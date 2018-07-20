《決勝從轉念開始》：雖然你的大腦裡住著「洞穴人」，但那並不是你

文：瑞克・彼得森（Rick Peterson）、賈德・霍克斯卓（Judd Hoekstra）

大腦在壓力之下如何運作

反射反應為什麼把壓力當成威脅？要知道這點，必須先了解人腦運作的基本原理。我們的目標並不是要把你教成神經科學家，因此，我們會用簡單、實用的詞彙來解釋大腦科學。

只要對大腦有一套簡單易懂的概念，你就能開始善用這套知識。我們的目的是讓你可以把這些知識活用於自己的生活，壓制原始的反射性反應，有意識地另外挑選一個可增強表現的反應。

如果要了解人腦在壓力之下的運作，最好先知道大腦三大主要區域，以及科學家和心理學家如何幫助我們了解壓力處理的機制。

洞穴人（Caveman），又稱爬蟲動物腦（reptilian complex）

有意識的思考人（Conscious Thinker），又稱新皮質（neocortex）

硬碟（Hard Drive），又稱邊緣系統（limbic system）

洞穴人（男女大腦都有洞穴人）住在腦幹和小腦，是大腦的威脅中心。洞穴人的目標很簡單，就是存活，所以不斷在巡邏，尋找危險所在。面對威脅時，洞穴人的瞬間反應是「戰鬥、逃跑、定住不動」，這是洞穴人最常採用也最本能的反應。

在史前時代，威脅大多來自大自然，是危及肉身的威脅，因此，洞穴人的「戰鬥、逃跑、定住不動」非常有利於生存。在物競天擇的環境裡，腦袋住著最快速、最強壯洞穴人的人，存活機率最高。

經過幾萬年的演變，人類大腦裡的洞穴人仍然活著，強壯如昔，可是，今日世界已經跟史前世界大不相同，洞穴人已不像過去那麼有用。現今世界的壓力大多跟人身威脅無關，而是心理層面。但是洞穴人無法區別當今的「心理」威脅和史前時代的「人身」威脅，會把「在眾人面前演講」當成「被鬥牛犬追得滿街跑」，用同樣的反應來處理，於是血液會大量流到我們的四肢，以利於逃跑或用力反擊，也就是說血液會大量流出我們的大腦，我們清楚思考的能力就會受限。

因此，洞穴人的「戰鬥、逃跑、定住不動」反射反應不僅無法幫助我們處理心理層面的威脅，反倒有害。史前時代洞穴人的長處，碰到現代的壓力反而成為削弱表現的禍首。

我們更進一步來看看洞穴人碰到現代世界的壓力是如何反應：

只想著哪裡會出錯，被恐懼、擔憂、懷疑給吞噬。

根據感覺快速形成定見，而不是根據事實，然後再替其定見尋求背書。

欠缺各個不同角度的關照，放大某一情況的重要性。

看不到其他可能，只想到極端情況：不是生就是死。

把悲慘後果的可能性放大。

把失敗的後果放大。

沒有把握，極度在乎他人的看法。

把失敗個人化（personalize）。

遭遇現今世界的壓力時，不管是重要的業務簡報、學業考試、運動競技、還是鋼琴獨奏會，任由洞穴人主導局面並不聰明。丹尼爾・高曼（Daniel Goleman，暢銷書《EQ》的作者）創造了杏仁核挾持（amygdala hijack）一詞，意指「人的一種情緒反應，是瞬間排山倒海而來，跟實際外在刺激不成比例，因為更嚴重的情緒性威脅已被激起」。

如何知道自己已被洞穴人挾持？這時會出現情緒性、非理性的反應，通常會產生負面的自我對話：

「我為什麼在做這個？真笨！ 我不可能辦到的，我的對手比我厲害太多。要是失敗怎麼辦？要是我做錯決定怎麼辦？我處理不來，有沒有方法可以讓我逃離？這是我人生至今最重要的簡報／比賽／表演，這種機會不會再有，我沒有選擇，非贏（成功）不可，如果搞砸就慘了，以後再也不能出現在這裡。這真是惡夢一場，壓力好大，有好多人在看著我，他們會覺得我是白癡，他們會笑我，我的隊友會對我很失望，我會一敗塗地……」。

