算過要付出的代價和所得(衡量過後,他們覺得不戴套的性行為可以額外得到的樂趣,比可能的風險還重要,尤其是如果他們所屬的文化認為揭露事實是道德上的強制要求,他們可能會覺得不必太過擔心),還有些比較令人想像不到的理由(因為著眼於和病毒的傳播有關,因此會有懷孕和「生育」的幻想)。

當芝加哥大學出版社在考慮要出版這本書的時候——它也一樣經過一般的同行評審程序,而且審稿人和該領域的編輯都一致推薦——卻暴發了激烈的爭議。有許多人不願意看到出版社出版一本在提倡「風險行為」的書。但是他們也不管迪恩其實沒有要提倡任何事:他的目的只是在描述並理解。但是似乎沒有嚴厲的道德譴責就已經算是提倡了。如果編輯推薦了一本關於登山、賽車、拳擊、抽菸或是喝酒的書,出版社想必是眼睛連眨都不會眨一下的;這些主題的書由聲譽良好的出版社(包括大學出版社)出版的狀況也所在多有。以抽菸為例,甚至還可能出版一本歌頌抽菸樂趣的書,順便詆毀一下最近這個多方限制的年代。只有性——尤其是同性戀的性——需要通過特別的審查,好像誠實地談論它就會構成一種妨害。最後終於由良好的判斷和學術自由取得了勝利,出版社也決定出版迪恩的書;但是它所激發的焦慮感,讓我們看到的是一個隨處可見的故事。

因為性愛俱樂部會對自己的顧客造成風險,所以足以構成一種妨害,這種說法並沒有辦法取得條理清楚的論證,尤其如果隱瞞自己的HIV病情,這其實已經構成犯罪行為了。俱樂部怎麼能算是對一般大眾的妨害呢?莎士比亞在鼠疫爆發時所寫的《一報還一報》中,認為妓院這種地方至少真的會讓疾病在不知不覺中散播開來:客人為了尋歡而來,但是同時也染上了鼠疫——接著他走出妓院,把鼠疫散播給未曾同意的一般大眾。 這至少說明了疾病是怎麼傳播給未曾同意的第三人的,雖然看不出來為什麼要把性產業特別拿出來談,因為任何擁擠的場所應該都會發生同樣的事。該劇本中的許多角色本來就覺得性會帶來疾病,或是很骯髒(試想一下克勞迪奧還拿老鼠來比喻),所以他們當然很容易覺得其他疾病也會聚集在那種地方。但事實上,劇院、市場、人來人往的餐廳——這些地方都同樣具有傳染鼠疫的風險(倫敦劇院也確實在一六○三年因為鼠疫爆發而停業了)。

不過,鼠疫的確是靠接觸傳染的。淋巴腺鼠疫(bubonic plague)是靠跳蚤傳染的,而跳蚤會從一個人身上跳到另一個人身上。肺鼠疫(pneumonic plague)——在莎士比亞的年代,倫敦流行的大概是這種——是透過唾液傳染的。只要是狹窄和擁擠的地方,這兩種鼠疫都很容易散播給不情願的在場者。但是HIV/AIDS不是這樣散播的。只有靠性接觸、輸血、捐贈器官、共用針頭等行為,才有可能感染HIV/AIDS:換句話說,必須要靠體液從一個人的身體裡直接流入另一個人的身體裡。病毒在空氣中無法存活很久。所以如果認為澡堂或是其他性產業會對大眾帶來風險,因此就認為這些地方構成妨害,這樣的立論其實很薄弱。

如果所指的是人們會在性愛俱樂部裡感染HIV,然後又散播給外部不知情的第三者(配偶、其後的性伴侶),好吧,那我們就再強調一次:對於這種蓄意的隱瞞,已經有刑法的規定可以處理了。如果我們再多想一下就會發現:這類非出於自願、受到欺騙的事情,其實最常發生的地點就是夫妻的床笫之間,丈夫在性行為時拒絕戴保險套,因而迫使他們的太太要冒著被丈夫(不論是異性戀或同性戀)在外面感染的病毒傳染的風險——這是HIV在非洲大肆流行最主要的理由——我們可以看到其中的解決方案並不是關閉澡堂或是妓院,而是改良婚內同意的規定,並且讓警方願意介入婚姻內的強制性行為,女性也要團結起來,抗拒這種被迫忍受的風險。「家」這個受保護的地方,現在反而是發生性行為最危險的地方之一了。

