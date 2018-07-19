彼得渥雷本的自然觀察筆記：植物與動物中的氣象預言家分別是誰？

文：彼得・渥雷本（Peter Wohlleben）

植物中的氣象預言家

高氣壓形成的好天氣逐漸遠離，低氣壓緊接而來，空氣中的濕度慢慢增加。不過很多植物並不喜歡這種狀況，因為壞天氣帶來的降雨會延緩植物的傳宗接代。許多植物靠著微風吹送帶有絨毛助飛的種子，讓它們遠行離開原生地。有時種子的絨毛沾了濕氣飛不起來，然後一場雨又把種子全部直接打落在原生母株生長的地上。所以，這場雨便讓植物注定無法再開拓新的棲息地。

同樣的狀況也會發生在盛開的鮮花上：被雨水沖刷後的花粉再也無法被蜜蜂攜帶而授粉。所以當空氣中的濕度增加，表示快要下雨了，有些花朵便會自動開啟「保衛措施」：從內在產生自衛反應，閉合花瓣，無莖的銀薊（Silbedistel）就是典型的代表。它們的花瓣大又具裝飾性，我們可以從它的花朵明顯看出上述的天然現象，因此銀薊又俗稱「天候薊花」（Wetterdistel）。就連乾燥的銀薊都能預報天氣，對它來說，那只是一種純機械式的觸動感應，因為花瓣受到不斷增加的濕氣所滋潤，便自發性地將花瓣豎直再閉合。過去人們習慣在門前掛朵現在已被列為自然保育植物的銀薊，就是為了及時預知雨天的到來。

還有很多植物的花，例如龍膽花（Enzian）與睡蓮（Seerose），都能感應氣候的轉變。這些水生植物與其他構造簡單的植物不同，不只有對空氣濕度的變化有反應。要不然像永遠都浮在水面上的睡蓮要如何去感應濕度的變化呢？睡蓮的花因構造特殊，從花瓣開合的現象就能顯示天候狀況。不管是氣的差異（高氣壓區或低氣壓區），或是滿天積雲使天空漸漸變暗，可以確定的是，睡蓮的花瓣將合起來，而且常發生在下雨前的幾個小時。

接下來有一個我特別喜歡推舉的候選人：雛菊（Gänseblümchen）。基本上，雛菊的蹤跡到處可見，如果你的花園裡還沒有這些迷你植物，我建議你為它們保留一片小小園地。只要瞄一眼黃白相間的花瓣，你就能知道今天是否可以把衣服晾在戶外，或最好是晾在室內。如果等會兒就快要下雨，甚至是一場雷陣雨，雛菊就會先閉起花瓣，有些雛菊還會垂下花苞，不讓任何水滴流入。晴天時，雛菊則會維持盛開狀態。不過上述狀況只在白天發生，一旦夜暮低垂，雛菊也跟其他的花一樣，會合上花苞。

大家都知道，雛菊花瓣的開、合，就是應用感溫運動。我們可以用科學的角度來說明單一片花瓣上下部分的生長差異。高溫時，上端的生長快過下端，所以雛菊在溫暖的太陽下會打開全部的花瓣。一旦烏雲來了，由於花瓣能預先感應溫度的下降，下端會長快一點，花瓣自然自動關閉，這跟它平日的閉合運作很像。為了使花瓣能持續感溫，雛菊必須穩定不斷地緩緩增長，這一小段增加的長度也能幫你辨認新鮮雛菊與老雛菊的差異。

有些能夠預示天候的花，不像雛菊這樣喜歡反覆開合，雨天時任隨花粉與花蜜暴露在外。有些花可能是人工養殖的花，它們已喪失天然感應的寶貴能力，有些花可能只想提供花粉給一些獨行俠類型以及較不畏風雨吹打的昆蟲，然後自己從中得到傳宗接代的良機。不過也可能是因為其他的祕密，這一切還有待我們探索。

動物中的氣象預言家

有些動物除了對雨天有感應外，更能在降雨之前改變行為。這裡有一個候選人早以其專業級的氣象預測能力聲名大噪，人稱「雷雨小飛蟲」（Gewittertierchen）。這種迷你昆蟲俗稱薊馬（Thripse），大小只有一至二公釐，翅膀上有流蘇狀的微細毛髮。然而牠的翅膀跟鳥翅不同，比較像是船槳，可以藉由它們在空中飛行。這種大小的昆蟲在空中遇到的阻力跟人類在水中游泳的阻力強度相同。所以空氣的阻力雖不至於讓牠墜落，但也讓牠無法自由飛行。

薊馬飛行的時候比較像在空中游划，飛行速度也偏慢。除了悶熱的天氣外，牠們喜愛不穩定的氣流，才能藉助氣流更快、更順利的在花草之間穿梭飛行。剛好，悶熱跟起風兩項條件正是雷雨來臨的前兆，這時幾百萬隻的小搗蛋鬼會群起往空中高飛，牠們的出現就是代表暴雨快來前的第一道警訊。

至於燕子（Schwalben）是否也是動物中的氣象預言家，向來備受爭議。有句農諺這樣形容：「燕子低飛、蛇過道，大雨馬上就來到。」因為在大雨來臨前，燕子必須低飛在草叢上，有利牠獵補躲在草裡的昆蟲。但是科學家觀察發現，真實的情況卻跟這句諺語完全相反：雷雨來臨前的上升氣流（Aufwinden）讓燕子比以往飛得更高，這反而證實另一句老農諺：「燕子高飛晴天到。」這下可真讓人搞糊塗了，不知誰對誰錯。

