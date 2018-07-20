《教養的初心》：關於敵意與爭吵，父母可以做的十件事

文：桃樂絲．諾特（Dorothy Law Nolte, Ph.D.）、瑞秋．賀立斯（Rachel Harris, Ph.D.）

If children live with hostility, they learn to fight.

在敵意中長大的孩子，容易學會爭鬥

大多數的大人們不覺得自己懷有敵意。我們不是會出現在地方報紙頭條的那種暴力、謾罵的家庭，但我們仍可能會因為把怒氣忍在心中，而在與家人互動時不小心流露出不滿，甚至毫無預警地發火，導致家庭在不知不覺中陷入憤怒的氛圍之中。

當然，我們周遭仍不乏充滿敵意和爭吵的例子，無論何時，地球上都有某個地方處於戰爭中。各種仇恨犯罪、家庭虐待、幫派鬥爭幾乎變成了這個社會的每日例行公事。

小孩從電視、電影與電玩中接觸了數千小時以上的打鬥和暴力畫面。

對某些孩子來說，敵意有可能會在日常生活中爆發，對象有可能是家中的兄弟姊妹與學校的同學，也有可能是街上、住家附近或者正在開車的陌生人。有時孩子還會聽見自己父母和另一半、工作的老闆，或鄰居起爭執。

處在充滿敵意的環境下，會讓孩子變得脆弱：有的孩子表現得很剛硬，盛氣凌人，總是一副準備打架的架勢，不然就是四處找架打；有的卻又極端害怕爭鬥，他會極力避免任何衝突，連輕微的爭辯也不想面對。每一間小學都會有這類個性的孩子。

若家庭中時常出現爭執，會讓孩子誤以為爭執是必須的，是解決問題的方法之一。

所以長大後，他可能會以為生活就應該充滿抗爭，只要不抗爭就不可能擁有公平，也無法存活下來；而這，絕不是我們想給孩子的未來。

父母解決困難以及處理家庭危機的方式，會影響孩子在面對衝突時的表現——你可以讓他學會表現出極大的敵意並爭吵，或者讓他學會理性溝通並解決問題。

案例

「又來了！你不能小心一點嗎？」

媽媽以冷靜自制，化解了即將形成的家庭情緒暴風

會讓我們抓狂的，通常都是芝麻綠豆大的事。挫敗感是從日常生活中逐漸累積的，因此有時讓我們大發雷霆的不是什麼重大的事件，通常是「最後一根稻草」。壓力累積得越多，我們就越容易失去冷靜，因此在漫長的一天結束後，我們又餓又累地回到家，就特別容易生氣。舉例來說：

四歲的法蘭克在幼兒園生了一天的悶氣。這一天，玩電腦時沒輪到他，他覺得老師沒平均分配使用電腦的時間，爸爸又因公司有事晚來接他。

回家途中，爸爸強打精神，假裝很開心、逗趣的問：「今天上學好玩嗎？」事實上，爸爸又累又急又心不在焉。

「還好。」法蘭克坐在後座上，眼神茫然的看著窗外。收音機正在播報新聞，路上有點塞車。

他們回到家，媽媽正匆忙的趕著做晚餐，流理檯上的小電視中正在播新聞快報。每個人都很餓。法蘭克在脫下外套時，不小心把流理檯上的午餐飯盒打到了地上，麵包屑灑了一地。

這場景似乎很熟悉，也很容易想像接下來會發生什麼事。我們大多數人和他們一樣生活繁忙，都知道要面面俱到有多麼困難。我們面對壓力的反應取決於在緊張時刻我們如何處理急躁、不滿、煩惱和煩躁的能力。

我們必須認知到這種「小小」的不良感覺，並及時處理，否則積壓在心裡久了之後，這些感覺就會變成了「大」脾氣——一開始是悶在心裡的不滿，最後會變成一發不可收拾的怒氣大爆發。幸好，法蘭克的媽媽成功地控制了自己的煩憂，把當時的狀況處理得很好。

她把小掃把和小畚箕拿到法蘭克的面前，說：「沒關係，親愛的，來，你可以用它們把地板收拾乾淨。」

等到她把雞放進烤箱以後，她彎下身，以鼓勵的語氣對法蘭克說：「你快清乾淨了耶，我來幫你把最後一點點掃起來。」她接過掃把，把碎屑掃進法蘭克手中的畚箕裡。法蘭克的臉上終於露出放鬆而感激的笑容。

我們都知道這種狀況很有可能會演變成完全不同的結果。法蘭克在打落飯盒的那一剎那，很有可能因為沮喪而爆發，大喊道：「我討厭飯盒！我討厭上學！」媽媽可能會為此事對爸爸咆哮：「你明明知道我正在做飯，為什麼回家之後要把法蘭克留在廚房這裡？」或責罵法蘭克：「又來了！你不能小心一點嗎？」