有些案件會用到「道德妨害」這個概念。精確地來說,那到底是指什麼呢?它似乎在指三件事。第一個是純粹德富林式的主張:當我們想像這個行為正在進行時,我們會覺得很噁心。在本書中,我一直在反對這種非彌爾式的論證。不過在這個領域中,德富林的論點通常會和(被宣稱為)彌爾的論理混為一談。而用來指稱「道德妨害」的第二件事是說,如果某一個地區有性產業存在,就會讓該地區的人想要光顧那個產業;因此其存在本身就等於是在推廣某種許多人並不喜歡的自願行為。一般人的經驗通常並不會支持這類主張,不過就算是雜交俱樂部當真會在某一個地區製造出更多的雜交者,根據彌爾的脈絡,這就足以認為它構成一種妨害了嗎?有某些要素——例如直接的因果關係和非自願的強加——並不存在:他們是因為模仿、方便或是受到吸引才換伴雜交的,而不是受到強迫。

道德妨害的第三種意義——同樣也被宣稱是彌爾式的——是指性產業會像磁鐵一樣,引來各種形式的不道德或是不合法的活動。如同我們將在下一節討論的,能夠支持這類主張的實證經驗通常很缺乏或很不足。但是就算有很強大的經驗支持,如果我們當真在乎彌爾的分類,還是必須對第二種活動中的兩種不同類型作出區分。其中一種會關乎到其他事涉自己的活動,例如賣淫。這些活動可能是違法的,但是只會有經過同意的當事人涉及其中,因此它們不會構成彌爾脈絡中的妨害。它們不會直接作用在未經同意的人身上。或許它們根本不應該被當作違法行為,不過那是另外一回事了。

第二種類型就真的是有害的活動了,例如強暴和性侵、肢體暴力、欺騙性的藥物(例如給女性的「約會強姦迷藥」),以及非法交易(涉及暴力或是詐欺的賣淫)。澡堂或雜交俱樂部不一定會吸引強姦犯。一般大學的兄弟會聯誼對不情願的女性霸王硬上弓的狀況,說不定還比任何俱樂部都多。當人們前往性愛俱樂部的時候,他們大概都已經知道那是什麼地方了,也知道要保護自己(但是前去參加兄弟會聯誼的年輕女性就未必有這個警覺了)。

如果有女性透過網路認識一名男性,並且跟他單獨前往一個隱密的地方,這件事也比她們在性愛俱樂部裡找男人不安全得多。然而如果在性愛俱樂部裡還是發生了對不情願的對方施暴的事,那就應該直接依刑法的規定處理,就像發生在其他任何地方一樣。我們的目標應該是犯罪者,而不是經過雙方同意的行為所發生的地點(雖然有時候犯罪者會光顧那個地點)。(如果大家都知道黑幫頭頭們很喜歡光顧某一家餐廳,大概不會有人提議把那家餐廳關掉吧。)

相關書摘 ►《從噁心到同理》:訴諸於「噁心感」,是反同性戀策略中重要的一環

書籍介紹

本文摘錄自《從噁心到同理:拒斥人性,還是站穩理性?法哲學泰斗以憲法觀點重探性傾向與同性婚姻》,麥田出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:瑪莎・納思邦(Martha C. Nussbaum)

譯者:堯嘉寧

美國法哲學巨擘理性檢視性傾向與同婚議題的雄辯宣言

思索多元性別,從憲法價值再出發。

走一條理性的路,回歸將心比心的同理世界。

身為多產作家和獲獎無數的思想家,納思邦是當代關於法律、正義、自由、道德和情感研究的重量級權威。在這本打破成見、回歸性別議題本質的精悍著作中,作者集中火力,以理性但義正詞嚴的態度,瞄準「噁心感政治」——反對同性平權的非理性壁壘——全力迎擊,深入多件與性傾向相關的憲法實際案例,由法入理、由理問情,為同性婚姻及多元成家凜然辯護。

納思邦認為,厭惡與噁心感一直是那些歧視同志者的根本動機。在面對同性戀行為及連帶的人際關係現象時,反同婚人士會經歷一種類似「身體廢物、噁心昆蟲和腐壞食物」的不快感,利用此負面感受來撻伐同性婚姻,並證明一系列法律限制的正當性——如「反雞姦法」與「捍衛婚姻法案」。他們甚至認為,這種生理、心理交互作用的反感情緒具備某種「智慧」,使社會得以遠離敗壞倫理道德的性別選擇。然而,「噁心感政治」的激情主張,違背了所有公民在法律之前皆平等的基本原則。欲對抗這種價值操作,納思邦提出了「同理心政治」的解決方案,強調個體尊重、不分族群的愛欲渴求與性的本質,鼓勵人們運用想像力,積極理解另一方的立場。

全書精闢嚴謹,邏輯清晰,充滿人性關懷。作者從噁心感、歧視、隱私、結婚權、親密行為等眾多面向,論及身體自由、同性婚姻乃至公開性愛,將事物的本來面貌引入法律的嚴密框架中,擺脫噁心感的非理性羈絆,邁向同理思考、平等正義的終極出路。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九