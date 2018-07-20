從消失的昭和百工看日本百年變遷：推人服務員、報社傳訊鴿專員、哭賣小販

文：澤宮優

推人服務員

押し屋（列車）／おしや（れっしゃ）／oshiya（ressha）

是在國鐵列車等通學通勤的尖峰時段，推乘客的背，把溢出車外的乘客推進車廂的電車員。昭和三十年十月第一次出現在新宿車站，由打工學生負責，又稱為旅客調整員學生組。

推人服務員的工作是負責在國鐵等的尖峰時段，推著乘客的背，把溢出車廂外的乘客與物品推入車內，讓車門得以順利關閉的服務員。由於不太算是需要專業的工作，通常找學生來打工，也是國鐵最初的大學生兼職員工。

最早的推人服務員誕生於昭和三十年十月二十四日，當時正邁向經濟高度成長，列車混雜程度已經來到了前所未見的地步，光靠站務員也無法應付，只好另聘人幫忙。

國鐵列車，則由旅客整理員的學生班負責。

通常將乘客推上車時，要站在車外，用力推乘客背部，把乘客推上車，但有時車廂內實在太擁擠，服務員也只好站上車，背對著乘客，雙手緊抓兩邊車門，用自己的背拚命把乘客擠回車廂內。不過通勤的尖峰時間乘客火氣也很大，若強押或被拉出車外，反而會引來乘客的咒罵或毆打。也有些服務員，使盡吃奶力氣往內一推的瞬間，自己竟也進入車內，隨著車門關閉，只好跟著搭到下一站。

一般來說，每個車門前派有一名推人服務員，不過人數會隨季節調整。譬如冬天大家都穿大衣時，衣服厚、車內自然更擠，此時就需要更多的推人服務員一起幫忙。

服務員會確認乘客都已上車，然後通知車掌。同時車門關閉時，也要確認是否有人或衣服、物品被車門夾住。有的話要塞回車內，因而有時還必須硬用手把車門扳開。

此工作是日本獨有的現象，海外媒體曾以「pushman」為名介紹。私營鐵路亦曾引進推人服務員的服務，國鐵則於昭和六十年六月一日開始漸次廢除，改由站務員負責。

報社傳訊鴿專員

新聞社伝書鳩係／しんぶんしゃでんしょばとがかり／shinbunsha denshobatogakari

電信技術還落後的時代，報社的獨家新聞是把原稿綁在信鴿腳上，送到東京的總部。報社裡飼養信鴿的「傳訊鴿專員」，多隸屬於「編輯局機報部信鴿室」。

明治時代，日本陸軍開始了軍用信鴿的實驗。此舉引起東京朝日報社對於利用信鴿傳訊的興趣。也開啟了報社傳訊鴿的契機。那個年代電信技術不發達，地方的獨家新聞稿往往無法快速送到總公司。於是報社想到把稿子綁在信鴿腳上，讓鴿子飛到總部，後來連底片也讓信鴿傳送。

關東大地震震垮了通訊網絡後，各家報社紛紛設置鴿舍，養起信鴿，把運動賽事的戰況或在仙台舉行的陸軍特別大演習等實況報導，藉由信鴿傳達。從仙台到東京約三百公里的距離，要飛四小時又四十分鐘。

負責養鴿與訓練的是「信鴿專員」，在報社裡算是專門人員，少異動、人數也少。他們拿到報社派給的信鴿後，便在報社頂樓搭建鴿舍養鴿，早晚規律地放飛信鴿、讓牠們運動。訓練時飛行路線分成東海道線、東北線、中央線、上越線、信越線等，鴿子也分成不同團隊，讓信鴿記住牠們所屬的地理位置。信鴿專員無週末等的固定休假，而是採輪休制。

地方，尤其是山區與離島的災難新聞原稿主要是靠信鴿傳達。信鴿專員把五、六隻信鴿關在籠子裡交給記者，同時也告知綁傳訊筒與底片筒的方法。之所以要動用到五、六隻信鴿，是因為信鴿在飛行途中可能遭其他鳥類襲擊。而這其中，有兩隻要揹底片筒，兩隻腳上綁著塞有相片說明的傳訊筒，另外一隻身上什麼也沒綁，負責前導。當看到所有信鴿平安歸來，對信鴿專員來說是最歡喜的瞬間。

昭和十五年發生的三宅島火山爆發事件，也是拜信鴿傳遞消息，報社才有辦法發布新聞。讀賣新聞更頒發社長獎給當時傳遞照片的信鴿。

不過戰後各家報社的獨家爭奪戰愈演愈烈，隨著電報機的發達，甚至還能透過直升機送照片，信鴿出勤的機會變少。到了昭和三○年代後期，已不再使用信鴿。有些信鴿出勤時會遭野鳥襲擊，甚至負傷而回，相較一般的鴿子約十年的壽命，信鴿僅有五、六年，堪稱短命，對鴿子來說，的確是份辛苦的工作。

【信鴿數量】3,172隻（昭和元年）／約300隻（昭和29年） 【通訊數量】運送4,036張通訊紙、60張照片（昭和元年）／211份原稿（昭和29年） 皆取自東京日日新聞社