在這種情況下，我們還是誠實表達自己的不良感覺比較好。孩子會從旁觀察我們如何處理從不耐煩、敵意，到爭執對抗的過程。

有趣的是，我們也可以向孩子學習舒緩緊繃情緒的方法。例如，孩子為了減緩挫折感，往往會本能的、不自覺的停下正在做的事，轉而去玩需要耗費大量體力的遊戲，如跑步、畫畫、辦家家酒等。所以，我們也可以在快發脾氣時，藉由一些活動，消除怒氣，例如到戶外快走一圈，到園圃整理花草，或洗車等。

倘若沒有足夠的時間去做這些活動，也可以試著專注於自己的呼吸上：深呼吸，再慢慢吐氣，如此反覆十次。專注於呼吸是為了能擺脫緊張的感覺，並恢復自制。這不僅能暫時緩和我們緊張的心神，更是孩子的良好示範。

遇到孩子不能自己消減緊繃的情緒時，我們可以透過想像的遊戲引導孩子如何面對壓力。

在幼兒園上了一天課，法蘭克的爸爸或媽媽可以問他：

「你覺得自己在今天上學的時候像是什麼動物？」

他可能會回答：「像怒吼的獅子一樣。」

爸媽可以再問：「那你在家，又像哪一種動物？」

他可能會回答：「像想讓人抱抱的小狗。」

法蘭克的答案讓爸媽了解，孩子在經過緊繃的一天後，他需要我們的擁抱與安撫。

案例

為什麼大人可以生氣，小孩卻不可以

孩子有權定義、表達自己的感受

孩子和我們一樣，有權表示自己的感受，包括生氣。但這不代表他可以任意耍脾氣，傷害別人或砸東西。更清楚的說，打、踢、咬、推等行為都是不被容許的，遇到這種狀況應該給予適當的訓練，如「短暫隔離法」。年幼的孩子尤其需要我們的協助，讓他學會用言語表達情緒，而非用肢體動作發洩。身為父母，我們必須接受、尊重孩子的挫折感，同時堅守原則及行為規範。要從中取得平衡實在是個大挑戰。

中午時分，一個媽媽打斷九歲女兒泰莎和來家裡作客朋友的爭吵：「對朋友生氣是不好的行為。你們兩個不要再吵了！」

到了晚上，媽媽因為泰莎不刷牙而對她大吼，泰莎回答她：「對女兒生氣是不好的行為。」媽媽氣得跳了起來。

假如媽媽能停一停，做個深呼吸，她就會發現泰莎不是故意要學她，或破壞她的威權，她只是在質疑媽媽的矛盾。她不明白為什麼大人可以生氣，小孩卻不可以。也不懂為什麼別人可以對她生氣，她卻不可以對別人生氣。她提出問題是正確的行為，像這種雙重標準的規定，是不適合教予孩子的。

我建議父母，要准許孩子自己定義自己的感受。若父母要協助孩子定義感受，可以試著用問題取代陳述。不要說：「我知道你因為……很生氣。」試著用：「這件事的哪個部分讓你覺得困擾？」或：「這件事的哪個部分讓你心情不好？」然後再問：「要怎麼做，你的心情才會好一些呢？」這樣一來，一方面可以幫助孩子釐清自己的感覺，一方面能讓他發現更多處理情緒的方法。

案例

「媽媽，妳是因為我而生氣？」「不，寶貝，當然不是。」

老實承認自己的壞情緒，孩子才知道自己的感覺是對的

以身作則地好好處理自己的不耐煩、敵意與生氣等壞情緒，遠比教導孩子如何處理他的壞情緒來得有效。我們都不願把壞脾氣發洩在孩子身上，但也不想假裝沒這回事。

不管怎麼說，老實表達出來最好。因為即使你想隱瞞，孩子還是感受得到的。

山姆的媽媽在辛苦工作一週後，在週六早上忙著打掃家裡。九歲的山姆注意到媽媽在整理沙發抱枕的動作似乎很生氣，所以山姆問她：「妳是不是因為我而生氣？」

媽媽停了一下，打起精神說：「不，寶貝，當然不是。」

於是山姆換到外頭去玩，他困惑而心神不寧，卻又不知道該怎麼處理這種情緒。

其實媽媽可以老實的對他說：「是的，我在生氣，我希望你不要把玩具丟在客廳裡。除了要把你的玩具統統拿進你房間之外，我還有很多家事要忙。現在你可以幫我一個忙，把這些玩具拿走嗎？」這樣，山姆可以確定他覺得媽媽在生氣的感覺是正確的，也知道媽媽對他的期待。