如果把你的想法裝上喇叭，把你對自己說的話播放出來，你八成會被送進精神病院。如果有人這樣對你講話，你一定不會跟他往來，那你為什麼要這樣對自己講話呢？

其實講話的人不是你，而是你腦袋裡的洞穴人，這是很重要的一點，一定要分清楚。

雖然你的大腦裡住著洞穴人，但那並不是你。

之所以要你了解這種本能的、原始的壓力反應是來自洞穴人而不是你，目的是希望你不要再因為有這些想法和情緒而鞭斥自己。

那麼，如果洞穴人並不是你，誰才是你？面臨壓力時，你其實要開啟的大腦部位是「有意識的思考人」（Conscious Thinker），他住在你大腦裡的新皮質。洞穴人的目標是生存，意識思考人的目標則是成功。根據這個目標，我們進一步來細看你大腦裡這個求勝信念（也就是「意識思考人」）是如何反應。

你把壓力視為挑戰、一個展現能力的機會。

你充滿信心。

你只專注於自己可掌控的部分。

你專注於發揮自己能力、拿出最好表現。

你為自己而表現，不是為別人。

你的自尊是取決於你的內在價值，而不是取決於你的表現或他人的看法。

你先蒐集事實，然後才做出推論。

你會看大方向，從適當的角度來審度情勢。

你會探索各種可能。

你會客觀看待任何結果發生的機率。

你知道自己可以處理任何後果。

你會從不甚理想的結果當中學習。

如你所料，意識思考人的自我對話有建設性多了：

「我現在之所以在做這個，是因為我喜歡，是因為對我達成目標有幫助。我知道我做得到，因為我透過練習和準備已經學會這些技能。我不奢求完美，只求盡最大努力，拿出練習時的表現水準。我雖然很想贏（成功），但是我也知道影響結果的因素很多，並非完全操之在我。既然已盡最大努力，任何結果我都能接受。我只專注於發揮全力，不會在乎別人怎麼看我，畢竟那不是我所能控制。不論結果如何，我未來仍然有其他機會可展現我的能力。」

有意識思考人，就不會陷入極端，其他選項就會出現。雖然不容易，但是請務必記得：

無論何時何地，想法是可以自己選擇的。

從洞穴人和意識思考人的說明，可以輕易看出，壓力會衍生出一場戰役，一場爭奪腦袋控制權的戰役，可惜的是，在這場爭戰中，洞穴人有幾項不公平的優勢。

首先，洞穴人的速度比較快。根據艾維恩・戈登博士（Dr. Evian Gordon，專精高效能表現的神經科學家），大腦每一秒鐘會無意識地判定五次何者危險，然後避開危險。早在外在訊息送抵意識思考人之前，會先到達洞穴人，這點無從改變。如果出現的是人身威脅而且「戰鬥、逃跑、定住不動」反應有其必要的話，這確實可以救你一命，但是如果危險是心理層面（譬如現今世界的壓力），洞穴人的反應就毫無助益。

據神經領導力學會的科學家大衛・洛克（David Rock）的解釋，威脅反應（threat response，即面對威脅時的反應）「對心智的負荷很大，會扼殺生產力……分析式思考、有創意的洞察力、解決問題的能力都會被削弱」。因此，有必要對威脅反應有個了解，並且避免觸動。

除了速度比較快之外，洞穴人還比較強壯。在我們的大腦裡，用於傳遞「危險」、偵測「威脅」的神經通路（neural pathway），比用於偵測「獎賞」的神經通路多很多8，這也就不難理解為何恐懼、擔憂、懷疑如此深植於我們的運作系統之中。

那麼，如何知道自己的思考被洞穴人挾持了？史蒂夫・彼得斯博士（Dr. Steve Peters）是《黑猩猩悖論》（The Chimp Paradox）一書作者，也是英國精神科醫師，從事頂尖運動競技的研究，他說，最簡單的方法是問自己：

這種想法或感受是我想要的嗎？

很簡單，如果答案是否定，就代表洞穴人取得掌控。

你大概會想：「乾脆把洞穴人拿掉就好了。」隨著我對大腦的運作逐漸有所了解，我也曾有同樣的想法，不過，動手術拿掉杏仁核雖然可以增強你在壓力之下的表現，但是會留下幾個不樂見的副作用。首先，「戰鬥、逃跑、定住不動」的本能反應會喪失，你就無法從人身威脅安然脫身；其次，少了杏仁核，你就不會有情緒，無法享受生命中快樂的瞬間（包括在壓力之下拿出最好表現的快樂）。

