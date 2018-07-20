《決勝從轉念開始》：把「投進手套」和「化整為零」應用於工作

文：瑞克・彼得森（Rick Peterson）、賈德・霍克斯卓（Judd Hoekstra）

化整為零：你可以專注三秒鐘嗎？

如果覺得任務的難度超乎自己所能處理，你很容易會充滿恐懼和焦慮，感覺受到威脅，這時，一個降低難度、對付威脅的有效方法是：化整為零。

化整為零是把看似龐大可怕的目標切成一個個小塊的目標。換句話說，不要想一口吞下大象，而是一次咬一口。把大目標切成實際可達成的小步驟，可降低焦慮、提升信心和掌控，從洞穴人模式切換到意識思考人。

如果把結果導向的大目標切成一連串簡單、短期、小規模的過程導向目標，你會更頻繁體會到成就感。每次一有目標達成，你的身體就會釋放多巴胺，也就是令你感覺良好的神經傳導物質，你會感覺有信心、有生產力。

我們都知道，若想有高水準表現，專注是必須的，可是，如果無法長時間保持專注，我們很容易就會陷入焦慮，覺得自己會被挑戰擊垮。厲害的人不是長時間都保持專注，而是在該專注的時候專注，他們的專注力有特定的「進出」時間點，在必要的時候全神貫注。

一九九四年，瑞克從位於納許維爾（Nashville）的芝加哥白襪隊升上大聯盟，同時擔任牛棚教練以及白襪運動心理部門共同主管，白襪總經理朗・蘇勒（Ron Schueler）和投手教練傑克・布朗（Jackie Brown）請他去輔導羅貝托・赫南德茲（Roberto Hernandez）。教練和隊友都叫赫南德茲為「貝特」（Bert），他搞砸了最近幾次救援，信心直直落。貝特在上個球季表現很出色，成功救援三十九場，包括美聯冠軍系列戰一場四局無失分的成功救援。

瑞克看不出貝特的投手動作有什麼問題，他問了貝特幾個問題，試圖診斷貝特陷入低潮的原因，瑞克從貝特的回答判斷他在投手丘上可能無法專注、注意力無法集中。

一次牛棚練習時，瑞克問貝特：「你投球前會固定做什麼？你會對自己說什麼來讓自己全神貫注於那一球？」

貝特回答：「看到捕手的暗號之後，我會告訴自己『大膽放手投出去！』」

瑞克說：「好，那樣可以讓你全神貫注，那我們就來做做看，你把心裡那句話說出來，然後把球投出去。」

於是貝特開始做投球前的例行程序，瑞克則拿著碼錶在一旁測量時間。貝特看到捕手的暗號之後，說出他內心給自己的指令，接著把球丟出指尖，整個過程花了三秒種。

瑞克問貝特：「你投一球能全神貫注三秒鐘嗎？」貝特說可以。

瑞克繼續說：「通常一局要投十五球，也就是說，只要專注四十五秒就能救援成功。一個球季成功救援四十場就是很優異的成績，換句話說你一個球季必須全神貫注一千八百秒，也就是三十分鐘。你保持專注的時間變得比較短，但是專注力變得更好，做得到嗎？」

貝特平靜下來，輕聲笑了笑：多麼簡單的一件事！

由於瑞克的轉念（縮短專注的時間來達成更好的專注），以及把遠大、結果導向的目標（本季四十場救援成功）切成小目標（專注三秒鐘，把球投進捕手手套），貝特得以將焦慮化為信心和掌控，把威脅轉化為機會，把洞穴人切換成意識思考人。

若要紓解壓力，就要拋開遠大、結果導向的目標。 專注於簡單、短期、小規模、過程導向的目標。

把「投進手套」和「化整為零」應用於我的工作

我從事業務工作多年，每年年初是業務人員焦慮指數最高的時刻之一，去年的業績已成過去式，計分板重新歸零，更新、更大的數百萬業績目標迎面而來，躲無可躲，你必須再一次證明自己的能耐，一次又一次。

對很多業務單位來說，大談業績提升是一種激勵（亦即談論今年業績必須比去年提升多少），儘管立意甚佳，但是集體高喊「我們又把標準拉高了！」卻會令某些人偷偷拭淚，本意雖然是為了激勵，結果卻往往是恐懼、擔憂和疑慮。

為何如此？因為就跟投手一樣，對業務人員來說，銷售這件事也有很多層面不是自己能夠掌控，而且，龐雜的日常業務很容易令人失焦。

聽了瑞克的「投進手套」理論，我馬上開始思考：在我的日常工作中，我的「投進手套」是什麼。我得到的結論是：跟客戶、潛在客戶的高品質互動。只要是有利於銷售以及我跟客戶的關係，就是我所謂的「高品質互動」，而只要我每天把心力放在跟客戶維持高品質互動，對於我達成銷售業績就會有很大的進展。