案例

「爸媽，你們是在吵架嗎？」

讓孩子從父母爭執中理解「吵架後會和好」，學會妥協與溝通的能力

孩子也需要從大人那兒學習到，即使父母會氣對方，但仍能解決彼此的歧見。

七歲的卡拉半夜醒來，聽到爸媽房裡傳來的吵架聲。她很害怕，躲進棉被裡後睡著了。第二天早上，卡拉說她聽到夜裡的爭吵。

爸爸解釋：「我和媽媽在討論生活費的問題時吵了起來，很抱歉吵到妳了。」

對卡拉而言，她需要確定爸媽曾有爭吵，更重要的是要讓她知道，吵完架之後一切會恢復正常。

爸爸可以進一步解釋：「我和媽媽雖然意見不合，但已經想到折衷的辦法了；這方法若行不通，我們會再試另一種。」這樣的解釋能讓卡拉明白人與人間總是難以避免發生爭吵，但這不意味著他們不再愛對方了。她還能藉此學到，下決定是件不容易的事，父母總會有意見不合的時候，有時可能需要多次溝通才能成功達成共識。

誠實告訴孩子，我們與他人一起生活時一定會遇到一些困難，把可能會使孩子難過的事件轉換成寶貴的一課，讓他學會人生中的重要能力：妥協與溝通，這是他在當下與未來都很需要的能力。

我們都不是完美父母

讓孩子知道，爸媽也在學習「變得更好」！

對大多數人而言，懷有敵意的心情的出現與消失都恍如陰天。我們很容易認為挫折感就像是天氣，或者其他「發生」在自己身上的事，都是難以掌控的。但若我們試著了解自己的行為，就不難進一步了解我們可以如何掌控情緒。我們越是能夠用充滿創意與建設性的方式處理怒火，就越是可以避免讓敵意發展成爭吵。畢竟爭吵只會引發更多的爭吵。

在談到處理負面情緒時，最諷刺的是，人們常對所愛的家人發脾氣，其機率遠比對點頭之交、朋友或陌生人來得多。為此，我們更需要在「不滿的感覺」轉為「怒氣」之前好好處理。畢竟不滿比盛怒來得好處理多了。

我們不可能是十全十美的父母及孩子完美的榜樣，知道這一點是很重要、也很令人寬慰的事。我們都會生氣，這是不可避免的。但是如果我們能認知並了解自己的錯誤，再為我們的行為道歉，孩子將明白很重要的一件事——爸媽也在學習讓自己的脾氣變得更好。

我們要以身作則地讓孩子知道，憤怒並不是我們需要對抗的敵人，而是我們可以用有創意的方法去掌控的力量。對我們自身與整個家庭的健康福祉來說，如何面對並疏導這股力量是一件非常重要的事。畢竟創造出家庭氛圍的正是我們的日常作為，孩子會承襲這種氛圍，並繼續傳承給我們的子孫。

關於敵意與爭吵，父母可以做的十件事……

1. 若家中時常出現爭執，孩子會以為爭執是必須的，是解決問題的方法之一。我們解決困難以及處理危機的方式，會影響孩子面對衝突時的表現。

2. 當我們有所不滿時，誠實表達自己的不良感覺比較好。孩子會從旁觀察我們如何處理從不耐煩、敵意，到爭執對抗的過程。

3. 給孩子良好示範：快發脾氣時，深呼吸，再慢慢吐氣，如此反覆十次。專注於呼吸是為了能擺脫緊張的感覺，並恢復自制。

4. 如果我們能認知並了解自己的錯誤，再為我們的行為道歉，孩子將明白很重要的一件事│ 爸媽也在學習讓自己的脾氣變得更好。

5. 家有年幼孩子，協助他學會用言語表達情緒，而非用肢體動作發洩。

6. 准許孩子定義自己的感受。若要協助他，可試著用問題取代陳述。

7. 不要說：「我知道你因為……很生氣。」試著用：「這件事的哪個部分讓你覺得困擾？」然後再問：「要怎麼做，你的心情才會好一些呢？」

8. 好好處理自己的不耐煩、敵意與生氣等壞情緒，遠比教導孩子如何處理他的壞情緒來得有效。

9. 誠實告訴孩子，父母總會有意見不合的時候，有時可能需要多次溝通才能成功達成共識，讓他學會人生中的重要能力————妥協與溝通。

10. 讓孩子知道，憤怒並不是敵人，而是可以用有創意方法去掌控的力量。

書籍介紹

本文摘錄自《教養的初心：流傳60年的經典育兒小詩，日本暢銷150萬冊的家庭教育聖經（隨書贈【中英對照】經典格言全彩海報）》，野人出版

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作者：桃樂絲．諾特（Dorothy Law Nolte, Ph.D.）、瑞秋．賀立斯（Rachel Harris, Ph.D.）

譯者：吳淑玲

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九