如果不能把洞穴人拿掉，那我們可以做什麼？我們可以學習馴服洞穴人。不過，我們先來看看大腦第三個部分，才能了解大腦在壓力之下是如何思考。

硬碟住在大腦的邊緣系統，負責儲存你的價值觀、記憶、信念，並且根據這些來決定該採取什麼作為。洞穴人是根據情緒來將價值觀、記憶、信念存進硬碟，而意識思考人則是根據邏輯來將價值觀、記憶、信念存進硬碟。

跟真正的電腦一樣，硬碟並不知道存進去的資料品質如何，只是根據存入的資料來行事。如果是來自洞穴人的資料，套一句俗話就是：「進去是垃圾，出來也是垃圾」，反之亦然，硬碟裡來自意識思考人的價值觀、信念、記憶等如果越多，你在壓力之下做出的決策、行為就越好。

沒錯，大腦的運作是非常複雜的過程，用以上的說法來解釋過於簡化，不過要再次強調，我們不是要把你教成神經科學家，而是給你一個大概的模型，說明大腦在壓力之下的運作方式，好讓你可以理解、應用。

好，現在我知道大腦在壓力之下的運作方式了，然後呢？如果要在緊要關頭也能有好表現，你必須學會馴服你大腦裡的洞穴人，多多把意識思考人的價值觀、信念、記憶下載到你的硬碟裡，而這就得動用到「轉念」技能。

碰到壓力時，你必須無視洞穴人給你的反射性反應，然後選擇意識思考人的念頭。為此，你必須製造空間和時間。

相關書摘 ►《決勝從轉念開始》：把「投進手套」和「化整為零」應用於工作

書籍介紹

本文摘錄自《決勝從轉念開始》，遠流出版

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作者：瑞克・彼得森（Rick Peterson）、賈德・霍克斯卓（Judd Hoekstra）

譯者：林錦慧

學會抗壓，《魔球》投手教練轉念心法！

「轉念」高壓處境，贏在決勝點！

在《Crunch Time》一書中，他聯同領導力專家Judd Hoekstra分享如何處理高壓力的處境，並獲得出色表現。

比利・比恩（Billy Beane），真實球場上的《魔球》主角，衷心推薦 :

「他成功激發出我們投手新秀的最佳表現——也就是運動家三巨投：Barry Zito、Tim Hudson、Mark Mulder。更重要的或許是，在他的協助之下，有些身體先天條件較差的投手也能發揮最大潛能，對球隊帶來最大貢獻。棒球是勝負就在毫釐之間的比賽，能否讓所有球員（上自先發球員下至替補球員）在壓力之下也能始終如一發揮潛能，往往就是勝負的關鍵。 瑞克和賈德透過圈內人視角所觀察到的有趣故事，分享了對壓力免疫的人有何不同思考，以及為何能在最緊要關頭拿出最好的表現。對我們球隊來說，瑞克是造就新轉機的人，Crunch Time一書的智慧也會給你和你的團隊帶來新轉機，請好好享用！」

作者指出，處理重要時刻的心理壓力不是只有運動員才需要，一般人也同樣需要學會這種技巧，作者把這方法稱為「轉念」（reframing）。現代人面臨壓力，如面試、演講或考試等時，你可以「轉念」你的高壓處境，改變這個令你恐懼的威脅成為一個讓你發揮的機會。

臨床心理師洪仲清也說：「《決勝從轉念開始》這本書結合了運動心理學，以及商管的理論與實務。從運動員與業務銷售如何面對危機，對應到日常我們都要面對的壓力，把焦點從外在拉回到內心，讓危機成為可能的轉機。⋯⋯轉念目前依然是入門門檻低，快速且有效的調適方法。尤其是這本書寫得簡單清楚，立即可執行，讓我能輕鬆學習。跟各位朋友分享！」

在書中，作者提出六個不同的「轉念」策略，當中包括：

從賣力轉為放鬆； 將緊繃轉為笑臉； .將焦慮轉為掌控； 將懷疑轉為信心； 將失敗轉為學習契機； 將做好準備到轉為過度準備。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九