哭賣小販

泣きばい／なきばい／nakibai

Photo Credit: 麥田出版 在街上哭賣鋼筆，編造悲慘過去與演技影響銷售成績。

在街上哭訴「工廠倒閉」、「身上的錢被扒走了」，編造自己悲慘的遭遇以博取行人的同情，進而把商品銷售出去的詐欺小販。有時也與「偽顧客」* 勾搭結夥，是不景氣時經常出現的銷售手法。

此銷售手法，常見於戰後至昭和三○年代。這些哭賣小販會選擇在人來人往的街道上，尤其是公園、廣場或觀光地等，以人潮流動快速的場所最佳，畢竟被人指認出來就麻煩了。

販售的場景大致是這樣，一男子在廣場裝作是鋼筆工廠的前員工，表情悲戚地在地上賣鋼筆。此時一名他的舊識突然經過，停下腳步，其實這個人就是假扮的偽顧客。

開口問他：「喂，你在這裡做什麼？」

他哭訴著說：「我工作的鋼筆工廠倒閉了，拿不到退職金，只能拿這個來賣。」

此際，行人們紛紛靠近過來。偽顧客拿起鋼筆，仔細端詳。

「這不是派克鋼筆嘛！」

「是啊，是美國的鋼筆，高級品啊。」

此時偽顧客會依隨人群聚集的情況，開口問價錢。

「多少錢？」

賣家說了價錢，偽顧客滿懷感激地說：「派克筆，竟然賣得這麼便宜！」立刻掏錢買了，其他人見狀也紛紛購買。於是他們靠著話術與演技，騙了其他毫不知情的人。

也有不靠偽顧客，專門哭賣的小販。他們從雇主處以低價購得商品，並準備一套說詞，就在街上以此賺錢。這些哭賣小販中，又以鋼筆仿職人（不是職人，而是裝作職人的樣子，擺攤售貨的商人）的浪越繁信最有名，他閱讀了村上浪六的《當世五人男》，不斷練習模仿，把自己化身為書中人物，冒充書中的人物身家背景，讓毫不知情的人因同情而購買商品。據說他在淺草寺內哭賣，一個小時就可以賺得一天的生活費。

戰後，由於經濟不景氣，處處可以看到這樣的商販。

* 譯註：日語稱之為櫻花，為何稱為櫻花，眾說紛紜，其中之一是指偽顧客猶如櫻花的盛開與凋零，瞬間招來圍觀顧客又簇擁人家掏錢購物，然後隨即消失蹤影。

【流淚的理由各式各樣】 哭賣的名稱，往往與哭訴販賣的東西有關。廣義來說，他們也屬於一種的街頭賣藝。裝成鋼筆職人哭訴叫賣的，是一種的「仿職人」。以火災的理由哭訴叫賣的，則稱為「仿火災」。都算是露天攤販的一種。 參考文獻：《日本的放浪藝 獨家版》小澤昭一著，岩波現代文庫，平成18年／《昭和──兩萬日的全紀錄，第10卷，電視時代的揭幕》講談社，平成2年

書籍介紹

本文摘錄自《昭和百工圖鑑：從消失的一一五種職業，窺見日本近百年的社會變遷》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：澤宮優

譯者：蘇文淑、陳柏瑤

繪者：平野惠理子

從昭和百工窺見時代的縮影、從職業看經濟趨勢、文化推移

在那個以汗水勞力換取生活所需的年代

哭賣小販、都電司機、三明治人、書腰執筆人、伯樂、打字員、鬼曆商……

為昭和歲月寫下紀錄，獻給所有真心做工的人

為何車掌小姐有分紅領和白領？

咖啡館和咖啡吧有什麼不同？

messenger在不同時代有不同形式？

是勞工宿舍出租、還是行動的鉗制？

本書所謂的「昭和百工」，主要是昭和時代的庶民工作，現在已全然消失的職業。另一種則是逐漸消失中，現在仍隱隱留存，最盛時期是則落在昭和年代的職業。再者，就工作本身來說已消失、不存在了，但在部分地域的慶典活動中仍可見到，例如本書中所提及的說故事屋等。換言之，那些象徵昭和年代、消失於昭和年代、或在昭和年代迎向全盛時期的職業，一概統括於「昭和百工」。

在此所列舉的職業工作，很多因現時狀況遭時代當下流行、更具便利性的嶄新職業所取代，而後猶如失蹤般不再受到人們的關注，然後持續直到今日。

現今，關於當時的紀錄少之又少，可以作證回顧的人也愈來愈少，有時甚至無法理解那究竟是什麼樣的工作，或是工作內容也不得而知。所謂昭和百工，幾乎皆流落至這般的宿命。但即使現代看來，彷彿毫無存在價值的職業工作，難道沒有屬於他們的主張與意見嗎？傾聽那些無聲之聲，又能否對目前的工作帶來另一番的見解呢？

因此我們該聽聽那些遭到取代的職業工作、那些本來以此謀生的人們所發出的無聲之聲嗎？在凡事要求合理化、快速便利化的姿態中，或許可以提醒我們是否遺忘了什麼重要的事物。即使是現代最先進的職業工作，總有一天會如同昭和的那些工作般，走向消失的命運。如今最興盛的職業，肯定終被更便利且更低酬勞的工作所取代。

所謂的無聲之聲究竟是什麼？就由閱讀本書的讀者自由地思考想像吧。那些消失的職業工作，比現代的任何工作，都更具人性的氣味與溫度。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九