把我自己的「投進手套」意涵定義好之後，我開始思考每天應該達成多少高品質互動。我把最初的目標設定為兩次，聽到這裡你可能會哈哈大笑問我：「那你每天吃完午餐之後不就沒事幹了？」，且讓我來算給你看，如果每天有兩次高品質互動，一個禮拜就有十次，一個月就有四十次，假設一年有一個月的假期，那麼一年算下來就有四百四十次，比我過去的平均多很多。

開始把全副心力放在「每天兩次高品質互動」這個新的、簡單的、短期的、微小的、過程導向的目標之後，我看待每天工作內容的角度就全然不同。我開始把兩次高品質互動的優先順序排在最前面，在思考時間的安排時，我會不斷問自己：「這對你『投入手套』有幫助嗎？」

結果，我大幅提升了聚焦程度，浪費掉的時間變少。我完全沒把業績目標放在心上，但是業績數字大幅揚升，整年結算下來，比前一年增加百分之二十五。小小的改變，大大的斬獲。

拋開個人最佳成績，勝過個人平均就好！

有時候，我們之所以感覺有壓力，是因為我們用了錯誤的評量方法來評量表現，因而導致我們設定出虛妄的期待，徒增焦慮。

有時候，我們會拿自己跟同行最頂尖的人相比，這就好像週末才打一次高爾夫的人拿自己跟世界頂尖高爾夫好手相比，完全沒有道理。就算是拿自己跟水準相近的人相比，我們也常常會過度膨脹對方的優點、無視對方的缺點，但同時又輕視自己的優點、放大自己的缺點。拿自己跟他人相比，通常只會觸發洞穴人模式，造成焦慮、挫折、氣餒。

比較好的評量方式是：自己跟自己比。該怎麼自己跟自己比才能降低焦慮、提振信心，還能持續增進表現，我請教過茱莉・貝爾博士（Dr. Julie Bell）。貝爾博士是客戶口中的J博士，她是運動心理學家，服務對象包括專業及業餘運動員，同時也給西南航空（Southwest Airlines）、微軟（Microsoft）、State Farm保險公司等等組織提供商業指導。

下圖是J博士自創的一套個人表現評鑑量尺：

Photo Credit: 遠流出版

最左邊是0，代表你的最差表現。以我擔任領導顧問、提供績效解決方案的角色來說，最差表現是一個禮拜只有三次高品質互動。

最右邊是10，代表你的最佳表現。以我來說，最佳表現就是一個禮拜有二十次高品質互動。

最重要的是，量尺正中央是5，代表你的平均表現，是你慣常的表現。以我來說，平均表現是一個禮拜有十次高品質互動。

J博士鼓勵客戶不要一看到「平均」兩個字就抓狂，她說：「捫心自問，很少人願意甘於平均。」可是不要忘記，這個平均並不是一大群跟你同類的人的平均，而只是你個人的平均，知道自己的平均才能知道自己究竟站在哪個位置，也才能知道自己還有多少進步的空間。

J博士拿這個量尺去問她的客戶：「你覺得糟糕到什麼程度才算失敗？」大部分人都認為低於個人平均就算失敗，J博士也贊同。

接下來她問的問題就更有意思了：「那你覺得好到什麼程度才算成功？」很多人說要達到10才算成功，至少要跟個人最佳成績一樣好才算。

不要以為上述想法不存在。我正在唸高中的女兒茱莉亞（Julia），參加游泳競賽十年了，游泳選手固定會拿自己的最佳成績來比較，我可以證明，固定拿自己最佳成績來比較絕對弊大於利，沒達到個人最佳成績就陷入挫折、焦慮，甚至落淚的選手時有所聞。

用自己的最佳成績來判定成功與否是很危險的，為什麼？因為那是不切實際的期待。勝過自己最佳成績的機率很小，因此，如果你認為要達到才算成功，那麼大部分表現都會是失敗，而常常把自己的表現評為失敗肯定只會加深焦慮、挫折、喪失信心。

Photo Credit: 遠流出版

延續我前面的例子（每個禮拜十次高品質互動是我的平均），假設某個禮拜有十三次高品質互動，而我認為二十次高品質互動才算成功，那麼那個禮拜對我而言就是失敗。所以該怎麼評量比較好？

評價成敗較好的方法

有傑出表現的人都知道，每天來點成就感是必要的，成功會建立信心，是很有效的激勵。與其把成功定義為「唯有超越自己最佳成績」才算（這樣的話，成功次數不會多），不如定義為，只要勝過目前個人平均成績就算成功，如此一來，你就能常常嚐到成功的滋味，也能促進多巴胺的分泌。