蒼頭燕雀（Buchfink）的特性反倒提供另一類的天候預告：天氣不好時，牠就改換不同的鳴叫聲調。正常的情境下，雄燕雀只會發出一種旋律，這種叫聲經德國自然森林系研究人員的長期觀察，歸納出易於背誦的燕雀鳥語口訣：「Bin bin bin ich nicht ein schöner Feldmarschall?」（我不就是那位帥氣的陸軍元帥嗎？）果然，大多數雄燕雀的叫聲都合乎這個鳥語口訣；至少晴天時的叫聲都是這樣。若是天氣轉壞，滿天烏雲逼近，甚至下起雨來，雄燕雀就會改成簡單的單音節鳴叫聲「Rätschen」（類似剪刀的喀嚓聲）的聲音。

不過直到目前，學術上對於憑藉這些叫聲就能讓小燕雀有資格被認定為動物氣象預言家的看法仍多有爭議。顯然每當燕雀感到被干擾時，都會發出「Rätschen」的叫聲，而不是只有下大雨的時候。我經常在老闊葉林中見到燕雀穿梭林間，據觀察，當我出現林區時，已是一種（輕微）的打擾，但燕雀似乎不太在意我的出現，彷彿不被干擾似地，仍舊像個得意的陸軍元帥自在翱翔。只有變天時，燕雀才轉換聲調為喚雨的叫聲。至於你家鄉燕雀啼聲的可信度如何，其中的真假虛偽就要由你自己定奪了。

人類也能預先感應天氣的狀況嗎？

人的身體對氣候驟變也有感應的這個看法很合理。就像天氣的高氣壓與低氣壓兩區，用來區分空氣壓力的強烈不同；如果接著高氣壓而來的是低氣壓，情況就很像輪胎放氣。所以我們一般用來測量氣壓的氣壓計與加油站用的胎壓器沒什麼兩樣。而我們人呢？生活在地球的大氣層，就好像坐在汽車的輪胎裡。

有些人天生體內建置了一部氣壓計。體外的氣壓一下降，身體就感到不舒服，專業術語稱這種反應為「氣象病」（Wetterfühligkeit）。但截至目前為止，科學家對於天氣惡化與身心不舒服兩者之間有何關聯，還沒有達成共識。其中一個理論認為，是體內受到細胞膜傳導能力改變的影響。由於神經系統感受刺激的臨界點降低，導致輕微的疼痛，特別是患有突發病症的病人，他們對天候的變化更是敏感。

不過有些科學家卻認為，氣象病是由於空氣溫度的改變，例如從乾熱的空氣突然轉變成濕冷的空氣。至今不少引發氣象病的原因仍無法釐清，其中唯一確定的情況是，有些人的確會隨天氣惡化產生身體不適的反應。你可以注意一下，當某天氣壓計再度突然發生壓力驟降的時候，自行檢視一下身體狀況，或許未來你根本不需要使用氣壓計。

書籍介紹

本文摘錄自《花園的祕密語言：彼得・渥雷本的自然觀察筆記》，地平線文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：彼得・渥雷本（Peter Wohlleben）

譯者：陳怡欣

這一次，彼得・渥雷本要帶我們走出森林，

走進身邊的花園，聆聽自然祕語。

你或許有過這樣的經驗，當看見燕子成群低飛、成群的蚯蚓鑽地而出，心裡頭便有了底：即將要變天了！

其實，大自然將更多的祕密化作了一條條線索，藏在花園裡。只要我們打開感官，用心觀察花草蟲鳥、溫度、濕度、氣味、聲音等等，哪怕只是一片小小的泥土，讀懂了，你都能解開祕密，掌握大自然帶來的第一手消息。

這是一本教你照顧花園的好書，也是一本帶你在花園裡接應萬物、與自然溝通的教本。其實你無須遠行，只要懂得如何照顧、解讀自己的花園，花園早已將大自然帶到身邊。

觀看、凝聽、然後……驚喜

不妨在花園裡幫小雛菊留一片小園地，它們是稱職的氣象預報員。只要瞄一眼花瓣，就能從開闔中知曉今日晴雨。

月亮的引力其實不只能使海水漲高，其實也能使地殼抬升。有時候在一天內，花園的土地竟可有上下起伏六十公分的位差，只是我們無法察覺，必須透過複雜的儀器才能測量。

南瓜在清晨五點開花，金盞花在八點打開花瓣，九點是瑪格麗特，正午則是午時花。每一種花都有不同的綻放時間，且準確到能與時鐘匹敵。所以，有人利用不同花朵的綻放時間，設計了花鐘報時。

如果想照顧好植物，千萬別天天澆水，否則，植物習慣了水分充足的環境，就會被慣壞，不願好好向下紮根。

如果讓植物擁有自由意志，為自己的外觀選擇一種顏色，答案會跌破眾人眼鏡：絕不是綠色。因為綠光是日光被植物過濾、使用以後，用不到的光線。

彼得．渥雷本將個人對動植物的觀察、對大自然的感動，以暢達、專業的筆調說明，讓讀者深切感應到他的滿腔熱情，在閱讀時不僅產生共鳴，更能了解自然現象的形成與影響。這是一本不與實務脫節的自然智識好書，許多有趣的現象都能在書中找到答案：氣溫升到十二度後，蜜蜂才會出現在花園；大熱天不用每天澆水；睡蓮在快下雨前幾小時會自動合起……

作者以其親身體驗配合專業學理，從追蹤大自然說起，引導讀者如何預知氣候；如何於自家花園觀看樹的搖擺，測出風的強度；學習觀察冰雹剖面紋理；為何雨後的星空特別亮……在自家院子裡有著千百種東西，等著你去發現、去觀察……

Photo Credit: 地平線文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