再延續我前面的例子（每個禮拜十次高品質互動是我的平均），如果我一個禮拜有十一次以上高品質互動，那個禮拜就應該視為成功。沒錯，我是有能力表現得更好，但這樣的評價方式會讓我帶著更大的信心、更少的焦慮進入下個禮拜，然後我充滿幹勁再度超越個人平均的機率就會更高。

Photo Credit: 遠流出版

是沒錯啦，但是……

你可能會心想：「這種方法對懶散的人可能有道理，但是對我可行不通，我是個自我要求比較高的人，這才是驅動我進步的動力。」

J博士對此的回應是：「失敗次數多於成功真的會讓你有更好表現嗎？答案是否定的。一旦把優於平均的表現一律視為失敗，挫折勢必會多過激勵，你可能會總是覺得自己不夠好，焦慮會油然產生，同時也是災難的開始。」

有一點必須強調：把優於平均的表現視為成功，並不等於就此滿足。

如果我一個禮拜有十一次以上高品質互動這樣優於平均的表現，我會認為我還有很多潛力，下個禮拜更有幹勁想表現得更好。

你應該問的問題是：「哪一種自我評量方式最能降低我下個禮拜的焦慮，最能帶動我的信心和幹勁？」是自我要求高、把未達個人最佳成績的表現一律視為失敗嗎？或者是了解自己的平均表現，只要優於平均就視為成功？

是沒錯啦，但是這種評量方式不就等於是鼓勵平庸嗎？

如果個人平均成績一直原地踏步確實會如此，但這種情況不會發生。個人平均會隨著表現進步而移動，原本優於平均的表現——譬如個人表現評鑑量尺0～10上面的6—不久就會變成新的5，如此不斷有新的平均出爐，你的表現水準就會不斷提升。你的平均會隨著表現進步而不斷進步，而根據0～10量尺上的標示，平均永遠標示為5，所以你會覺得興致勃勃，就像打電動一樣，還有很多怪可以打。

相關書摘 ►《決勝從轉念開始》：雖然你的大腦裡住著「洞穴人」，但那並不是你

書籍介紹

本文摘錄自《決勝從轉念開始》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：瑞克・彼得森（Rick Peterson）、賈德・霍克斯卓（Judd Hoekstra）

譯者：林錦慧

學會抗壓，《魔球》投手教練轉念心法！

「轉念」高壓處境，贏在決勝點！

在《Crunch Time》一書中，他聯同領導力專家Judd Hoekstra分享如何處理高壓力的處境，並獲得出色表現。

比利・比恩（Billy Beane），真實球場上的《魔球》主角，衷心推薦 :

「他成功激發出我們投手新秀的最佳表現——也就是運動家三巨投：Barry Zito、Tim Hudson、Mark Mulder。更重要的或許是，在他的協助之下，有些身體先天條件較差的投手也能發揮最大潛能，對球隊帶來最大貢獻。棒球是勝負就在毫釐之間的比賽，能否讓所有球員（上自先發球員下至替補球員）在壓力之下也能始終如一發揮潛能，往往就是勝負的關鍵。 瑞克和賈德透過圈內人視角所觀察到的有趣故事，分享了對壓力免疫的人有何不同思考，以及為何能在最緊要關頭拿出最好的表現。對我們球隊來說，瑞克是造就新轉機的人，Crunch Time一書的智慧也會給你和你的團隊帶來新轉機，請好好享用！」

作者指出，處理重要時刻的心理壓力不是只有運動員才需要，一般人也同樣需要學會這種技巧，作者把這方法稱為「轉念」（reframing）。現代人面臨壓力，如面試、演講或考試等時，你可以「轉念」你的高壓處境，改變這個令你恐懼的威脅成為一個讓你發揮的機會。

臨床心理師洪仲清也說：「《決勝從轉念開始》這本書結合了運動心理學，以及商管的理論與實務。從運動員與業務銷售如何面對危機，對應到日常我們都要面對的壓力，把焦點從外在拉回到內心，讓危機成為可能的轉機。⋯⋯轉念目前依然是入門門檻低，快速且有效的調適方法。尤其是這本書寫得簡單清楚，立即可執行，讓我能輕鬆學習。跟各位朋友分享！」

在書中，作者提出六個不同的「轉念」策略，當中包括：

從賣力轉為放鬆； 將緊繃轉為笑臉； .將焦慮轉為掌控； 將懷疑轉為信心； 將失敗轉為學習契機； 將做好準備到轉為過度準備。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九